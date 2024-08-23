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  3. Кубок Либертадорес 2024
Боливар
0:0
Первый тайм: 19'
Фламенго
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боливар
Ничья
Фламенго
2.15
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4.20
4.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лампе
Карлос
2
Сагредо
Хесус
44
Renzo
Orihuela
3
Оливейра
Андерсон
4
Сагредо
Хосе
23
Хустиниано
Леонель
10
Bruno
Savio
20
Сауседо
Фернандо
11
Вака
Рамиро
90
Fabio
da
Silva2
9
Alfio
Oviedo
1
Росси
Агустин
2
Варела
Гильермо
15
Бруно
Фабрисио
4
Лео
Перейра
6
Айртон
Лукас
5
Пульгар
Эрик
3
Ортис
Лео
8
Жерсон
Сантос
18
Де
ла
Крус
Николас
7
Араужо
Луис
22
Мойзес
Моура
Боливар
4-1-4-1
Фламенго
4-2-3-1

История личных встреч

Боливар
Фламенго

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

КЛ
2:0
КЛ
4:0
КЛ
2:1
КЛ
1:0
КЛ
2:2

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

2.67
0.5

Среднее время на гол

33
180

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

2.2
0.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

40
150

Бомбардиры внутри турнира

Боливар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jose M.F. Moreno Chico4 5 (1) 0.63
Bruno Savio 3 0.38
Вака Рамиро 2 0.25
Сагредо Хесус 1 0.13
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 5 (1) 0.63
Лео Перейра 1 0.13
Жерсон Сантос 1 0.13
Араужо Луис 1 0.13
Винья Матиас 1 0.13
Ортис Лео 1 0.13
Айртон Лукас 1 0.13
Эвертон Соарес 1 0.13

Карточки

Боливар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bruno Savio 3 0
Хустиниано Леонель 2 0
Сагредо Хесус 2 0
Роча Йомар 0 1
Родригес Патрисио II 1 0
Вака Рамиро 1 0
Jose M.F. Moreno Chico4 1 0
Renzo Orihuela 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пульгар Эрик 2 0
Де ла Крус Николас 2 0
Энрике Бруно 0 1
Уэсли Лопес 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Габриэл Барбоза 1 0
Араужо Луис 1 0
Айртон Лукас 1 0

Результаты матчей

Боливар
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Фламенго
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
2
Боливар
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Фламенго
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

5
10
Боливар
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Фламенго
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

5
12

Голы по времени матча

Забито

6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
3
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
0
0%
2
20%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
1
20%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
20%
76-90

Пропущено

7
1
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
100%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

11
12
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
3
27%
3
25%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
2
18%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
27%
1
8%
61-75
2
18%
2
17%
76-90

Пропущено

13
5
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
15%
1
20%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
2
40%
61-75
1
8%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Боливар
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Боливар - Сан-Антонио Було Було 0:0 Фламенго - Боливар 2:0 Боливар - Вильстерман 2:0 Ройял Пари - Боливар 0:1
Боливар - ГВ Сан-Хосе 4:0 Насьональ Потоси - Боливар 2:1 Боливар - Олвейс Реди 0:0 Блуминг - Боливар 0:5 Альянса Лима - Боливар 2:3 Боливар - Палестино 3:1 Боливар - Реал Санта Крус 4:0 Аврора - Боливар 1:1 Боливар - Реал Томайпо 4:1 Фламенго - Боливар 4:0 Индепендьенте Петролеро - Боливар 0:1 Мильонариос - Боливар 1:1 Боливар - Фламенго 2:1 Боливар - Сан-Антонио Було Було 1:1 Сан-Антонио Було Було - Боливар 1:0 Боливар - Мильонариос 3:2
Фламенго
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Фламенго - Боливар 2:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0
Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Фламенго - Атлетико Гойаненсе 2:0 Витория - Фламенго 1:2 Фламенго - Крисьюма 2:1 Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Фламенго - Куяба 1:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:4 Фламенго - Крузейро 2:1 Жувентуде - Фламенго 2:1 Флуминенсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Байя 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Гремио 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:6 Фламенго - Мильонариос 3:0

Результаты матчей

Боливар
Фламенго

Точный счет

2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
2:0
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Боливар
Фламенго

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
4
3
3
4
2.5
2
5
1
6
3.5
1
6
1/8 финала
0 Насьональ Монтевидео
2 Сан-Паулу
2 Фламенго
0 Боливар
5 Гремио
7 Флуминенсе
1 Сан-Лоренсо Альмагро
2 Атлетико Минейро
3 Коло-Коло
1 Хуниор
1 Тальерес Кордоба
3 Ривер Плейт
4 Ботафого Рио-де-Жанейро
3 Палмейрас Сан-Паулу
4 Пеньяроль
1 Стронгест
1/4 финала
?
?
Флуминенсе
Атлетико Минейро
Коло-Коло
Ривер Плейт
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 9
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 6
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 6
Боливар Jose M.F. Moreno Chico4 5
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Видаль Артуро 1 4
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 4
Пеньяроль Eduardo Darias 5
Серро Портеньо Christian Baez 1 3
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боливар
Ничья
Фламенго
2.15
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4.20
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