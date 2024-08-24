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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 25099 Главный судья: Джонс Роберт
Кристал Пэлас
0:2
Конец матча
Вест Хэм
0'
55' Желтая карточка
Лерма Хефферсон
63' Желтая карточка
Соучек Томаш
0:1
67' Гол
Соучек Томаш
0:2
72' Гол
Боуэн Джаррод
90'+6

Ход матча

55'
Лерма Хефферсон
 
62'
 
Уан-Биссака Аарон
Цоуфал Владимир
63'
 
Фюллькруг Никлас
Антонио Майкл
63'
Камада Даити
Лерма Хефферсон
 
63'
 
Соучек Томаш
67'
0:1
Соучек Томаш
71'
Сарр Исмаила
Эдуар Одсонн
 
72'
0:2
Боуэн Джаррод
(Килман Макс)
78'
 
Альварес Эдсон
Соучек Томаш
82'
Шлупп Джеффри
Ричардс Крис
 
88'
 
Тодибо Жан-Клер
Кудус Мохаммед
89'
 
Крессуэлл Аарон
Эмерсон Палмиери

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 10
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 549 Количество передач 387
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Кристал Пэлас 44% (51)
X 34.5% (40)
Вест Хэм 21.6% (25)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Хендерсон
Дин
26
Ричардс
Крис
6
Гехи
Марк
34
Риад
Чади
12
Муньос
Даниэль
3
Митчелл
Тайрик
20
Уортон
Адам
8
Лерма
Хефферсон
22
Эдуар
Одсонн
10
Эзе
Эберечи
14
Матета
Жан-Филипп
23
Ареола
Альфонс
5
Цоуфал
Владимир
15
Мавропанос
Константинос
26
Килман
Макс
33
Эмерсон
Палмиери
24
Гидо
Родригес
28
Соучек
Томаш
10
Пакета
Лукас
20
Боуэн
Джаррод
9
Антонио
Майкл
14
Кудус
Мохаммед
Кристал Пэлас
3-4-2-1
Вест Хэм
4-1-2-3

История личных встреч

Кристал Пэлас
Вест Хэм

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
58.3%
12 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 4 победы

25 матчей

36%
36%
28%
9 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

24%
40%
36%
6 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

48%
36%
16%
12 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
1:3
ПЛ
5:2
ПЛ
1:1
ПЛ
4:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:3
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
Ч
0:0
Ч
2:2

Голы

Всего голов

23
20

Голов в среднем за матч

1.92
1.54

Среднее время на гол

46
58

Всего голов

17
24

Голов в среднем за матч

1.31
2

Среднее время на гол

68
45

Всего голов

40
44

Голов в среднем за матч

1.6
1.76

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

56
51

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соучек Томаш 1 0.5
Боуэн Джаррод 1 0.5
Пакета Лукас 1 (1) 0.5
Килман Макс 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айю Джордан 1 0
Андерсен Йоаким 1 0
Камада Даити 1 0
Лерма Хефферсон 1 0
Гехи Марк 1 0
Ричардс Крис 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соучек Томаш 1 0
Пакета Лукас 1 0

Результаты матчей

Кристал Пэлас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Вест Хэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Кристал Пэлас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Вест Хэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
0
Кристал Пэлас
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Вест Хэм
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Нант 1:1 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1
Кроули Таун - Кристал Пэлас 3:6 Кристал Пэлас - Чарльтон 1:1 Кристал Пэлас - Астон Вилла 5:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Борнмут - Кристал Пэлас 1:0 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:1 Будё-Глимт - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Лутон Таун 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Бёрнли 3:0
Вест Хэм
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 0:1
Ференцварош - Вест Хэм 2:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Лутон Таун 3:1 Челси - Вест Хэм 5:0 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2 Вест Хэм - Байер Л 1:1 Вест Хэм - Фулхэм 0:2 Байер Л - Вест Хэм 2:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 4:3 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Вест Хэм - Фрайбург 5:0 Вест Хэм - Бёрнли 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:0

Результаты матчей

Кристал Пэлас
Вест Хэм

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Кристал Пэлас
Вест Хэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Брайтон
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Арсенал
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Тоттенхэм
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
5.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Брентфорд
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Фулхэм
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Астон Вилла
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
13.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Лестер
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Челси
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Саутгемптон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Ипсвич
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
20.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Брентфорд
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Фулхэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Лестер
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ливерпуль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Борнмут
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вест Хэм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Саутгемптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Астон Вилла
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Челси
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Ипсвич
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Вест Хэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Астон Вилла
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Тоттенхэм
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Челси
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Брентфорд
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ньюкасл
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Лестер
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Саутгемптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Фулхэм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Ипсвич
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 4
Брайтон Уэлбек Данни 2 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 2
Арсенал Сака Букайо 1 (2)
Манчестер Сити Де Брёйне Кевин 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Кэрни Том 2
Эвертон Янг Эшли 1
Ньюкасл Шёр Фабиан 1
Брайтон Милнер Джеймс 1
Вулверхэмптон О'Нил Гари 1
Весь список
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    Прогнозы 116
    Кристал Пэлас 44% (51)
    X 34.5% (40)
    Вест Хэм 21.6% (25)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    44% (51)
    Ничья
    34.5% (40)
    Вест Хэм
    21.6% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.36% (62)
    Меньше
    43.64% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    87.27% (96)
    Нет
    12.73% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.2% (35)
    2:1 Кристал Пэлас
    27.6% (32)
    1:2 Вест Хэм
    16.4% (19)
    1:0 Кристал Пэлас
    7.8% (9)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    3:1 Кристал Пэлас
    2.6% (3)
    1:3 Вест Хэм
    1.7% (2)
    0:1 Вест Хэм
    1.7% (2)
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