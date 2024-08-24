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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Daniel Higraff
Будё-Глимт
6:0
Второй тайм: 90'
Сарпсборг-08
0'
1:0
19' Гол
Гундерсен Йостейн
34' Желтая карточка
Йохансен Стефан
2:0
38' Гол
Хельмерсен Андреас
49' Желтая карточка
Эукленн Сондре
3:0
72' Гол
Салтнес Ульрик
4:0
74' Гол
Хёуге Йенс
5:0
80' Гол
Хог Каспер Ваарст
6:0
84' Гол
Хог Каспер Ваарст

Ход матча

19'
Гундерсен Йостейн
(Сёрли Сондре)
1:0
25'
 
Peter Reinhardsen
Вишне Эйрик
34'
 
Йохансен Стефан
38'
Хельмерсен Андреас
(Миккельсен Эугуст)
2:0
47'
Эукленн Сондре
Фет Сондре
 
49'
Эукленн Сондре
 
55'
 
Диоп Амиду
Шер Аймар
55'
 
Танген Харальд
Victor Halvorsen
69'
Дубвик Исак
Сёрли Сондре
 
69'
Хёуге Йенс
Миккельсен Эугуст
 
71'
Синкернагель Филип
Хельмерсен Андреас
 
72'
Салтнес Ульрик
(Бьоркан Фредерик)
3:0
74'
Хёуге Йенс
(Синкернагель Филип)
4:0
78'
 
Йохансен Стефан
Sondre Oerjasaeter
78'
 
Сандберг Никлас
Jesper Gregersen
78'
Хог Каспер Ваарст
Сьоволд Фредрик
 
80'
Хог Каспер Ваарст
(Синкернагель Филип)
5:0
84'
Хог Каспер Ваарст
(Салтнес Ульрик)
6:0

Статистика матча

  • 6 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 9
  • 3 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 212 Количество передач 221
  • 54 Владение мячом, % 46
Лучшие коэффициенты
Будё-Глимт
Ничья
Сарпсборг-08
1.40
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5.40
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6.70
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Все Коэффициенты
12
Хайкин
Никита
20
Сьоволд
Фредрик
4
Бьортуфт
Один
Лурас
6
Гундерсен
Йостейн
15
Бьоркан
Фредерик
19
Фет
Сондре
7
Берг
Патрик
14
Салтнес
Ульрик
27
Сёрли
Сондре
21
Хельмерсен
Андреас
94
Миккельсен
Эугуст
13
Эрикссон
Карлйохан
3
Скиппер
Антон
2
Кох
Менно
30
Тебо
Франклин
17
Anders
Hiim
10
Йохансен
Стефан
6
Шер
Аймар
32
Вишне
Эйрик
22
Victor
Halvorsen
27
Sondre
Oerjasaeter
26
Daniel
Job
Будё-Глимт
4-3-3
Сарпсборг-08
4-2-3-1

История личных встреч

Будё-Глимт
Сарпсборг-08

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
14 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

24 матча

54.2%
25%
20.8%
13 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

58.3%
20.8%
20.9%
14 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.7%
37.5%
20.8%
10 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

Э
1:2
ТМК
2:0
Э
2:0
Э
0:2
Э
1:4
Э
4:1
Э
2:1
Э
2:2
Э
0:3
Э
2:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
3:1
Э
0:0
К
4:0
Э
1:2
Э
0:2
ТМК
4:0
Э
3:1
Э
2:2
Э
3:4
Э
2:1
ПД
2:3
ПД
1:1

