Тур: 6. Стадион: Aalborg Portland Park. Зрители: 9499 Главный судья: Jens Grabski Maae
0'
0:1
16' ГолМадсен Мадс Эмиль
0:2
20' ГолЛинкс Гифт
0:3
38' ГолМортенсен Патрик
78' Желтая карточкаДиаките Умар
79' Желтая карточкаПоульсен Николай
84' Желтая карточкаЖассон Андрес
0:4
85' ПенальтиМортенсен Патрик
90'+4
Ход матча
16'
20'
0:2
38'
0:3
78'
79'
84'
85'
0:4
Статистика матча
-
0 Голы 4
-
2 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 4
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
361 Количество передач 397
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
19
Айдэйл
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Айдэйл ДжонНападающий
- Запасные игроки
-
22 Де Бур РодиВратарь
- Нападающий
-
27 Джон КелвинНападающий
-
-
-
10 Oliver Ross
-
21 Mads Bomholt
-
-
37 Amar Diagne
-
Главный тренер: Menno van Dam
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Линкс ГифтПолузащитник
-
31 Бех ТобиасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
23 Tobias Bach
-
-
33 Luka Callo
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Ольборг
АГФ Орхус
29 матчей
72.4%
27.6%
21 победа 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
48.3%
48.3%
3.4%
14 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.5%
37.9%
19 побед 11 ничьих 0 побед
25 матчей
28%
72%
0 побед 7 ничьих 18 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 10 ничьих 16 побед
Второй тайм
36%
64%
0 побед 9 ничьих 15 побед
54 матча
38.9%
27.8%
33.3%
21 победа 15 ничьих 18 побед
Первый тайм
25.9%
44.4%
29.7%
14 побед 24 ничьи 16 побед
Второй тайм
35.2%
37%
27.8%
19 побед 20 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
40
Голов в среднем за матч
1.3
1.48
Среднее время на гол
69
60
Всего голов
43
31
Голов в среднем за матч
1.59
1.15
Среднее время на гол
56
78
Всего голов
78
71
Голов в среднем за матч
1.44
1.31
Тотал матчей
2.5
49
Больше 91%
Меньше 9%
5
41
Больше 76%
Меньше 24%
13
28
Больше 52%
Меньше 48%
26
18
Больше 33%
Меньше 67%
36
9
Больше 17%
Меньше 83%
45
3
Больше 6%
Меньше 94%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
53
Среднее время на гол
62
68
Бомбардиры внутри турнира
Ольборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mathias Zanka Jorgensen2
|2
|0.33
|Жассон Андрес
|1
|0.17
|Хёйхольт Мальте
|1
|0.17
|Oliver Ross
|1
|0.17
|Sebastian Otoa
|0
|0
|Melker Widell
|0
|0
|Noel Atli Arnorsson
|0
|0
АГФ Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|6 (1)
|1
|Мадсен Мадс Эмиль
|4
|0.67
|Бех Тобиас
|3
|0.5
|Линкс Гифт
|2
|0.33
|Андерсон Микаэль
|1
|0.17
|Беихмо Феликс
|1
|0.17
|Каль Эрик
|0
|0
Карточки
Ольборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жассон Андрес
|3
|0
|Mylian Jimenez
|3
|0
|Kasper Davidsen
|2
|0
|Диаките Умар
|1
|0
|Marc Nielsen
|1
|0
АГФ Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Якоб Андерсен
|1
|0
|Далсгор Хенрик
|1
|0
|Поульсен Николай
|1
|0
|Беихмо Феликс
|1
|0
|Frederik Brandhof
|1
|0
|Андерсон Микаэль
|1
|0
|Уве Реслер
|1
|0
Результаты матчей
Ольборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
АГФ Орхус
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Ольборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
АГФ Орхус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
3
10
Ольборг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
АГФ Орхус
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
3
12
Голы по времени матча
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
33%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
33%
1
33%
76-90
Забито
3
10
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
67%
3
30%
31-45
1
33%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
2
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
5
17
3 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 6
4 Не забивали 0
0
0%
3
18%
1-15
1
20%
3
18%
16-30
2
40%
5
29%
29%
31-45
2
40%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
0
0%
1
6%
76-90
Пропущено
16
5
10 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 3
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
1
20%
16-30
5
31%
1
20%
31-45
1
6%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
5
31%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ольборг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ольборг - Брондбю 0:4 Виборг - Ольборг 2:3 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Ольборг - Силькеборг 2:1
Норшелланн - Ольборг 3:0 Оденсе - Ольборг 1:3 Хобро - Ольборг 1:1 Ольборг - Венсюссель 4:1 Колдинг - Ольборг 2:3 Ольборг - Фредерисия 1:0 Сённерйюск - Ольборг 1:0 Ольборг - Хобро 2:3 Фредерисия - Ольборг 2:1 Ольборг - Колдинг 3:3 Хобро - Ольборг 2:1 Венсюссель - Ольборг 2:2 Ольборг - Сённерйюск 1:0 Хиллерёд - Ольборг 1:2 Ольборг - Венсюссель 4:3 Фредерисия - Ольборг 2:3
АГФ Орхус
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
АГФ Орхус - Вайле 5:1 Брондбю - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2
АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Лутон Таун - АГФ Орхус 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Хорсенс - АГФ Орхус 0:3 Скодструп СФ - АГФ Орхус 0:9 АГФ Орхус - Брабранд 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 2:3 АГФ Орхус - Копенгаген 3:2 АГФ Орхус - Силькеборг 0:1 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:1 Силькеборг - АГФ Орхус 1:0 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 АГФ Орхус - Брондбю 2:2 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0
Результаты матчей
Ольборг
АГФ Орхус
Точный счет
0:4
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:4
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Ольборг
АГФ Орхус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
24
42
15
33
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|6
|АГФ Орхус
|Мадсен Мадс Эмиль
|4
|Копенгаген
|Оскарссон Орри
|4
|Виборг
|Jakob Nielsen
|4
|Копенгаген
|Эльюнусси Мохамед
|3 (2)
|Ольборг
|Жассон Андрес
|3
|Ольборг
|Mylian Jimenez
|3
|Люнгбю
|Гюткьяер Фредерик
|2
|Вайле
|Барри Хамза
|2
|Вайле
|Велков Стефан
|2