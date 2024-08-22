0:2
Второй тайм: 66'
0'
35' Желтая карточкаAlexander Barboza
35' Желтая карточкаРиос Ричард
45' Желтая карточкаГрегоре
0:1
56' ГолХесус Игорь
0:2
64' ГолСаварино Джефферсон
Ход матча
35'
45'
56'
0:1
61'
61'
64'
Прогноз на матч от Liveresult
44
Витор
Нуньеш
27
Риос
Ричард
41
Эстевао
12
John
Victor
66
Cuiabano
26
Грегоре
99
Хесус
Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Витор НуньешЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Риос РичардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 ЭстеваоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Майке РошаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Рони IIIНападающий
-
17 ЛазароНападающий
-
20 РомулоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
-
12 John VictorВратарь
-
66 CuiabanoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Хесус ИгорьНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
- Полузащитник
-
70 Ромеро ОскарПолузащитник
-
28 Аллан МаркесПолузащитник
-
25 KaueПолузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
67 Ярлен
-
-
Главный тренер: Жорже Артур
История личных встреч
Палмейрас Сан-Паулу
Ботафого Рио-де-Жанейро
22 матча
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
8 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
14 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед
37 матчей
45.9%
21.6%
32.5%
17 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
21.6%
59.5%
18.9%
8 побед 22 ничьи 7 побед
Второй тайм
37.8%
35.1%
27.1%
14 побед 13 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
28
Голов в среднем за матч
1.25
1.47
Среднее время на гол
72
61
Всего голов
31
15
Голов в среднем за матч
1.48
0.83
Среднее время на гол
60
108
Всего голов
51
43
Голов в среднем за матч
1.38
1.16
Тотал матчей
2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
23
Больше 62%
Меньше 38%
14
16
Больше 43%
Меньше 57%
21
11
Больше 30%
Меньше 70%
26
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
65
77
Бомбардиры внутри турнира
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вейга Рафаэль
|2
|0.25
|Эндрик II
|2
|0.25
|Гомес Густаво
|2 (2)
|0.25
|Лазаро
|1
|0.13
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0.13
|Luis Guilherme
|1
|0.13
|Рони III
|1
|0.13
|Пикерес Хоакин
|1
|0.13
|Морено Анибал
|1
|0.13
|José Maurisio3
|1
|0.13
|Риос Ричард
|1
|0.13
|Эстевао
|1
|0.13
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сантос Жуниор
|9
|0.75
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.17
|Угу Мигель
|2
|0.17
|Энрике Луис IX
|2
|0.17
|Соарес Франсиско
|1
|0.08
|Джеффиньо
|1
|0.08
|Саварино Джефферсон
|1
|0.08
|Хесус Игорь
|1
|0.08
Карточки
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Риос Ричард
|4
|0
|Абел Феррейра
|2
|0
|Лопес Хосе Мануэль
|2
|0
|Vanderlan
|2
|0
|Лопес Брено
|1
|0
|Вейга Рафаэль
|1
|0
|Морено Анибал
|1
|0
|Эндрик II
|1
|0
|Менино Габриэль
|1
|0
|Kaiky Naves
|1
|0
|Эстевао
|1
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Диего
|1
|1
|Соарес Франсиско
|2
|0
|Баштуш Бартоломеу
|2
|0
|Alexander Barboza
|2
|0
|Дамиан Суарес
|0
|1
|Угу Мигель
|1
|0
|Сантос Жуниор
|1
|0
|Marlon Freitas
|1
|0
|Данило Барбоза
|1
|0
|Че Че
|1
|0
|John Victor
|1
|0
|Грегоре
|1
|0
|Lucas Halter
|1
|0
|Энрике Луис IX
|1
|0
|Хесус Игорь
|1
|0
|Cuiabano
|1
|0
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Палмейрас Сан-Паулу
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Ботафого Рио-де-Жанейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
9
15
Палмейрас Сан-Паулу
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Ботафого Рио-де-Жанейро
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
9
17
Голы по времени матча
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
10
16
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
30%
5
31%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
10%
3
19%
61-75
6
60%
2
13%
76-90
Пропущено
5
7
5 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
1
20%
1
14%
1-15
2
40%
1
14%
16-30
2
40%
4
57%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
15
19
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
6
40%
5
26%
31-45
1
7%
3
16%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
6
40%
4
21%
76-90
Пропущено
7
10
6 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 8
2
29%
2
20%
1-15
2
29%
1
10%
16-30
2
29%
4
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0
Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0
Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
Ботафого Рио-де-Жанейро
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:1
3 раза 50%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Точный счет
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
6
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Палмейрас Сан-Паулу
Ботафого Рио-де-Жанейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
51
12
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
92
43
56
34
29
16
110
16
110
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
Атлетико Минейро
Флуминенсе
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|9
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|6
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|6
|Боливар
|Jose M.F. Moreno Chico4
|5
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|1 4
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 4
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|5
|Серро Портеньо
|Christian Baez
|1 3
|Коло-Коло
|Erick Wiemberg
|1 3