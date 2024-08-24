Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Рефери не любит споров - именно за это Марку Силва сейчас получил желтую

Первый тайм

50' Команда Фулхэм играла лучше в этом тайме.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Лестер идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Удар от ворот произведет Лестер

49' Матч возобновлен

48' Ох, нехорошо это выглядит. Робинсон Энтони получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Робинсон Энтони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Робинсон Энтони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Удар от ворот произведет Лестер

44' Лукич Саша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Родриго Мунис нанес удар головой, но Мэдс Хермансен спокойно отбил мяч.

41' ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Лестер

39' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Лестер

37' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Буонанотте Факундо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Буонанотте Факундо не смог попасть в створ ударом издали

27' Лестер совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

24' Ндиди Уилфред выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Лестер совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Фатаву Абдул выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Удар от ворот произведет Лестер

21' Робинсон Энтони из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

20' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Фулхэм будет все-таки засчитан.

19' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Фулхэм

18' Г О О О О Л - Смит-Роу Эмиль забивает с левой ноги!

18' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Тете Кенни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Фатаву Абдул из команды Лестер получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Бернд Лено все предвидел и спас команду!

13' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Удар от ворот произведет Фулхэм

12' Матч возобновлен

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Рид Бобби пробует нанести удар издали, но Бернд Лено держит все под контролем

9' Удар от ворот произведет Лестер

9' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Хорошую попытку сделал Айуоби Алекс . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Лукич Саша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Фатаву Абдул выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Кристиансен Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Лестер совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Родриго Мунис нанес удар головой, но Мэдс Хермансен спокойно отбил мяч.

5' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Перейра Андреас из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Хорошую попытку сделал Траоре Адама . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Удар от ворот произведет Фулхэм

1' Лестер совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Лестер начинает с центра поля