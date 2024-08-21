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  3. Кубок Либертадорес 2024
Атлетико Минейро
1:0
Конец матча
Сан-Лоренсо Альмагро
0'
34' Желтая карточка
Elias Baez
37' Желтая карточка
Nicolas Tripicchio
48' Желтая карточка
Отавио
1:0
65' Гол
Батталья Родриго
71' Желтая карточка
Кампи Гастон
74' Желтая карточка
Франко Алан
89' Желтая карточка
Скарпа Густаво
90'+11
22
Эверсон
3
Де
Лара
Фукс
Бруно
21
Батталья
Родриго
8
Алонсо
Хуниор
6
Скарпа
Густаво
13
Арана
Гильерме
5
Отавио
II
15
Сарачо
Федерико
23
Франко
Алан
10
Паулиньо
Жозе
9
Дейверсон
Силва
25
Гомес
Гастон
30
Ариас
Нахуэль
4
Романа
Джохан
22
Кампи
Гастон
37
Elias
Baez
24
Nicolas
Tripicchio
40
Соса
Сантьяго
17
Ирала
Элиан
41
Ivan
Leguizamon
28
Куэльо
Алексис
8
Matias
Reali
Атлетико Минейро
3-4-1-2
Сан-Лоренсо Альмагро
4-3-3

История личных встреч

Атлетико Минейро
Сан-Лоренсо Альмагро

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

КЛ
1:1
КС
0:0
КС
1:0

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.33

Тотал матчей

0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
270

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паулиньо Жозе 6 0.75
Скарпа Густаво 3 0.38
Педриньо II 2 0.25
Халк Живанилдо 1 0.13
Батталья Родриго 1 0.13
Арана Гильерме 1 0.13
Де Лара Фукс Бруно 1 0.13
Alisson Santana 1 0.13
Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куэльо Алексис 3 0.38
Кампи Гастон 1 0.13
Барейро Адам 1 0.13
Романа Джохан 1 0.13
Ivan Leguizamon 1 0.13

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Франко Алан 3 0
Варгас Эдуардо 2 0
Паулиньо Жозе 2 0
Саравия Ренсо 2 0
Жемерсон де Жесус 2 0
Арана Гильерме 2 0
Отавио II 2 0
Халк Живанилдо 1 0
Батталья Родриго 1 0
Скарпа Густаво 1 0
Сарачо Федерико 1 0
Де Лара Фукс Бруно 1 0
Carlos Amaral 1 0
Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романа Джохан 3 1
Барриос Кристиан 3 0
Барейро Адам 3 0
Куэльо Алексис 3 0
Кампи Гастон 2 0
Феррейра Кристиан I 2 0
Перуцци Франсиско 2 0
Гиай Агустин 2 0
Elias Baez 2 0
Nicolas Tripicchio 1 0
Браида Малком 1 0
Ремеди Эрик 1 0
Лухан Гонсало 1 0
Ivan Leguizamon 1 0
Ирала Элиан 1 0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
0
Атлетико Минейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
7
Атлетико Минейро
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

10
0
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
4 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
4
57%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

16
7
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
2
13%
1
14%
1-15
2
13%
4
57%
16-30
4
25%
1
14%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
3
19%
1
14%
76-90

Пропущено

7
8
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
3
43%
2
25%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Атлетико Минейро - Куяба 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Регатас 3:0
Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1 Регатас - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Фламенго 2:4 Атлетико Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Байя 1:1 Атлетико Минейро - Каракас 4:0
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Тукуман 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3
Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Пеньяроль - Сан-Лоренсо Альмагро 0:2 Прогресс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Чакарита Хуниорс 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ливерпуль Монтевидео 3:2 Депортиво Риестра - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте дель Валле 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
Сан-Лоренсо Альмагро

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
4 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Атлетико Минейро
Сан-Лоренсо Альмагро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2
2
2.5
1
3
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
4
4
1.5
2
6
3
5
2.5
1
7
2
6
3.5
1/8 финала
5 Гремио
7 Флуминенсе
1 Сан-Лоренсо Альмагро
2 Атлетико Минейро
3 Коло-Коло
1 Хуниор
4 Пеньяроль
0 Стронгест
2 Ботафого Рио-де-Жанейро
1 Палмейрас Сан-Паулу
0 Тальерес Кордоба
1 Ривер Плейт
0 Насьональ Монтевидео
0 Сан-Паулу
2 Фламенго
0 Боливар
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 9
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 6
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 6
Ривер Плейт Борха Мигель 5
Боливар Jose M.F. Moreno Chico4 5
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Видаль Артуро 1 4
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 4
Пеньяроль Eduardo Darias 5
Серро Портеньо Christian Baez 1 3
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Николас Трипичио получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Элиас Баэз получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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