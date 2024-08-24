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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Солсбери Майкл
Манчестер Сити
3:1
Перерыв
Ипсвич
0'
0:1
7' Гол
Шмодикс Сэмми
1:1
12' Пенальти
Холанн Эрлинг
2:1
14' Гол
Де Брёйне Кевин
3:1
16' Гол
Холанн Эрлинг
36' Желтая карточка
Морси Сэм

Ход матча

7'
0:1
Шмодикс Сэмми
(Джонсон Бен)
12'
Холанн Эрлинг
1:1
14'
Де Брёйне Кевин
(Савио III)
2:1
16'
Холанн Эрлинг
(Де Брёйне Кевин)
3:1
36'
 
Морси Сэм

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 333 Количество передач 118
  • 74 Владение мячом, % 26

Владение мячом

Прогнозы 118
Манчестер Сити 98.3% (116)
X 0.8% (1)
Ипсвич 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Ипсвич
30.00
9.55
70.00
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Эдерсон
Мораес
25
Аканджи
Мануэль
3
Диаш
Рубен
24
Гвардиол
Йошко
82
Льюис
Рико
8
Ковачич
Матео
26
Савио
III
20
Силва
Бернарду
17
Де
Брёйне
Кевин
11
Доку
Жереми
9
Холанн
Эрлинг
1
Мурич
Ариянет
40
Туанзебе
Аксел
6
Вулфенден
Люк
24
Гривз
Джейкоб
18
Джонсон
Бен
3
Дэвис
Лейф
5
Морси
Сэм
25
Луонго
Массимо
20
Хатчинсон
Омари
23
Шмодикс
Сэмми
19
Делап
Лиам
Манчестер Сити
3-2-4-1
Ипсвич
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 3 (1) 1.5
Де Брёйне Кевин 1 0.5
Ковачич Матео 1 0.5
Савио III 0 0
Силва Бернарду 0 0
Ипсвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шмодикс Сэмми 1 0.5
Джонсон Бен 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холанн Эрлинг 1 0
Ипсвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морси Сэм 1 0
Бёрнс Уэс 1 0
Вулфенден Люк 1 0
Хатчинсон Омари 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ипсвич
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Манчестер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ипсвич
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Челси - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2
Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Милан 2:3 Манчестер Сити - Селтик 3:4 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Манчестер Сити - Лутон Таун 5:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1
Ипсвич
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ипсвич - Ницца 1:0 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Фортуна 1:2
Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Хаддерсфилд Таун 2:0 Ковентри - Ипсвич 1:2 Халл Сити - Ипсвич 3:3 Ипсвич - Мидлсбро 1:1 Ипсвич - Уотфорд 0:0 Норвич - Ипсвич 1:0 Ипсвич - Саутгемптон 3:2 Блэкберн - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Шеффилд Уэнсдей 6:0 Кардифф Сити - Ипсвич 2:1 Ипсвич - Бристоль Сити 3:2 Плимут - Ипсвич 0:2 Ипсвич - Бирмингем 3:1 Ипсвич - Ротерхэм 4:3 Суонси - Ипсвич 1:2

