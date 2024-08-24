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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Pawel Malec
Краковия
0:0
Первый тайм: 16'
Гурник Забже
0'
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Краковия
Ничья
Гурник Забже
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Все Коэффициенты
27
Равас
Генрих
24
Югас
Якуб
22
Хосконен
Артту
5
Гицэ
Вирджил
25
Какабадзе
Отар
8
Атанасов
Яни
77
Аль-Аммари
Амир
19
Олафссон
Давид-Кристьян
63
Filip
Rozga
7
Ван
Бюрен
Мик
9
Кялльман
Беньямин
25
Шромник
Михал
22
Санчес
Мануэль
27
Сала
Доминик
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
6
Расак
Дамиан
8
Хеллебранд
Патрик
11
Taofeek
Ismaheel
7
Захович
Лука
17
Kamil
Lukoszek
44
Букса
Александр
Краковия
3-4-3
Гурник Забже
4-2-3-1

История личных встреч

Краковия
Гурник Забже

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.9%
21.1%
21%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

29 матчей

51.7%
17.2%
31.1%
15 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

37.9%
34.5%
27.6%
11 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

44.8%
31%
24.2%
13 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

Э
5:0
ТМК
1:4
Э
1:0
Э
2:0
Э
0:2
Э
3:0
Э
2:2
Э
1:0
Э
0:2
Э
3:2
Э
1:1
Э
0:1
Э
2:0
Э
0:4
Э
3:3
Э
3:0
Э
1:1
Э
1:2
Э
2:0
Э
2:0
Э
0:1
Э
0:1
Э
1:0
Э
2:3
Э
0:0
OE
0:2
OE
3:0
КЛ
0:2
КЛ
0:1

Голы

Всего голов

28
17

Голов в среднем за матч

1.87
1.21

Среднее время на гол

48
74

Всего голов

11
17

Голов в среднем за матч

0.79
1.13

Среднее время на гол

114
79

Всего голов

39
34

Голов в среднем за матч

1.34
1.17

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

66
76

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кялльман Беньямин 3 0.5
Ван Бюрен Мик 2 0.33
Майгор Миккел 1 0.17
Гицэ Вирджил 1 0.17
Югас Якуб 1 0.17
Бохнак Матеуш 1 0.17
Олафссон Давид-Кристьян 0 0
Атанасов Яни 0 0
Аль-Аммари Амир 0 0
Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захович Лука 2 0.33
Расак Дамиан 1 0.17
Санчес Мануэль 1 0.17
Войтушек Норберт 1 0.17
Янжа Эрик 0 0
Кодзуки Соитиро 0 0
Амброс Лукас 0 0

Карточки

Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Глик Камил 2 0
Какабадзе Отар 2 0
Аль-Аммари Амир 2 0
Югас Якуб 1 0
Майгор Миккел 1 0
Олафссон Давид-Кристьян 1 0
Атанасов Яни 1 0
Гицэ Вирджил 1 0
Filip Rozga 1 0
Filip Kucharczyk 1 0
Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яницки Рафал 2 0
Подольски Лукас 1 0
Захович Лука 1 0
Санчес Мануэль 1 0
Войтушек Норберт 1 0
Kamil Lukoszek 1 0
Nikodem Zielonka 1 0

Результаты матчей

Краковия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Гурник Забже
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
2
Краковия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Гурник Забже
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
1
Краковия
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Гурник Забже
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

