Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

88' Домингес Николас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

86' Саутгемптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Сегодняшная посещаемость составляет 31150 болельщиков

84' Удар от ворот произведет Саутгемптон

84' Тактическая замена. Уильям Смоллбоун уходит с поля и его заменяет Диблинг Тайлер

84' Йейтс Райан не смог попасть в створ ударом издали

83' Идеальный солнечный день для футбола

83' Гиббс-Уайт Морган пробует нанести удар издали, но Алекс Маккарти держит все под контролем

82' Беднарек Ян получил желтую карточку от судьи

80' Уильям Смоллбоун навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Удар от ворот произведет Саутгемптон

78' Домингес Николас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' Хорошую попытку сделал Хадсон-Одои Каллум . Удар в створ, но вратарь начеку

78' Гиббс-Уайт Морган создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Саутгемптон совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Тактическая замена. Эллиот Андерсон уходит с поля и его заменяет Домингес Николас

74' Хорошую попытку сделал Эланга Энтони . Удар в створ, но вратарь начеку

74' Ноттингем Форест идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Арибо Джо наказан за толчок Неко Уильямс

72' Тактическая замена. Сугавара Юкинари уходит с поля и его заменяет Камерон Арчер

70' Г О О О О Л - Гиббс-Уайт Морган первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

70' Неко Уильямс нанес удар, но тот был заблокирован.

70' Беднарек Ян выиграл воздушное противоборство у Эллиот Андерсон.

70' Эланга Энтони навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Команда Ноттингем Форест забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

69' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

68' Арибо Джо наказан за толчок Неко Уильямс

67' Саутгемптон совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Эллиот Андерсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Удар от ворот произведет Саутгемптон

64' Эллиот Андерсон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Эланга Энтони навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Ноттингем Форест идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Вуд Крис получил желтую карточку от судьи

61' Маккарти Алекс взял и забрал мяч на выходе

61' Эллиот Андерсон нанес удар, но тот был заблокирован.

61' Эллиот Андерсон нанес удар, но тот был заблокирован.

59' Удар от ворот произведет Саутгемптон

57' Саутгемптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Саутгемптон совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Саутгемптон совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Эллиот Андерсон из команды Ноттингем Форест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

55' Уильям Смоллбоун навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Сангаре Ибрахим получает желтую карточку за неспортивное поведение

52' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Неко Уильямс из команды Ноттингем Форест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

52' Саутгемптон совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Бреретон Бен из команды Саутгемптон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Даунс Флинн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Неко Уильямс ослабляет давление, выбив мяч.

46' Неко Уильямс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.