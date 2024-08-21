1:0
Конец матча
0'
34' Желтая карточкаElias Baez
37' Желтая карточкаNicolas Tripicchio
48' Желтая карточкаОтавио
1:0
65' ГолБатталья Родриго
71' Желтая карточкаКампи Гастон
74' Желтая карточкаФранко Алан
89' Желтая карточкаСкарпа Густаво
90'+11
Ход матча
34'
48'
55'
65'
1:0
71'
74'
89'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Эверсон
23
Франко
Алан
25
Гомес
Гастон
22
Кампи
Гастон
37
Elias
Baez
17
Ирала
Элиан
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 RubensЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Вера ФаустоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Кардек АланНападающий
-
-
-
-
-
17 Igor Gomes
-
Главный тренер: Gabriel Milito
- Основной состав
-
25 Гомес ГастонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
-
37 Elias BaezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ирала ЭлианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Порра ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Leandro Romagnoli
История личных встреч
Атлетико Минейро
Сан-Лоренсо Альмагро
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Среднее время на гол
0
180
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.33
Тотал матчей
0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
270
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паулиньо Жозе
|6
|0.75
|Скарпа Густаво
|3
|0.38
|Педриньо II
|2
|0.25
|Халк Живанилдо
|1
|0.13
|Батталья Родриго
|1
|0.13
|Арана Гильерме
|1
|0.13
|Де Лара Фукс Бруно
|1
|0.13
|Alisson Santana
|1
|0.13
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куэльо Алексис
|3
|0.38
|Кампи Гастон
|1
|0.13
|Барейро Адам
|1
|0.13
|Романа Джохан
|1
|0.13
|Ivan Leguizamon
|1
|0.13
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Франко Алан
|3
|0
|Варгас Эдуардо
|2
|0
|Паулиньо Жозе
|2
|0
|Саравия Ренсо
|2
|0
|Жемерсон де Жесус
|2
|0
|Арана Гильерме
|2
|0
|Отавио II
|2
|0
|Халк Живанилдо
|1
|0
|Батталья Родриго
|1
|0
|Скарпа Густаво
|1
|0
|Сарачо Федерико
|1
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|1
|0
|Carlos Amaral
|1
|0
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романа Джохан
|3
|1
|Барриос Кристиан
|3
|0
|Барейро Адам
|3
|0
|Куэльо Алексис
|3
|0
|Кампи Гастон
|2
|0
|Феррейра Кристиан I
|2
|0
|Перуцци Франсиско
|2
|0
|Гиай Агустин
|2
|0
|Elias Baez
|2
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|0
|Браида Малком
|1
|0
|Ремеди Эрик
|1
|0
|Лухан Гонсало
|1
|0
|Ivan Leguizamon
|1
|0
|Ирала Элиан
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Минейро
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
0
Атлетико Минейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
7
Атлетико Минейро
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
10
0
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
4 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
4
57%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
16
7
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
2
13%
1
14%
1-15
2
13%
4
57%
16-30
4
25%
1
14%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
3
19%
1
14%
76-90
Пропущено
7
8
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
3
43%
2
25%
61-75
1
14%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Атлетико Минейро - Куяба 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Регатас 3:0
Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1 Регатас - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Фламенго 2:4 Атлетико Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Байя 1:1 Атлетико Минейро - Каракас 4:0
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Тукуман 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3
Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Пеньяроль - Сан-Лоренсо Альмагро 0:2 Прогресс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Чакарита Хуниорс 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ливерпуль Монтевидео 3:2 Депортиво Риестра - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте дель Валле 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0
Результаты матчей
Атлетико Минейро
Сан-Лоренсо Альмагро
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
4 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Атлетико Минейро
Сан-Лоренсо Альмагро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
44
26
35
17
26
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|9
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|6
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|6
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|5
|Боливар
|Jose M.F. Moreno Chico4
|5
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|1 4
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 4
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|5
|Серро Портеньо
|Christian Baez
|1 3
|Коло-Коло
|Erick Wiemberg
|1 3