Результаты матчей

Манчестер Сити
Ипсвич

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Ипсвич

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 3:1 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Брайтон
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Тоттенхэм
 2:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Брентфорд
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Астон Вилла
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Лестер
 1:1 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Саутгемптон
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
16.
Фулхэм
 1:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Челси
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Ипсвич
 1:3 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20.
Эвертон
 0:2 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 3:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Тоттенхэм
 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Брентфорд
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Лестер
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Саутгемптон
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Фулхэм
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Астон Вилла
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ливерпуль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Борнмут
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Челси
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Ипсвич
 1:3 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Эвертон
 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Манчестер Сити
 3:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Астон Вилла
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Тоттенхэм
 2:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Лестер
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Ньюкасл
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Челси
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брентфорд
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Арсенал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Саутгемптон
 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Фулхэм
 1:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Ипсвич
 1:3 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20.
Эвертон
 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 3
Брайтон Уэлбек Данни 2 (1)
Манчестер Сити Де Брёйне Кевин 1 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 1 (1)
Брентфорд Висса Йоан 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эвертон Янг Эшли 1
Ньюкасл Шёр Фабиан 1
Брайтон Милнер Джеймс 1
Вулверхэмптон О'Нил Гари 1
Фулхэм Кэрни Том 1
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Манчестер Сити" за счёт класса и отсутствия голкипера в воротах "Ипсвича" спокойно одерживает волевую победу со счётом 3:1. Если "Манчестер Сити" захочет, "горожане" конечно же одержат разгромную победу, но в любом случае пока что нужно всем немного отдохнуть. 
  • 45'
    Савио с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Холанн под давлением соперника головой не смог как следует пробить в левый угол ворот. 
  • 45'
    Де Брёйне с левой половины поля выполнил передачу на ближний угол штрафной площади на ход Доку, Жереми зацепился за мяч и от лицевой линии поля под давлением соперника сделал пас чуть назад, но ближе к центру штрафной, Холанн в касание "из-под себя" пробил по воротам, мяч в створ не пошёл. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Джонсон перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади "Манчестер Сити" и зацепил Диаша. 
  • 45'
    Савио попытался убежать в штрафную площадь с правого фланга, Дэвис грамотно поставил корпус и в итоге мяч ушёл за лицевую линию поля. 
  • Дополнительное время
    45'
    Пять минут добавил Самуэль Аллисон к основному времени первого тайма. 
  • 44'
    Савио со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Вулфенден хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • Фол, нарушение
    43'
    Луонго на левом фланге нарушил правила против Гвардиола, "Манчестер Сити" тщательно готовится к стандарту. 
  • 42'
    Доку попытался разогнать атаку по левому флангу, но Жереми не смог обыграть Туанзебе. 
  • Судья
    41'
    Дэвис ворвался в штрафную площадь с левого фланга и под давлением Льюиса и Савио оказался на газоне, Самуэль Аллисон показал, что нужно играть дальше. 
  • 40'
    Игроки "Ипсвича" смогли всё же взять мяч под свой контроль, но дальше центра поля у них пройти не получается. 
  • 39'
    По такой игре Хосеп Гвардиола конечно же может дать во втором тайме поиграть и резервистам, а также многие ждут появление Гюндогана на поле. 
  • 38'
    Де Брёйне выполнил заброс на левый угол штрафной площади на ход Доку с левой половины поля, Жереми неудачно обработал мяч и в итоге упустил его за лицевую линию поля. 
  • 37'
    Старается "Манчестер Сити" до перерыва забить ещё хотя бы один мяч, чтобы снять уже любые вопросы о победителе. 
  • 36'
    Де Брёйне со стандарта пробил под левый угол ворот, мяч попал в "стенку" из игроков "Ипсвича", где собралась чуть ли не половина состава. 
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    • Желтая карточка
      35'
      Полузащитник "Ипсвича" Сэми Морси получил жёлтую карточку за грубую игру в радиусе штрафной площади против Савио. "Манчестер Сити" заработал крайне опасный стандарт. 
    • Фол, нарушение
      34'
      Смодич вновь слишком рьяно боролся за мяч на половине поля соперника и нарушил правила против Льюиса. 
    • 33'
      Поднялся Хатчинсон после паузы, показал Омари, что с ним всё нормально, полузащитник "Ипсвича" готов играть дальше. 
    • Травма, повреждение
      32'
      Хатчинсон получил небольшое повреждение в борьбе за мяч, вышли на поле врачи "Ипсвича", пауза в игре. 
    • 31'
      Аканджи с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Холанн головой под давлением соперника головой пробил в правый угол ворот, мяч вновь в створ не пошёл. 
    • 30'
      Де Брёйне с левой половины поля от линии штрафной площади пробил в дальний угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
    • Угловой
      29'
      Угловой у ворот "Ипсвича". Савио выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • Штанга
      28'
