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  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Зрители: 4516 Главный судья: Рачковски Павел
Пяст
1:0
Конец матча
Заглембе Любин
0'
15' Желтая карточка
Marek Mroz
41' Желтая карточка
Червински Якуб
1:0
45' Гол
Кадзиор Дамиан
87' Желтая карточка
Вдовяк Матеуш
90' Желтая карточка
Дзичек Патрик
90' Желтая карточка
Костадинов Тихомир
90'+7
26
Плах
Франтишек
77
Пырка
Аркадиуш
5
Гук
Томаш
4
Червински
Якуб
29
Драпински
Игорь
10
Дзичек
Патрик
20
Томашевич
Гжегож
92
Кадзиор
Дамиан
6
Храпек
Михал
19
Michael
Ameyaw
39
Росолек
Мацей
30
Хладун
Доминик
13
Mateusz
Grzybek
31
Igor
Orlikowski
5
Лавничак
Алекс
55
Мата
Луиш
8
Дабровски
Дамьян
6
Маковский
Томаш
21
Пьенько
Томаш
7
Marek
Mroz
17
Вдовяк
Матеуш
9
Сейк
Вацлав
Пяст
4-2-3-1
Заглембе Любин
4-2-3-1

История личных встреч

Пяст
Заглембе Любин

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
60%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
53.3%
11 побед 8 ничьих 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед

29 матчей

37.9%
34.5%
27.6%
11 побед 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

27.6%
48.3%
24.1%
8 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

37.9%
44.8%
17.3%
11 побед 13 ничьих 5 побед

История матчей

Э
2:0
Э
1:1
Э
0:2
Э
0:1
Э
0:0
Э
0:1
Э
2:2
Э
1:1
Э
2:0
Э
0:3
ЭГА
1:0
Э
2:2
Э
2:1
Э
0:0
Э
2:2
ЭГБ
3:1
Э
2:1
Э
0:0
ЭГА
0:1
Э
4:1
Э
2:0
Э
2:0
Э
0:2
КП
0:0
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
4:1

Голы

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

1.19
1.46

Среднее время на гол

75
61

Всего голов

19
8

Голов в среднем за матч

1.46
0.5

Среднее время на гол

61
180

Всего голов

38
27

Голов в среднем за матч

1.31
0.93

Тотал матчей

2.5
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

68
96

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Храпек Михал 2 0.33
Michael Ameyaw 2 0.33
Кадзиор Дамиан 1 0.17
Феликс Хорхе 1 0.17
Костадинов Тихомир 1 0.17
Пырка Аркадиуш 1 0.17
Червински Якуб 0 0
Томашевич Гжегож 0 0
Росолек Мацей 0 0
Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сейк Вацлав 1 0.17
Пьенько Томаш 1 0.17
Igor Orlikowski 1 0.17
Курминовски Давид 1 (1) 0.17
Дабровски Дамьян 0 0
Вдовяк Матеуш 0 0
Adam Radwanski 0 0

Карточки

Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Червински Якуб 3 0
Дзичек Патрик 2 0
Костадинов Тихомир 2 0
Michael Ameyaw 2 0
Храпек Михал 1 0
Кадзиор Дамиан 1 0
Росолек Мацей 1 0
Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adam Radwanski 2 0
Marek Mroz 2 0
Налепа Михал 0 1
Mateusz Grzybek 1 0
Хладун Доминик 1 0
Вдовяк Матеуш 1 0
Сейк Вацлав 1 0

Результаты матчей

Пяст
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Заглембе Любин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Пяст
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Заглембе Любин
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
3
Пяст
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Заглембе Любин
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
33%
76-90

