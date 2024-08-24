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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Тоттенхэм
2:0
Второй тайм: 71'
Эвертон
0'
1:0
14' Гол
Биссума Ив
2:0
25' Гол
Хын Мин Сон

Ход матча

14'
Биссума Ив
(Кулушевски Деян)
1:0
25'
Хын Мин Сон
2:0
57'
 
Линдстрём Йеспер
Харрисон Джек
57'
 
Ндиайе Ильман
Дукуре Абдулай
66'
Ришарлисон
Одоберт Уилсон
 
67'
Сарр Пап Матар
Кулушевски Деян
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 1
  • 10 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 321 Количество передач 103
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

Прогнозы 117
Тоттенхэм 92.3% (108)
X 6% (7)
Эвертон 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Эвертон
8.50
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8.24
7.40
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Викарио
Гульельмо
23
Порро
Педро
17
Ромеро
Кристиан
37
Ван
де
Вен
Микки
13
Удоги
Дестини
21
Кулушевски
Деян
8
Биссума
Ив
10
Мэддисон
Джеймс
22
Джонсон
Бреннан
7
Хын
Мин
Сон
28
Одоберт
Уилсон
1
Пикфорд
Джордан
75
Диксон
Роман
6
Тарковски
Джеймс
5
Кин
Майкл
19
Миколенко
Виталий
42
Ироэгбунам
Тим
27
Гуэйе
Идрисса
11
Харрисон
Джек
16
Дукуре
Абдулай
7
Макнил
Дуайт
9
Калверт-Льюин
Доминик
Тоттенхэм
4-3-3
Эвертон
4-2-3-1

История личных встреч

Тоттенхэм
Эвертон

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
38.9%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 6 побед

Первый тайм

70.6%
29.4%
0 побед 12 ничьих 2 победы

Второй тайм

64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 9 побед

35 матчей

40%
42.9%
17.1%
14 побед 15 ничьих 6 побед

Первый тайм

40%
54.3%
5.7%
14 побед 19 ничьих 2 победы

Второй тайм

25.7%
48.6%
25.7%
9 побед 17 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
5:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
К
5:4
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:6
ПЛ
4:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
КC
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

31
26

Голов в среднем за матч

1.82
1.44

Среднее время на гол

49
62

Всего голов

22
12

Голов в среднем за матч

1.22
0.71

Среднее время на гол

73
127

Всего голов

53
38

Голов в среднем за матч

1.51
1.09

Тотал матчей

2.5
30
Больше 86%
Меньше 14%
5
24
Больше 69%
Меньше 31%
11
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

59
82

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хын Мин Сон 1 0.5
Биссума Ив 1 0.5
Порро Педро 1 0.5
Мэддисон Джеймс 0 0
Кулушевски Деян 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бентанкур Родриго 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янг Эшли 0 1
Тарковски Джеймс 1 0

Результаты матчей

Тоттенхэм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эвертон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
0
Тоттенхэм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эвертон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лестер - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2 К-Лига Все Звёзды - Тоттенхэм 3:4
К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:4 Виссел Кобе - Тоттенхэм 2:3 КПР - Тоттенхэм 0:2 Хартс - Тоттенхэм 1:5 Тоттенхэм - Кембридж Юнайтед 7:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм - Бёрнли 2:1 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Челси - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 2:3 Ньюкасл - Тоттенхэм 4:0 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Лутон Таун 2:1
Эвертон
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эвертон - Брайтон 0:3 Эвертон - Рома 1:1 Престон Норт Энд - Эвертон 0:3 Ковентри - Эвертон 3:0
Солфорд Сити - Эвертон 2:1 Слайго Роверс - Эвертон 3:3 Арсенал - Эвертон 2:1 Эвертон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Лутон Таун - Эвертон 1:1 Эвертон - Брентфорд 1:0 Эвертон - Ливерпуль 2:0 Эвертон - Ноттингем Форест 2:0 Челси - Эвертон 6:0 Эвертон - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Эвертон 1:1 Борнмут - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:3 Брайтон - Эвертон 1:1 Эвертон - Кристал Пэлас 1:1

