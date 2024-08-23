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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Зрители: 9499 Главный судья: Jens Grabski Maae
Ольборг
0:4
Конец матча
АГФ Орхус
0'
0:1
16' Гол
Мадсен Мадс Эмиль
0:2
20' Гол
Линкс Гифт
0:3
38' Гол
Мортенсен Патрик
78' Желтая карточка
Диаките Умар
79' Желтая карточка
Поульсен Николай
84' Желтая карточка
Жассон Андрес
0:4
85' Пенальти
Мортенсен Патрик
90'+4

Ход матча

16'
0:1
Мадсен Мадс Эмиль
20'
0:2
Линкс Гифт
38'
0:3
Мортенсен Патрик
46'
Oliver Ross
Mylian Jimenez
 
46'
Noel Atli Arnorsson
Kasper Davidsen
 
46'
Хелениус Никлас
Крамер Ларс
 
46'
Джон Келвин
Айдэйл Джон
 
72'
 
Якоб Андерсен
Линкс Гифт
78'
Диаките Умар
 
79'
 
Поульсен Николай
81'
 
Frederik Brandhof
Мадсен Мадс Эмиль
81'
 
Tobias Bach
Бех Тобиас
84'
Жассон Андрес
 
84'
Mads Bomholt
Жассон Андрес
 
85'
0:4
Мортенсен Патрик
89'
 
Richmond Gyamfi
Мортенсен Патрик
89'
 
Luka Callo
Поульсен Николай

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 2 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 361 Количество передач 397
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

1
Мюллер
Винсент
20
Йоргенсен
Каспер
2
Диаките
Умар
4
Крамер
Ларс
II
3
Sebastian
Otoa
16
Kasper
Davidsen
6
Mylian
Jimenez
11
Mathias
Zanka
Jorgensen2
8
Melker
Widell
17
Жассон
Андрес
19
Айдэйл
Джон
1
Хансен
Йеспер
3
Далсгор
Хенрик
5
Тингагер
Фредерик
19
Каль
Эрик
2
Беихмо
Феликс
8
Андерсон
Микаэль
6
Поульсен
Николай
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
11
Линкс
Гифт
31
Бех
Тобиас
9
Мортенсен
Патрик
Ольборг
4-2-3-1
АГФ Орхус
3-5-2

История личных встреч

Ольборг
АГФ Орхус

29 матчей

72.4%
27.6%
21 победа 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

48.3%
48.3%
3.4%
14 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.5%
37.9%
19 побед 11 ничьих 0 побед

25 матчей

28%
72%
0 побед 7 ничьих 18 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 10 ничьих 16 побед

Второй тайм

36%
64%
0 побед 9 ничьих 15 побед

54 матча

38.9%
27.8%
33.3%
21 победа 15 ничьих 18 побед

Первый тайм

25.9%
44.4%
29.7%
14 побед 24 ничьи 16 побед

Второй тайм

35.2%
37%
27.8%
19 побед 20 ничьих 15 побед

История матчей

СД
0:1
СД
3:1
ТМК
2:2
СД
1:0
СД
2:0
ТМК
1:0
SE
2:2
СД
3:0
СД
1:1
СД
1:0
СД
1:4
К
3:2
СД
2:3
ТМК
0:2
СД
3:0
СД
2:0
СД
0:1
СД
3:1
СД
2:2
СД
0:0
СД
0:0
СД
4:0
СД
1:0
СД
1:2
СД
2:1
СД
2:0
К
2:2
К
0:2
СД
2:2
СД
2:3
ТМК
2:0
ТМК
3:3
ТМС
3:3
СД
1:0
СД
2:5
К
1:4
СД
0:0
СД
3:0
СД
0:3
СД
1:1
С
1:1
СЛ
0:2
СЛ
2:1
ТМС
2:1
СЛ
0:2
ТМС
1:4
СЛ
0:0
СЛ
1:0
СЛ
1:1
СЛ
1:2
ТМС
2:1
СЛ
0:2
СЛ
3:1
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

35
40

Голов в среднем за матч

1.3
1.48

Среднее время на гол

69
60

Всего голов

43
31

Голов в среднем за матч

1.59
1.15

Среднее время на гол

56
78

Всего голов

78
71

Голов в среднем за матч

1.44
1.31

Тотал матчей

2.5
49
Больше 91%
Меньше 9%
5
41
Больше 76%
Меньше 24%
13
28
Больше 52%
Меньше 48%
26
18
Больше 33%
Меньше 67%
36
9
Больше 17%
Меньше 83%
45
3
Больше 6%
Меньше 94%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
53

Среднее время на гол

62
68

Бомбардиры внутри турнира

Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mathias Zanka Jorgensen2 2 0.33
Жассон Андрес 1 0.17
Хёйхольт Мальте 1 0.17
Oliver Ross 1 0.17
Sebastian Otoa 0 0
Melker Widell 0 0
Noel Atli Arnorsson 0 0
АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 6 (1) 1
Мадсен Мадс Эмиль 4 0.67
Бех Тобиас 3 0.5
Линкс Гифт 2 0.33
Андерсон Микаэль 1 0.17
Беихмо Феликс 1 0.17
Каль Эрик 0 0

