Первый тайм

9' Мог убегать на ворота соперника Рэшфорд после заброса от Майну, но арбитр остановил свою атаку из-да офсайда.

8' С угла поля Фернандеш навесил в центр штрафной, но выше всех здесь прыгнул Милнер и вынес сферу в центр поля.

7' Едва ли не перехватил мяч в чужой штрафной Диалло после ошибки защитника, но в последний момент Данк исправился и вынес на угловой.

6' Теперь уже подавал с фланга на дальнюю штангу Фернандеш. Здесь мог замыкать Рэшфорд, но с головы у него мяч на выходе снял Стил.

5' Убежал по правому флангу на скорости Минте и прострелил вдоль ворот, но на выходе забрал мяч в руки Онана.

4' С правого фланга прострелил низом Мазрауи в центр на Фернандеша, но того опередил Ван Хекке и перехватил этот пас.