Тур: 6. Стадион: Арена Люблин. Зрители: 10993 Главный судья: Lukasz Kuzma
0:0
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаШимонович Давид
67' Желтая карточкаНаемски Аркадиуш
67' Желтая карточкаАбрамович Давид
81' Желтая карточкаJacub Serafin
90'+6
Ход матча
45'
67'
67'
81'
40
Бркич
Иван
37
Скалет
Матье
90
Мраз
Самуэл
30
Mbaye
Ndiaye
22
Крачун
Артур
18
Сиплак
Михал
24
Благаич
Яков
- Основной состав
-
40 Бркич ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Скалет МатьеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Мраз СамуэлНападающий
-
30 Mbaye NdiayeНападающий
- Запасные игроки
-
17 Filip WojcikЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Rafal KrolПолузащитник
-
-
-
-
-
26 Michal Krol
-
Главный тренер: Mateusz Stolarski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Крачун АртурЗащитник
- Защитник
-
18 Сиплак МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Благаич ЯковПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
70 Хайда ВойцехПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Tomasz Tulacz
История личных встреч
Мотор Люблин
Пуща Неполомице
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Мотор Люблин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Piotr Ceglarz
|2 (1)
|0.4
|Мраз Самуэл
|1
|0.2
|Bartosz Wolski
|0
|0
|Michal Krol
|0
|0
Пуща Неполомице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якуба Роман
|2
|0.33
|Косидис Михаил
|2
|0.33
|Konrad Stepien
|1
|0.17
|Jacub Serafin
|1
|0.17
|Благаич Яков
|1
|0.17
|Крачун Артур
|1 (1)
|0.17
|Абрамович Давид
|0
|0
|Ли Чжин-Хен
|0
|0
Карточки
Мотор Люблин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубица Кшиштоф
|2
|0
|Рудоль Себастьян
|1
|0
|Столярски Павел
|1
|0
|Наемски Аркадиуш
|1
|0
|Мраз Самуэл
|1
|0
|Бартош Марек Кристиан
|1
|0
|Filip Luberecki
|1
|0
Пуща Неполомице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Благаич Яков
|3
|0
|Konrad Stepien
|2
|0
|Абрамович Давид
|2
|0
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Сиплак Михал
|1
|0
|Шимонович Давид
|1
|0
|Jacub Serafin
|1
|0
|Крачун Артур
|1
|0
|Якуба Роман
|1
|0
Результаты матчей
Мотор Люблин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Пуща Неполомице
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Мотор Люблин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Пуща Неполомице
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
8
Мотор Люблин
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Пуща Неполомице
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
8
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90
Забито
2
8
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
3
8
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
2
25%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Мотор Люблин
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ГКС Катовице - Мотор Люблин 0:0 Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2 Мотор Люблин - Ракув 0:2
Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1 Мотор Люблин - Прушков 0:3 Мотор Люблин - Р. Жешув 1:0 Видзев Лодзь - Мотор Люблин 1:2 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Арка Гдыня - Мотор Люблин 1:2 Мотор Люблин - Гурник Ленчна 0:0 Мотор Люблин - Подбескидзе 2:1 ЦВКС Ресовия - Мотор Люблин 1:3 Мотор Люблин - Знич Прушкув 3:3 Висла Плоцк - Мотор Люблин 1:0 Одра Ополе - Мотор Люблин 0:2 Мотор Люблин - Хробры Глогув 1:1 Медзь Легница - Мотор Люблин 2:0 Мотор Люблин - Арка Гдыня 2:2 Висла Краков - Мотор Люблин 1:3
Пуща Неполомице
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Пуща Неполомице - Лехия Гданьск 4:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2
Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - Подхале Новы-Тарг 2:1 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 1:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Полония Бытом 1:1 Ракув - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Висла Краков 1:0 Рух Хожув - Пуща Неполомице 0:1 Пуща Неполомице - Пяст 1:0 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Варта Познань 1:0 Погонь Щецин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Корона Кельце 1:1 Краковия - Пуща Неполомице 0:1 Пуща Неполомице - Лех 2:1 Рух Хожув - Пуща Неполомице 0:0
Результаты матчей
Мотор Люблин
Пуща Неполомице
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
2 раза 67%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
3 раза 100%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Мотор Люблин
Пуща Неполомице
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
33
14
33
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|2
|1
|5 - 2
|11
|2.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|3.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|6.
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|7.
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|8.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|9.
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|10.
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|11.
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|12.
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|13.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|14.
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|15.
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|16.
|5
|1
|0
|4
|8 - 13
|3
|17.
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|18.
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|8 - 5
|5
|7.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|13.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|14.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|0:0
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|3.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|4.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|13.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|18.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|5
|Лех
|Исхак Микаэль
|4
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|3 (1)
|Видзев Лодзь
|Альварес Франциско
|3 (1)
|Легия
|Крамер Блаж
|3 (1)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 3
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 2
|Корона Кельце
|Форнальчик Мариуш
|3
|Пуща Неполомице
|Благаич Яков
|3
|Корона Кельце
|Konrad Matuszewski
|3