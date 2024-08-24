Савио со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Вулфенден хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч подальше от своих ворот.

Пять минут добавил Самуэль Аллисон к основному времени первого тайма.

Савио попытался убежать в штрафную площадь с правого фланга, Дэвис грамотно поставил корпус и в итоге мяч ушёл за лицевую линию поля.

Джонсон перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади "Манчестер Сити" и зацепил Диаша.

Де Брёйне с левой половины поля выполнил передачу на ближний угол штрафной площади на ход Доку, Жереми зацепился за мяч и от лицевой линии поля под давлением соперника сделал пас чуть назад, но ближе к центру штрафной, Холанн в касание "из-под себя" пробил по воротам, мяч в створ не пошёл.

Савио с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Холанн под давлением соперника головой не смог как следует пробить в левый угол ворот.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Манчестер Сити" за счёт класса и отсутствия голкипера в воротах "Ипсвича" спокойно одерживает волевую победу со счётом 3:1. Если "Манчестер Сити" захочет, "горожане" конечно же одержат разгромную победу, но в любом случае пока что нужно всем немного отдохнуть.

Де Брёйне со стандарта пробил под левый угол ворот, мяч попал в "стенку" из игроков "Ипсвича", где собралась чуть ли не половина состава.

Старается "Манчестер Сити" до перерыва забить ещё хотя бы один мяч, чтобы снять уже любые вопросы о победителе.

Де Брёйне выполнил заброс на левый угол штрафной площади на ход Доку с левой половины поля, Жереми неудачно обработал мяч и в итоге упустил его за лицевую линию поля.

По такой игре Хосеп Гвардиола конечно же может дать во втором тайме поиграть и резервистам, а также многие ждут появление Гюндогана на поле.

Игроки "Ипсвича" смогли всё же взять мяч под свой контроль, но дальше центра поля у них пройти не получается.

Дэвис ворвался в штрафную площадь с левого фланга и под давлением Льюиса и Савио оказался на газоне, Самуэль Аллисон показал, что нужно играть дальше.

Доку попытался разогнать атаку по левому флангу, но Жереми не смог обыграть Туанзебе.

Луонго на левом фланге нарушил правила против Гвардиола, "Манчестер Сити" тщательно готовится к стандарту.

Крайне скромный состав у "Ипсвича" для чемпионата Англии конечно же, а поэтому будет чудом, если команда Кирана Маккенны не вылетит обратно в Чемпионшип.

Доку ворвался в штрафную площадь с левого фланга, а затем выполнил прострел в центр штрафной, Льюис подработал мяч и пробил в правый угол ворот, перекладина спасла "Ипсвич".

Де Брёйне теперь уже пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, вновь перекладина спасла гостей от пропущенного гола, а Мурич даже не среагировал.

Угловой у ворот "Ипсвича". Савио выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Де Брёйне с левой половины поля от линии штрафной площади пробил в дальний угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

Аканджи с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Холанн головой под давлением соперника головой пробил в правый угол ворот, мяч вновь в створ не пошёл.

Хатчинсон получил небольшое повреждение в борьбе за мяч, вышли на поле врачи "Ипсвича", пауза в игре.

Поднялся Хатчинсон после паузы, показал Омари, что с ним всё нормально, полузащитник "Ипсвича" готов играть дальше.

Смодич вновь слишком рьяно боролся за мяч на половине поля соперника и нарушил правила против Льюиса.

Полузащитник "Ипсвича" Сэми Морси получил жёлтую карточку за грубую игру в радиусе штрафной площади против Савио. "Манчестер Сити" заработал крайне опасный стандарт.

25' "Манчестер Сити" пока что полностью перехватил контроль над мячом, "Ипсвич" вынужден играть исключительно от обороны.

24' Савио ворвался в штрафную площадь с правого фланга, но затем у бразильца не получилось создать качественный момент под давлением соперника.

23' Савио и Льюис вновь разогнали атаку по правой половине поля, но затем Савио от боковой линии штрафной площади выполнил неудачный прострел к линии вратарской, Мурич при игре на выходе спокойно перехватил мяч.