      Де Брёйне теперь уже пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, вновь перекладина спасла гостей от пропущенного гола, а Мурич даже не среагировал. 
    • Штанга
      27'
      Доку ворвался в штрафную площадь с левого фланга, а затем выполнил прострел в центр штрафной, Льюис подработал мяч и пробил в правый угол ворот, перекладина спасла "Ипсвич". 
    • 26'
      Крайне скромный состав у "Ипсвича" для чемпионата Англии конечно же, а поэтому будет чудом, если команда Кирана Маккенны не вылетит обратно в Чемпионшип. 
    • 25'
      "Манчестер Сити" пока что полностью перехватил контроль над мячом, "Ипсвич" вынужден играть исключительно от обороны. 
    • 24'
      Савио ворвался в штрафную площадь с правого фланга, но затем у бразильца не получилось создать качественный момент под давлением соперника. 
    • 23'
      Савио и Льюис вновь разогнали атаку по правой половине поля, но затем Савио от боковой линии штрафной площади выполнил неудачный прострел к линии вратарской, Мурич при игре на выходе спокойно перехватил мяч. 
    • 22'
      Из центра поля последовал заброс Льюиса на ход Савио по правому флангу, Савио под давлением соперника не смог зацепиться за мяч, будет удар от ворот. 
    • Фол, нарушение
      21'
      Смодич перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Манчестер Сити", правила были нарушены против Льюиса. 
    • 20'
      Савио при развитии атаки по правому флангу выполнил проникающую передачу на ближний угол штрафной площади на ход Льюису, защитники "Ипсвича" прочитали момент и перехватили мяч. 
    • 19'
      Де Брёйне с правой половины поля выполнил подачу на дальний угол вратарской, завязалась упорная борьба, где игроки "Ипсвича" всё же вышли победителями. 
    • Угловой
      18'
      Ещё один угловой у ворот "Манчестер Сити". Савио выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Ипсвича" сыграли внимательно и спокойно выбили мяч на правую половину поля. 
    • Угловой
      17'
      Игроки "Манчестер Сити" разыграли корнер между собой, далее Гвардиол с левого фланга выполнил прострел во вратарскую, Гривз грамотно сыграл по позиции и выбил мяч подальше от своих ворот. 
    • 16'
      Из центра поля последовал заброс на ход Льюсу на левый угол штрафной площади, Туанзебе накрыл соперника и выбил мяч на угловой. 
    • 15'
      Невероятная игра получается в Манчестере, пока что "Ипсвич" откровенно "поплыл". 
    • 2 гола - дубль!
      14'
      ГО-О-О-О-ОЛ! 3:1!!! Холанн!!! Де Брёйне из центра поля с левого фланга выполнил заброс к левому углу штрафной площади на ход Холанну, Мурич ошибся при игре на выходе и оказался в плохой позиции, Эрлинг удачно пробросил мяч мимо голкипера, а затем отправил мяч в сетку. 
    • Описание гола
      13'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ! 2:1!!! Де Брёйне!!! Гривз с правой половины поля под давлением соперника сделал пас назад на Мурича, Арьянет пошёл куда-то к линии штрафной площади с мячом, Савио конечно же бросился на голкипера и выиграл борьбу за мяч, после этого Де Брёйне подкараулил отскок мяча и спокойно отправил его в пустые ворота. 
    • 12'
      Очень яркое начало матча получается у нас в Манчестере сегодня. "Ипсвич" своим голом конечно же в первую очередь добавил огня. 
    • Пенальти
      11'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:1!!! Холанн!!! Эрлинг Холанн с "точки" спокойно пробил под левый угол ворот, Мурич гадал и прыгнул в правый угол. 
    • 10'
      Не успели игроки "Ипсвича" толком порадоваться, а уже "Манчестер Сити" вполне может забить ответный мяч. 
    • Пенальти!
      9'
      Самуэль Аллисон тщательно пересмотрел все повторы момента и в итоге определил, что Дэвис сначала попал по ноге Савио, это пенальти. 
    • Видеоповтор
      8'
      Самуэль Аллисон послушал судей из комнаты VAR и отправился пересматривать повторы момента. 
    • Судья
      7'
      Дэвис в своей штрафной площади задел Савио, который ворвался в штрафную с правого фланга, Самуэль Аллисон показал, что будет удар от ворот. 
    • Описание гола
      6'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Смодич!!! Игроки "Ипсвича" разогнали отличную контратаку, которая завершилась голом. Хатчинсон со своей половины поля убежал в центр поля на правую половину, далее последовала короткая передача на Джонсона, Бен в свою очередь выполнил отличный пас на ход Смодичу по центру, Сэмми убежал один на один с Эдерсоном и от линии штрафной площади пробил удачно между ног сопернику, голкипер "Манчестер Сити" задел мяч, но в итоге не смог спасти свою команду.  
    • Фол, нарушение
      5'
      Де Брёйне в центре поля нарушил правила против Джонсона. "Ипсвич" быстро разыграл стандарт. 
    • Судья
      4'
      Сегодня до матча у нас произошла замена главного арбитра. Самуэль Аллисон как раз работает в поле, а Майкл Солсбери в роли резервного. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Льюис перестарался в борьбе за мяч на левом фланге у штрафной площади "Ипсвича", правила были нарушены против Смодича. 
    • 2'
      Доку разогнал атаку по левому флангу и затем выполнил передачу на ближний угол штрафной площади на ход Гвардиолу, Йошко выполнил прострел во вратарскую, Мурич в прыжке не смог толком добраться до мяча, но далее уже и Холанна удалось сдержать защитнику "Ипсвича", чтобы Эрлинг не пробил по воротам. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Манчестер Сити" будет проводить первый матч при своих болельщиках в новом сезоне, соперник у "грожан" крайне скромный, а поэтому команда Хосепа Гвардиолы вполне может порадовать фанатов крупной победой. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Манчестер Сити 3:1 Ипсвич

    Исход игры
    Манчестер Сити
    98.3% (116)
    Ничья
    0.8% (1)
    Ипсвич
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.68% (84)
    Меньше
    24.32% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    19.82% (22)
    Нет
    80.18% (89)
    Популярный счёт
    3:0 Манчестер Сити
    39.8% (47)
    2:0 Манчестер Сити
    20.3% (24)
    4:0 Манчестер Сити
    8.5% (10)
    3:1 Манчестер Сити
    8.5% (10)
    5:0 Манчестер Сити
    5.1% (6)
    2:1 Манчестер Сити
    5.1% (6)
    4:1 Манчестер Сити
    3.4% (4)
    1:0 Манчестер Сити
    1.7% (2)
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