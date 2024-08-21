Ход матча
17'
44'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
1.45 Победа «Стронгеста»
-
15
Maxi
Caire
23
Чура
Хейсон
14
Вайар
Диего
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Maxi CaireЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Чура ХейсонЗащитник
-
14 Вайар ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Рока КарлосЗащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
35 Daniel Lino
-
-
Главный тренер: Ismael Rescalvo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Pedro MilansЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Diego SosaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Баэс ХаймеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Aguirre
История личных встреч
Стронгест
Пеньяроль
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
2.33
0
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
38
0
Бомбардиры внутри турнира
Стронгест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Урсино Лусиано
|2
|0.25
|Enrique Triverio
|2
|0.25
|Рамальо Родриго
|1
|0.13
|Ортега Микаэль
|1
|0.13
|Alvaro Quiroga
|1
|0.13
|Bryan Angulo
|1 (1)
|0.13
Пеньяроль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сильвера Максимилиано
|6
|0.75
|Фернандес Леонардо
|3
|0.38
|Оливера Максимильяно
|1
|0.13
|Баэс Хайме
|1
|0.13
|Lucas Francois II
|1
|0.13
|Javier Mendez III
|1
|0.13
|Facundo Batista
|1
|0.13
|Guzman Rodriguez
|1
|0.13
|Eduardo Darias
|1
|0.13
Карточки
Стронгест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамальо Родриго
|2
|0
|Урсино Лусиано
|2
|0
|Джузино Эдриан
|2
|0
|Daniel Lino
|2
|0
|Эноумба Марк
|0
|1
|Maxi Caire
|1
|0
|Enrique Triverio
|1
|0
|Ортега Микаэль
|1
|0
|Вайар Диего
|1
|0
|Аймар Дарио
|1
|0
|Alvaro Quiroga
|1
|0
|Daniel Rojas
|1
|0
Пеньяроль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eduardo Darias
|5
|0
|Рамирес Гастон
|3
|0
|Javier Mendez III
|2
|0
|Guzman Rodriguez
|2
|0
|Гарсия Дамиан
|2
|0
|Агирре Вашингтон
|1
|0
|Оливера Максимильяно
|1
|0
|Фернандес Леонардо
|1
|0
|Lucas Francois II
|1
|0
|Соса Игнасио
|1
|0
|Pedro Milans
|1
|0
Результаты матчей
Стронгест
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Пеньяроль
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Стронгест
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Пеньяроль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
0
13
Стронгест
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Пеньяроль
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
0
15
Голы по времени матча
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
43%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
13
1 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 3
0
0%
1
8%
1-15
1
100%
3
23%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Пропущено
10
1
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
1
100%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
8
16
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
1
13%
1
6%
1-15
2
25%
4
25%
16-30
1
13%
4
25%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
38%
4
25%
61-75
1
13%
2
13%
76-90
Пропущено
10
5
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
20%
1
20%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
3
30%
1
20%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Стронгест
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Реал Томайпо - Стронгест 2:0 Пеньяроль - Стронгест 4:0 Реал Санта Крус - Стронгест 1:2 Стронгест - Индепендьенте Петролеро 5:0
Олвейс Реди - Стронгест 0:0 Стронгест - Аврора 1:1 ГВ Сан-Хосе - Стронгест 5:2 Стронгест - Университарио Винто 1:0 Гремио - Стронгест 4:0 Ориенте Петролеро - Стронгест 0:1 Стронгест - Гуабира 3:2 Вильстерман - Стронгест 0:0 Стронгест - Уачипато 4:0 Стронгест - Насьональ Потоси 2:1 Стронгест - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Стронгест - Университарио Винто 1:2 Уачипато - Стронгест 0:0 Университарио Винто - Стронгест 0:1 Стронгест - ГВ Сан-Хосе 2:1 ГВ Сан-Хосе - Стронгест 0:2
Пеньяроль
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Пеньяроль - Серро Ларго 0:0 Пеньяроль - Стронгест 4:0 Насьональ Монтевидео - Пеньяроль 1:1 Пеньяроль - Дефенсор Спортинг 1:0
Пеньяроль - Феникс Монтовидео 2:0 Ривер Плейт Монтевидео - Пеньяроль 1:3 Пеньяроль - Сан-Лоренсо Альмагро 0:2 Пеньяроль - Депортиво Мальдонадо 1:1 Атлетико Прогресо - Пеньяроль 0:2 Пеньяроль - Расинг Монтевидео 1:1 Монтевидео Уондерерс - Пеньяроль 2:0 Феникс Монтовидео - Пеньяроль 0:1 Пеньяроль - Росарио Сентраль 2:1 Пеньяроль - Атлетико Прогресо 3:1 Дефенсор Спортинг - Пеньяроль 0:2 Пеньяроль - Атлетико Минейро 2:0 Пеньяроль - Монтевидео Уондерерс 1:0 Каракас - Пеньяроль 0:1 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 2:2 Пеньяроль - Ривер Плейт Монтевидео 3:0
Результаты матчей
Стронгест
Пеньяроль
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
4:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
4:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Стронгест
Пеньяроль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
22
12
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
25
52
16
25
16
25
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
Атлетико Минейро
Флуминенсе
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|9
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|6
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|6
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|5
|Боливар
|Jose M.F. Moreno Chico4
|5
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|1 4
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 4
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|5
|Серро Портеньо
|Christian Baez
|1 3
|Коло-Коло
|Erick Wiemberg
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
1.45 Победа «Стронгеста»
-