Результаты матчей

Тоттенхэм
Эвертон

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Тоттенхэм
Эвертон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 3:1 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Брайтон
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Тоттенхэм
 2:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Ноттингем Форест
 1:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Брентфорд
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Астон Вилла
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Вест Хэм
 2:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Лестер
 1:1 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Фулхэм
 1:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Челси
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Саутгемптон
 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
18.
Кристал Пэлас
 0:2 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Ипсвич
 1:3 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20.
Эвертон
 0:2 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 3:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Тоттенхэм
 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Брентфорд
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Лестер
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ноттингем Форест
 1:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Фулхэм
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Борнмут
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Астон Вилла
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ливерпуль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Вест Хэм
 2:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Саутгемптон
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Челси
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Кристал Пэлас
 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Ипсвич
 1:3 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Эвертон
 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Манчестер Сити
 3:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Вест Хэм
 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Ноттингем Форест
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Астон Вилла
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Тоттенхэм
 2:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Лестер
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Арсенал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Челси
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ньюкасл
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Брентфорд
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Саутгемптон
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Кристал Пэлас
 0:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Фулхэм
 1:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Ипсвич
 1:3 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20.
Эвертон
 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 3
Брайтон Уэлбек Данни 2 (1)
Манчестер Сити Де Брёйне Кевин 1 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 1 (1)
Брентфорд Висса Йоан 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эвертон Янг Эшли 1
Ньюкасл Шёр Фабиан 1
Брайтон Милнер Джеймс 1
Вулверхэмптон О'Нил Гари 1
Ноттингем Форест Вуд Крис 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    68'
    Мэддисон со штрафного пытается пробить низом во вратарский угол, однако мяч проходит чуть правее створа!
  • Замена
    67'
    Ришарлисон и Пап Матар Сарр появляется на поле вместо Уилсона Одоберта и Деяна Кулушевски.
  • Фол, нарушение
    66'
    Опаснейший штрафной в метре от чужой штрафной площади зарабатывает Сон, Гуэйе завалил корейца на газон.
  • 64'
    Ндиайе с левого фланга исполняет подачу в штрафную, однако Викарио спокойно забирает мяч на выходе.
  • 63'
    Миколенко врывается в штрафную с левого края, однако украинца очень легко остановил Порро.
  • 62'
    Готовится появиться на поле в составе "Тоттенхэма" Ришарлисон, который даже из-за травмы Соланке в старте не вышел.
  • 60'
    Час игры позади у нас, второй тайм получается достаточно скучноватым, никак "Эвертон" не может вернуть нам интригу.
  • 58'
    Проход Макнила в штрафную хозяев завершается падением, мяч отскочил на край к Линдстрему, удар которого парирует Викарио.
  • Замена
    57'
    Йеспер Линдстрем и Ильман Ндиайе появляются на поле вместо Джека Харрисона и Абдулая Дукуре.
  • Травма, повреждение
    54'
    Порро получил повреждение по итогам наступа со стороны соперника, однако карточки от арбитра нет.
  • 53'
    Пока "Тоттенхэм" не дает никакой свободы сопернику, шансов переломить ход встречи у "ирисок" нет.
  • Угловой
    51'
    Угловой с правого фланга исполнил Кулушевски, но в этом моменте ничего опасного "шпорам" создать не удается.
  • 49'
    Мэддисон после передачи из глубины поля имел шанс выскочить на рандеву с Пикфордом, однако мяч достается голкиперу.
  • Угловой
    47'
    Первый угловой после перерыва ожидаемо разыграли "шпоры", не удалось Мэддисону создать остроты впереди.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
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    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • Опасный момент
      45'
      Розыгрыш очередного углового завершается дальним ударом Порро - мяч проходит совсем рядом с "девяткой"!
    • 45'
      Очередная фланговая подача в исполнении гостей не приводит к опасному моменту, мяч на выходе забирает Викарио.
    • Дополнительное время
      45'