Голы

Всего голов

28
20

Голов в среднем за матч

2.33
1.67

Среднее время на гол

38
54

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Среднее время на гол

72
72

Всего голов

43
35

Голов в среднем за матч

1.79
1.46

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

50
61

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грёнбек Альберт 8 (1) 0.4
Берг Патрик 6 0.3
Хог Каспер Ваарст 6 0.3
Салтнес Ульрик 5 0.25
Эвьен Хэкон 3 0.15
Зугеля Нино 3 0.15
Хёуге Йенс 3 0.15
Миккельсен Эугуст 2 0.1
Бьоркан Фредерик 2 0.1
Гундерсен Йостейн 2 0.1
Хельмерсен Андреас 2 0.1
Сьоволд Фредрик 1 0.05
Фет Сондре 1 0.05
Сёрли Сондре 0 0
Сёренсен Адам 0 0
Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мейстер Хенрик 8 0.4
Sondre Oerjasaeter 4 0.2
Йохансен Стефан 3 (2) 0.15
Бергет Йо Инге 3 0.15
Хрупалла Павел 2 0.1
Тебо Франклин 2 0.1
Сандберг Никлас 2 (2) 0.1
Victor Halvorsen 1 0.05
Вишне Эйрик 1 0.05
Сандер Кристиансен 1 0.05
Peter Reinhardsen 1 0.05
Daniel Job 1 0.05
Anders Hiim 0 0
Шер Аймар 0 0
Martin Hoel Andersen 0 0

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гундерсен Йостейн 4 0
Эвьен Хэкон 4 0
Берг Патрик 3 0
Хёуге Йенс 3 0
Бьоркан Фредерик 3 0
Сёренсен Адам 2 0
Капскармо Оскар 1 0
Хог Каспер Ваарст 1 0
Грёнбек Альберт 1 0
Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерсен Йеппе 4 0
Йохансен Стефан 3 0
Вишне Эйрик 3 0
Шер Аймар 3 0
Мейстер Хенрик 3 0
Sondre Oerjasaeter 3 0
Кристиан Михельсен 1 1
Мартинссон-Нгуали Серж 2 0
Anders Hiim 2 0
Касас Арнау 2 0
Сандер Кристиансен 2 0
Эрикссон Карлйохан 1 0
Кох Менно 1 0
Martin Hoel Andersen 1 0
Эдегор Магнар 1 0
Зехнини Рафик 1 0
Илич Марко 1 0
Хрупалла Павел 1 0
Тебо Франклин 1 0

Результаты матчей

Будё-Глимт
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Сарпсборг-08
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

4
8
Будё-Глимт
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Сарпсборг-08
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
14

Упущенные победы

18
10
Будё-Глимт
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
53% (10)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Сарпсборг-08
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

7
17

Упущенные победы

22
18

Голы по времени матча

Забито

22
17
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
2
9%
2
12%
1-15
3
14%
3
18%
16-30
4
18%
3
18%
31-45
3
14%
4
24%
46-60
7
32%
1
6%
61-75
3
14%
4
24%
76-90

Пропущено

8
15
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
3
20%
46-60
1
13%
6
40%
61-75
1
13%
3
20%
76-90

Забито

19
14
4 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
2
11%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
7
37%
0
0%
46-60
4
21%
6
43%
61-75
4
21%
2
14%
76-90

Пропущено

10
19
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
0
0%
1
5%
1-15
4
40%
5
26%
16-30
1
10%
4
21%
31-45
2
20%
2
11%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
3
30%
6
32%
76-90

Забито

41
31
13 В 1-м тайме 14
28 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 11
1 Не забивали 2
4
10%
4
13%
1-15
3
7%
6
19%
16-30
6
15%
4
13%
31-45
10
24%
4
13%
46-60
11
27%
7
23%
61-75
7
17%
6
19%
76-90

Пропущено

18
34
9 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 16
0
0%
2
6%
1-15
5
28%
7
21%
16-30
4
22%
4
12%
31-45
4
22%
5
15%
46-60
1
6%
7
21%
61-75
4
22%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Будё-Глимт - Црвена Звезда 2:1 Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1 Викинг - Будё-Глимт 1:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1
Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2 РФШ Рига - Будё-Глимт 1:3 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - РФШ Рига 4:0 Будё-Глимт - Одд 3:1 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:1 Будё-Глимт - КФУМ Осло 2:2 Хам-Кам - Будё-Глимт 1:0 Будё-Глимт - Тромсё 4:0 ФК Кристиансунн - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 1:0
Сарпсборг-08
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:2 Одд - Сарпсборг-08 1:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:2
Сарпсборг-08 - Бранн 1:1 Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Рааде - Сарпсборг-08 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Хёнефосс - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2

Результаты матчей

Будё-Глимт
Сарпсборг-08

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:7
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
2:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:2
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:7
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
2
3 раза 16%
4
3 раза 16%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
0
1 раз 5%
1
8 раз 42%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
4
2 раза 11%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Будё-Глимт
Сарпсборг-08

