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  2. Матчи
  3. Кубок Либертадорес 2024
Хуниор
1:2
Конец матча
Коло-Коло
0'
37' Желтая карточка
Кортес Брайан
0:1
43' Гол
Lucas Cepeda
1:1
45' Гол
Бакка Карлос
68' Желтая карточка
Павес Эстебан
1:2
74' Гол
Maximiliano Falcon
81' Желтая карточка
Писарро Висенте
82' Красная карточка
Рафа II
89' Желтая карточка
Emanuel Olivera
89' Желтая карточка
Jorge Almiron
90'+8
77
Меле
Сантьяго
3
Edwin
Herrera
18
Emanuel
Olivera
28
Jermein
Pena
12
Фуэнтес
Габриэль
6
Didier
Moreno
24
Кантильо
Виктор
99
Jose
Enamorado
10
Luis
Gonzalez
I
90
Морено
Яйро
70
Бакка
Карлос
1
Кортес
Брайан
22
Исла
Маурисио
15
Emiliano
Amor
37
Maximiliano
Falcon
21
Erick
Wiemberg
8
Павес
Эстебан
34
Писарро
Висенте
11
Боладос
Маркос
7
Паласиос
Карлос
32
Lucas
Cepeda
9
Javier
Correa
Хуниор
4-2-3-1
Коло-Коло
4-2-3-1

История личных встреч

Хуниор
Коло-Коло

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КЛ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Хуниор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакка Карлос 4 (2) 0.5
Jose Enamorado 1 0.13
Кайседо Дейбер 1 0.13
Фуэнтес Габриэль 1 0.13
Bryan Castrillon 1 0.13
Коло-Коло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Cepeda 2 0.17
Паласиос Карлос 2 (2) 0.17
Видаль Артуро 1 0.08
Leonardo Gil 1 0.08
Боладос Маркос 1 0.08
Guillermo Paiva 1 0.08
Савала Кристиан 1 0.08
Maximiliano Falcon 1 0.08
Писарро Висенте 1 0.08

Карточки

Хуниор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Walmer Pacheco 2 0
Jose Enamorado 2 0
Фуэнтес Габриэль 2 0
Edwin Herrera 2 0
Howell Mena 2 0
Рафа II 0 1
Emanuel Olivera 1 0
Бакка Карлос 1 0
Кайседо Дейбер 1 0
Omar Albornoz 1 0
Homer Martinez 1 0
Колорадо Андрес 1 0
Себальос Брайан 1 0
Jermein Pena 1 0
Коло-Коло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Видаль Артуро 4 1
Erick Wiemberg 3 1
Боладос Маркос 3 0
Писарро Дамиан 1 1
Leonardo Gil 2 0
Кортес Брайан 2 0
Павес Эстебан 2 0
Guillermo Paiva 2 0
Бенегас Леандро 1 0
Паласиос Карлос 1 0
Maximiliano Falcon 1 0
Писарро Висенте 1 0
Lucas Cepeda 1 0
Alan Saldivia 1 0
Jorge Almiron 1 0

Результаты матчей

Хуниор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Коло-Коло
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
4
Хуниор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Коло-Коло
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
4
Хуниор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Коло-Коло
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (9)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

8
8

Голы по времени матча

Забито

3
7
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
67%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
4
67%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
5 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 9
2
40%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

8
11
8 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
3
38%
1
9%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
4
50%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

7
8
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
1
13%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
5
63%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хуниор
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Хуниор - Форталеса Сипакира 2:1 Коло-Коло - Хуниор 1:0 Хуниор - Альянса Петролера 2:2 Индепендьенте Медельин - Хуниор 0:0
Хуниор - Бояка Чико 2:1 Атлетико Букараманга - Хуниор 1:0 Мильонариос - Хуниор 2:0 Хуниор - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Хуниор - Атлетико Букараманга 1:0 Депортиво Перейра - Хуниор 0:0 Хуниор - Депортиво Перейра 2:3 ЛДУ Кито - Хуниор 0:1 Атлетико Букараманга - Хуниор 0:0 Университарио Депортес Лима - Хуниор 1:1 Хуниор - Мильонариос 2:1 Депортиво Кали - Хуниор 0:0 Хуниор - ЛДУ Кито 1:1 Хуниор - Онсе Кальдас 1:0 Мильонариос - Хуниор 3:2 Хуниор - Энвигадо 1:1
Коло-Коло
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Коло-Коло - Кокимбо Юнидо 2:0 Коло-Коло - Хуниор 1:0 Универсидад де Чили - Коло-Коло 0:0 Коло-Коло - О'Хиггинс 2:1
Коло-Коло - Унион Эспаньола 2:1 Коло-Коло - Депортес Санта-Крус 1:0 Депортес Санта-Крус - Коло-Коло 1:1 Коло-Коло - О'Хиггинс 3:1 О'Хиггинс - Коло-Коло 2:2 Коло-Коло - Депортес Копьяпо 0:1 Серро Портеньо - Коло-Коло 1:1 Депортес Икике - Коло-Коло 0:3 Коло-Коло - Палестино 2:0 Альянса Лима - Коло-Коло 1:1 Аудакс Итальяно - Коло-Коло 1:4 Коло-Коло - Флуминенсе 0:1 Кобресал - Коло-Коло 2:2 Коло-Коло - Унион Ла-Калера 3:1 Коло-Коло - Альянса Лима 0:0 Универсидад Католика Сантьяго - Коло-Коло 0:1

Результаты матчей

Хуниор
Коло-Коло

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
5 раз 83%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Хуниор
Коло-Коло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
9
3
1
7
1.5
2
10
1
7
2.5
1/8 финала
5 Гремио
7 Флуминенсе
1 Сан-Лоренсо Альмагро
2 Атлетико Минейро
3 Коло-Коло
1 Хуниор
4 Пеньяроль
0 Стронгест
2 Ботафого Рио-де-Жанейро
1 Палмейрас Сан-Паулу
0 Тальерес Кордоба
1 Ривер Плейт
0 Насьональ Монтевидео
0 Сан-Паулу
2 Фламенго
0 Боливар
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 9
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 6
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 6
Ривер Плейт Борха Мигель 5
Боливар Jose M.F. Moreno Chico4 5
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Видаль Артуро 1 4
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 4
Пеньяроль Eduardo Darias 5
Серро Портеньо Christian Baez 1 3
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 89'
    Хорхе-Франциско Алмирон Кинтана получил желтую карточку от судьи
  • 89'
    Эмануэль Оливера получил желтую карточку от судьи
  • 84'
    Павес Эстебан уходит с поля. Видаль Артуро выходит вместо него
  • 82'
    УДАЛЕНИЕ! - Рафа II увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 81'
    Писарро Висенте получил желтую карточку от судьи
  • 76'
    Jose Enamorado уходит с поля. Перес Марко выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Didier Moreno сделал результативную передачу.
    • 46'
      Г О О О О Л - Бакка Карлос бьет в цель!
    • 43'
      Erick Wiemberg сделал результативную передачу.
    • 43'
      Г О О О О Л - Lucas Cepeda бьет в цель!
    • 37'
      Кортес Брайан получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Jermein Pena уходит с поля. Рафа II выходит вместо него
    • Судья начинает матч
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