      3 минуты добавляет Энтони Тэйлор к основному времени первого тайма.
    • Опасный момент
      45'
      Еще два угловых исполнили гости, Дукуре опасно атаковал со второго этажа, но Мэддисон выбил мяч с ленточки!
    • Угловой
      44'
      После навеса с углового Тарковски головой скидывает мяч вдоль ворот, снаряд отскакивает к Макнилу, удар которого с острого угла заблокировали защитники.
    • Фол, нарушение
      43'
      Гуэйе получает неприятный удар по ноге от Ромеро, штрафной удар на чужой половине зарабатывает "Эвертон".
    • 42'
      Пока Ван Де Вен готов вернуться в игру, надо проверить свои ощущения непосредственно на поле.
    • 41'
      Похоже Ван Де Вен игру продолжить не может, готовится выйти на поле Дрэгушин.
    • Травма, повреждение
      40'
      Макнил и Ван де Вен столкнулись в единоборстве в центре поля, нужна помощь обоим футболистам.
    • Угловой
      38'
      Шестой свой угловой сегодня исполнили хозяева поля, оборона "ирисок" справляется с угрозой, вторым темпом Ромеро смог пробить головой после навеса с фланга, но мяч прошел выше створа.
    • 36'
      Да, при таком счёте от "Тоттенхэма" грех ожидать высочайшего темпа, но пассивность "Эвертона" совершенно не радует.
    • 34'
      Дукуре пошел в дриблинг на левом краю штрафной, однако защитник здорово встретил Дукуре, а Викарио забрал мяч.
    • 33'
      Совсем падает у нас темп встречи в эти минуты, очень спокойно и неторопливо "Тоттенхэм" владеет мячом.
    • 31'
      Полчаса отыграли команды в этой встрече, пока никаких проблем сегодня у "Тоттенхэма" нет.
    • 29'
      Удоги с левого фланга исполняет не очень удачную подачу, мяч улетает за ворота Пикфорда.
    • Фол, нарушение
      28'
      Пытается "Эвертон" прессинговать соперника на чужой половине поля, однако Калверт-Льюин в итоге фолит.
    • 26'
      Да, вот такие ошибки явно не помогут "Эвертону" сегодня зацепиться за очки, сразу же "ириски" оседают в зоне вылета.
    • Описание гола
      25'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! СОН ХЫН МИН!
      Пикфорд грубо ошибается после передачи Тарковски назад, Сон обокрал вратаря и отправил мяч в пустые ворота!
    • Угловой
      24'
      Мэддисон подает угловой с левого фланга, однако мяч, никого не задев, уходит за лицевую линию.
    • 22'
      В прошлом сезоне оба матча между командами стали верховыми - 2:1 в Лондоне и 2:2 в Ливерпуле.
    • 20'
      Чуть ослабил хватку "Тоттенхэм" после быстрого гола, посмотрим, сможет ли "Эвертон" сегодня оформить первый гол в сезоне.
    • 19'
      Напомним, что "Тоттенхэм" в первом туре давил "Лестер" и сумел забить первый гол, однако после перерыва "лисы" свели матч к ничьей.
    • Опасный момент
      17'
      Харрисон после навеса с правого фланга остался один на углу вратарской, однако попасть в створ игроку "Эвертона" не удается.
    • Угловой
      16'
      Угловой с правого фланга исполняет "Эвертон", однако оборона "Тоттенхэма" обстановку разряжает.
    • Описание гола
      14'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ИВ БИССУМА!
      Кулушевски в штрафной соперника изящно разобрался с двумя защитниками и покатил на линию штрафной на Биссума, который мощным ударом с рикошетом от перекладины поразил цель!
    • Угловой
      13'
      Активность Кулушевски приводит к угловому, сам швед разыграл "стандарт", но опасности он не принес.
    • Опасный момент
      11'
      Мэддисон после заброса из глубины поля оказался один перед вратарем, однако Пикфорд в ближнем бою спас свои ворота!
    • 10'
      Ироэгбунам получает мяч на левом краю штрафной от Миколенко, однако прострел полузащитника "Эвертона" в подкате прервал Ромеро.
    • 9'
      Напомним, что "Эвертон" в первом туре дома уступил "Брайтону" со счётом 0:3, сегодня "Альбион" добились второй победы, обыграв "МЮ".
    • Угловой
      7'
      Очередной угловой исполнили "шпоры", Пикфорд на выходе сыграл не слишком убедительно, однако партнеры помогли своему вратарю.
    • Опасный момент
      6'
      Сон вторым темпом поле углового пробивает по воротам с 20 метров, мяч от ноги Макнила идет точно в ближний угол, но Пикфорд реагирует и спасает свои ворота!
    • 5'
      Одоберт играет в "стенку" с партнером и остро простреливает с левого края штрафной, однако Тарковски выбивает мяч на угловой.
    • 4'
      Заброс по флангу в направлении Джонсона исполняют "шпоры", однако Пикфорд выходит за пределы штрафной и играет головой.
    • Опасный момент
      3'
      Вторым темпом после углового Сон забросил мяч в штрафную гостей, Ромеро пробил с близкого расстояния, однако Пикфорд спас свои ворота!
    • 2'
      Острую подачу с левого фланга исполняет Кулушевски, однако мяч не дошел до партнеров, затем Порро зарабатывает угловой на правом фланге.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tottenham Hotspur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 45.3% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тоттенхэм 2:0 Эвертон

    Исход игры
    Тоттенхэм
    92.3% (108)
    Ничья
    6% (7)
    Эвертон
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.36% (73)
    Меньше
    33.64% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    68.18% (75)
    Нет
    31.82% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Тоттенхэм
    45.3% (53)
    2:0 Тоттенхэм
    18.8% (22)
    3:1 Тоттенхэм
    11.1% (13)
    1:0 Тоттенхэм
    9.4% (11)
    1:1 Ничья
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    1:2 Эвертон
    1.7% (2)
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