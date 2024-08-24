Тур: 20. Стадион: Аспмира Стадион. Главный судья: Daniel Higraff
6:0
Второй тайм: 90'
0'
1:0
19' ГолГундерсен Йостейн
34' Желтая карточкаЙохансен Стефан
2:0
38' ГолХельмерсен Андреас
49' Желтая карточкаЭукленн Сондре
3:0
72' ГолСалтнес Ульрик
4:0
74' ГолХёуге Йенс
5:0
80' ГолХог Каспер Ваарст
6:0
84' ГолХог Каспер Ваарст
Ход матча
19'
34'
38'
49'
55'
72'
74'
4:0
80'
84'
Статистика матча
-
6 Голы 0
-
1 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 4
-
3 Угловые 9
-
3 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
212 Количество передач 221
-
54 Владение мячом, % 46
19
Фет
Сондре
27
Сёрли
Сондре
17
Anders
Hiim
32
Вишне
Эйрик
26
Daniel
Job
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Сёрли СондреНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Томич МихалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Хёуге ЙенсНападающий
-
25 Дубвик ИсакНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Anders HiimЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Вишне ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Daniel JobНападающий
- Запасные игроки
-
31 Диоп АмидуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Leander Oy
-
-
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Будё-Глимт
Сарпсборг-08
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
14 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед
24 матча
54.2%
25%
20.8%
13 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
58.3%
20.8%
20.9%
14 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
41.7%
37.5%
20.8%
10 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
20
Голов в среднем за матч
2.33
1.67
Среднее время на гол
38
54
Всего голов
15
15
Голов в среднем за матч
1.25
1.25
Среднее время на гол
72
72
Всего голов
43
35
Голов в среднем за матч
1.79
1.46
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
50
61
Бомбардиры внутри турнира
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грёнбек Альберт
|8 (1)
|0.4
|Берг Патрик
|6
|0.3
|Хог Каспер Ваарст
|6
|0.3
|Салтнес Ульрик
|5
|0.25
|Эвьен Хэкон
|3
|0.15
|Зугеля Нино
|3
|0.15
|Хёуге Йенс
|3
|0.15
|Миккельсен Эугуст
|2
|0.1
|Бьоркан Фредерик
|2
|0.1
|Гундерсен Йостейн
|2
|0.1
|Хельмерсен Андреас
|2
|0.1
|Сьоволд Фредрик
|1
|0.05
|Фет Сондре
|1
|0.05
|Сёрли Сондре
|0
|0
|Сёренсен Адам
|0
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мейстер Хенрик
|8
|0.4
|Sondre Oerjasaeter
|4
|0.2
|Йохансен Стефан
|3 (2)
|0.15
|Бергет Йо Инге
|3
|0.15
|Хрупалла Павел
|2
|0.1
|Тебо Франклин
|2
|0.1
|Сандберг Никлас
|2 (2)
|0.1
|Victor Halvorsen
|1
|0.05
|Вишне Эйрик
|1
|0.05
|Сандер Кристиансен
|1
|0.05
|Peter Reinhardsen
|1
|0.05
|Daniel Job
|1
|0.05
|Anders Hiim
|0
|0
|Шер Аймар
|0
|0
|Martin Hoel Andersen
|0
|0
Карточки
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гундерсен Йостейн
|4
|0
|Эвьен Хэкон
|4
|0
|Берг Патрик
|3
|0
|Хёуге Йенс
|3
|0
|Бьоркан Фредерик
|3
|0
|Сёренсен Адам
|2
|0
|Капскармо Оскар
|1
|0
|Хог Каспер Ваарст
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерсен Йеппе
|4
|0
|Йохансен Стефан
|3
|0
|Вишне Эйрик
|3
|0
|Шер Аймар
|3
|0
|Мейстер Хенрик
|3
|0
|Sondre Oerjasaeter
|3
|0
|Кристиан Михельсен
|1
|1
|Мартинссон-Нгуали Серж
|2
|0
|Anders Hiim
|2
|0
|Касас Арнау
|2
|0
|Сандер Кристиансен
|2
|0
|Эрикссон Карлйохан
|1
|0
|Кох Менно
|1
|0
|Martin Hoel Andersen
|1
|0
|Эдегор Магнар
|1
|0
|Зехнини Рафик
|1
|0
|Илич Марко
|1
|0
|Хрупалла Павел
|1
|0
|Тебо Франклин
|1
|0
Результаты матчей
Будё-Глимт
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Сарпсборг-08
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
4
8
Будё-Глимт
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Сарпсборг-08
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
14
Упущенные победы
18
10
Будё-Глимт
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
53% (10)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Сарпсборг-08
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
7
17
Упущенные победы
22
18
Голы по времени матча
Забито
22
17
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
2
9%
2
12%
1-15
3
14%
3
18%
16-30
4
18%
3
18%
31-45
3
14%
4
24%
46-60
7
32%
1
6%
61-75
3
14%
4
24%
76-90
Пропущено
8
15
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
3
20%
46-60
1
13%
6
40%
61-75
1
13%
3
20%
76-90
Забито
19
14
4 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
2
11%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
7
37%
0
0%
46-60
4
21%
6
43%
61-75
4
21%
2
14%
76-90
Пропущено
10
19