Забито

8
4
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
2
50%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Пяст
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Сталь Мелец - Пяст 2:0 Пяст - ГКС Катовице 2:2 Легия - Пяст 1:2 Пяст - Шленск Вроцлав 2:0
Пяст - ЛКС Лодзь 2:1 Краковия - Пяст 1:1 Пяст - Корона Кельце 3:0 Пяст - Карвина 2:1 Пяст - Котвица Колобжег 3:1 Пяст - Лех 1:0 Пяст - Погонь Щецин 1:0 Полония Бытом - Пяст 1:2 Пуща Неполомице - Пяст 1:0 Пяст - Ягеллония Белосток 1:1 Пяст - ЛКС Лодзь 4:0 Корона Кельце - Пяст 1:1 Пяст - Варта Познань 2:0 Погонь Щецин - Пяст 0:2 Пяст - Заглембе Любин 2:0 Видзев Лодзь - Пяст 1:0
Заглембе Любин
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Заглембе Любин - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2
Легия - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1 Заглембе Любин - Нафта 1:0 Заглембе Любин - Рапид Бухарест 0:1 Заглембе Любин - Будучность 4:3 Легия - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - ЛКС Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 1:3 Заглембе Любин - Ракув 2:0 Радомяк Радом - Заглембе Любин 3:4 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:2 Пяст - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 1:2 Варта Познань - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 0:0 Погонь Щецин - Заглембе Любин 0:2

Результаты матчей

Пяст
Заглембе Любин

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Пяст
Заглембе Любин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
3
3
1.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краковия
 6 4 1 1 12 - 8 13
2.
Ракув
 6 3 2 1 5 - 2 11
3.
Видзев Лодзь
 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Пяст
 6 3 2 1 8 - 6 11
5.
Легия
 5 3 1 1 10 - 5 10
6.
Погонь Щецин
 5 3 1 1 8 - 3 10
7.
Лех
 5 3 1 1 7 - 3 10
8.
Ягеллония Белосток
 4 3 0 1 9 - 6 9
9.
Гурник Забже
 6 2 2 2 7 - 8 8
10.
Мотор Люблин
 5 1 3 1 3 - 3 6
11.
Пуща Неполомице
 6 1 3 2 8 - 8 6
12.
ГКС Катовице
 5 1 2 2 4 - 5 5
13.
Заглембе Любин
 6 1 2 3 4 - 7 5
14.
Сталь Мелец
 5 1 1 3 3 - 5 4
15.
Шленск Вроцлав
 4 0 3 1 2 - 4 3
16.
Радомяк Радом
 5 1 0 4 8 - 13 3
17.
Корона Кельце
 5 0 2 3 2 - 8 2
18.
Лехия Гданьск
 6 0 2 4 5 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Пяст
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Видзев Лодзь
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Лех
 2 2 0 0 5 - 1 6
5.
Легия
 3 2 0 1 7 - 3 6
6.
Ягеллония Белосток
 3 2 0 1 6 - 4 6
7.
Пуща Неполомице
 3 1 2 0 8 - 5 5
8.
Гурник Забже
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Сталь Мелец
 3 1 1 1 3 - 2 4
10.
Заглембе Любин
 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Краковия
 3 1 1 1 5 - 6 4
12.
Шленск Вроцлав
 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Мотор Люблин
 3 0 2 1 1 - 3 2
14.
Ракув
 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
ГКС Катовице
 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Лехия Гданьск
 3 0 1 2 2 - 5 1
17.
Радомяк Радом
 2 0 0 2 3 - 5 0
18.
Корона Кельце
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Краковия
 3 3 0 0 7 - 2 9
3.
Мотор Люблин
 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
ГКС Катовице
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Легия
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Лех
 3 1 1 1 2 - 2 4
7.
Видзев Лодзь
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Пяст
 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Гурник Забже
 4 1 1 2 6 - 8 4
10.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 3 - 2 3
11.
Радомяк Радом
 3 1 0 2 5 - 8 3
12.
Корона Кельце
 3 0 2 1 2 - 5 2
13.
Погонь Щецин
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Заглембе Любин
 3 0 1 2 1 - 4 1
16.
Пуща Неполомице
 3 0 1 2 0 - 3 1
17.
Лехия Гданьск
 3 0 1 2 3 - 8 1
18.
Сталь Мелец
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 5
Лех Исхак Микаэль 4
Краковия Кялльман Беньямин 3 (3)
Видзев Лодзь Альварес Франциско 3 (1)
Легия Крамер Блаж 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 3
Гурник Забже Яницки Рафал 1 2
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 1 2
Краковия Какабадзе Отар 3
Пяст Червински Якуб 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Мацей Росолек сделал результативную передачу.
  • 46'
    Г О О О О Л - Кадзиор Дамиан бьет в цель!
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