22' Из центра поля последовал заброс Льюиса на ход Савио по правому флангу, Савио под давлением соперника не смог зацепиться за мяч, будет удар от ворот.

21' Смодич перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Манчестер Сити", правила были нарушены против Льюиса.

20' Савио при развитии атаки по правому флангу выполнил проникающую передачу на ближний угол штрафной площади на ход Льюису, защитники "Ипсвича" прочитали момент и перехватили мяч.

19' Де Брёйне с правой половины поля выполнил подачу на дальний угол вратарской, завязалась упорная борьба, где игроки "Ипсвича" всё же вышли победителями.

18' Ещё один угловой у ворот "Манчестер Сити". Савио выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Ипсвича" сыграли внимательно и спокойно выбили мяч на правую половину поля.

17' Игроки "Манчестер Сити" разыграли корнер между собой, далее Гвардиол с левого фланга выполнил прострел во вратарскую, Гривз грамотно сыграл по позиции и выбил мяч подальше от своих ворот.

16' Из центра поля последовал заброс на ход Льюсу на левый угол штрафной площади, Туанзебе накрыл соперника и выбил мяч на угловой.

15' Невероятная игра получается в Манчестере, пока что "Ипсвич" откровенно "поплыл".

14' ГО-О-О-О-ОЛ! 3:1!!! Холанн!!! Де Брёйне из центра поля с левого фланга выполнил заброс к левому углу штрафной площади на ход Холанну, Мурич ошибся при игре на выходе и оказался в плохой позиции, Эрлинг удачно пробросил мяч мимо голкипера, а затем отправил мяч в сетку.

13' ГО-О-О-О-О-ОЛ! 2:1!!! Де Брёйне!!! Гривз с правой половины поля под давлением соперника сделал пас назад на Мурича, Арьянет пошёл куда-то к линии штрафной площади с мячом, Савио конечно же бросился на голкипера и выиграл борьбу за мяч, после этого Де Брёйне подкараулил отскок мяча и спокойно отправил его в пустые ворота.

12' Очень яркое начало матча получается у нас в Манчестере сегодня. "Ипсвич" своим голом конечно же в первую очередь добавил огня.

11' ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:1!!! Холанн!!! Эрлинг Холанн с "точки" спокойно пробил под левый угол ворот, Мурич гадал и прыгнул в правый угол.

10' Не успели игроки "Ипсвича" толком порадоваться, а уже "Манчестер Сити" вполне может забить ответный мяч.

9' Самуэль Аллисон тщательно пересмотрел все повторы момента и в итоге определил, что Дэвис сначала попал по ноге Савио, это пенальти.

8' Самуэль Аллисон послушал судей из комнаты VAR и отправился пересматривать повторы момента.

7' Дэвис в своей штрафной площади задел Савио, который ворвался в штрафную с правого фланга, Самуэль Аллисон показал, что будет удар от ворот.

6' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Смодич!!! Игроки "Ипсвича" разогнали отличную контратаку, которая завершилась голом. Хатчинсон со своей половины поля убежал в центр поля на правую половину, далее последовала короткая передача на Джонсона, Бен в свою очередь выполнил отличный пас на ход Смодичу по центру, Сэмми убежал один на один с Эдерсоном и от линии штрафной площади пробил удачно между ног сопернику, голкипер "Манчестер Сити" задел мяч, но в итоге не смог спасти свою команду.

5' Де Брёйне в центре поля нарушил правила против Джонсона. "Ипсвич" быстро разыграл стандарт.

4' Сегодня до матча у нас произошла замена главного арбитра. Самуэль Аллисон как раз работает в поле, а Майкл Солсбери в роли резервного.

3' Льюис перестарался в борьбе за мяч на левом фланге у штрафной площади "Ипсвича", правила были нарушены против Смодича.

2' Доку разогнал атаку по левому флангу и затем выполнил передачу на ближний угол штрафной площади на ход Гвардиолу, Йошко выполнил прострел во вратарскую, Мурич в прыжке не смог толком добраться до мяча, но далее уже и Холанна удалось сдержать защитнику "Ипсвича", чтобы Эрлинг не пробил по воротам.