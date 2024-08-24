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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Зрители: 10365
Люцерн
3:0
Конец матча
Винтертур
0'
1:0
3' Гол
Lars Villiger
33' Желтая карточка
Granit Lekaj
41' Желтая карточка
Randy Schneider
2:0
51' Гол
Lars Villiger
68' Желтая карточка
Диаби Сулейман
3:0
77' Гол
Sinan Karweina
80' Желтая карточка
Фофана Бубакар
89' Желтая карточка
Белоко Стефан
90' Желтая карточка
Кьяппетта Кармине
90' Желтая карточка
Красничи Альбин
90'+7

Ход матча

3'
Lars Villiger
(Цыганик Андрей)
1:0
33'
 
Granit Lekaj
41'
 
Randy Schneider
46'
 
Капино Стефанос
Кустер Маркус
51'
Lars Villiger
(Клиджэ Тибо)
2:0
56'
Лёфгрен Йеспер
Клиджэ Тибо
 
56'
Спадануда Кевин
Кадак Якуб
 
59'
 
Elias Maluvunu
Гомис Кристиан
68'
 
Диаби Сулейман
72'
Овусу Тайрон
Станкович Александар
 
72'
Severin Ottiger
Luca Jaquez
 
75'
 
Кьяппетта Кармине
Стильхарт Базиль
77'
Sinan Karweina
(Lars Villiger)
3:0
80'
 
Фофана Бубакар
82'
 
Арнольд Ремо
Араз Муса
82'
 
Красничи Альбин
Фофана Бубакар
85'
Ррудхани Донат
Lars Villiger
 
89'
Белоко Стефан
 
90'
 
Кьяппетта Кармине
90'
 
Красничи Альбин

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 312 Количество передач 545
  • 37 Владение мячом, % 63
1
Лоретц
Паскаль
20
Дорн
Пиус
4
Luca
Jaquez
5
Кнежевич
Стефан
14
Цыганик
Андрей
16
Кадак
Якуб
8
Станкович
Александар
18
Белоко
Стефан
10
Sinan
Karweina
17
Клиджэ
Тибо
27
Lars
Villiger
30
Кустер
Маркус
24
Сидлер
Сильван
23
Granit
Lekaj
21
Loic
Luthi
18
Диаби
Сулейман
8
Араз
Муса
4
Стильхарт
Базиль
6
Randy
Schneider
10
Ди
Джусто
Маттео
29
Фофана
Бубакар
II
15
Гомис
Кристиан
Люцерн
4-3-1-2
Винтертур
4-2-3-1

История личных встреч

Люцерн
Винтертур

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

19 матчей

57.9%
15.8%
26.3%
11 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

42.1%
47.4%
10.5%
8 побед 9 ничьих 2 победы

История матчей

С
2:1
С
3:1
С
0:0
С
3:1
С
1:2
С
1:1
С
0:6
ТМК
2:1
ТМК
0:1
ТМК
1:3
ТМК
2:4
ТМК
1:2
ТМК
3:1
ТМК
2:4
ТМК
3:0
ТМС
1:0
ТМС
0:0
ТМС
3:2
ММ(
5:1

Голы

Всего голов

29
12

Голов в среднем за матч

2.07
2.4

Среднее время на гол

43
37

Всего голов

4
19

Голов в среднем за матч

0.8
1.36

Среднее время на гол

112
66

Всего голов

33
31

Голов в среднем за матч

1.74
1.63

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
4
Больше 21%
Меньше 79%
15

Среднее время на гол

51
55

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lars Villiger 4 0.8
Клиджэ Тибо 3 0.6
Sinan Karweina 1 0.2
Белоко Стефан 1 0.2
Дорн Пиус 1 0.2
Цыганик Андрей 0 0
Станкович Александар 0 0
Спадануда Кевин 0 0
Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Джусто Маттео 3 0.6
Ронер Фабиан 0 0
Гомис Кристиан 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цыганик Андрей 2 0
Белоко Стефан 2 0
Дорн Пиус 1 0
Кадак Якуб 1 0
Лоретц Паскаль 1 0
Severin Ottiger 1 0
Leny Meyer 1 0
Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнольд Ремо 1 1
Кьяппетта Кармине 2 0
Бароан Антуан 0 1
Диаби Сулейман 1 0
Granit Lekaj 1 0
Сидлер Сильван 1 0
Ронер Фабиан 1 0
Красничи Альбин 1 0
Фофана Бубакар II 1 0
Randy Schneider 1 0
Гомис Кристиан 1 0
Loic Luthi 1 0

