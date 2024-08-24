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  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Зрители: 10106 Главный судья: Pawel Malec
Краковия
3:2
Конец матча
Гурник Забже
0'
0:1
20' Гол
Расак Дамиан
1:1
26' Гол
Filip Rozga
29' Желтая карточка
Янжа Эрик
1:2
33' Гол
Taofeek Ismaheel
57' Красная карточка
Яницки Рафал
2:2
73' Гол
Хасич Айдин
3:2
78' Гол в свои ворота
Санчес Мануэль
84' Красная карточка
Щесняк Криспин
88' Желтая карточка
Какабадзе Отар
90'+5
27
Равас
Генрих
24
Югас
Якуб
22
Хосконен
Артту
5
Гицэ
Вирджил
25
Какабадзе
Отар
8
Атанасов
Яни
77
Аль-Аммари
Амир
19
Олафссон
Давид-Кристьян
63
Filip
Rozga
7
Ван
Бюрен
Мик
9
Кялльман
Беньямин
25
Шромник
Михал
22
Санчес
Мануэль
27
Сала
Доминик
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
6
Расак
Дамиан
8
Хеллебранд
Патрик
11
Taofeek
Ismaheel
7
Захович
Лука
17
Kamil
Lukoszek
44
Букса
Александр
Краковия
3-4-3
Гурник Забже
4-2-3-1

История личных встреч

Краковия
Гурник Забже

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.9%
21.1%
21%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

29 матчей

51.7%
17.2%
31.1%
15 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

37.9%
34.5%
27.6%
11 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

44.8%
31%
24.2%
13 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

Э
5:0
ТМК
1:4
Э
1:0
Э
2:0
Э
0:2
Э
3:0
Э
2:2
Э
1:0
Э
0:2
Э
3:2
Э
1:1
Э
0:1
Э
2:0
Э
0:4
Э
3:3
Э
3:0
Э
1:1
Э
1:2
Э
2:0
Э
2:0
Э
0:1
Э
0:1
Э
1:0
Э
2:3
Э
0:0
OE
0:2
OE
3:0
КЛ
0:2
КЛ
0:1

Голы

Всего голов

28
17

Голов в среднем за матч

1.87
1.21

Среднее время на гол

48
74

Всего голов

11
17

Голов в среднем за матч

0.79
1.13

Среднее время на гол

114
79

Всего голов

39
34

Голов в среднем за матч

1.34
1.17

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

66
76

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кялльман Беньямин 3 0.5
Ван Бюрен Мик 2 0.33
Майгор Миккел 1 0.17
Гицэ Вирджил 1 0.17
Югас Якуб 1 0.17
Бохнак Матеуш 1 0.17
Хасич Айдин 1 0.17
Filip Rozga 1 0.17
Олафссон Давид-Кристьян 0 0
Атанасов Яни 0 0
Аль-Аммари Амир 0 0
Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захович Лука 2 0.33
Расак Дамиан 2 0.33
Taofeek Ismaheel 1 0.17
Санчес Мануэль 1 0.17
Войтушек Норберт 1 0.17
Янжа Эрик 0 0
Кодзуки Соитиро 0 0
Амброс Лукас 0 0

Карточки

Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Какабадзе Отар 3 0
Глик Камил 2 0
Аль-Аммари Амир 2 0
Югас Якуб 1 0
Майгор Миккел 1 0
Олафссон Давид-Кристьян 1 0
Атанасов Яни 1 0
Гицэ Вирджил 1 0
Filip Rozga 1 0
Filip Kucharczyk 1 0
Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яницки Рафал 2 1
Щесняк Криспин 0 1
Подольски Лукас 1 0
Захович Лука 1 0
Янжа Эрик 1 0
Санчес Мануэль 1 0
Войтушек Норберт 1 0
Kamil Lukoszek 1 0
Nikodem Zielonka 1 0

Результаты матчей

Краковия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Гурник Забже
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
5
Краковия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Гурник Забже
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
1
Краковия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Гурник Забже
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

9
6

Голы по времени матча

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
1
0%
0%

Забито

7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
100%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
2
18%
1
13%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
3
27%
1
13%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
2
18%
3
38%
76-90

