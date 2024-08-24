Тур: 2. Стадион: Этихад Стэдиум. Главный судья: Солсбери Майкл
3:1
Перерыв
0'
0:1
7' ГолШмодикс Сэмми
1:1
12' ПенальтиХоланн Эрлинг
2:1
14' ГолДе Брёйне Кевин
3:1
16' ГолХоланн Эрлинг
36' Желтая карточкаМорси Сэм
Ход матча
7'
0:1
12'
1:1
14'
2:1
16'
3:1
36'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
6 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
333 Количество передач 118
-
74 Владение мячом, % 26
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
82
Льюис
Рико
26
Савио
III
11
Доку
Жереми
18
Джонсон
Бен
19
Делап
Лиам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
82 Льюис РикоПолузащитник
- Полузащитник
-
26 СавиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Доку ЖеремиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
78 Каборе ИссаЗащитник
-
10 Грилиш ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Луис МатеусПолузащитник
-
87 Макати ДжонПолузащитник
-
Главный тренер: Гвардиола Пеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Джонсон БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Делап ЛиамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Каюсте ЙенсЗащитник
-
14 Тейлор ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Чаплин КонорПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Маккенна Киран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|3 (1)
|1.5
|Де Брёйне Кевин
|1
|0.5
|Ковачич Матео
|1
|0.5
|Савио III
|0
|0
|Силва Бернарду
|0
|0
Ипсвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шмодикс Сэмми
|1
|0.5
|Джонсон Бен
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холанн Эрлинг
|1
|0
Ипсвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морси Сэм
|1
|0
|Бёрнс Уэс
|1
|0
|Вулфенден Люк
|1
|0
|Хатчинсон Омари
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ипсвич
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Манчестер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ипсвич
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Челси - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2
Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Милан 2:3 Манчестер Сити - Селтик 3:4 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Манчестер Сити - Лутон Таун 5:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1
Ипсвич
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ипсвич - Ницца 1:0 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Фортуна 1:2
Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Хаддерсфилд Таун 2:0 Ковентри - Ипсвич 1:2 Халл Сити - Ипсвич 3:3 Ипсвич - Мидлсбро 1:1 Ипсвич - Уотфорд 0:0 Норвич - Ипсвич 1:0 Ипсвич - Саутгемптон 3:2 Блэкберн - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Шеффилд Уэнсдей 6:0 Кардифф Сити - Ипсвич 2:1 Ипсвич - Бристоль Сити 3:2 Плимут - Ипсвич 0:2 Ипсвич - Бирмингем 3:1 Ипсвич - Ротерхэм 4:3 Суонси - Ипсвич 1:2
Результаты матчей
Манчестер Сити
Ипсвич
Точный счет
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Манчестер Сити
Ипсвич
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|2:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|1:1 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|1:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|1:3 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|0:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|2:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|1:3 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|0:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|3:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|2:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|1:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|1:3 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|20.
|0:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|3
|Брайтон
|Уэлбек Данни
|2 (1)
|Манчестер Сити
|Де Брёйне Кевин
|1 (1)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|1 (1)
|Брентфорд
|Висса Йоан
|1 (1)
|Эвертон
|Янг Эшли
|1
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1
|Брайтон
|Милнер Джеймс
|1
|Вулверхэмптон
|О'Нил Гари
|1
|Фулхэм
|Кэрни Том
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Манчестер Сити 3:1 Ипсвич
Исход игры
Манчестер Сити
98.3% (116)
Ничья
0.8% (1)
Ипсвич
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
75.68% (84)
Меньше
24.32% (27)
Обе команды забьют
Да
19.82% (22)
Нет
80.18% (89)
Популярный счёт
3:0 Манчестер Сити
39.8% (47)
2:0 Манчестер Сити
20.3% (24)
4:0 Манчестер Сити
8.5% (10)
3:1 Манчестер Сити
8.5% (10)
5:0 Манчестер Сити
5.1% (6)
2:1 Манчестер Сити
5.1% (6)
4:1 Манчестер Сити
3.4% (4)
1:0 Манчестер Сити
1.7% (2)
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