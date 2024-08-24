Тур: 6. Стадион: Пяст. Зрители: 4516 Главный судья: Рачковски Павел
1:0
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаMarek Mroz
41' Желтая карточкаЧервински Якуб
1:0
45' ГолКадзиор Дамиан
87' Желтая карточкаВдовяк Матеуш
90' Желтая карточкаДзичек Патрик
90' Желтая карточкаКостадинов Тихомир
90'+7
Ход матча
15'
41'
45'
1:0
87'
90'
55
Мата
Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Шмыт КаетанНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
История личных встреч
Пяст
Заглембе Любин
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.3%
60%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
53.3%
11 побед 8 ничьих 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед
29 матчей
37.9%
34.5%
27.6%
11 побед 10 ничьих 8 побед
Первый тайм
27.6%
48.3%
24.1%
8 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
37.9%
44.8%
17.3%
11 побед 13 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
19
Голов в среднем за матч
1.19
1.46
Среднее время на гол
75
61
Всего голов
19
8
Голов в среднем за матч
1.46
0.5
Среднее время на гол
61
180
Всего голов
38
27
Голов в среднем за матч
1.31
0.93
Тотал матчей
2.5
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
Среднее время на гол
68
96
Бомбардиры внутри турнира
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Храпек Михал
|2
|0.33
|Michael Ameyaw
|2
|0.33
|Кадзиор Дамиан
|1
|0.17
|Феликс Хорхе
|1
|0.17
|Костадинов Тихомир
|1
|0.17
|Пырка Аркадиуш
|1
|0.17
|Червински Якуб
|0
|0
|Томашевич Гжегож
|0
|0
|Росолек Мацей
|0
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сейк Вацлав
|1
|0.17
|Пьенько Томаш
|1
|0.17
|Igor Orlikowski
|1
|0.17
|Курминовски Давид
|1 (1)
|0.17
|Дабровски Дамьян
|0
|0
|Вдовяк Матеуш
|0
|0
|Adam Radwanski
|0
|0
Карточки
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Червински Якуб
|3
|0
|Дзичек Патрик
|2
|0
|Костадинов Тихомир
|2
|0
|Michael Ameyaw
|2
|0
|Храпек Михал
|1
|0
|Кадзиор Дамиан
|1
|0
|Росолек Мацей
|1
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Adam Radwanski
|2
|0
|Marek Mroz
|2
|0
|Налепа Михал
|0
|1
|Mateusz Grzybek
|1
|0
|Хладун Доминик
|1
|0
|Вдовяк Матеуш
|1
|0
|Сейк Вацлав
|1
|0
Результаты матчей
Пяст
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Заглембе Любин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Пяст
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Заглембе Любин
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
3
Пяст
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Заглембе Любин
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
5
4
Голы по времени матча
Забито
5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
33%
76-90
Забито
8
4
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
2
50%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Пяст
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Сталь Мелец - Пяст 2:0 Пяст - ГКС Катовице 2:2 Легия - Пяст 1:2 Пяст - Шленск Вроцлав 2:0
Пяст - ЛКС Лодзь 2:1 Краковия - Пяст 1:1 Пяст - Корона Кельце 3:0 Пяст - Карвина 2:1 Пяст - Котвица Колобжег 3:1 Пяст - Лех 1:0 Пяст - Погонь Щецин 1:0 Полония Бытом - Пяст 1:2 Пуща Неполомице - Пяст 1:0 Пяст - Ягеллония Белосток 1:1 Пяст - ЛКС Лодзь 4:0 Корона Кельце - Пяст 1:1 Пяст - Варта Познань 2:0 Погонь Щецин - Пяст 0:2 Пяст - Заглембе Любин 2:0 Видзев Лодзь - Пяст 1:0
Заглембе Любин
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Заглембе Любин - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2
Легия - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1 Заглембе Любин - Нафта 1:0 Заглембе Любин - Рапид Бухарест 0:1 Заглембе Любин - Будучность 4:3 Легия - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - ЛКС Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 1:3 Заглембе Любин - Ракув 2:0 Радомяк Радом - Заглембе Любин 3:4 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:2 Пяст - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 1:2 Варта Познань - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 0:0 Погонь Щецин - Заглембе Любин 0:2
Результаты матчей
Пяст
Заглембе Любин
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Пяст
Заглембе Любин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
33
15
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|5
|Лех
|Исхак Микаэль
|4
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|3 (3)
|Видзев Лодзь
|Альварес Франциско
|3 (1)
|Легия
|Крамер Блаж
|3 (1)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 3
|Гурник Забже
|Яницки Рафал
|1 2
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 2
|Краковия
|Какабадзе Отар
|3
|Пяст
|Червински Якуб
|3