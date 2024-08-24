Тур: 20. Стадион: Аспмира Стадион. Зрители: 6223 Главный судья: Daniel Higraff
6:0
Конец матча
0'
1:0
19' ГолГундерсен Йостейн
32' Желтая карточкаЙохансен Стефан
2:0
37' ГолХельмерсен Андреас
48' Желтая карточкаЭукленн Сондре
3:0
72' ГолСалтнес Ульрик
4:0
74' ГолХёуге Йенс
5:0
79' ГолХог Каспер Ваарст
6:0
84' ГолХог Каспер Ваарст
90'+4
Ход матча
19'
32'
37'
48'
55'
72'
74'
4:0
79'
84'
Статистика матча
-
6 Голы 0
-
1 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 5
-
3 Угловые 9
-
3 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
418 Количество передач 313
-
56 Владение мячом, % 44
19
Фет
Сондре
27
Сёрли
Сондре
17
Anders
Hiim
32
Вишне
Эйрик
26
Daniel
Job
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Сёрли СондреНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Томич МихалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Хёуге ЙенсНападающий
-
25 Дубвик ИсакНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Anders HiimЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Вишне ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Daniel JobНападающий
- Запасные игроки
-
31 Диоп АмидуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Leander Oy
-
-
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Будё-Глимт
Сарпсборг-08
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
14 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед
24 матча
54.2%
25%
20.8%
13 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
58.3%
20.8%
20.9%
14 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
41.7%
37.5%
20.8%
10 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
20
Голов в среднем за матч
2.33
1.67
Среднее время на гол
38
54
Всего голов
15
15
Голов в среднем за матч
1.25
1.25
Среднее время на гол
72
72
Всего голов
43
35
Голов в среднем за матч
1.79
1.46
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
50
61
Бомбардиры внутри турнира
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грёнбек Альберт
|8 (1)
|0.4
|Хог Каспер Ваарст
|8
|0.4
|Берг Патрик
|6
|0.3
|Салтнес Ульрик
|5
|0.25
|Хёуге Йенс
|4
|0.2
|Эвьен Хэкон
|3
|0.15
|Зугеля Нино
|3
|0.15
|Миккельсен Эугуст
|2
|0.1
|Бьоркан Фредерик
|2
|0.1
|Гундерсен Йостейн
|2
|0.1
|Хельмерсен Андреас
|2
|0.1
|Сьоволд Фредрик
|1
|0.05
|Фет Сондре
|1
|0.05
|Сёрли Сондре
|0
|0
|Синкернагель Филип
|0
|0
|Сёренсен Адам
|0
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мейстер Хенрик
|8
|0.4
|Sondre Oerjasaeter
|4
|0.2
|Йохансен Стефан
|3 (2)
|0.15
|Бергет Йо Инге
|3
|0.15
|Хрупалла Павел
|2
|0.1
|Тебо Франклин
|2
|0.1
|Сандберг Никлас
|2 (2)
|0.1
|Victor Halvorsen
|1
|0.05
|Вишне Эйрик
|1
|0.05
|Сандер Кристиансен
|1
|0.05
|Peter Reinhardsen
|1
|0.05
|Daniel Job
|1
|0.05
|Anders Hiim
|0
|0
|Шер Аймар
|0
|0
|Martin Hoel Andersen
|0
|0
Карточки
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гундерсен Йостейн
|4
|0
|Эвьен Хэкон
|4
|0
|Берг Патрик
|3
|0
|Хёуге Йенс
|3
|0
|Бьоркан Фредерик
|3
|0
|Сёренсен Адам
|2
|0
|Капскармо Оскар
|1
|0
|Хог Каспер Ваарст
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерсен Йеппе
|4
|0
|Йохансен Стефан
|3
|0
|Вишне Эйрик
|3
|0
|Шер Аймар
|3
|0
|Мейстер Хенрик
|3
|0
|Sondre Oerjasaeter
|3
|0
|Кристиан Михельсен
|1
|1
|Мартинссон-Нгуали Серж
|2
|0
|Anders Hiim
|2
|0
|Касас Арнау
|2
|0
|Сандер Кристиансен
|2
|0
|Эрикссон Карлйохан
|1
|0
|Кох Менно
|1
|0
|Martin Hoel Andersen
|1
|0
|Эдегор Магнар
|1
|0
|Зехнини Рафик
|1
|0
|Илич Марко
|1
|0
|Хрупалла Павел
|1
|0
|Тебо Франклин
|1
|0
Результаты матчей
Будё-Глимт
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Сарпсборг-08
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
4
8
Будё-Глимт
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Сарпсборг-08
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
14
Упущенные победы
18
10
Будё-Глимт
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (8)
50% (10)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
Сарпсборг-08
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
7
17
Упущенные победы
22
18
Голы по времени матча
Забито
28
17
11 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
2
7%
2
12%
1-15
4
14%
3
18%
16-30
5
18%
3
18%
31-45
3
11%
4
24%
46-60
9
32%
1
6%
61-75
5
18%
4
24%
76-90
Пропущено
8
21
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
1
5%
1-15
1
13%
3
14%
16-30
3
38%
1
5%
31-45
2
25%
3
14%
46-60
1
13%
8
38%
61-75
1
13%
5
24%
76-90
Забито
19
14
4 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
2
11%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
7
37%
0
0%
46-60
4
21%
6
43%
61-75
4
21%
2
14%
76-90
Пропущено
10
19
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
0
0%
1
5%
1-15
4
40%
5
26%
16-30
1
10%
4
21%
31-45
2
20%
2
11%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
3
30%
6
32%
76-90
Забито
47
31
15 В 1-м тайме 14
32 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 11
1 Не забивали 3
4
9%
4
13%
1-15
4
9%
6
19%
16-30
7
15%
4
13%
31-45
10
21%
4
13%
46-60
13
28%
7
23%
61-75
9
19%
6
19%
76-90
Пропущено
18
40
9 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 25
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 17
0
0%
2
5%
1-15
5
28%
8
20%
16-30
4
22%
5
13%
31-45
4
22%
5
13%
46-60
1
6%
9
23%
61-75
4
22%
11
28%
76-90
Результаты последних матчей
Будё-Глимт
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Будё-Глимт - Црвена Звезда 2:1 Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1 Викинг - Будё-Глимт 1:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1
Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2 РФШ Рига - Будё-Глимт 1:3 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - РФШ Рига 4:0 Будё-Глимт - Одд 3:1 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:1 Будё-Глимт - КФУМ Осло 2:2 Хам-Кам - Будё-Глимт 1:0 Будё-Глимт - Тромсё 4:0 ФК Кристиансунн - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 1:0
Сарпсборг-08
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:2 Одд - Сарпсборг-08 1:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:2
Сарпсборг-08 - Бранн 1:1 Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Рааде - Сарпсборг-08 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Хёнефосс - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2
Результаты матчей
Будё-Глимт
Сарпсборг-08
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:7
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
2:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
2:2
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:7
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
2
3 раза 15%
4
3 раза 15%
3
2 раза 10%
5
2 раза 10%
0
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
8 раз 40%
2
5 раз 25%
0
4 раза 20%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Будё-Глимт
Сарпсборг-08
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
37
55
19
46
19
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
82
55
55
37
28
28
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
191
Больше Меньше
164
119
812
812
317
614
218
317
119
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|9 (3)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|8 (4)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|8 (2)
|Будё-Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|8 (1)
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 5
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Русенборг
|Йенссен Ульрик
|6
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 4
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|5