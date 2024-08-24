  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Поусон Крейг
Брайтон
0:0
Первый тайм: 10'
Манчестер Юнайтед
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 139
Брайтон 23% (32)
X 20.9% (29)
Манчестер Юнайтед 56.1% (78)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брайтон
Ничья
Манчестер Юнайтед
3.90
Реклама, zenit.win
3.80
Реклама, betcity.ru
2.95
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Стил
Джейсон
34
Вельтман
Йоел
29
Ван
Хекке
Ян-Поль
5
Данк
Льюис
41
Хиншелвуд
Джек
6
Милнер
Джеймс
11
Гилмор
Билли
17
Минте
Янкуба
9
Педро
Жоао
22
Митома
Каору
18
Уэлбек
Данни
24
Онана
Андре
3
Мазрауи
Нуссаир
5
Магуайр
Гарри
6
Мартинес
Лисандро
20
Далот
Диогу
18
Каземиро
Карлос
37
Майну
Кобби
16
Диалло
Амад
7
Маунт
Мэйсон
10
Рэшфорд
Маркус
8
Фернандеш
Бруну
Брайтон
4-2-3-1
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Брайтон
Манчестер Юнайтед

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
83.3%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

11 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
6 побед 0 ничьих 11 побед

Первый тайм

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

29.4%
11.8%
58.8%
5 побед 2 ничьи 10 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
К
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
КЛ
0:3
ПЛ
2:3
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
К
2:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.22
1

Среднее время на гол

73
90

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.75
1.44

Среднее время на гол

51
62

Всего голов

25
21

Голов в среднем за матч

1.47
1.24

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

61
72

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэлбек Данни 1 0.5
Митома Каору 1 0.5
Адингра Симон 1 0.5
Виффер Матс 0 0
Минте Янкуба 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 1 0.5
Гарначо Алехандро 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милнер Джеймс 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магуайр Гарри 1 0
Маунт Мэйсон 1 0

Результаты матчей

Брайтон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Брайтон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Эвертон - Брайтон 0:3 Брайтон - Вильярреал 4:0 КПР - Брайтон 0:1 Токио Верди - Брайтон 2:4
Касима Антлерс - Брайтон 1:5 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Брайтон - Челси 1:2 Ньюкасл - Брайтон 1:1 Брайтон - Астон Вилла 1:0 Борнмут - Брайтон 3:0 Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Бёрнли - Брайтон 1:1 Брайтон - Арсенал 0:3 Брентфорд - Брайтон 0:0 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Брайтон - Рома 1:0 Брайтон - Ноттингем Форест 1:0 Рома - Брайтон 4:0 Фулхэм - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2
Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Рейнджерс - Манчестер Юнайтед 0:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 1:1 Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 4:2 Ковентри - Манчестер Юнайтед 3:3 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3

Результаты матчей

Брайтон
Манчестер Юнайтед

Точный счет

0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Брайтон
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Брентфорд
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Астон Вилла
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Лестер
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Тоттенхэм
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Вест Хэм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Саутгемптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Фулхэм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Челси
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Ипсвич
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Брентфорд
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Брайтон
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Лестер
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Манчестер Сити
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ливерпуль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Астон Вилла
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Тоттенхэм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Борнмут
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Саутгемптон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фулхэм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Вест Хэм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Челси
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Ипсвич
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 0:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Астон Вилла
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Тоттенхэм
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Ноттингем Форест
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Лестер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ньюкасл
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Челси
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брентфорд
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Арсенал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ипсвич
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Вест Хэм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Эвертон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Саутгемптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Фулхэм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брайтон Уэлбек Данни 1 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 1 (1)
Брентфорд Висса Йоан 1 (1)
Арсенал Хаверц Кай 1 (1)
Арсенал Сака Букайо 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эвертон Янг Эшли 1
Ньюкасл Шёр Фабиан 1
Брайтон Милнер Джеймс 1
Вулверхэмптон О'Нил Гари 1
Фулхэм Кэрни Том 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Офсайд
    9'
    Мог убегать на ворота соперника Рэшфорд после заброса от Майну, но арбитр остановил свою атаку из-да офсайда. 
  • 8'
    С угла поля Фернандеш навесил в центр штрафной, но выше всех здесь прыгнул Милнер и вынес сферу в центр поля.
  • Угловой
    7'
    Едва ли не перехватил мяч в чужой штрафной Диалло после ошибки защитника, но в последний момент Данк исправился и вынес на угловой.
  • 6'
    Теперь уже подавал с фланга на дальнюю штангу Фернандеш. Здесь мог замыкать Рэшфорд, но с головы у него мяч на выходе снял Стил.
  • 5'
    Убежал по правому флангу на скорости Минте и прострелил вдоль ворот, но на выходе забрал мяч в руки Онана.
  • 4'
    С правого фланга прострелил низом Мазрауи в центр на Фернандеша, но того опередил Ван Хекке и перехватил этот пас.
  • 3'
    Забросил в штрафную соперника Педро на ход Минте, но тот не смог оторваться о Мартинеса и в итоге потерял мяч.
  • 2'
    Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя бело-синих цветах, гости выбрали себе красно-белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 42% завершится ничьей.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.40. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.40 ПОСТАВИТЬ
Где смотреть матч Брайтон 0:0 Манчестер Юнайтед онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Брайтон 0:0 Манчестер Юнайтед

Исход игры
Брайтон
22.9% (32)
Ничья
20.7% (29)
Манчестер Юнайтед
56.4% (79)
Тотал 2.5
Больше
64.55% (71)
Меньше
35.45% (39)
Обе команды забьют
Да
86.36% (95)
Нет
13.64% (15)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
28.6% (40)
1:1 Ничья
17.9% (25)
2:1 Брайтон
13.6% (19)
0:2 Манчестер Юнайтед
4.3% (6)
0:1 Манчестер Юнайтед
4.3% (6)
1:3 Манчестер Юнайтед
3.6% (5)
3:1 Брайтон
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Брайтон
Манчестер Юнайтед
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный