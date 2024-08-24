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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 20. Стадион: . Зрители: 6223 Главный судья: Daniel Higraff
Будё-Глимт
6:0
Конец матча
Сарпсборг-08
0'
1:0
19' Гол
Гундерсен Йостейн
32' Желтая карточка
Йохансен Стефан
2:0
37' Гол
Хельмерсен Андреас
48' Желтая карточка
Эукленн Сондре
3:0
72' Гол
Салтнес Ульрик
4:0
74' Гол
Хёуге Йенс
5:0
79' Гол
Хог Каспер Ваарст
6:0
84' Гол
Хог Каспер Ваарст
90'+4
12
Хайкин
Никита
20
Сьоволд
Фредрик
4
Бьортуфт
Один
Лурас
6
Гундерсен
Йостейн
15
Бьоркан
Фредерик
19
Фет
Сондре
7
Берг
Патрик
14
Салтнес
Ульрик
27
Сёрли
Сондре
21
Хельмерсен
Андреас
94
Миккельсен
Эугуст
13
Эрикссон
Карлйохан
3
Скиппер
Антон
2
Кох
Менно
30
Тебо
Франклин
17
Anders
Hiim
10
Йохансен
Стефан
6
Шер
Аймар
32
Вишне
Эйрик
22
Victor
Halvorsen
27
Sondre
Oerjasaeter
26
Daniel
Job
Будё-Глимт
4-3-3
Сарпсборг-08
4-2-3-1

История личных встреч

Будё-Глимт
Сарпсборг-08

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
14 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

24 матча

54.2%
25%
20.8%
13 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

58.3%
20.8%
20.9%
14 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.7%
37.5%
20.8%
10 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

Э
1:2
ТМК
2:0
Э
2:0
Э
0:2
Э
1:4
Э
4:1
Э
2:1
Э
2:2
Э
0:3
Э
2:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
3:1
Э
0:0
К
4:0
Э
1:2
Э
0:2
ТМК
4:0
Э
3:1
Э
2:2
Э
3:4
Э
2:1
ПД
2:3
ПД
1:1

Голы

Всего голов

28
20

Голов в среднем за матч

2.33
1.67

Среднее время на гол

38
54

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Среднее время на гол

72
72

Всего голов

43
35

Голов в среднем за матч

1.79
1.46

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

50
61

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грёнбек Альберт 8 (1) 0.4
Хог Каспер Ваарст 8 0.4
Берг Патрик 6 0.3
Салтнес Ульрик 5 0.25
Хёуге Йенс 4 0.2
Эвьен Хэкон 3 0.15
Зугеля Нино 3 0.15
Миккельсен Эугуст 2 0.1
Бьоркан Фредерик 2 0.1
Гундерсен Йостейн 2 0.1
Хельмерсен Андреас 2 0.1
Сьоволд Фредрик 1 0.05
Фет Сондре 1 0.05
Сёрли Сондре 0 0
Синкернагель Филип 0 0
Сёренсен Адам 0 0
Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мейстер Хенрик 8 0.4
Sondre Oerjasaeter 4 0.2
Йохансен Стефан 3 (2) 0.15
Бергет Йо Инге 3 0.15
Хрупалла Павел 2 0.1
Тебо Франклин 2 0.1
Сандберг Никлас 2 (2) 0.1
Victor Halvorsen 1 0.05
Вишне Эйрик 1 0.05
Сандер Кристиансен 1 0.05
Peter Reinhardsen 1 0.05
Daniel Job 1 0.05
Anders Hiim 0 0
Шер Аймар 0 0
Martin Hoel Andersen 0 0

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гундерсен Йостейн 4 0
Эвьен Хэкон 4 0
Берг Патрик 3 0
Хёуге Йенс 3 0
Бьоркан Фредерик 3 0
Сёренсен Адам 2 0
Капскармо Оскар 1 0
Хог Каспер Ваарст 1 0
Грёнбек Альберт 1 0
Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерсен Йеппе 4 0
Йохансен Стефан 3 0
Вишне Эйрик 3 0
Шер Аймар 3 0
Мейстер Хенрик 3 0
Sondre Oerjasaeter 3 0
Кристиан Михельсен 1 1
Мартинссон-Нгуали Серж 2 0
Anders Hiim 2 0
Касас Арнау 2 0
Сандер Кристиансен 2 0
Эрикссон Карлйохан 1 0
Кох Менно 1 0
Martin Hoel Andersen 1 0
Эдегор Магнар 1 0
Зехнини Рафик 1 0
Илич Марко 1 0
Хрупалла Павел 1 0
Тебо Франклин 1 0

Результаты матчей

Будё-Глимт
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Сарпсборг-08
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

4
8
Будё-Глимт
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Сарпсборг-08
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
14

Упущенные победы

18
10
Будё-Глимт
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (8)
50% (10)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
Сарпсборг-08
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
17

Упущенные победы

22
18

Голы по времени матча

Забито

28
17
11 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
2
7%
2
12%
1-15
4
14%
3
18%
16-30
5
18%
3
18%
31-45
3
11%
4
24%
46-60
9
32%
1
6%
61-75
5
18%
4
24%
76-90

Пропущено

8
21
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
1
5%
1-15
1
13%
3
14%
16-30
3
38%
1
5%
31-45
2
25%
3
14%
46-60
1
13%
8
38%
61-75
1
13%
5
24%
76-90

Забито

19
14
4 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
2
11%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
7
37%
0
0%
46-60
4
21%
6
43%
61-75
4
21%
2
14%
76-90