Результаты матчей

Люцерн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Винтертур
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Люцерн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Винтертур
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
1
Люцерн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Винтертур
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
3

Голы по времени матча

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
50%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
50%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
3
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
33%
46-60
1
10%
1
33%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
33%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
2
33%
3
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Мендризио - Люцерн 1:4 Лугано - Люцерн 2:3 Люцерн - Сьон 1:0 Грасcхоппер - Люцерн 2:2
Люцерн - Серветт 1:2 Люцерн - Штутгарт 0:0 Хам - Люцерн 0:2 Люцерн - Шаффхаузен 1:1 Люцерн - Альтах 2:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 1:2 Ивердон - Люцерн 3:1 Лозанна - Люцерн 0:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Базель 1:1 Янг Бойз - Люцерн 4:2 Люцерн - Лозанна 0:0 Люцерн - Ивердон 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 1:1 Люцерн - Сьон 2:1
Винтертур
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 1:2 Сьон - Винтертур 2:0 Винтертур - Ивердон 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2
Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Винтертур - Аустрия Лустенау 1:0 Винтертур - ЯФ Ювентус 5:0 Куфштайн - Винтертур 0:4 Винтертур - Айнтрахт Бр 1:0 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 3:2 Винтертур - Баден 4:1 Янг Бойз - Винтертур 3:0 Винтертур - Санкт-Галлен 1:3 Лугано - Винтертур 4:2 Винтертур - Цюрих 1:3 Серветт - Винтертур 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Винтертур - Янг Бойз 1:2 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 0:1 Винтертур - Лугано 2:2

Результаты матчей

Люцерн
Винтертур

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Люцерн
Винтертур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
4
2
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 4 3 1 0 10 - 4 10
2.
Люцерн
 5 3 1 1 10 - 6 10
3.
Санкт-Галлен
 4 3 0 1 9 - 4 9
4.
Лугано
 4 3 0 1 9 - 6 9
5.
Сьон
 0:1 5 3 0 2 8 - 3 9
6.
Серветт
 5 3 0 2 9 - 13 9
7.
Базель
 4 2 0 2 12 - 5 6
8.
Грасcхоппер
 1:0 5 1 1 3 4 - 8 4
9.
Винтертур
 5 1 1 3 3 - 9 4
10.
Лозанна
 4 1 0 3 6 - 12 3
11.
Ивердон
 4 0 2 2 4 - 7 2
12.
Янг Бойз
 5 0 2 3 6 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сьон
 0:1 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Санкт-Галлен
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Цюрих
 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
Люцерн
 3 2 0 1 5 - 2 6
5.
Лугано
 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Серветт
 3 2 0 1 6 - 9 6
7.
Винтертур
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Грасcхоппер
 1:0 3 1 1 1 3 - 5 4
9.
Лозанна
 2 1 0 1 6 - 6 3
10.
Янг Бойз
 2 0 1 1 3 - 4 1
11.
Ивердон
 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Базель
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 3 2 0 1 11 - 3 6
2.
Цюрих
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Люцерн
 2 1 1 0 5 - 4 4
4.
Лугано
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Санкт-Галлен
 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
Серветт
 2 1 0 1 3 - 4 3
7.
Сьон
 0:1 3 1 0 2 2 - 3 3
8.
Ивердон
 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Янг Бойз
 3 0 1 2 3 - 9 1
10.
Грасcхоппер
 1:0 2 0 0 2 1 - 3 0
11.
Лозанна
 2 0 0 2 0 - 6 0
12.
Винтертур
 3 0 0 3 2 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Базель Барри Тьерно 5
Люцерн Lars Villiger 4 (1)
Люцерн Клиджэ Тибо 3 (1)
Янг Бойз Ганвула Сильвер 3
Серветт Кутеса Дерек 3
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 3
Ивердон Тижани Мохамед 1 1
Винтертур Арнольд Ремо 1 1
Янг Бойз Хаджам Жауэн 1 1
Грасcхоппер Абраши Амир 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Рэнди Шнайдер получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Гранит Лекай получил желтую карточку от судьи
    • 3'
      Цыганик Андрей сделал результативную передачу.
    • 3'
      Г О О О О Л - Lars Villiger бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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