9
3

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
1
0%
0%

Забито

7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
100%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
2
22%
1
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
22%
2
40%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Краковия
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ягеллония Белосток - Краковия 2:4 Корона Кельце - Краковия 0:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:3 Ракув - Краковия 0:1
Краковия - Пяст 1:1 Краковия - Сигма Оломоуц 0:1 Краковия - Острава B 2:4 Краковия - Омония Никосия 3:0 Краковия - Радомяк Радом 0:1 Краковия - Полония Бытом 2:1 Рух Хожув - Краковия 2:0 Краковия - Ракув 2:0 Шленск Вроцлав - Краковия 4:0 Краковия - Гурник Забже 5:0 Лех - Краковия 0:0 Краковия - Пуща Неполомице 0:1 Ягеллония Белосток - Краковия 1:3 Краковия - ЛКС Лодзь 2:2 Погонь Щецин - Краковия 3:1 Краковия - Видзев Лодзь 2:2
Гурник Забже
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Гурник Забже - Ракув 0:0 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Тыхы 3:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0
Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Лех - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Кошице 1:0 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Базель - Гурник Забже 2:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Одра Ополе 2:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:1 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:1 Краковия - Гурник Забже 5:0 Гурник Забже - ЛКС Лодзь 4:1 Ракув - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 1:2

Результаты матчей

Краковия
Гурник Забже

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Краковия
Гурник Забже

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
2
3
1
4
2.5
1
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 6 3 2 1 5 - 2 11
2.
Краковия
 0:0 6 3 2 1 9 - 6 11
3.
Видзев Лодзь
 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Легия
 5 3 1 1 10 - 5 10
5.
Погонь Щецин
 5 3 1 1 8 - 3 10
6.
Лех
 5 3 1 1 7 - 3 10
7.
Ягеллония Белосток
 4 3 0 1 9 - 6 9
8.
Гурник Забже
 0:0 6 2 3 1 5 - 5 9
9.
Пяст
 5 2 2 1 7 - 6 8
10.
Мотор Люблин
 5 1 3 1 3 - 3 6
11.
Пуща Неполомице
 6 1 3 2 8 - 8 6
12.
ГКС Катовице
 5 1 2 2 4 - 5 5
13.
Заглембе Любин
 5 1 2 2 4 - 6 5
14.
Сталь Мелец
 5 1 1 3 3 - 5 4
15.
Шленск Вроцлав
 4 0 3 1 2 - 4 3
16.
Радомяк Радом
 5 1 0 4 8 - 13 3
17.
Корона Кельце
 5 0 2 3 2 - 8 2
18.
Лехия Гданьск
 6 0 2 4 5 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Видзев Лодзь
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Лех
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Легия
 3 2 0 1 7 - 3 6
5.
Ягеллония Белосток
 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Пуща Неполомице
 3 1 2 0 8 - 5 5
7.
Пяст
 2 1 1 0 4 - 2 4
8.
Гурник Забже
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Сталь Мелец
 3 1 1 1 3 - 2 4
10.
Заглембе Любин
 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Шленск Вроцлав
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Краковия
 0:0 3 0 2 1 2 - 4 2
13.
Мотор Люблин
 3 0 2 1 1 - 3 2
14.
Ракув
 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
ГКС Катовице
 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Лехия Гданьск
 3 0 1 2 2 - 5 1
17.
Радомяк Радом
 2 0 0 2 3 - 5 0
18.
Корона Кельце
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Краковия
 0:0 3 3 0 0 7 - 2 9
3.
Гурник Забже
 0:0 4 1 2 1 4 - 5 5
4.
Мотор Люблин
 2 1 1 0 2 - 0 4
5.
ГКС Катовице
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Легия
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Лех
 3 1 1 1 2 - 2 4
8.
Видзев Лодзь
 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Пяст
 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 3 - 2 3
11.
Радомяк Радом
 3 1 0 2 5 - 8 3
12.
Корона Кельце
 3 0 2 1 2 - 5 2
13.
Погонь Щецин
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Заглембе Любин
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 0 - 2 1
16.
Пуща Неполомице
 3 0 1 2 0 - 3 1
17.
Лехия Гданьск
 3 0 1 2 3 - 8 1
18.
Сталь Мелец
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 5
Лех Исхак Микаэль 4
Краковия Кялльман Беньямин 3 (1)
Видзев Лодзь Альварес Франциско 3 (1)
Легия Крамер Блаж 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 3
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 1 2
Корона Кельце Форнальчик Мариуш 3
Пуща Неполомице Благаич Яков 3
Корона Кельце Konrad Matuszewski 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
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