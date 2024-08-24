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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Зрители: 10993 Главный судья: Lukasz Kuzma
Мотор Люблин
0:0
Конец матча
Пуща Неполомице
0'
45' Желтая карточка
Шимонович Давид
67' Желтая карточка
Наемски Аркадиуш
67' Желтая карточка
Абрамович Давид
81' Желтая карточка
Jacub Serafin
90'+6
40
Бркич
Иван
28
Столярски
Павел
21
Рудоль
Себастьян
18
Наемски
Аркадиуш
24
Filip
Luberecki
11
Калисканер
Каан
37
Скалет
Матье
68
Bartosz
Wolski
77
Piotr
Ceglarz
90
Мраз
Самуэл
30
Mbaye
Ndiaye
1
Kewin
Komar
8
Piotr
Mrozinski
22
Крачун
Артур
3
Якуба
Роман
18
Сиплак
Михал
5
Konrad
Stepien
14
Jacub
Serafin
6
Ли
Чжин-Хен
24
Благаич
Яков
33
Абрамович
Давид
35
Косидис
Михаил
Мотор Люблин
4-3-3
Пуща Неполомице
4-2-3-1

История личных встреч

Мотор Люблин
Пуща Неполомице

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

К
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Мотор Люблин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Piotr Ceglarz 2 (1) 0.4
Мраз Самуэл 1 0.2
Bartosz Wolski 0 0
Michal Krol 0 0
Пуща Неполомице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якуба Роман 2 0.33
Косидис Михаил 2 0.33
Konrad Stepien 1 0.17
Jacub Serafin 1 0.17
Благаич Яков 1 0.17
Крачун Артур 1 (1) 0.17
Абрамович Давид 0 0
Ли Чжин-Хен 0 0

Карточки

Мотор Люблин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубица Кшиштоф 2 0
Рудоль Себастьян 1 0
Столярски Павел 1 0
Наемски Аркадиуш 1 0
Мраз Самуэл 1 0
Бартош Марек Кристиан 1 0
Filip Luberecki 1 0
Пуща Неполомице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Благаич Яков 3 0
Konrad Stepien 2 0
Абрамович Давид 2 0
Холевяк Матеуш 1 0
Сиплак Михал 1 0
Шимонович Давид 1 0
Jacub Serafin 1 0
Крачун Артур 1 0
Якуба Роман 1 0

Результаты матчей

Мотор Люблин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Пуща Неполомице
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Мотор Люблин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Пуща Неполомице
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
8
Мотор Люблин
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Пуща Неполомице
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
8

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Забито

2
8
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

3
8
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Мотор Люблин
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ГКС Катовице - Мотор Люблин 0:0 Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2 Мотор Люблин - Ракув 0:2
Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1 Мотор Люблин - Прушков 0:3 Мотор Люблин - Р. Жешув 1:0 Видзев Лодзь - Мотор Люблин 1:2 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Арка Гдыня - Мотор Люблин 1:2 Мотор Люблин - Гурник Ленчна 0:0 Мотор Люблин - Подбескидзе 2:1 ЦВКС Ресовия - Мотор Люблин 1:3 Мотор Люблин - Знич Прушкув 3:3 Висла Плоцк - Мотор Люблин 1:0 Одра Ополе - Мотор Люблин 0:2 Мотор Люблин - Хробры Глогув 1:1 Медзь Легница - Мотор Люблин 2:0 Мотор Люблин - Арка Гдыня 2:2 Висла Краков - Мотор Люблин 1:3
Пуща Неполомице
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Пуща Неполомице - Лехия Гданьск 4:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2
Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - Подхале Новы-Тарг 2:1 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 1:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Полония Бытом 1:1 Ракув - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Висла Краков 1:0 Рух Хожув - Пуща Неполомице 0:1 Пуща Неполомице - Пяст 1:0 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Варта Познань 1:0 Погонь Щецин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Корона Кельце 1:1 Краковия - Пуща Неполомице 0:1 Пуща Неполомице - Лех 2:1 Рух Хожув - Пуща Неполомице 0:0

Результаты матчей

Мотор Люблин
Пуща Неполомице

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
2 раза 67%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
3 раза 100%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Мотор Люблин
Пуща Неполомице

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
3
1
4
1.5
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 6 3 2 1 5 - 2 11
2.
Краковия
 0:0 6 3 2 1 9 - 6 11
3.
Видзев Лодзь
 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Легия
 5 3 1 1 10 - 5 10
5.
Погонь Щецин
 5 3 1 1 8 - 3 10
6.
Лех
 5 3 1 1 7 - 3 10
7.
Ягеллония Белосток
 4 3 0 1 9 - 6 9
8.
Гурник Забже
 0:0 6 2 3 1 5 - 5 9
9.
Пяст
 5 2 2 1 7 - 6 8
10.
Мотор Люблин
 5 1 3 1 3 - 3 6
11.
Пуща Неполомице
 6 1 3 2 8 - 8 6
12.
ГКС Катовице
 5 1 2 2 4 - 5 5
13.
Заглембе Любин
 5 1 2 2 4 - 6 5
14.
Сталь Мелец
 5 1 1 3 3 - 5 4
15.
Шленск Вроцлав
 4 0 3 1 2 - 4 3
16.
Радомяк Радом
 5 1 0 4 8 - 13 3
17.
Корона Кельце
 5 0 2 3 2 - 8 2
18.
Лехия Гданьск
 6 0 2 4 5 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Видзев Лодзь
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Лех
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Легия
 3 2 0 1 7 - 3 6
5.
Ягеллония Белосток
 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Пуща Неполомице
 3 1 2 0 8 - 5 5
7.
Пяст
 2 1 1 0 4 - 2 4
8.
Гурник Забже
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Сталь Мелец
 3 1 1 1 3 - 2 4
10.
Заглембе Любин
 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Шленск Вроцлав
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Краковия
 0:0 3 0 2 1 2 - 4 2
13.
Мотор Люблин
 3 0 2 1 1 - 3 2
14.
Ракув
 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
ГКС Катовице
 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Лехия Гданьск
 3 0 1 2 2 - 5 1
17.
Радомяк Радом
 2 0 0 2 3 - 5 0
18.
Корона Кельце
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Краковия
 0:0 3 3 0 0 7 - 2 9
3.
Гурник Забже
 0:0 4 1 2 1 4 - 5 5
4.
Мотор Люблин
 2 1 1 0 2 - 0 4
5.
ГКС Катовице
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Легия
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Лех
 3 1 1 1 2 - 2 4
8.
Видзев Лодзь
 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Пяст
 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 3 - 2 3
11.
Радомяк Радом
 3 1 0 2 5 - 8 3
12.
Корона Кельце
 3 0 2 1 2 - 5 2
13.
Погонь Щецин
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Заглембе Любин
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 0 - 2 1
16.
Пуща Неполомице
 3 0 1 2 0 - 3 1
17.
Лехия Гданьск
 3 0 1 2 3 - 8 1
18.
Сталь Мелец
 2 0 0 2 0 - 3 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 5
Лех Исхак Микаэль 4
Краковия Кялльман Беньямин 3 (1)
Видзев Лодзь Альварес Франциско 3 (1)
Легия Крамер Блаж 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 3
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 1 2
Корона Кельце Форнальчик Мариуш 3
Пуща Неполомице Благаич Яков 3
Корона Кельце Konrad Matuszewski 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Шимонович Давид получил желтую карточку от судьи
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