0'
Прогноз на матч от Liveresult
10
Bruno
Savio
11
Вака
Рамиро
22
Мойзес
Моура
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Bruno SavioПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Вака РамироПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Роча ЙомарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Чавес ЛукасНападающий
-
27 Вака ХенриНападающий
- Нападающий
-
33 Ervin Vaca
-
8 Luis Paz
-
30 Javier Uzeda
-
16 Diego Arroyo
-
Главный тренер: Flavio Robatto
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Мойзес МоураНападающий
- Запасные игроки
-
25 Кунья МатеусВратарь
- Вратарь
-
23 Луис ДавидЗащитник
-
33 КлейтонПолузащитник
-
19 LorranПолузащитник
-
48 Хесус ИгорьНападающий
-
27 Энрике БруноНападающий
-
-
-
29 Viktor Hugo
-
53 Lucyan
-
44 Carbone
-
Главный тренер: Тите
История личных встреч
Боливар
Фламенго
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
8
1
Голов в среднем за матч
2.67
0.5
Среднее время на гол
33
180
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
2.2
0.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
40
150
Бомбардиры внутри турнира
Боливар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jose M.F. Moreno Chico4
|5 (1)
|0.63
|Bruno Savio
|3
|0.38
|Вака Рамиро
|2
|0.25
|Сагредо Хесус
|1
|0.13
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|5 (1)
|0.63
|Лео Перейра
|1
|0.13
|Жерсон Сантос
|1
|0.13
|Араужо Луис
|1
|0.13
|Винья Матиас
|1
|0.13
|Ортис Лео
|1
|0.13
|Айртон Лукас
|1
|0.13
|Эвертон Соарес
|1
|0.13
Карточки
Боливар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bruno Savio
|3
|0
|Хустиниано Леонель
|2
|0
|Сагредо Хесус
|2
|0
|Роча Йомар
|0
|1
|Родригес Патрисио II
|1
|0
|Вака Рамиро
|1
|0
|Jose M.F. Moreno Chico4
|1
|0
|Renzo Orihuela
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пульгар Эрик
|2
|0
|Де ла Крус Николас
|2
|0
|Энрике Бруно
|0
|1
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Габриэл Барбоза
|1
|0
|Араужо Луис
|1
|0
|Айртон Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Боливар
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Фламенго
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
0
2
Боливар
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Фламенго
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
5
10
Боливар
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Фламенго
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
12
0
Упущенные победы
5
12
Голы по времени матча
Забито
6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
3
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
0
0%
2
20%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
1
20%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
20%
76-90
Пропущено
7
1
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
100%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
11
12
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
3
27%
3
25%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
2
18%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
27%
1
8%
61-75
2
18%
2
17%
76-90
Пропущено
13
5
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
15%
1
20%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
2
40%
61-75
1
8%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Боливар
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Боливар - Сан-Антонио Було Було 0:0 Фламенго - Боливар 2:0 Боливар - Вильстерман 2:0 Ройял Пари - Боливар 0:1
Боливар - ГВ Сан-Хосе 4:0 Насьональ Потоси - Боливар 2:1 Боливар - Олвейс Реди 0:0 Блуминг - Боливар 0:5 Альянса Лима - Боливар 2:3 Боливар - Палестино 3:1 Боливар - Реал Санта Крус 4:0 Аврора - Боливар 1:1 Боливар - Реал Томайпо 4:1 Фламенго - Боливар 4:0 Индепендьенте Петролеро - Боливар 0:1 Мильонариос - Боливар 1:1 Боливар - Фламенго 2:1 Боливар - Сан-Антонио Було Було 1:1 Сан-Антонио Було Було - Боливар 1:0 Боливар - Мильонариос 3:2
Фламенго
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Фламенго - Боливар 2:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0
Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Фламенго - Атлетико Гойаненсе 2:0 Витория - Фламенго 1:2 Фламенго - Крисьюма 2:1 Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Фламенго - Куяба 1:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:4 Фламенго - Крузейро 2:1 Жувентуде - Фламенго 2:1 Флуминенсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Байя 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Гремио 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:6 Фламенго - Мильонариос 3:0
Результаты матчей
Боливар
Фламенго
Точный счет
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
2:0
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Боливар
Фламенго
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
43
43
34
25
16
16
1/8 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|9
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|6
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|6
|Боливар
|Jose M.F. Moreno Chico4
|5
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|1 4
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 4
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|5
|Серро Портеньо
|Christian Baez
|1 3
|Коло-Коло
|Erick Wiemberg
|1 3