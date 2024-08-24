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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 25401 Главный судья: Бонд Даррен
Фулхэм
2:1
Конец матча
Лестер
0'
1:0
18' Гол
Смит-Роу Эмиль
1:1
38' Гол
Фас Ваут
59' Желтая карточка
Кристиансен Виктор
2:1
70' Гол
Айуоби Алекс
72' Желтая карточка
Уилсон Гарри
82' Желтая карточка
Марку Силва
90' Желтая карточка
Кэрни Том
90' Желтая карточка
Вестергор Янник
90'+6

Ход матча

18'
Смит-Роу Эмиль
(Траоре Адама)
1:0
38'
1:1
Фас Ваут
(Буонанотте Факундо)
59'
 
Кристиансен Виктор
63'
 
Айю Джордан
Рид Бобби
69'
Уилсон Гарри
Смит-Роу Эмиль
 
69'
Кэрни Том
Траоре Адама
 
70'
Айуоби Алекс
(Робинсон Энтони)
2:1
71'
 
Мавидиди Стефи
Варди Джейми
71'
 
Скипп Оливер
Буонанотте Факундо
72'
Уилсон Гарри
 
80'
Хименес Рауль
Родриго Мунис
 
82'
Марку Силва
 
85'
 
Макатир Кейси
Кристиансен Виктор
86'
Рид Харрисон
Перейра Андреас
 
90'
Кэрни Том
 
90'
 
Вестергор Янник

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 5
  • 0 Офсайды 5
  • 14 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 565 Количество передач 449
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 113
Фулхэм 50.4% (57)
X 33.6% (38)
Лестер 15.9% (18)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лено
Бернд
2
Тете
Кенни
31
Диоп
Исса
3
Угелумба
Кэлвин
33
Робинсон
Энтони
20
Лукич
Саша
18
Перейра
Андреас
11
Траоре
Адама
32
Смит-Роу
Эмиль
17
Айуоби
Алекс
9
Родриго
Мунис
30
Хермансен
Мадс
2
Джастин
Джеймс
23
Вестергор
Янник
3
Фас
Ваут
16
Кристиансен
Виктор
8
Уинкс
Гарри
6
Ндиди
Уилфред
7
Фатаву
Абдул
40
Буонанотте
Факундо
14
Рид
Бобби
9
Варди
Джейми
Фулхэм
4-2-3-1
Лестер
4-2-3-1

История личных встреч

Фулхэм
Лестер

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 4 победы

8 матчей

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
5:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
КЛ
4:3
КC
3:2

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

2.25
1.75

Среднее время на гол

40
51

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

2.13
1.88

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

42
48

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айуоби Алекс 1 0.5
Смит-Роу Эмиль 1 0.5
Траоре Адама 0 0
Робинсон Энтони 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 1 0.5
Фас Ваут 1 0.5
Фатаву Абдул 0 0
Буонанотте Факундо 0 0

Карточки

Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кэрни Том 2 0
Уилсон Гарри 1 0
Перейра Андреас 1 0
Угелумба Кэлвин 1 0
Марку Силва 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вестергор Янник 1 0
Фас Ваут 1 0
Кристиансен Виктор 1 0

Результаты матчей

Фулхэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лестер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Фулхэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лестер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Фулхэм
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Лестер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фулхэм
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Севилья 1:2 Бенфика - Фулхэм 0:1
Лутон Таун - Фулхэм 2:4 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Брентфорд - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Вест Хэм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Ньюкасл 0:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 3:3 Фулхэм - Тоттенхэм 3:0 Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Брайтон 3:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Фулхэм - Борнмут 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2
Лестер
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Лестер - Тоттенхэм 1:1 Ланс - Лестер 3:0 Аугсбург - Лестер 1:0 Лестер - Палермо 0:1
Шрусбери Таун - Лестер 1:2 Вильярреал - Лестер 1:2 Лестер - Блэкберн 0:2 Престон Норт Энд - Лестер 0:3 Лестер - Саутгемптон 5:0 Лестер - Вест Бромвич 2:1 Плимут - Лестер 1:0 Миллуолл - Лестер 1:0 Лестер - Бирмингем 2:1 Лестер - Норвич 3:1 Бристоль Сити - Лестер 1:0 Челси - Лестер 4:2 Халл Сити - Лестер 2:2 Сандерленд - Лестер 0:1 Лестер - КПР 1:2 Борнмут - Лестер 0:1

Результаты матчей

Фулхэм
Лестер

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Фулхэм
Лестер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Брайтон
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Арсенал
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Тоттенхэм
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
5.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Брентфорд
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Фулхэм
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Астон Вилла
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
13.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Лестер
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Челси
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Саутгемптон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Ипсвич
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
20.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Брентфорд
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Фулхэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Лестер
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ливерпуль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Борнмут
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вест Хэм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Саутгемптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Астон Вилла
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Челси
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Ипсвич
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Вест Хэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Астон Вилла
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Тоттенхэм
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Челси
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Брентфорд
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ньюкасл
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Лестер
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Саутгемптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Фулхэм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Ипсвич
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 4
Брайтон Уэлбек Данни 2 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 2
Арсенал Сака Букайо 1 (2)
Манчестер Сити Де Брёйне Кевин 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Кэрни Том 2
Эвертон Янг Эшли 1
Ньюкасл Шёр Фабиан 1
Брайтон Милнер Джеймс 1
Вулверхэмптон О'Нил Гари 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Диоп Исса успешно блокирует удар.
    • 91'
      Фас Ваут из команды Лестер нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 91'
      Айю Джордан из команды Лестер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Удар от ворот произведет Лестер
    • 90'
      Контроль мяча: Фулхэм: 56%, Лестер: 44%.
    • 90'
      Кэрни Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 90'
      Фас Ваут ослабляет давление, выбив мяч.
    • 90'
      Удар от ворот произведет Лестер
    • 89'
      Фулхэм пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Craven Cottage. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Фулхэм 50.4% (57)
    X 33.6% (38)
    Лестер 15.9% (18)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фулхэм 2:1 Лестер

    Исход игры
    Фулхэм
    50.4% (57)
    Ничья
    33.6% (38)
    Лестер
    15.9% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.45% (50)
    Меньше
    54.55% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    73.64% (81)
    Нет
    26.36% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Фулхэм
    27.4% (31)
    1:1 Ничья
    27.4% (31)
    1:0 Фулхэм
    20.4% (23)
    1:2 Лестер
    10.6% (12)
    2:2 Ничья
    4.4% (5)
    0:1 Лестер
    2.7% (3)
    2:0 Фулхэм
    1.8% (2)
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