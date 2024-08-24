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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 31150 Главный судья: Барротт Сэмюэл
Саутгемптон
0:1
Конец матча
Ноттингем Форест
0'
11' Желтая карточка
Армстронг Адам
20' Желтая карточка
Nuno1
29' Желтая карточка
Даунс Флинн
54' Желтая карточка
Сангаре Ибрахим
61' Желтая карточка
Вуд Крис
0:1
70' Гол
Гиббс-Уайт Морган
82' Желтая карточка
Беднарек Ян
88' Желтая карточка
Домингес Николас
90'+9

Ход матча

11'
Армстронг Адам
 
20'
 
Nuno1
29'
Даунс Флинн
 
54'
 
Сангаре Ибрахим
61'
 
Вуд Крис
66'
 
Йейтс Райан
Сангаре Ибрахим
70'
0:1
Гиббс-Уайт Морган
71'
Эдози Самуэль
Армстронг Адам
 
72'
Арчер Камерон
Сугавара Юкинари
 
75'
 
Домингес Николас
Андерсон Эллиот
76'
 
Авонийи Тайво
Вуд Крис
76'
Фернандеш Матеуш
Арибо Джо
 
76'
Тэйлор Чарли
Харвуд-Беллис Тэйлор
 
82'
Беднарек Ян
 
84'
Диблинг Тайлер
Смоллбоун Уильям
 
88'
 
Домингес Николас
90'
 
Силва Жота
Гиббс-Уайт Морган
90'
 
Боли Вийи
Хадсон-Одои Каллум

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 8
  • 1 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 10
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 641 Количество передач 345
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 113
Саутгемптон 65.5% (74)
X 25.7% (29)
Ноттингем Форест 8.8% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Маккарти
Алекс
6
Харвуд-Беллис
Тэйлор
35
Беднарек
Ян
5
Стивенс
Джек
16
Сугавара
Юкинари
8
Смоллбоун
Уильям
4
Даунс
Флинн
7
Арибо
Джо
2
Уокер-Питерс
Кайл
9
Армстронг
Адам
17
Бреретон
Бен
26
Селс
Матц
7
Уильямс
Неко
31
Миленкович
Никола
5
Мурильо
Джейсон
34
Эйна
Ола
6
Сангаре
Ибрахим
8
Андерсон
Эллиот
21
Эланга
Энтони
10
Гиббс-Уайт
Морган
14
Хадсон-Одои
Каллум
11
Вуд
Крис
Саутгемптон
3-5-2
Ноттингем Форест
4-2-3-1

История личных встреч

Саутгемптон
Ноттингем Форест

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
4:3
ПЛ
0:1
Ч
0:3
Ч
3:2
Ч
3:1
Ч
0:2

Голы

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

1
2.33

Среднее время на гол

90
38

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

2.33
1.67

Среднее время на гол

38
54

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1.67
2

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

54
45

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Крис 1 0.5
Гиббс-Уайт Морган 1 0.5

Карточки

Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стивенс Джек 1 0
Беднарек Ян 1 0
Армстронг Адам 1 0
Бреретон Бен 1 0
Даунс Флинн 1 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 1 0
Эдози Самуэль 1 0
Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вуд Крис 1 0
Сангаре Ибрахим 1 0
Домингес Николас 1 0
Уильямс Неко 1 0
Nuno1 1 0

Результаты матчей

Саутгемптон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ноттингем Форест
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Саутгемптон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ноттингем Форест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Саутгемптон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ноттингем Форест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Саутгемптон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Хетафе 0:0 Саутгемптон - Лацио 1:1 Миллуолл - Саутгемптон 0:1
Оксфорд Юнайтед - Саутгемптон 2:0 Монпелье - Саутгемптон 1:3 Бордо - Саутгемптон 2:3 Истли - Саутгемптон 1:7 Лидс - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вест Бромвич 3:1 Вест Бромвич - Саутгемптон 0:0 Лидс - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Сток Сити 0:1 Лестер - Саутгемптон 5:0 Кардифф Сити - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Престон Норт Энд 3:0 Саутгемптон - Уотфорд 3:2 Саутгемптон - Ковентри 2:1 Блэкберн - Саутгемптон 0:0 Ипсвич - Саутгемптон 3:2
Ноттингем Форест
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ноттингем Форест - Борнмут 1:1 Олимпиакос - Ноттингем Форест 3:4 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Ноттингем Форест - Эльче 0:1
Ноттингем Форест - Миллуолл 2:1 Сандерленд - Ноттингем Форест 1:1 Честерфилд - Ноттингем Форест 0:3 Бёрнли - Ноттингем Форест 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 Эвертон - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:1 Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:1 Брайтон - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1

Результаты матчей

Саутгемптон
Ноттингем Форест

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Саутгемптон
Ноттингем Форест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Брайтон
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Арсенал
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Тоттенхэм
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
5.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Брентфорд
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Фулхэм
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Астон Вилла
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
13.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Лестер
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Челси
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Саутгемптон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Ипсвич
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
20.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Брентфорд
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Фулхэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Лестер
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ливерпуль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Борнмут
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вест Хэм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Саутгемптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Астон Вилла
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Челси
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Ипсвич
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Вест Хэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Астон Вилла
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Тоттенхэм
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Челси
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Брентфорд
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ньюкасл
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Лестер
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Саутгемптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Фулхэм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Ипсвич
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 4
Брайтон Уэлбек Данни 2 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 2
Арсенал Сака Букайо 1 (2)
Манчестер Сити Де Брёйне Кевин 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Кэрни Том 2
Эвертон Янг Эшли 1
Ньюкасл Шёр Фабиан 1
Брайтон Милнер Джеймс 1
Вулверхэмптон О'Нил Гари 1
Весь список
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    Прогнозы 113
    Саутгемптон 65.5% (74)
    X 25.7% (29)
    Ноттингем Форест 8.8% (10)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Саутгемптон 0:1 Ноттингем Форест

    Исход игры
    Саутгемптон
    65.5% (74)
    Ничья
    25.7% (29)
    Ноттингем Форест
    8.8% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.91% (56)
    Меньше
    49.09% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    73.64% (81)
    Нет
    26.36% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Саутгемптон
    41.6% (47)
    1:1 Ничья
    22.1% (25)
    1:0 Саутгемптон
    15.9% (18)
    2:0 Саутгемптон
    6.2% (7)
    1:2 Ноттингем Форест
    3.5% (4)
    0:1 Ноттингем Форест
    2.7% (3)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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