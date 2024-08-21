0'
37' Желтая карточкаКортес Брайан
0:1
43' ГолLucas Cepeda
1:1
45' ГолБакка Карлос
68' Желтая карточкаПавес Эстебан
1:2
74' ГолMaximiliano Falcon
81' Желтая карточкаПисарро Висенте
82' Красная карточкаРафа II
89' Желтая карточкаEmanuel Olivera
89' Желтая карточкаJorge Almiron
90'+8
Ход матча
22'
37'
43'
0:1
45'
1:1
68'
74'
81'
82'
89'
89'
Прогноз на матч от Liveresult
28
Jermein
Pena
90
Морено
Яйро
70
Бакка
Карлос
32
Lucas
Cepeda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Jermein PenaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Морено ЯйроПолузащитник
-
70 Бакка КарлосНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
5 Рафа IIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Перес МаркоНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Рейес Артуро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Lucas CepedaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Опасо ОскарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
28 Lucas Soto
-
-
-
Главный тренер: Альмирон Хорхе
История личных встреч
Хуниор
Коло-Коло
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Хуниор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакка Карлос
|4 (2)
|0.5
|Jose Enamorado
|1
|0.13
|Кайседо Дейбер
|1
|0.13
|Фуэнтес Габриэль
|1
|0.13
|Bryan Castrillon
|1
|0.13
Коло-Коло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Cepeda
|2
|0.17
|Паласиос Карлос
|2 (2)
|0.17
|Видаль Артуро
|1
|0.08
|Leonardo Gil
|1
|0.08
|Боладос Маркос
|1
|0.08
|Guillermo Paiva
|1
|0.08
|Савала Кристиан
|1
|0.08
|Maximiliano Falcon
|1
|0.08
|Писарро Висенте
|1
|0.08
Карточки
Хуниор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Walmer Pacheco
|2
|0
|Jose Enamorado
|2
|0
|Фуэнтес Габриэль
|2
|0
|Edwin Herrera
|2
|0
|Howell Mena
|2
|0
|Рафа II
|0
|1
|Emanuel Olivera
|1
|0
|Бакка Карлос
|1
|0
|Кайседо Дейбер
|1
|0
|Omar Albornoz
|1
|0
|Homer Martinez
|1
|0
|Колорадо Андрес
|1
|0
|Себальос Брайан
|1
|0
|Jermein Pena
|1
|0
Коло-Коло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Видаль Артуро
|4
|1
|Erick Wiemberg
|3
|1
|Боладос Маркос
|3
|0
|Писарро Дамиан
|1
|1
|Leonardo Gil
|2
|0
|Кортес Брайан
|2
|0
|Павес Эстебан
|2
|0
|Guillermo Paiva
|2
|0
|Бенегас Леандро
|1
|0
|Паласиос Карлос
|1
|0
|Maximiliano Falcon
|1
|0
|Писарро Висенте
|1
|0
|Lucas Cepeda
|1
|0
|Alan Saldivia
|1
|0
|Jorge Almiron
|1
|0
Результаты матчей
Хуниор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Коло-Коло
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
4
Хуниор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Коло-Коло
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
4
Хуниор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Коло-Коло
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (9)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
8
8
Голы по времени матча
Забито
3
7
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
67%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
4
67%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
5 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 9
2
40%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
8
11
8 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
3
38%
1
9%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
4
50%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
7
8
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
1
13%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
5
63%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хуниор
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Хуниор - Форталеса Сипакира 2:1 Коло-Коло - Хуниор 1:0 Хуниор - Альянса Петролера 2:2 Индепендьенте Медельин - Хуниор 0:0
Хуниор - Бояка Чико 2:1 Атлетико Букараманга - Хуниор 1:0 Мильонариос - Хуниор 2:0 Хуниор - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Хуниор - Атлетико Букараманга 1:0 Депортиво Перейра - Хуниор 0:0 Хуниор - Депортиво Перейра 2:3 ЛДУ Кито - Хуниор 0:1 Атлетико Букараманга - Хуниор 0:0 Университарио Депортес Лима - Хуниор 1:1 Хуниор - Мильонариос 2:1 Депортиво Кали - Хуниор 0:0 Хуниор - ЛДУ Кито 1:1 Хуниор - Онсе Кальдас 1:0 Мильонариос - Хуниор 3:2 Хуниор - Энвигадо 1:1
Коло-Коло
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Коло-Коло - Кокимбо Юнидо 2:0 Коло-Коло - Хуниор 1:0 Универсидад де Чили - Коло-Коло 0:0 Коло-Коло - О'Хиггинс 2:1
Коло-Коло - Унион Эспаньола 2:1 Коло-Коло - Депортес Санта-Крус 1:0 Депортес Санта-Крус - Коло-Коло 1:1 Коло-Коло - О'Хиггинс 3:1 О'Хиггинс - Коло-Коло 2:2 Коло-Коло - Депортес Копьяпо 0:1 Серро Портеньо - Коло-Коло 1:1 Депортес Икике - Коло-Коло 0:3 Коло-Коло - Палестино 2:0 Альянса Лима - Коло-Коло 1:1 Аудакс Итальяно - Коло-Коло 1:4 Коло-Коло - Флуминенсе 0:1 Кобресал - Коло-Коло 2:2 Коло-Коло - Унион Ла-Калера 3:1 Коло-Коло - Альянса Лима 0:0 Универсидад Католика Сантьяго - Коло-Коло 0:1
Результаты матчей
Хуниор
Коло-Коло
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
5 раз 83%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Хуниор
Коло-Коло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
15
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
93
17
210
17
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|9
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|6
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|6
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|5
|Боливар
|Jose M.F. Moreno Chico4
|5
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|1 4
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 4
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|5
|Серро Портеньо
|Christian Baez
|1 3
|Коло-Коло
|Erick Wiemberg
|1 3