Пропущено

9
7
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
4
44%
1
14%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
22%
1
14%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Краковия
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ягеллония Белосток - Краковия 2:4 Корона Кельце - Краковия 0:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:3 Ракув - Краковия 0:1
Краковия - Пяст 1:1 Краковия - Сигма Оломоуц 0:1 Краковия - Острава B 2:4 Краковия - Омония Никосия 3:0 Краковия - Радомяк Радом 0:1 Краковия - Полония Бытом 2:1 Рух Хожув - Краковия 2:0 Краковия - Ракув 2:0 Шленск Вроцлав - Краковия 4:0 Краковия - Гурник Забже 5:0 Лех - Краковия 0:0 Краковия - Пуща Неполомице 0:1 Ягеллония Белосток - Краковия 1:3 Краковия - ЛКС Лодзь 2:2 Погонь Щецин - Краковия 3:1 Краковия - Видзев Лодзь 2:2
Гурник Забже
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Гурник Забже - Ракув 0:0 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Тыхы 3:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0
Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Лех - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Кошице 1:0 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Базель - Гурник Забже 2:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Одра Ополе 2:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:1 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:1 Краковия - Гурник Забже 5:0 Гурник Забже - ЛКС Лодзь 4:1 Ракув - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 1:2

Результаты матчей

Краковия
Гурник Забже

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Краковия
Гурник Забже

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
3
1
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
3
3
2
4
2.5
1
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краковия
 6 4 1 1 12 - 8 13
2.
Ракув
 6 3 2 1 5 - 2 11
3.
Видзев Лодзь
 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Пяст
 1:0 6 3 2 1 8 - 6 11
5.
Легия
 5 3 1 1 10 - 5 10
6.
Погонь Щецин
 5 3 1 1 8 - 3 10
7.
Лех
 5 3 1 1 7 - 3 10
8.
Ягеллония Белосток
 4 3 0 1 9 - 6 9
9.
Гурник Забже
 6 2 2 2 7 - 8 8
10.
Мотор Люблин
 5 1 3 1 3 - 3 6
11.
Пуща Неполомице
 6 1 3 2 8 - 8 6
12.
ГКС Катовице
 5 1 2 2 4 - 5 5
13.
Заглембе Любин
 0:1 6 1 2 3 4 - 7 5
14.
Сталь Мелец
 5 1 1 3 3 - 5 4
15.
Шленск Вроцлав
 4 0 3 1 2 - 4 3
16.
Радомяк Радом
 5 1 0 4 8 - 13 3
17.
Корона Кельце
 5 0 2 3 2 - 8 2
18.
Лехия Гданьск
 6 0 2 4 5 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Пяст
 1:0 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Видзев Лодзь
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Лех
 2 2 0 0 5 - 1 6
5.
Легия
 3 2 0 1 7 - 3 6
6.
Ягеллония Белосток
 3 2 0 1 6 - 4 6
7.
Пуща Неполомице
 3 1 2 0 8 - 5 5
8.
Гурник Забже
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Сталь Мелец
 3 1 1 1 3 - 2 4
10.
Заглембе Любин
 0:1 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Краковия
 3 1 1 1 5 - 6 4
12.
Шленск Вроцлав
 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Мотор Люблин
 3 0 2 1 1 - 3 2
14.
Ракув
 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
ГКС Катовице
 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Лехия Гданьск
 3 0 1 2 2 - 5 1
17.
Радомяк Радом
 2 0 0 2 3 - 5 0
18.
Корона Кельце
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Краковия
 3 3 0 0 7 - 2 9
3.
Мотор Люблин
 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
ГКС Катовице
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Легия
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Лех
 3 1 1 1 2 - 2 4
7.
Видзев Лодзь
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Пяст
 1:0 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Гурник Забже
 4 1 1 2 6 - 8 4
10.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 3 - 2 3
11.
Радомяк Радом
 3 1 0 2 5 - 8 3
12.
Корона Кельце
 3 0 2 1 2 - 5 2
13.
Погонь Щецин
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Заглембе Любин
 0:1 3 0 1 2 1 - 4 1
16.
Пуща Неполомице
 3 0 1 2 0 - 3 1
17.
Лехия Гданьск
 3 0 1 2 3 - 8 1
18.
Сталь Мелец
 2 0 0 2 0 - 3 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 5
Лех Исхак Микаэль 4
Краковия Кялльман Беньямин 3 (3)
Видзев Лодзь Альварес Франциско 3 (1)
Легия Крамер Блаж 3 (1)
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Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 3
Гурник Забже Яницки Рафал 1 2
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 1 2
Краковия Какабадзе Отар 3
Корона Кельце Форнальчик Мариуш 3
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    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 33'
      Янжа Эрик сделал результативную передачу.
    • 33'
      Г О О О О Л - Taofeek Ismaheel бьет в цель!
    • 29'
      Янжа Эрик получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Кялльман Беньямин сделал результативную передачу.
    • 26'
      Г О О О О Л - Filip Rozga бьет в цель!
    Где смотреть матч Краковия 3:2 Гурник Забже онлайн

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