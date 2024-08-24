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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Бонд Даррен
Фулхэм
2:1
Второй тайм: 78'
Лестер
0'
1:0
18' Гол
Смит-Роу Эмиль
1:1
38' Гол
Фас Ваут
59' Желтая карточка
Кристиансен Виктор
2:1
70' Гол
Айуоби Алекс
72' Желтая карточка
Уилсон Гарри

Ход матча

18'
Смит-Роу Эмиль
(Траоре Адама)
1:0
38'
1:1
Фас Ваут
(Буонанотте Факундо)
59'
 
Кристиансен Виктор
63'
 
Айю Джордан
Рид Бобби
69'
Уилсон Гарри
Смит-Роу Эмиль
 
70'
Кэрни Том
Траоре Адама
 
70'
Айуоби Алекс
(Робинсон Энтони)
2:1
71'
 
Мавидиди Стефи
Варди Джейми
71'
 
Скипп Оливер
Буонанотте Факундо
72'
Уилсон Гарри
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 3
  • 0 Офсайды 5
  • 10 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 312 Количество передач 214
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 113
Фулхэм 50.4% (57)
X 33.6% (38)
Лестер 15.9% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фулхэм
Ничья
Лестер
4.55
3.75
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5.75
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лено
Бернд
2
Тете
Кенни
31
Диоп
Исса
3
Угелумба
Кэлвин
33
Робинсон
Энтони
20
Лукич
Саша
18
Перейра
Андреас
11
Траоре
Адама
32
Смит-Роу
Эмиль
17
Айуоби
Алекс
9
Родриго
Мунис
30
Хермансен
Мадс
2
Джастин
Джеймс
23
Вестергор
Янник
3
Фас
Ваут
16
Кристиансен
Виктор
8
Уинкс
Гарри
6
Ндиди
Уилфред
7
Фатаву
Абдул
40
Буонанотте
Факундо
14
Рид
Бобби
9
Варди
Джейми
Фулхэм
4-2-3-1
Лестер
4-2-3-1

История личных встреч

Фулхэм
Лестер

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 4 победы

8 матчей

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
5:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
КЛ
4:3
КC
3:2

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

2.25
1.75

Среднее время на гол

40
51

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

2.13
1.88

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

42
48

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смит-Роу Эмиль 1 0.5
Траоре Адама 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 1 0.5
Фас Ваут 1 0.5
Фатаву Абдул 0 0
Буонанотте Факундо 0 0

Карточки

Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кэрни Том 1 0
Перейра Андреас 1 0
Угелумба Кэлвин 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фас Ваут 1 0
Кристиансен Виктор 1 0

Результаты матчей

Фулхэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лестер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Фулхэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лестер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фулхэм
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Севилья 1:2 Бенфика - Фулхэм 0:1
Лутон Таун - Фулхэм 2:4 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Брентфорд - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Вест Хэм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Ньюкасл 0:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 3:3 Фулхэм - Тоттенхэм 3:0 Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Брайтон 3:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Фулхэм - Борнмут 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2
Лестер
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Лестер - Тоттенхэм 1:1 Ланс - Лестер 3:0 Аугсбург - Лестер 1:0 Лестер - Палермо 0:1
Шрусбери Таун - Лестер 1:2 Вильярреал - Лестер 1:2 Лестер - Блэкберн 0:2 Престон Норт Энд - Лестер 0:3 Лестер - Саутгемптон 5:0 Лестер - Вест Бромвич 2:1 Плимут - Лестер 1:0 Миллуолл - Лестер 1:0 Лестер - Бирмингем 2:1 Лестер - Норвич 3:1 Бристоль Сити - Лестер 1:0 Челси - Лестер 4:2 Халл Сити - Лестер 2:2 Сандерленд - Лестер 0:1 Лестер - КПР 1:2 Борнмут - Лестер 0:1

Результаты матчей

Фулхэм
Лестер

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Фулхэм
Лестер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 3:1 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Брайтон
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Тоттенхэм
 4:0 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
4.
Ноттингем Форест
 1:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Брентфорд
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Астон Вилла
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Вест Хэм
 2:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Фулхэм
 2:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Лестер
 1:2 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Челси
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Саутгемптон
 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
18.
Кристал Пэлас
 0:2 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Ипсвич
 1:3 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20.
Эвертон
 0:4 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 4:0 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Манчестер Сити
 3:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Брентфорд
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Фулхэм
 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Лестер
 1:2 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ноттингем Форест
 1:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Астон Вилла
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ливерпуль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Борнмут
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Вест Хэм
 2:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Саутгемптон
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Челси
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Кристал Пэлас
 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Ипсвич
 1:3 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Эвертон
 0:4 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Манчестер Сити
 3:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Вест Хэм
 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Ноттингем Форест
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Астон Вилла
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Тоттенхэм
 4:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Арсенал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Челси
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Брентфорд
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ньюкасл
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фулхэм
 2:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Лестер
 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Саутгемптон
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Кристал Пэлас
 0:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Ипсвич
 1:3 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20.
Эвертон
 0:4 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 3
Брайтон Уэлбек Данни 2 (1)
Манчестер Сити Де Брёйне Кевин 1 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 1 (1)
Брентфорд Висса Йоан 1 (1)
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Топ нарушителей
Эвертон Янг Эшли 1
Ньюкасл Шёр Фабиан 1
Брайтон Милнер Джеймс 1
Вулверхэмптон О'Нил Гари 1
Ноттингем Форест Вуд Крис 1
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    Прогнозы 113
    Фулхэм 50.4% (57)
    X 33.6% (38)
    Лестер 15.9% (18)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фулхэм
    Ничья
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    4.55
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фулхэм 2:1 Лестер

    Исход игры
    Фулхэм
    50.4% (57)
    Ничья
    33.6% (38)
    Лестер
    15.9% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.45% (50)
    Меньше
    54.55% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    73.64% (81)
    Нет
    26.36% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Фулхэм
    27.4% (31)
    1:1 Ничья
    27.4% (31)
    1:0 Фулхэм
    20.4% (23)
    1:2 Лестер
    10.6% (12)
    2:2 Ничья
    4.4% (5)
    0:1 Лестер
    2.7% (3)
    2:0 Фулхэм
    1.8% (2)
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