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
0
0%
1
5%
1-15
4
40%
5
26%
16-30
1
10%
4
21%
31-45
2
20%
2
11%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
3
30%
6
32%
76-90
Забито
41
31
13 В 1-м тайме 14
28 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 11
1 Не забивали 2
4
10%
4
13%
1-15
3
7%
6
19%
16-30
6
15%
4
13%
31-45
10
24%
4
13%
46-60
11
27%
7
23%
61-75
7
17%
6
19%
76-90
Пропущено
18
34
9 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 16
0
0%
2
6%
1-15
5
28%
7
21%
16-30
4
22%
4
12%
31-45
4
22%
5
15%
46-60
1
6%
7
21%
61-75
4
22%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Будё-Глимт
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Будё-Глимт - Црвена Звезда 2:1 Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1 Викинг - Будё-Глимт 1:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1
Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2 РФШ Рига - Будё-Глимт 1:3 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - РФШ Рига 4:0 Будё-Глимт - Одд 3:1 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:1 Будё-Глимт - КФУМ Осло 2:2 Хам-Кам - Будё-Глимт 1:0 Будё-Глимт - Тромсё 4:0 ФК Кристиансунн - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 1:0
Сарпсборг-08
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:2 Одд - Сарпсборг-08 1:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:2
Сарпсборг-08 - Бранн 1:1 Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Рааде - Сарпсборг-08 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Хёнефосс - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2
Результаты матчей
Будё-Глимт
Сарпсборг-08
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:7
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
2:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:2
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:7
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
2
3 раза 16%
4
3 раза 16%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
0
1 раз 5%
1
8 раз 42%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
4
2 раза 11%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Будё-Глимт
Сарпсборг-08
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
37
45
19
36
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
81
55
54
37
27
28
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
181
Больше Меньше
163
109
811
712
316
514
217
217
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6:0
|20
|13
|5
|2
|48 - 17
|44
|2.
|19
|10
|6
|3
|32 - 22
|36
|3.
|19
|9
|6
|4
|32 - 23
|33
|4.
|18
|9
|4
|5
|34 - 21
|31
|5.
|19
|8
|7
|4
|25 - 20
|31
|6.
|19
|8
|3
|8
|29 - 31
|27
|7.
|19
|6
|8
|5
|24 - 24
|26
|8.
|19
|6
|6
|7
|23 - 21
|24
|9.
|19
|6
|5
|8
|23 - 29
|23
|10.
|0:6
|20
|6
|5
|9
|29 - 42
|23
|11.
|17
|5
|6
|6
|23 - 25
|21
|12.
|19
|6
|3
|10
|19 - 25
|21
|13.
|19
|6
|2
|11
|24 - 37
|20
|14.
|19
|5
|3
|11
|20 - 30
|18
|15.
|19
|4
|6
|9
|19 - 32
|18
|16.
|18
|4
|5
|9
|27 - 32
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6:0
|10
|7
|3
|0
|28 - 8
|24
|2.
|10
|7
|1
|2
|17 - 10
|22
|3.
|10
|6
|3
|1
|17 - 10
|21
|4.
|9
|5
|2
|2
|12 - 8
|17
|5.
|8
|4
|3
|1
|15 - 11
|15
|6.
|9
|4
|2
|3
|20 - 14
|14
|7.
|10
|3
|5
|2
|10 - 11
|14
|8.
|9
|4
|1
|4
|17 - 16
|13
|9.
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|10.
|0:6
|10
|3
|2
|5
|13 - 20
|11
|11.
|10
|3
|1
|6
|14 - 16
|10
|12.
|10
|2
|4
|4
|13 - 18
|10
|13.
|9
|3
|0
|6
|6 - 11
|9
|14.
|9
|2
|3
|4
|8 - 10
|9
|15.
|9
|2
|2
|5
|11 - 20
|8
|16.
|10
|1
|5
|4
|9 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6:0
|10
|6
|2
|2
|20 - 9
|20
|2.
|10
|5
|4
|1
|20 - 14
|19
|3.
|9
|5
|3
|1
|15 - 9
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|5.
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|6.
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|7.
|9
|3
|3
|3
|15 - 13
|12
|8.
|10
|4
|0
|6
|13 - 17
|12
|9.
|0:6
|10
|3
|3
|4
|16 - 22
|12
|10.
|9
|3
|2
|4
|5 - 9
|11
|11.
|10
|3
|2
|5
|11 - 18
|11
|12.
|10
|2
|3
|5
|14 - 19
|9
|13.
|9
|2
|2
|5
|6 - 14
|8
|14.
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|15.
|9
|1
|2
|6
|12 - 21
|5
|16.
|9
|0
|4
|5
|10 - 16
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|9 (3)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|8 (4)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|8 (2)
|Будё-Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|8 (1)
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 5
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Русенборг
|Йенссен Ульрик
|6
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 4
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|5