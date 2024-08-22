  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кубок Либертадорес 2024
Палмейрас Сан-Паулу
0:2
Второй тайм: 66'
Ботафого Рио-де-Жанейро
0'
35' Желтая карточка
Alexander Barboza
35' Желтая карточка
Риос Ричард
45' Желтая карточка
Грегоре
0:1
56' Гол
Хесус Игорь
0:2
64' Гол
Саварино Джефферсон
21
Вевертон
Перейра
16
Caio
Paulista
44
Витор
Нуньеш
15
Гомес
Густаво
2
Роша
Маркос
8
Рафаэл
Жозе
27
Риос
Ричард
9
Андерсон
Фелипе
23
Вейга
Рафаэль
41
Эстевао
42
Лопес
Хосе
Мануэль
12
John
Victor
66
Cuiabano
20
Alexander
Barboza
15
Баштуш
Бартоломеу
4
Понте
Матео
17
Marlon
Freitas
26
Грегоре
18
Альмада
Тьяго
10
Саварино
Джефферсон
7
Энрике
Луис
IX
99
Хесус
Игорь
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-2-3-1

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Ботафого Рио-де-Жанейро

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
14 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед

37 матчей

45.9%
21.6%
32.5%
17 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

21.6%
59.5%
18.9%
8 побед 22 ничьи 7 побед

Второй тайм

37.8%
35.1%
27.1%
14 побед 13 ничьих 10 побед

История матчей

КЛ
2:1
СA
1:0
СA
3:4
СA
0:1
ПА
0:1
СA
1:3
СA
4:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
П
0:1
ПА
1:0
ПА
0:2
К
4:2
ПА
1:0
КБ
2:2
БСА
0:1
БСА
0:2
П
3:1
П
2:0
СA
2:2
ММ(
3:1
СA
1:2
ММ(
2:0
CP
2:6
СA
3:1
СA
1:0
CP
0:0
СA
0:0
СA
2:2
CP
1:1
СA
2:1
СA
1:1
CP
2:1
СA
0:1
СA
1:0

Голы

Всего голов

20
28

Голов в среднем за матч

1.25
1.47

Среднее время на гол

72
61

Всего голов

31
15

Голов в среднем за матч

1.48
0.83

Среднее время на гол

60
108

Всего голов

51
43

Голов в среднем за матч

1.38
1.16

Тотал матчей

2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
23
Больше 62%
Меньше 38%
14
16
Больше 43%
Меньше 57%
21
11
Больше 30%
Меньше 70%
26
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

65
77

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вейга Рафаэль 2 0.25
Эндрик II 2 0.25
Гомес Густаво 2 (2) 0.25
Лазаро 1 0.13
Лопес Хосе Мануэль 1 0.13
Luis Guilherme 1 0.13
Рони III 1 0.13
Пикерес Хоакин 1 0.13
Морено Анибал 1 0.13
José Maurisio3 1 0.13
Риос Ричард 1 0.13
Эстевао 1 0.13
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сантос Жуниор 9 0.75
Эдуардо Карлос II 2 0.17
Угу Мигель 2 0.17
Энрике Луис IX 2 0.17
Соарес Франсиско 1 0.08
Джеффиньо 1 0.08
Саварино Джефферсон 1 0.08
Хесус Игорь 1 0.08

Карточки

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риос Ричард 4 0
Абел Феррейра 2 0
Лопес Хосе Мануэль 2 0
Vanderlan 2 0
Лопес Брено 1 0
Вейга Рафаэль 1 0
Морено Анибал 1 0
Эндрик II 1 0
Менино Габриэль 1 0
Kaiky Naves 1 0
Эстевао 1 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Диего 1 1
Соарес Франсиско 2 0
Баштуш Бартоломеу 2 0
Alexander Barboza 2 0
Дамиан Суарес 0 1
Угу Мигель 1 0
Сантос Жуниор 1 0
Marlon Freitas 1 0
Данило Барбоза 1 0
Че Че 1 0
John Victor 1 0
Грегоре 1 0
Lucas Halter 1 0
Энрике Луис IX 1 0
Хесус Игорь 1 0
Cuiabano 1 0

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Палмейрас Сан-Паулу
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Ботафого Рио-де-Жанейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

9
15
Палмейрас Сан-Паулу
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Ботафого Рио-де-Жанейро
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

9
17

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

10
16
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
30%
5
31%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
10%
3
19%
61-75
6
60%
2
13%
76-90

Пропущено

5
7
5 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
1
20%
1
14%
1-15
2
40%
1
14%
16-30
2
40%
4
57%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

15
19
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
6
40%
5
26%
31-45
1
7%
3
16%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
6
40%
4
21%
76-90

Пропущено

7
10
6 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 8
2
29%
2
20%
1-15
2
29%
1
10%
16-30
2
29%
4
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0
Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0
Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
Ботафого Рио-де-Жанейро

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:1
3 раза 50%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Точный счет

0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
6
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Палмейрас Сан-Паулу
Ботафого Рио-де-Жанейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
5
1
1
2
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
9
2
4
3
1.5
5
6
3
4
2.5
2
9
1
6
3.5
1
10
1
6
4.5
1
10
1/8 финала
3 Коло-Коло
1 Хуниор
4 Пеньяроль
1 Стронгест
2 Ботафого Рио-де-Жанейро
1 Палмейрас Сан-Паулу
0 Тальерес Кордоба
1 Ривер Плейт
0 Насьональ Монтевидео
0 Сан-Паулу
2 Фламенго
0 Боливар
1 Сан-Лоренсо Альмагро
2 Атлетико Минейро
5 Гремио
7 Флуминенсе
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
Атлетико Минейро
Флуминенсе
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 9
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 6
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 6
Боливар Jose M.F. Moreno Chico4 5
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Видаль Артуро 1 4
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 4
Пеньяроль Eduardo Darias 5
Серро Портеньо Christian Baez 1 3
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Грегоре получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    Риос Ричард получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    Alexander Barboza получил желтую карточку от судьи
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