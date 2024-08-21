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  3. Кубок Либертадорес 2024
Стронгест
1:0
Первый тайм: 45+'
Пеньяроль
0'
17' Желтая карточка
Вайар Диего
1:0
44' Пенальти
Enrique Triverio

Ход матча

17'
Вайар Диего
 
44'
Enrique Triverio
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Стронгест
Ничья
Пеньяроль
2.03
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7.00
7.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Вискарра
Гильермо
15
Maxi
Caire
3
Аймар
Дарио
5
Джузино
Эдриан
23
Чура
Хейсон
14
Вайар
Диего
8
Урсино
Лусиано
10
Ортега
Микаэль
7
Joel
Amoroso
11
Enrique
Triverio
28
Аярса
Абдиель
29
Агирре
Вашингтон
23
Javier
Mendez
III
2
Leo
Coelho
4
Guzman
Rodriguez
20
Pedro
Milans
15
Оливера
Максимильяно
7
Кабрера
Хавьер
14
Гарсия
Дамиан
8
Фернандес
Леонардо
13
Eduardo
Darias
11
Сильвера
Максимилиано
Стронгест
4-3-3
Пеньяроль
5-4-1

История личных встреч

Стронгест
Пеньяроль

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

КЛ
4:0
КЛ
2:0
КЛ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

2.33
0

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
0

Бомбардиры внутри турнира

Стронгест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Урсино Лусиано 2 0.25
Enrique Triverio 2 0.25
Рамальо Родриго 1 0.13
Ортега Микаэль 1 0.13
Alvaro Quiroga 1 0.13
Bryan Angulo 1 (1) 0.13
Пеньяроль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сильвера Максимилиано 6 0.75
Фернандес Леонардо 3 0.38
Оливера Максимильяно 1 0.13
Баэс Хайме 1 0.13
Lucas Francois II 1 0.13
Javier Mendez III 1 0.13
Facundo Batista 1 0.13
Guzman Rodriguez 1 0.13
Eduardo Darias 1 0.13

Карточки

Стронгест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамальо Родриго 2 0
Урсино Лусиано 2 0
Джузино Эдриан 2 0
Daniel Lino 2 0
Эноумба Марк 0 1
Maxi Caire 1 0
Enrique Triverio 1 0
Ортега Микаэль 1 0
Вайар Диего 1 0
Аймар Дарио 1 0
Alvaro Quiroga 1 0
Daniel Rojas 1 0
Пеньяроль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eduardo Darias 5 0
Рамирес Гастон 3 0
Javier Mendez III 2 0
Guzman Rodriguez 2 0
Гарсия Дамиан 2 0
Агирре Вашингтон 1 0
Оливера Максимильяно 1 0
Фернандес Леонардо 1 0
Lucas Francois II 1 0
Соса Игнасио 1 0
Pedro Milans 1 0

Результаты матчей

Стронгест
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Пеньяроль
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Стронгест
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Пеньяроль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

0
13
Стронгест
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Пеньяроль
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

0
15

Голы по времени матча

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
43%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
13
1 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 3
0
0%
1
8%
1-15
1
100%
3
23%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Пропущено

10
1
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
1
100%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

8
16
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
1
13%
1
6%
1-15
2
25%
4
25%
16-30
1
13%
4
25%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
38%
4
25%
61-75
1
13%
2
13%
76-90

Пропущено

10
5
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
20%
1
20%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
3
30%
1
20%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Стронгест
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Реал Томайпо - Стронгест 2:0 Пеньяроль - Стронгест 4:0 Реал Санта Крус - Стронгест 1:2 Стронгест - Индепендьенте Петролеро 5:0
Олвейс Реди - Стронгест 0:0 Стронгест - Аврора 1:1 ГВ Сан-Хосе - Стронгест 5:2 Стронгест - Университарио Винто 1:0 Гремио - Стронгест 4:0 Ориенте Петролеро - Стронгест 0:1 Стронгест - Гуабира 3:2 Вильстерман - Стронгест 0:0 Стронгест - Уачипато 4:0 Стронгест - Насьональ Потоси 2:1 Стронгест - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Стронгест - Университарио Винто 1:2 Уачипато - Стронгест 0:0 Университарио Винто - Стронгест 0:1 Стронгест - ГВ Сан-Хосе 2:1 ГВ Сан-Хосе - Стронгест 0:2
Пеньяроль
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Пеньяроль - Серро Ларго 0:0 Пеньяроль - Стронгест 4:0 Насьональ Монтевидео - Пеньяроль 1:1 Пеньяроль - Дефенсор Спортинг 1:0
Пеньяроль - Феникс Монтовидео 2:0 Ривер Плейт Монтевидео - Пеньяроль 1:3 Пеньяроль - Сан-Лоренсо Альмагро 0:2 Пеньяроль - Депортиво Мальдонадо 1:1 Атлетико Прогресо - Пеньяроль 0:2 Пеньяроль - Расинг Монтевидео 1:1 Монтевидео Уондерерс - Пеньяроль 2:0 Феникс Монтовидео - Пеньяроль 0:1 Пеньяроль - Росарио Сентраль 2:1 Пеньяроль - Атлетико Прогресо 3:1 Дефенсор Спортинг - Пеньяроль 0:2 Пеньяроль - Атлетико Минейро 2:0 Пеньяроль - Монтевидео Уондерерс 1:0 Каракас - Пеньяроль 0:1 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 2:2 Пеньяроль - Ривер Плейт Монтевидео 3:0

Результаты матчей

Стронгест
Пеньяроль

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

4:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

4:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Стронгест
Пеньяроль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
2
2
1
2
3.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
5
2
1
6
2.5
2
5
1
6
3.5
2
5
1/8 финала
3 Коло-Коло
1 Хуниор
4 Пеньяроль
0 Стронгест
2 Ботафого Рио-де-Жанейро
1 Палмейрас Сан-Паулу
0 Тальерес Кордоба
1 Ривер Плейт
0 Насьональ Монтевидео
0 Сан-Паулу
2 Фламенго
0 Боливар
1 Сан-Лоренсо Альмагро
2 Атлетико Минейро
5 Гремио
7 Флуминенсе
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
Атлетико Минейро
Флуминенсе
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 9
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 6
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 6
Ривер Плейт Борха Мигель 5
Боливар Jose M.F. Moreno Chico4 5
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Видаль Артуро 1 4
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 4
Пеньяроль Eduardo Darias 5
Серро Портеньо Christian Baez 1 3
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 3
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Стронгест
Ничья
Пеньяроль
2.03
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