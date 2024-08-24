Час игры позади у нас, второй тайм получается достаточно скучноватым, никак "Эвертон" не может вернуть нам интригу.

Готовится появиться на поле в составе "Тоттенхэма" Ришарлисон, который даже из-за травмы Соланке в старте не вышел.

Миколенко врывается в штрафную с левого края, однако украинца очень легко остановил Порро.

Ндиайе с левого фланга исполняет подачу в штрафную, однако Викарио спокойно забирает мяч на выходе.

Опаснейший штрафной в метре от чужой штрафной площади зарабатывает Сон, Гуэйе завалил корейца на газон.

Ришарлисон и Пап Матар Сарр появляется на поле вместо Уилсона Одоберта и Деяна Кулушевски.

Мэддисон со штрафного пытается пробить низом во вратарский угол, однако мяч проходит чуть правее створа!

Первый угловой после перерыва ожидаемо разыграли "шпоры", не удалось Мэддисону создать остроты впереди.

Мэддисон после передачи из глубины поля имел шанс выскочить на рандеву с Пикфордом, однако мяч достается голкиперу.

Угловой с правого фланга исполнил Кулушевски, но в этом моменте ничего опасного "шпорам" создать не удается.

Пока "Тоттенхэм" не дает никакой свободы сопернику, шансов переломить ход встречи у "ирисок" нет.

Порро получил повреждение по итогам наступа со стороны соперника, однако карточки от арбитра нет.

Йеспер Линдстрем и Ильман Ндиайе появляются на поле вместо Джека Харрисона и Абдулая Дукуре.

Проход Макнила в штрафную хозяев завершается падением, мяч отскочил на край к Линдстрему, удар которого парирует Викарио.

Макнил и Ван де Вен столкнулись в единоборстве в центре поля, нужна помощь обоим футболистам.

Похоже Ван Де Вен игру продолжить не может, готовится выйти на поле Дрэгушин.

Пока Ван Де Вен готов вернуться в игру, надо проверить свои ощущения непосредственно на поле.

Гуэйе получает неприятный удар по ноге от Ромеро, штрафной удар на чужой половине зарабатывает "Эвертон".

После навеса с углового Тарковски головой скидывает мяч вдоль ворот, снаряд отскакивает к Макнилу, удар которого с острого угла заблокировали защитники.

Еще два угловых исполнили гости, Дукуре опасно атаковал со второго этажа, но Мэддисон выбил мяч с ленточки!

3 минуты добавляет Энтони Тэйлор к основному времени первого тайма.

Очередная фланговая подача в исполнении гостей не приводит к опасному моменту, мяч на выходе забирает Викарио.

Розыгрыш очередного углового завершается дальним ударом Порро - мяч проходит совсем рядом с "девяткой"!

38' Шестой свой угловой сегодня исполнили хозяева поля, оборона "ирисок" справляется с угрозой, вторым темпом Ромеро смог пробить головой после навеса с фланга, но мяч прошел выше створа.

36' Да, при таком счёте от "Тоттенхэма" грех ожидать высочайшего темпа, но пассивность "Эвертона" совершенно не радует.

34' Дукуре пошел в дриблинг на левом краю штрафной, однако защитник здорово встретил Дукуре, а Викарио забрал мяч.

33' Совсем падает у нас темп встречи в эти минуты, очень спокойно и неторопливо "Тоттенхэм" владеет мячом.

31' Полчаса отыграли команды в этой встрече, пока никаких проблем сегодня у "Тоттенхэма" нет.

29' Удоги с левого фланга исполняет не очень удачную подачу, мяч улетает за ворота Пикфорда.

28' Пытается "Эвертон" прессинговать соперника на чужой половине поля, однако Калверт-Льюин в итоге фолит.

26' Да, вот такие ошибки явно не помогут "Эвертону" сегодня зацепиться за очки, сразу же "ириски" оседают в зоне вылета.

25' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! СОН ХЫН МИН!

Пикфорд грубо ошибается после передачи Тарковски назад, Сон обокрал вратаря и отправил мяч в пустые ворота!

24' Мэддисон подает угловой с левого фланга, однако мяч, никого не задев, уходит за лицевую линию.

22' В прошлом сезоне оба матча между командами стали верховыми - 2:1 в Лондоне и 2:2 в Ливерпуле.

20' Чуть ослабил хватку "Тоттенхэм" после быстрого гола, посмотрим, сможет ли "Эвертон" сегодня оформить первый гол в сезоне.

19' Напомним, что "Тоттенхэм" в первом туре давил "Лестер" и сумел забить первый гол, однако после перерыва "лисы" свели матч к ничьей.

17' Харрисон после навеса с правого фланга остался один на углу вратарской, однако попасть в створ игроку "Эвертона" не удается.

16' Угловой с правого фланга исполняет "Эвертон", однако оборона "Тоттенхэма" обстановку разряжает.

14' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ИВ БИССУМА!

Кулушевски в штрафной соперника изящно разобрался с двумя защитниками и покатил на линию штрафной на Биссума, который мощным ударом с рикошетом от перекладины поразил цель!

13' Активность Кулушевски приводит к угловому, сам швед разыграл "стандарт", но опасности он не принес.

11' Мэддисон после заброса из глубины поля оказался один перед вратарем, однако Пикфорд в ближнем бою спас свои ворота!

10' Ироэгбунам получает мяч на левом краю штрафной от Миколенко, однако прострел полузащитника "Эвертона" в подкате прервал Ромеро.

9' Напомним, что "Эвертон" в первом туре дома уступил "Брайтону" со счётом 0:3, сегодня "Альбион" добились второй победы, обыграв "МЮ".

7' Очередной угловой исполнили "шпоры", Пикфорд на выходе сыграл не слишком убедительно, однако партнеры помогли своему вратарю.

6' Сон вторым темпом поле углового пробивает по воротам с 20 метров, мяч от ноги Макнила идет точно в ближний угол, но Пикфорд реагирует и спасает свои ворота!

5' Одоберт играет в "стенку" с партнером и остро простреливает с левого края штрафной, однако Тарковски выбивает мяч на угловой.

4' Заброс по флангу в направлении Джонсона исполняют "шпоры", однако Пикфорд выходит за пределы штрафной и играет головой.

3' Вторым темпом после углового Сон забросил мяч в штрафную гостей, Ромеро пробил с близкого расстояния, однако Пикфорд спас свои ворота!

2' Острую подачу с левого фланга исполняет Кулушевски, однако мяч не дошел до партнеров, затем Порро зарабатывает угловой на правом фланге.