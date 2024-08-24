Тур: 2. Стадион: Селхерст Парк. Главный судья: Джонс Роберт
0:2
Второй тайм: 79'
0'
55' Желтая карточкаЛерма Хефферсон
63' Желтая карточкаСоучек Томаш
0:1
67' ГолСоучек Томаш
0:2
72' ГолБоуэн Джаррод
Ход матча
55'
63'
67'
0:1
72'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
5 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
274 Количество передач 258
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Ричардс
Крис
34
Риад
Чади
20
Уортон
Адам
22
Эдуар
Одсонн
10
Эзе
Эберечи
26
Килман
Макс
28
Соучек
Томаш
10
Пакета
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Ричардс КрисЗащитник
- Защитник
-
34 Риад ЧадиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Уортон АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Эдуар ОдсоннПолузащитник
-
10 Эзе ЭберечиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Джонстон СэмВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Камада ДаитиПолузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Килман МаксЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ингс ДэнниПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
История личных встреч
Кристал Пэлас
Вест Хэм
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
58.3%
12 побед 7 ничьих 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 4 победы
25 матчей
36%
36%
28%
9 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
24%
40%
36%
6 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
48%
36%
16%
12 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
23
20
Голов в среднем за матч
1.92
1.54
Среднее время на гол
46
58
Всего голов
17
24
Голов в среднем за матч
1.31
2
Среднее время на гол
68
45
Всего голов
40
44
Голов в среднем за матч
1.6
1.76
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
56
51
Бомбардиры внутри турнира
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соучек Томаш
|1
|0.5
|Пакета Лукас
|1 (1)
|0.5
Карточки
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айю Джордан
|1
|0
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|Камада Даити
|1
|0
|Лерма Хефферсон
|1
|0
|Гехи Марк
|1
|0
|Ричардс Крис
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соучек Томаш
|1
|0
|Пакета Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Кристал Пэлас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Вест Хэм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
0
0
Кристал Пэлас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Вест Хэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Кристал Пэлас
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Нант 1:1 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1
Кроули Таун - Кристал Пэлас 3:6 Кристал Пэлас - Чарльтон 1:1 Кристал Пэлас - Астон Вилла 5:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Борнмут - Кристал Пэлас 1:0 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:1 Будё-Глимт - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Лутон Таун 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Бёрнли 3:0
Вест Хэм
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 0:1
Ференцварош - Вест Хэм 2:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Лутон Таун 3:1 Челси - Вест Хэм 5:0 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2 Вест Хэм - Байер Л 1:1 Вест Хэм - Фулхэм 0:2 Байер Л - Вест Хэм 2:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 4:3 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Вест Хэм - Фрайбург 5:0 Вест Хэм - Бёрнли 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:0
Результаты матчей
Кристал Пэлас
Вест Хэм
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Кристал Пэлас
Вест Хэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|3:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|2:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|2:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|1:2 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|18.
|0:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|1:3 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|0:3 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|3:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|2:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1:2 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|2:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|0:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|1:3 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|0:3 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|3:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|2:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|3:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|2:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|0:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|1:3 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|20.
|0:3 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|3
|Брайтон
|Уэлбек Данни
|2 (1)
|Манчестер Сити
|Де Брёйне Кевин
|1 (1)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|1 (1)
|Брентфорд
|Висса Йоан
|1 (1)
|Эвертон
|Янг Эшли
|1
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1
|Брайтон
|Милнер Джеймс
|1
|Вулверхэмптон
|О'Нил Гари
|1
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм
Исход игры
Кристал Пэлас
44% (51)
Ничья
34.5% (40)
Вест Хэм
21.6% (25)
Тотал 2.5
Больше
56.36% (62)
Меньше
43.64% (48)
Обе команды забьют
Да
87.27% (96)
Нет
12.73% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.2% (35)
2:1 Кристал Пэлас
27.6% (32)
1:2 Вест Хэм
16.4% (19)
1:0 Кристал Пэлас
7.8% (9)
2:2 Ничья
3.4% (4)
3:1 Кристал Пэлас
2.6% (3)
1:3 Вест Хэм
1.7% (2)
0:1 Вест Хэм
1.7% (2)
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