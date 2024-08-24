Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

46' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

45' Муньос Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Килман Макс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Матч возобновится спорным мячом

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Эзе Эберечи

42' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Боуэн Джаррод выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Пакета Лукас не смог попасть в створ ударом издали

39' Гидо Родригес не смог попасть в створ ударом издали

39' Митчелл Тайрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Пакета Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Килман Макс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Ричардс Крис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Хендерсон Дин взял и забрал мяч на выходе

29' Эзе Эберечи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Эмерсон Палмиери выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Уортон Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Лерма Хефферсон не смог попасть в створ ударом издали

26' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

23' Эзе Эберечи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Пакета Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Соучек Томаш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Риад Чади выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Оооо... вот это был удар! Эдуар Одсонн должен был забить с этой позиции.

19' Эдуар Одсонн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Матч возобновлен

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Лерма Хефферсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Хорошую попытку сделал Эзе Эберечи . Удар в створ, но вратарь начеку

16' Риад Чади выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Соучек Томаш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Гехи Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Уортон Адам не смог попасть в створ ударом издали

7' Эзе Эберечи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Эзе Эберечи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Муньос Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Лерма Хефферсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.