2:0
Конец матча
0'
1:0
31' ГолБобадилья Дамиан
44' Желтая карточкаГуставо Диас
2:0
47' ГолКальери Хонатан
90' Желтая карточкаGabriel Baez
90' Желтая карточкаАнтонио Маркос
90' Желтая карточкаLeandro Lozano
90'+16
Ход матча
31'
1:0
44'
47'
2:0
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
13
Рафинья
XXI
28
Alan
Franco1
16
Густаво
Диас
12
Мехия
Луис
11
Gabriel
Baez
22
Diego
Zabala
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Рафинья XXIЗащитник
- Защитник
-
28 Alan Franco1Защитник
- Защитник
-
16 Густаво ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Силва АндреНападающий
-
33 Арруда ЭрикНападающий
-
-
-
35 Sabino2
-
-
-
-
-
Главный тренер: Субельдия Луис
- Основной состав
-
12 Мехия ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Gabriel BaezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Diego ZabalaНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 Антони МатеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лопес НикоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
30 Diego Herazo
-
-
Главный тренер: Ласарте Мартин
История личных встреч
Сан-Паулу
Насьональ Монтевидео
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кальери Хонатан
|4
|0.5
|Лусиано Невес
|3
|0.38
|Alisson II
|1
|0.13
|Силва Андре III
|1
|0.13
|Rodrigo Nestor
|1
|0.13
|Бобадилья Дамиан
|1
|0.13
|Лукас Моура
|1 (1)
|0.13
Насьональ Монтевидео
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gonzalo Carneiro
|3 (1)
|0.25
|Бентанкур Рубен
|2
|0.17
|Кастро Алексис
|2
|0.17
|Leandro Lozano
|2
|0.17
|Lucas Sanabria
|1
|0.08
|Franco Romero1
|1
|0.08
|Антони Матео
|1
|0.08
|Jeremia Recoba
|1
|0.08
|Osinachi Ebere
|1 (1)
|0.08
Карточки
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лусиано Невес
|3
|0
|Густаво Диас
|2
|0
|Igor Vinicius
|2
|0
|Антонио Маркос
|1
|0
|Welington
|1
|0
|Арболеда Роберт
|1
|0
|Кальери Хонатан
|1
|0
|Giuliano Galoppo
|1
|0
|Alan Franco1
|1
|0
|Майя Пабло
|1
|0
|Рафинья XXI
|1
|0
|Луис Франциско Зубелдиа
|1
|0
Насьональ Монтевидео
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полента Диего
|4
|1
|Кастро Алексис
|3
|0
|Перейра Маурисио
|3
|0
|Leandro Lozano
|3
|0
|Gabriel Baez
|2
|0
|Gonzalo Carneiro
|2
|0
|Бентанкур Рубен
|1
|0
|Antonio Galeano
|1
|0
|Lucas Sanabria
|1
|0
|Олива Кристиан
|1
|0
|Franco Romero1
|1
|0
|Гонсалес Гастон
|1
|0
|Антони Матео
|1
|0
|Felipe Cairus
|1
|0
|Jeremia Recoba
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Паулу
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Насьональ Монтевидео
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Сан-Паулу
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Насьональ Монтевидео
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
10
Сан-Паулу
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Насьональ Монтевидео
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
11
Голы по времени матча
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 9
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
6
10
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 7
0
0%
2
20%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
1
17%
4
40%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
14
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
2 Не забивали 4
0
0%
4
29%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
3
25%
2
14%
31-45
2
17%
2
14%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
4
33%
4
29%
76-90
Пропущено
3
11
2 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 7
0
0%
3
27%
1-15
1
33%
3
27%
16-30
1
33%
3
27%
31-45
1
33%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Паулу
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Насьональ Монтевидео - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 1:0 Гойяс - Сан-Паулу 0:0
Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Сан-Паулу - Гойяс 2:0 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Жувентуде - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Гремио 1:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:2 Сан-Паулу - Байя 3:1 Сан-Паулу - Крисьюма 2:1 Васко да Гама - Сан-Паулу 4:1 Сан-Паулу - Куяба 0:1 Коринтианс - Сан-Паулу 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Крузейро 2:0
Насьональ Монтевидео
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ривер Плейт Монтевидео - Насьональ Монтевидео 3:3 Насьональ Монтевидео - Сан-Паулу 0:0 Насьональ Монтевидео - Пеньяроль 1:1 Насьональ Монтевидео - Бостон Ривер 1:0
Насьональ Монтевидео - Мирамар Мисионес 4:0 Данубио - Насьональ Монтевидео 0:6 Насьональ Монтевидео - Рампла Хуниорс 1:1 Серро Ларго - Насьональ Монтевидео 0:4 Насьональ Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 2:1 Серро - Насьональ Монтевидео 3:0 Бостон Ривер - Насьональ Монтевидео 1:3 Либертад - Насьональ Монтевидео 2:1 Насьональ Монтевидео - Данубио 1:0 Депортиво Мальдонадо - Насьональ Монтевидео 0:2 Тачира - Насьональ Монтевидео 0:1 Насьональ Монтевидео - Феникс Монтовидео 1:4 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт 2:2 Насьональ Монтевидео - Расинг Монтевидео 4:2 Серро - Насьональ Монтевидео 1:2 Насьональ Монтевидео - Тачира 2:1
Результаты матчей
Сан-Паулу
Насьональ Монтевидео
Точный счет
2:0
3 раза 75%
0:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
5 раз 83%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:0
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:0
4 раза 33%
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
6 раз 50%
0
4 раза 33%
1
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Сан-Паулу
Насьональ Монтевидео
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
51
31
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
33
22
15
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
84
53
66
17
1/8 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|9
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|6
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|6
|Боливар
|Jose M.F. Moreno Chico4
|5
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|1 4
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 4
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|5
|Серро Портеньо
|Christian Baez
|1 3
|Коло-Коло
|Erick Wiemberg
|1 3