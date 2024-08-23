Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Матч возобновится спорным мячом

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Линкс Гифт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Мадсен Мадс Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

47' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Ольборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

43' Поульсен Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Ольборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Жассон Андрес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Игрок из команды Ольборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

38' Линкс Гифт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Матч возобновлен

36' Матиас Йоргенсен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Ольборг

32' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Удар от ворот произведет Ольборг

31' Беихмо Феликс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Удар от ворот произведет Ольборг

26' Мадсен Мадс Эмиль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Тобиас Бех создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Отличная индивидуальная работа от Линкс Гифт , гол забит с изяществом.

20' Г О О О О Л - Линкс Гифт левой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

18' Тингагер Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Команда АГФ Орхус забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

16' Г О О О О Л - Мадсен Мадс Эмиль первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

16' Тобиас Бех нанес удар, но тот был заблокирован.

16' Поульсен Николай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Удар от ворот произведет Ольборг

15' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Поульсен Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Мюллер Винсент взял и забрал мяч на выходе

12' Удар от ворот произведет Ольборг

12' Беихмо Феликс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Удар от ворот произведет Ольборг

10' Игрок из команды АГФ Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

10' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

9' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

8' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Йоргенсен Каспер пробил со штрафного прямо в стенку

4' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Ольборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Игрок из команды Ольборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

1' Поульсен Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Ольборг начинает с центра поля