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
1.5
Больше Меньше
3
7
4
5
2.5
1
9
3
6
3.5
1
9
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
1
5
5
1.5
5
4
3
7
2.5
2
7
2
8
3.5
1
8
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
1
0.5
Больше Меньше
16
3
10
9
1.5
8
11
7
12
2.5
3
16
5
14
3.5
2
17
2
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 6:0 20 13 5 2 48 - 17 44
2.
Бранн
 19 10 6 3 32 - 22 36
3.
Викинг
 19 9 6 4 32 - 23 33
4.
Мольде
 18 9 4 5 34 - 21 31
5.
Фредрикстад
 19 8 7 4 25 - 20 31
6.
Русенборг
 19 8 3 8 29 - 31 27
7.
КФУМ Осло
 19 6 8 5 24 - 24 26
8.
Хам-Кам
 19 6 6 7 23 - 21 24
9.
Стрёмсгодсет
 19 6 5 8 23 - 29 23
10.
Сарпсборг-08
 0:6 20 6 5 9 29 - 42 23
11.
ФК Кристиансунн
 17 5 6 6 23 - 25 21
12.
Тромсё
 19 6 3 10 19 - 25 21
13.
Лиллестрём
 19 6 2 11 24 - 37 20
14.
Хёугесунн
 19 5 3 11 20 - 30 18
15.
Одд
 19 4 6 9 19 - 32 18
16.
Саннефьёрд
 18 4 5 9 27 - 32 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 6:0 10 7 3 0 28 - 8 24
2.
Русенборг
 10 7 1 2 17 - 10 22
3.
Викинг
 10 6 3 1 17 - 10 21
4.
Бранн
 9 5 2 2 12 - 8 17
5.
ФК Кристиансунн
 8 4 3 1 15 - 11 15
6.
Мольде
 9 4 2 3 20 - 14 14
7.
Фредрикстад
 10 3 5 2 10 - 11 14
8.
Саннефьёрд
 9 4 1 4 17 - 16 13
9.
Стрёмсгодсет
 9 3 3 3 12 - 11 12
10.
Сарпсборг-08
 0:6 10 3 2 5 13 - 20 11
11.
Тромсё
 10 3 1 6 14 - 16 10
12.
Одд
 10 2 4 4 13 - 18 10
13.
Хёугесунн
 9 3 0 6 6 - 11 9
14.
Хам-Кам
 9 2 3 4 8 - 10 9
15.
Лиллестрём
 9 2 2 5 11 - 20 8
16.
КФУМ Осло
 10 1 5 4 9 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 6:0 10 6 2 2 20 - 9 20
2.
Бранн
 10 5 4 1 20 - 14 19
3.
КФУМ Осло
 9 5 3 1 15 - 9 18
4.
Мольде
 9 5 2 2 14 - 7 17
5.
Фредрикстад
 9 5 2 2 15 - 9 17
6.
Хам-Кам
 10 4 3 3 15 - 11 15
7.
Викинг
 9 3 3 3 15 - 13 12
8.
Лиллестрём
 10 4 0 6 13 - 17 12
9.
Сарпсборг-08
 0:6 10 3 3 4 16 - 22 12
10.
Тромсё
 9 3 2 4 5 - 9 11
11.
Стрёмсгодсет
 10 3 2 5 11 - 18 11
12.
Хёугесунн
 10 2 3 5 14 - 19 9
13.
Одд
 9 2 2 5 6 - 14 8
14.
ФК Кристиансунн
 9 1 3 5 8 - 14 6
15.
Русенборг
 9 1 2 6 12 - 21 5
16.
Саннефьёрд
 9 0 4 5 10 - 16 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 9 (3)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 8 (4)
Мольде Эйкрем Магнус 8 (2)
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Одд Миеттинен Тони 1 5
Одд Хуссейн Эцаз 6
Русенборг Йенссен Ульрик 6
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 4
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 5
Весь список
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    • 55'
      Шер Аймар получил травму и заменен. Диоп Амиду I выходит на поле.
    • 49'
      Эукленн Сондре тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
    • 47'
      Тактическая замена. Фет Сондре уходит с поля и его заменяет Эукленн Сондре
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Лучшие коэффициенты
    Будё-Глимт
    Ничья
    Сарпсборг-08
    1.40
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    5.40
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    6.70
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