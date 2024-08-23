  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кубок Либертадорес 2024
Сан-Паулу
2:0
Конец матча
Насьональ Монтевидео
0'
1:0
31' Гол
Бобадилья Дамиан
44' Желтая карточка
Густаво Диас
2:0
47' Гол
Кальери Хонатан
90' Желтая карточка
Gabriel Baez
90' Желтая карточка
Антонио Маркос
90' Желтая карточка
Leandro Lozano
90'+16
23
Рафаэль
Пирес
13
Рафинья
XXI
5
Арболеда
Роберт
28
Alan
Franco1
6
Welington
16
Густаво
Диас
21
Бобадилья
Дамиан
7
Лукас
Моура
10
Лусиано
Невес
27
Wellington
Rato
9
Кальери
Хонатан
12
Мехия
Луис
14
Leandro
Lozano
4
Коатес
Себастьян
23
Полента
Диего
11
Gabriel
Baez
8
Олива
Кристиан
26
Lucas
Sanabria
16
Кастро
Алексис
7
Antonio
Galeano
9
Бентанкур
Рубен
22
Diego
Zabala
Сан-Паулу
4-2-3-1
Насьональ Монтевидео
4-3-3

История личных встреч

Сан-Паулу
Насьональ Монтевидео

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КЛ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кальери Хонатан 4 0.5
Лусиано Невес 3 0.38
Alisson II 1 0.13
Силва Андре III 1 0.13
Rodrigo Nestor 1 0.13
Бобадилья Дамиан 1 0.13
Лукас Моура 1 (1) 0.13
Насьональ Монтевидео
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gonzalo Carneiro 3 (1) 0.25
Бентанкур Рубен 2 0.17
Кастро Алексис 2 0.17
Leandro Lozano 2 0.17
Lucas Sanabria 1 0.08
Franco Romero1 1 0.08
Антони Матео 1 0.08
Jeremia Recoba 1 0.08
Osinachi Ebere 1 (1) 0.08

Карточки

Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лусиано Невес 3 0
Густаво Диас 2 0
Igor Vinicius 2 0
Антонио Маркос 1 0
Welington 1 0
Арболеда Роберт 1 0
Кальери Хонатан 1 0
Giuliano Galoppo 1 0
Alan Franco1 1 0
Майя Пабло 1 0
Рафинья XXI 1 0
Луис Франциско Зубелдиа 1 0
Насьональ Монтевидео
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полента Диего 4 1
Кастро Алексис 3 0
Перейра Маурисио 3 0
Leandro Lozano 3 0
Gabriel Baez 2 0
Gonzalo Carneiro 2 0
Бентанкур Рубен 1 0
Antonio Galeano 1 0
Lucas Sanabria 1 0
Олива Кристиан 1 0
Franco Romero1 1 0
Гонсалес Гастон 1 0
Антони Матео 1 0
Felipe Cairus 1 0
Jeremia Recoba 1 0

Результаты матчей

Сан-Паулу
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Насьональ Монтевидео
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Сан-Паулу
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Насьональ Монтевидео
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
10
Сан-Паулу
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Насьональ Монтевидео
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
11

Голы по времени матча

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 9
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 7
0
0%
2
20%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
1
17%
4
40%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
14
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
2 Не забивали 4
0
0%
4
29%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
3
25%
2
14%
31-45
2
17%
2
14%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
4
33%
4
29%
76-90

Пропущено

3
11
2 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 7
0
0%
3
27%
1-15
1
33%
3
27%
16-30
1
33%
3
27%
31-45
1
33%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Паулу
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Насьональ Монтевидео - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 1:0 Гойяс - Сан-Паулу 0:0
Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Сан-Паулу - Гойяс 2:0 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Жувентуде - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Гремио 1:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:2 Сан-Паулу - Байя 3:1 Сан-Паулу - Крисьюма 2:1 Васко да Гама - Сан-Паулу 4:1 Сан-Паулу - Куяба 0:1 Коринтианс - Сан-Паулу 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Крузейро 2:0
Насьональ Монтевидео
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ривер Плейт Монтевидео - Насьональ Монтевидео 3:3 Насьональ Монтевидео - Сан-Паулу 0:0 Насьональ Монтевидео - Пеньяроль 1:1 Насьональ Монтевидео - Бостон Ривер 1:0
Насьональ Монтевидео - Мирамар Мисионес 4:0 Данубио - Насьональ Монтевидео 0:6 Насьональ Монтевидео - Рампла Хуниорс 1:1 Серро Ларго - Насьональ Монтевидео 0:4 Насьональ Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 2:1 Серро - Насьональ Монтевидео 3:0 Бостон Ривер - Насьональ Монтевидео 1:3 Либертад - Насьональ Монтевидео 2:1 Насьональ Монтевидео - Данубио 1:0 Депортиво Мальдонадо - Насьональ Монтевидео 0:2 Тачира - Насьональ Монтевидео 0:1 Насьональ Монтевидео - Феникс Монтовидео 1:4 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт 2:2 Насьональ Монтевидео - Расинг Монтевидео 4:2 Серро - Насьональ Монтевидео 1:2 Насьональ Монтевидео - Тачира 2:1

Результаты матчей

Сан-Паулу
Насьональ Монтевидео

Точный счет

2:0
3 раза 75%
0:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
5 раз 83%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:0
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:0
4 раза 33%
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
6 раз 50%
0
4 раза 33%
1
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Сан-Паулу
Насьональ Монтевидео

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
1
1.5
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
3
2
2
1.5
1
5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
8
4
5
3
1.5
6
6
1
7
2.5
1/8 финала
0 Насьональ Монтевидео
2 Сан-Паулу
2 Фламенго
0 Боливар
5 Гремио
7 Флуминенсе
1 Сан-Лоренсо Альмагро
2 Атлетико Минейро
3 Коло-Коло
1 Хуниор
1 Тальерес Кордоба
3 Ривер Плейт
4 Ботафого Рио-де-Жанейро
3 Палмейрас Сан-Паулу
4 Пеньяроль
1 Стронгест
1/4 финала
?
?
Флуминенсе
Атлетико Минейро
Коло-Коло
Ривер Плейт
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 9
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 6
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 6
Боливар Jose M.F. Moreno Chico4 5
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Видаль Артуро 1 4
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 4
Пеньяроль Eduardo Darias 5
Серро Портеньо Christian Baez 1 3
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Густаво Диас получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Кальери Хонатан сделал результативную передачу.
    • 31'
      Г О О О О Л - Бобадилья Дамиан бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Сан-Паулу 2:0 Насьональ Монтевидео онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный