  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Поусон Крейг
Брайтон
 
Позже
Манчестер Юнайтед
Прогнозы 50
Брайтон 20% (10)
X 14% (7)
Манчестер Юнайтед 66% (33)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Брайтон
Ничья
Манчестер Юнайтед
3.80
3.80
Реклама, betcity.ru
2.75
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Брайтон
Манчестер Юнайтед

История личных встреч

Брайтон
Манчестер Юнайтед

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
83.3%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

11 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
6 побед 0 ничьих 11 побед

Первый тайм

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

29.4%
11.8%
58.8%
5 побед 2 ничьи 10 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
К
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
КЛ
0:3
ПЛ
2:3
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
К
2:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.22
1

Среднее время на гол

73
90

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.75
1.44

Среднее время на гол

51
62

Всего голов

25
21

Голов в среднем за матч

1.47
1.24

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

61
72

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэлбек Данни 1 1
Митома Каору 1 1
Адингра Симон 1 1
Виффер Матс 0 0
Минте Янкуба 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 1 1
Гарначо Алехандро 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милнер Джеймс 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магуайр Гарри 1 0
Маунт Мэйсон 1 0

Результаты матчей

Брайтон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Брайтон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Эвертон - Брайтон 0:3 Брайтон - Вильярреал 4:0 КПР - Брайтон 0:1 Токио Верди - Брайтон 2:4
Касима Антлерс - Брайтон 1:5 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Брайтон - Челси 1:2 Ньюкасл - Брайтон 1:1 Брайтон - Астон Вилла 1:0 Борнмут - Брайтон 3:0 Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Бёрнли - Брайтон 1:1 Брайтон - Арсенал 0:3 Брентфорд - Брайтон 0:0 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Брайтон - Рома 1:0 Брайтон - Ноттингем Форест 1:0 Рома - Брайтон 4:0 Фулхэм - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2
Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Рейнджерс - Манчестер Юнайтед 0:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 1:1 Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 4:2 Ковентри - Манчестер Юнайтед 3:3 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3

Результаты матчей

Брайтон
Манчестер Юнайтед

Точный счет

0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Брайтон
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Брентфорд
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Астон Вилла
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Лестер
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Тоттенхэм
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Вест Хэм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Саутгемптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Фулхэм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Челси
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Ипсвич
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Брентфорд
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Лестер
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Борнмут
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ливерпуль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Манчестер Сити
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Тоттенхэм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Астон Вилла
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брайтон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Саутгемптон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фулхэм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Вест Хэм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Челси
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Ипсвич
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Астон Вилла
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Тоттенхэм
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Вест Хэм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ноттингем Форест
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Арсенал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лестер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ньюкасл
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Челси
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Брентфорд
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ипсвич
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Эвертон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Фулхэм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Саутгемптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брайтон Уэлбек Данни 1 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 1 (1)
Брентфорд Висса Йоан 1 (1)
Арсенал Хаверц Кай 1 (1)
Арсенал Сака Букайо 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эвертон Янг Эшли 1
Ньюкасл Шёр Фабиан 1
Брайтон Милнер Джеймс 1
Вулверхэмптон О'Нил Гари 1
Фулхэм Кэрни Том 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 августа 2024, осталось 2 дня 6 часов 45 минут.

    Главный судья: Поусон Крейг

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 44% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 50
    Брайтон 20% (10)
    X 14% (7)
    Манчестер Юнайтед 66% (33)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    3.80
    3.80
    Реклама, betcity.ru
    2.75
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Брайтон - Манчестер Юнайтед онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Брайтон - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Брайтон
    20% (10)
    Ничья
    14% (7)
    Манчестер Юнайтед
    66% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.6% (36)
    Меньше
    23.4% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    85.11% (40)
    Нет
    14.89% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    44% (22)
    2:1 Брайтон
    16% (8)
    1:1 Ничья
    10% (5)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    6% (3)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    6% (3)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    4% (2)
    2:2 Ничья
    4% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Брайтон
    Манчестер Юнайтед
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный