Тур: 5. Стадион: Свисспорарена. Зрители: 10365
0'
1:0
3' ГолLars Villiger
33' Желтая карточкаGranit Lekaj
41' Желтая карточкаRandy Schneider
2:0
51' ГолLars Villiger
68' Желтая карточкаДиаби Сулейман
3:0
77' ГолSinan Karweina
80' Желтая карточкаФофана Бубакар
89' Желтая карточкаБелоко Стефан
90' Желтая карточкаКьяппетта Кармине
90' Желтая карточкаКрасничи Альбин
90'+7
Ход матча
3'
1:0
33'
41'
51'
2:0
68'
77'
3:0
80'
89'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 4
-
5 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
312 Количество передач 545
-
37 Владение мячом, % 63
20
Дорн
Пиус
16
Кадак
Якуб
17
Клиджэ
Тибо
23
Granit
Lekaj
21
Loic
Luthi
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Дорн ПиусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Клиджэ ТибоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Защитник
-
22 Ульрих ДариоПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Овусу ТайронПолузащитник
- Полузащитник
-
-
33 Leny Meyer
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Granit LekajЗащитник
-
21 Loic LuthiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Арнольд РемоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
34 Luca Romano
-
-
Главный тренер: Ognjen Zaric
История личных встреч
Люцерн
Винтертур
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
19 матчей
57.9%
15.8%
26.3%
11 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
42.1%
47.4%
10.5%
8 побед 9 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
29
12
Голов в среднем за матч
2.07
2.4
Среднее время на гол
43
37
Всего голов
4
19
Голов в среднем за матч
0.8
1.36
Среднее время на гол
112
66
Всего голов
33
31
Голов в среднем за матч
1.74
1.63
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
Среднее время на гол
51
55
Бомбардиры внутри турнира
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lars Villiger
|4
|0.8
|Клиджэ Тибо
|3
|0.6
|Sinan Karweina
|1
|0.2
|Белоко Стефан
|1
|0.2
|Дорн Пиус
|1
|0.2
|Цыганик Андрей
|0
|0
|Станкович Александар
|0
|0
|Спадануда Кевин
|0
|0
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Джусто Маттео
|3
|0.6
|Ронер Фабиан
|0
|0
|Гомис Кристиан
|0
|0
Карточки
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цыганик Андрей
|2
|0
|Белоко Стефан
|2
|0
|Дорн Пиус
|1
|0
|Кадак Якуб
|1
|0
|Лоретц Паскаль
|1
|0
|Severin Ottiger
|1
|0
|Leny Meyer
|1
|0
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арнольд Ремо
|1
|1
|Кьяппетта Кармине
|2
|0
|Бароан Антуан
|0
|1
|Диаби Сулейман
|1
|0
|Granit Lekaj
|1
|0
|Сидлер Сильван
|1
|0
|Ронер Фабиан
|1
|0
|Красничи Альбин
|1
|0
|Фофана Бубакар II
|1
|0
|Randy Schneider
|1
|0
|Гомис Кристиан
|1
|0
|Loic Luthi
|1
|0
Результаты матчей
Люцерн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Винтертур
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Люцерн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Винтертур
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
1
Люцерн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Винтертур
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
3
Голы по времени матча
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
2
9
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
50%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
50%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
3
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
33%
46-60
1
10%
1
33%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
33%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
2
33%
3
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Люцерн
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Мендризио - Люцерн 1:4 Лугано - Люцерн 2:3 Люцерн - Сьон 1:0 Грасcхоппер - Люцерн 2:2
Люцерн - Серветт 1:2 Люцерн - Штутгарт 0:0 Хам - Люцерн 0:2 Люцерн - Шаффхаузен 1:1 Люцерн - Альтах 2:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 1:2 Ивердон - Люцерн 3:1 Лозанна - Люцерн 0:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Базель 1:1 Янг Бойз - Люцерн 4:2 Люцерн - Лозанна 0:0 Люцерн - Ивердон 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 1:1 Люцерн - Сьон 2:1
Винтертур
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 1:2 Сьон - Винтертур 2:0 Винтертур - Ивердон 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2
Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Винтертур - Аустрия Лустенау 1:0 Винтертур - ЯФ Ювентус 5:0 Куфштайн - Винтертур 0:4 Винтертур - Айнтрахт Бр 1:0 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 3:2 Винтертур - Баден 4:1 Янг Бойз - Винтертур 3:0 Винтертур - Санкт-Галлен 1:3 Лугано - Винтертур 4:2 Винтертур - Цюрих 1:3 Серветт - Винтертур 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Винтертур - Янг Бойз 1:2 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 0:1 Винтертур - Лугано 2:2
Результаты матчей
Люцерн
Винтертур
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
2:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Люцерн
Винтертур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|2.
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|3.
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|4.
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|5.
|0:1
|5
|3
|0
|2
|8 - 3
|9
|6.
|5
|3
|0
|2
|9 - 13
|9
|7.
|4
|2
|0
|2
|12 - 5
|6
|8.
|1:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|9.
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|6 - 12
|3
|11.
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|12.
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|6 - 9
|6
|7.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|6 - 6
|3
|10.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|11 - 3
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|7.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|8.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|10.
|1:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
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|Базель
|Барри Тьерно
|5
|Люцерн
|Lars Villiger
|4 (1)
|Люцерн
|Клиджэ Тибо
|3 (1)
|Янг Бойз
|Ганвула Сильвер
|3
|Серветт
|Кутеса Дерек
|3
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|3
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1 1
|Винтертур
|Арнольд Ремо
|1 1
|Янг Бойз
|Хаджам Жауэн
|1 1
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|2