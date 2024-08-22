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  3. Кубок Либертадорес 2024
Ривер Плейт
2:0
Второй тайм: 69'
Тальерес Кордоба
0'
1:0
34' Гол
Борха Мигель
2:0
50' Гол
Симон Сантьяго
60' Желтая карточка
Борха Мигель
64' Желтая карточка
Галарса Матиас
1
Армани
Франко
16
Бустос
Фабрисио
6
Песселья
Херман
17
Диас
Пауло
13
Диас
Энцо
Эрнан
8
Меса
Максимильяно
31
Симон
Сантьяго
5
Краневиттер
Матиас
29
Альендро
Родриго
30
Мастантуоно
Франко
9
Борха
Мигель
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
4
Каталан
Матиас
28
Портильо
Хуан
Карлос
15
Риверос
Блас
8
Галарса
Матиас
19
Мойяно
Франко
27
Портилья
Хуан
7
Паласиос
Себастьян
25
Таррагона
Кристиан
32
Бартиччотто
Бруно
Ривер Плейт
4-5-1
Тальерес Кордоба
4-3-3

История личных встреч

Ривер Плейт
Тальерес Кордоба

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

12 матчей

41.7%
8.3%
50%
5 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

КЛ
0:1
КПЛ
2:2
КПЛ
1:0
К
0:1
ЛП
2:1
ЛП
0:1
КПЛ
1:0
ЛП
0:2
С
0:1
С
0:2
С
4:0
П
0:1

Голы

Всего голов

1
9

Голов в среднем за матч

0.25
1.13

Среднее время на гол

360
80

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.13
0.75

Среднее время на гол

80
120

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

0.83
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

108
90

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борха Мигель 6 0.75
Колидио Факундо 2 0.25
Диас Пауло 1 0.13
Фонсека Николас 1 0.13
Солари Пабло 1 0.13
Симон Сантьяго 1 0.13
Боселли Себастьян 1 0.13
Эчеверри Клаудио 1 0.13
Мастантуоно Франко 1 0.13
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ботта Рубен 2 0.25
Джиротти Федерико 2 0.25
Боу Густаво 1 0.13
Каталан Матиас 1 0.13
Ramiro Ruiz 1 0.13
Juan Rodriguez2 1 0.13
Соса Рамон 1 0.13
Мантилья Кевин 1 0.13

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диас Пауло 2 0
Колидио Факундо 2 0
Фернандес Игнасио 1 0
Борха Мигель 1 0
Альендро Родриго 1 0
Фонсека Николас 1 0
Эррера Марсело II 1 0
Симон Сантьяго 1 0
Боселли Себастьян 1 0
Эчеверри Клаудио 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наварро Мигель 2 1
Портильо Маркос 3 0
Портилья Хуан 3 0
Lucas Suarez II 1 1
Каталан Матиас 2 0
Бустос Науэль 2 0
Бартиччотто Бруно 2 0
Галарса Матиас 2 0
Эррера Гидо 1 0
Портильо Хуан Карлос 1 0
Джиротти Федерико 1 0
Бенавидес Гастон Америко 1 0

Результаты матчей

Ривер Плейт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Тальерес Кордоба
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Ривер Плейт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Тальерес Кордоба
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

7
6
Ривер Плейт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Тальерес Кордоба
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
25%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
2
33%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Забито

13
10
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
2
15%
1
10%
1-15
1
8%
3
30%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
6
46%
3
30%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
67%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0
Ривер Плейт - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Ланус 2:2 Ривер Плейт - Олимпия Асунсьон 3:1 Ривер Плейт - Мильонариос 1:1 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 2:0 Ривер Плейт - Тигре 3:1 Ривер Плейт - Тачира 2:0 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Темперлей - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0 Ривер Плейт - Либертад 2:0 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба СдЕ 3:0 Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 0:2 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт 2:2 Депортиво Насьональ - Ривер Плейт 2:1
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1
Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Црвена Звезда - Тальерес Кордоба 0:1 Сочи - Тальерес Кордоба 5:0 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4 Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба - Кобресал 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3 Тальерес Кордоба - Барселона Гуаякиль 3:1 Кобресал - Тальерес Кордоба 0:2

Результаты матчей

Ривер Плейт
Тальерес Кордоба

Точный счет

2:0
3 раза 100%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

2:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
6 раз 86%
1
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Ривер Плейт
Тальерес Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
4
3
1/8 финала
3 Коло-Коло
1 Хуниор
4 Пеньяроль
1 Стронгест
2 Ботафого Рио-де-Жанейро
1 Палмейрас Сан-Паулу
0 Тальерес Кордоба
1 Ривер Плейт
0 Насьональ Монтевидео
0 Сан-Паулу
2 Фламенго
0 Боливар
1 Сан-Лоренсо Альмагро
2 Атлетико Минейро
5 Гремио
7 Флуминенсе
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
Атлетико Минейро
Флуминенсе
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 9
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 6
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 6
Боливар Jose M.F. Moreno Chico4 5
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Видаль Артуро 1 4
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 4
Пеньяроль Eduardo Darias 5
Серро Портеньо Christian Baez 1 3
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Альендро Родриго сделал результативную передачу.
  • 34'
    Г О О О О Л - Борха Мигель бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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