Пропущено

10
19
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
0
0%
1
5%
1-15
4
40%
5
26%
16-30
1
10%
4
21%
31-45
2
20%
2
11%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
3
30%
6
32%
76-90

Забито

47
31
15 В 1-м тайме 14
32 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 11
1 Не забивали 3
4
9%
4
13%
1-15
4
9%
6
19%
16-30
7
15%
4
13%
31-45
10
21%
4
13%
46-60
13
28%
7
23%
61-75
9
19%
6
19%
76-90

Пропущено

18
40
9 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 25
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 17
0
0%
2
5%
1-15
5
28%
8
20%
16-30
4
22%
5
13%
31-45
4
22%
5
13%
46-60
1
6%
9
23%
61-75
4
22%
11
28%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Будё-Глимт - Црвена Звезда 2:1 Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1 Викинг - Будё-Глимт 1:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1
Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2 РФШ Рига - Будё-Глимт 1:3 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - РФШ Рига 4:0 Будё-Глимт - Одд 3:1 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:1 Будё-Глимт - КФУМ Осло 2:2 Хам-Кам - Будё-Глимт 1:0 Будё-Глимт - Тромсё 4:0 ФК Кристиансунн - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 1:0
Сарпсборг-08
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:2 Одд - Сарпсборг-08 1:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:2
Сарпсборг-08 - Бранн 1:1 Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Рааде - Сарпсборг-08 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Хёнефосс - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2

Результаты матчей

Будё-Глимт
Сарпсборг-08

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:7
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
2:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
2:2
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:7
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
2
3 раза 15%
4
3 раза 15%
3
2 раза 10%
5
2 раза 10%
0
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
8 раз 40%
2
5 раз 25%
0
4 раза 20%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Будё-Глимт
Сарпсборг-08

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
1.5
Больше Меньше
3
7
5
5
2.5
1
9
4
6
3.5
1
9
2
8
4.5
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
2
5
5
1.5
5
5
3
7
2.5
2
8
2
8
3.5
1
9
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
1
0.5
Больше Меньше
16
4
11
9
1.5
8
12
8
12
2.5
3
17
6
14
3.5
2
18
3
17
4.5
1
19
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 20 13 5 2 48 - 17 44
2.
Бранн
 19 10 6 3 32 - 22 36
3.
Викинг
 19 9 6 4 32 - 23 33
4.
Мольде
 18 9 4 5 34 - 21 31
5.
Фредрикстад
 19 8 7 4 25 - 20 31
6.
Русенборг
 19 8 3 8 29 - 31 27
7.
КФУМ Осло
 19 6 8 5 24 - 24 26
8.
Хам-Кам
 19 6 6 7 23 - 21 24
9.
Стрёмсгодсет
 19 6 5 8 23 - 29 23
10.
Сарпсборг-08
 20 6 5 9 29 - 42 23
11.
ФК Кристиансунн
 17 5 6 6 23 - 25 21
12.
Тромсё
 19 6 3 10 19 - 25 21
13.
Лиллестрём
 19 6 2 11 24 - 37 20
14.
Хёугесунн
 19 5 3 11 20 - 30 18
15.
Одд
 19 4 6 9 19 - 32 18
16.
Саннефьёрд
 18 4 5 9 27 - 32 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 10 7 3 0 28 - 8 24
2.
Русенборг
 10 7 1 2 17 - 10 22
3.
Викинг
 10 6 3 1 17 - 10 21
4.
Бранн
 9 5 2 2 12 - 8 17
5.
ФК Кристиансунн
 8 4 3 1 15 - 11 15
6.
Мольде
 9 4 2 3 20 - 14 14
7.
Фредрикстад
 10 3 5 2 10 - 11 14
8.
Саннефьёрд
 9 4 1 4 17 - 16 13
9.
Стрёмсгодсет
 9 3 3 3 12 - 11 12
10.
Сарпсборг-08
 10 3 2 5 13 - 20 11
11.
Тромсё
 10 3 1 6 14 - 16 10
12.
Одд
 10 2 4 4 13 - 18 10
13.
Хёугесунн
 9 3 0 6 6 - 11 9
14.
Хам-Кам
 9 2 3 4 8 - 10 9
15.
Лиллестрём
 9 2 2 5 11 - 20 8
16.
КФУМ Осло
 10 1 5 4 9 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 10 6 2 2 20 - 9 20
2.
Бранн
 10 5 4 1 20 - 14 19
3.
КФУМ Осло
 9 5 3 1 15 - 9 18
4.
Мольде
 9 5 2 2 14 - 7 17
5.
Фредрикстад
 9 5 2 2 15 - 9 17
6.
Хам-Кам
 10 4 3 3 15 - 11 15
7.
Викинг
 9 3 3 3 15 - 13 12
8.
Лиллестрём
 10 4 0 6 13 - 17 12
9.
Сарпсборг-08
 10 3 3 4 16 - 22 12
10.
Тромсё
 9 3 2 4 5 - 9 11
11.
Стрёмсгодсет
 10 3 2 5 11 - 18 11
12.
Хёугесунн
 10 2 3 5 14 - 19 9
13.
Одд
 9 2 2 5 6 - 14 8
14.
ФК Кристиансунн
 9 1 3 5 8 - 14 6
15.
Русенборг
 9 1 2 6 12 - 21 5
16.
Саннефьёрд
 9 0 4 5 10 - 16 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 9 (3)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 8 (4)
Мольде Эйкрем Магнус 8 (2)
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Одд Миеттинен Тони 1 5
Одд Хуссейн Эцаз 6
Русенборг Йенссен Ульрик 6
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 4
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 5
Весь список
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