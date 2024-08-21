  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Солсбери Майкл
Манчестер Сити
 
Позже
Ипсвич
Прогнозы 48
Манчестер Сити 100% (48)
X 0% (0)
Ипсвич 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Ипсвич
26.00
Реклама, zenit.win
14.00
Реклама, betcity.ru
27.00
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Манчестер Сити
Ипсвич

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковачич Матео 1 1
Холанн Эрлинг 1 1
Силва Бернарду 0 0
Ипсвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холанн Эрлинг 1 0
Ипсвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрнс Уэс 1 0
Вулфенден Люк 1 0
Хатчинсон Омари 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ипсвич
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Манчестер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ипсвич
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Челси - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2
Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Милан 2:3 Манчестер Сити - Селтик 3:4 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Манчестер Сити - Лутон Таун 5:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1
Ипсвич
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ипсвич - Ницца 1:0 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Фортуна 1:2
Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Хаддерсфилд Таун 2:0 Ковентри - Ипсвич 1:2 Халл Сити - Ипсвич 3:3 Ипсвич - Мидлсбро 1:1 Ипсвич - Уотфорд 0:0 Норвич - Ипсвич 1:0 Ипсвич - Саутгемптон 3:2 Блэкберн - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Шеффилд Уэнсдей 6:0 Кардифф Сити - Ипсвич 2:1 Ипсвич - Бристоль Сити 3:2 Плимут - Ипсвич 0:2 Ипсвич - Бирмингем 3:1 Ипсвич - Ротерхэм 4:3 Суонси - Ипсвич 1:2

Результаты матчей

Манчестер Сити
Ипсвич

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Ипсвич

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Брентфорд
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Астон Вилла
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Лестер
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Тоттенхэм
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Вест Хэм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Саутгемптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Фулхэм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Челси
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Ипсвич
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Брентфорд
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Лестер
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Борнмут
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ливерпуль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Манчестер Сити
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Тоттенхэм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Астон Вилла
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брайтон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Саутгемптон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фулхэм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Вест Хэм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Челси
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Ипсвич
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Астон Вилла
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Тоттенхэм
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Вест Хэм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ноттингем Форест
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Арсенал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лестер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ньюкасл
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Челси
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Брентфорд
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ипсвич
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Эвертон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Фулхэм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Саутгемптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брайтон Уэлбек Данни 1 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 1 (1)
Брентфорд Висса Йоан 1 (1)
Арсенал Хаверц Кай 1 (1)
Арсенал Сака Букайо 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эвертон Янг Эшли 1
Ньюкасл Шёр Фабиан 1
Брайтон Милнер Джеймс 1
Вулверхэмптон О'Нил Гари 1
Фулхэм Кэрни Том 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Ипсвич от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 августа 2024, осталось 2 дня 9 часов 16 минут.

    Главный судья: Солсбери Майкл

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 92% завершится ничьей.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.09. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.09 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 48
    Манчестер Сити 100% (48)
    X 0% (0)
    Ипсвич 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Ипсвич
    26.00
    Реклама, zenit.win
    14.00
    Реклама, betcity.ru
    27.00
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Манчестер Сити - Ипсвич онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Ипсвич

    Исход игры
    Манчестер Сити
    100% (48)
    Ничья
    0% (0)
    Ипсвич
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.64% (28)
    Меньше
    36.36% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    25% (11)
    Нет
    75% (33)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Сити
    29.2% (14)
    3:0 Манчестер Сити
    25% (12)
    3:1 Манчестер Сити
    12.5% (6)
    4:0 Манчестер Сити
    8.3% (4)
    2:1 Манчестер Сити
    6.3% (3)
    1:0 Манчестер Сити
    4.2% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Манчестер Сити
    Ипсвич
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный