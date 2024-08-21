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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Астон Вилла
 
Позже
Арсенал
Прогнозы 45
Астон Вилла 8.9% (4)
X 17.8% (8)
Арсенал 73.3% (33)
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Астон Вилла
Ничья
Арсенал
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Астон Вилла
Арсенал

История личных встреч

Астон Вилла
Арсенал

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
100%
6 побед 11 ничьих 0 побед

19 матчей

5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед

Первый тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Второй тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 10 побед

30 матчей

26.7%
13.3%
60%
8 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

30%
20%
50%
9 побед 6 ничьих 15 побед

Второй тайм

20%
46.7%
33.3%
6 побед 14 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:4
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
К
4:0
ПЛ
5:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
К
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:4
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

12
20

Голов в среднем за матч

0.86
1.25

Среднее время на гол

105
72

Всего голов

35
22

Голов в среднем за матч

2.19
1.57

Среднее время на гол

41
57

Всего голов

47
42

Голов в среднем за матч

1.57
1.4

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

57
64

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуран Джон 1 1
Онана Амаду 1 1
Тилеманс Юри 0 0
Рамси Джакоб 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаверц Кай 1 1
Сака Букайо 1 1

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бэйли Леон 1 0
Филоджин-Байдейс Джейден 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жезус Габриэль 1 0
Сака Букайо 1 0

Результаты матчей

Астон Вилла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Арсенал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Астон Вилла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Арсенал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Клуб Америка - Астон Вилла 1:0
РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0 Коламбус Крю - Астон Вилла 4:1 Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3 Уолсолл - Астон Вилла 0:3 Кристал Пэлас - Астон Вилла 5:0 Астон Вилла - Ливерпуль 3:3 Олимпиакос - Астон Вилла 2:0 Брайтон - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Олимпиакос 2:4 Астон Вилла - Челси 2:2 Астон Вилла - Борнмут 3:1 Лилль - Астон Вилла 2:1 Арсенал - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Лилль 2:1 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1
Арсенал
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Арсенал - Вулверхэмптон 2:0 Арсенал - Лион 2:0 Арсенал - Байер Л 4:1 Ливерпуль - Арсенал 2:1
Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Арсенал - Борнмут 1:1 Арсенал - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Арсенал - Борнмут 3:0 Тоттенхэм - Арсенал 2:3 Арсенал - Челси 5:0 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Бавария - Арсенал 1:0 Арсенал - Астон Вилла 0:2 Арсенал - Бавария 2:2 Брайтон - Арсенал 0:3 Арсенал - Лутон Таун 2:0 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Арсенал - Порту 1:0 Арсенал - Брентфорд 2:1

Результаты матчей

Астон Вилла
Арсенал

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Астон Вилла
Арсенал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Брентфорд
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Астон Вилла
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Лестер
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Тоттенхэм
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Вест Хэм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Саутгемптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Фулхэм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Челси
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Ипсвич
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Брентфорд
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Лестер
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Борнмут
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ливерпуль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Манчестер Сити
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Тоттенхэм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Астон Вилла
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брайтон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Саутгемптон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фулхэм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Вест Хэм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Челси
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Ипсвич
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Астон Вилла
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Тоттенхэм
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Вест Хэм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ноттингем Форест
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Арсенал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лестер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ньюкасл
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Челси
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Брентфорд
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ипсвич
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Эвертон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Фулхэм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Саутгемптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брайтон Уэлбек Данни 1 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 1 (1)
Брентфорд Висса Йоан 1 (1)
Арсенал Хаверц Кай 1 (1)
Арсенал Сака Букайо 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эвертон Янг Эшли 1
Ньюкасл Шёр Фабиан 1
Брайтон Милнер Джеймс 1
Вулверхэмптон О'Нил Гари 1
Фулхэм Кэрни Том 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 августа 2024, осталось 2 дня 11 часов 45 минут.

    Главный судья: Оливер Майкл

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    • Прогнозы 45
    Астон Вилла 8.9% (4)
    X 17.8% (8)
    Арсенал 73.3% (33)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Арсенал
    4.50
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    Прогнозы на матч Астон Вилла - Арсенал

    Исход игры
    Астон Вилла
    8.9% (4)
    Ничья
    17.8% (8)
    Арсенал
    73.3% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.19% (32)
    Меньше
    23.81% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    85.71% (36)
    Нет
    14.29% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    48.9% (22)
    1:1 Ничья
    11.1% (5)
    1:3 Арсенал
    6.7% (3)
    2:2 Ничья
    6.7% (3)
    0:2 Арсенал
    4.4% (2)
    1:0 Астон Вилла
    4.4% (2)
    2:1 Астон Вилла
    4.4% (2)
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