Карточки

Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жассон Андрес 3 0
Mylian Jimenez 3 0
Kasper Davidsen 2 0
Диаките Умар 1 0
Marc Nielsen 1 0
АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Якоб Андерсен 1 0
Далсгор Хенрик 1 0
Поульсен Николай 1 0
Беихмо Феликс 1 0
Frederik Brandhof 1 0
Андерсон Микаэль 1 0
Уве Реслер 1 0

Результаты матчей

Ольборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
АГФ Орхус
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Ольборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
АГФ Орхус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

3
10
Ольборг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
АГФ Орхус
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

3
12

Голы по времени матча

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
33%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
33%
1
33%
76-90

Забито

3
10
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
67%
3
30%
31-45
1
33%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

5
17
3 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 6
4 Не забивали 0
0
0%
3
18%
1-15
1
20%
3
18%
16-30
2
40%
5
29%
29%
31-45
2
40%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
0
0%
1
6%
76-90

Пропущено

16
5
10 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 3
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
1
20%
16-30
5
31%
1
20%
31-45
1
6%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
5
31%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ольборг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ольборг - Брондбю 0:4 Виборг - Ольборг 2:3 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Ольборг - Силькеборг 2:1
Норшелланн - Ольборг 3:0 Оденсе - Ольборг 1:3 Хобро - Ольборг 1:1 Ольборг - Венсюссель 4:1 Колдинг - Ольборг 2:3 Ольборг - Фредерисия 1:0 Сённерйюск - Ольборг 1:0 Ольборг - Хобро 2:3 Фредерисия - Ольборг 2:1 Ольборг - Колдинг 3:3 Хобро - Ольборг 2:1 Венсюссель - Ольборг 2:2 Ольборг - Сённерйюск 1:0 Хиллерёд - Ольборг 1:2 Ольборг - Венсюссель 4:3 Фредерисия - Ольборг 2:3
АГФ Орхус
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
АГФ Орхус - Вайле 5:1 Брондбю - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2
АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Лутон Таун - АГФ Орхус 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Хорсенс - АГФ Орхус 0:3 Скодструп СФ - АГФ Орхус 0:9 АГФ Орхус - Брабранд 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 2:3 АГФ Орхус - Копенгаген 3:2 АГФ Орхус - Силькеборг 0:1 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:1 Силькеборг - АГФ Орхус 1:0 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 АГФ Орхус - Брондбю 2:2 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0

Результаты матчей

Ольборг
АГФ Орхус

Точный счет

0:4
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:4
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Ольборг
АГФ Орхус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
4
2
1
5
2.5
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АГФ Орхус
 6 4 1 1 17 - 5 13
2.
Силькеборг
 5 4 0 1 11 - 5 12
3.
Мидтьюлланн
 5 3 2 0 9 - 4 11
4.
Копенгаген
 5 3 2 0 9 - 4 11
5.
Брондбю
 5 3 1 1 11 - 5 10
6.
Норшелланн
 5 2 2 1 8 - 7 8
7.
Раннерс
 5 2 1 2 8 - 8 7
8.
Ольборг
 6 2 0 4 5 - 16 6
9.
Сённерйюск
 5 1 1 3 3 - 9 4
10.
Виборг
 5 0 2 3 9 - 13 2
11.
Люнгбю
 5 0 2 3 3 - 8 2
12.
Вайле
 5 0 0 5 4 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
АГФ Орхус
 3 2 1 0 10 - 2 7
3.
Мидтьюлланн
 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Норшелланн
 3 1 2 0 6 - 3 5
5.
Копенгаген
 3 1 2 0 5 - 4 5
6.
Брондбю
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Раннерс
 3 1 0 2 4 - 5 3
8.
Ольборг
 3 1 0 2 2 - 9 3
9.
Виборг
 2 0 1 1 5 - 6 1
10.
Сённерйюск
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Вайле
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Люнгбю
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 3 2 1 0 9 - 3 7
2.
Копенгаген
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
АГФ Орхус
 3 2 0 1 7 - 3 6
4.
Мидтьюлланн
 3 1 2 0 5 - 4 5
5.
Раннерс
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Силькеборг
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Норшелланн
 2 1 0 1 2 - 4 3
8.
Ольборг
 3 1 0 2 3 - 7 3
9.
Сённерйюск
 3 1 0 2 2 - 6 3
10.
Люнгбю
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Виборг
 3 0 1 2 4 - 7 1
12.
Вайле
 3 0 0 3 2 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6
АГФ Орхус Мадсен Мадс Эмиль 4
Копенгаген Оскарссон Орри 4
Виборг Jakob Nielsen 4
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ольборг Жассон Андрес 3
Ольборг Mylian Jimenez 3
Люнгбю Гюткьяер Фредерик 2
Вайле Барри Хамза 2
Вайле Велков Стефан 2
Весь список
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