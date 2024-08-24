Тур: 6. Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски. Зрители: 10106 Главный судья: Pawel Malec
3:2
Конец матча
0'
0:1
20' ГолРасак Дамиан
1:1
26' ГолFilip Rozga
29' Желтая карточкаЯнжа Эрик
1:2
33' ГолTaofeek Ismaheel
57' Красная карточкаЯницки Рафал
2:2
73' ГолХасич Айдин
3:2
78' Гол в свои воротаСанчес Мануэль
84' Красная карточкаЩесняк Криспин
88' Желтая карточкаКакабадзе Отар
90'+5
Ход матча
20'
0:1
26'
1:1
29'
33'
1:2
57'
73'
2:2
78'
3:2
84'
88'
27
Равас
Генрих
24
Югас
Якуб
63
Filip
Rozga
27
Сала
Доминик
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
- Основной состав
-
27 Равас ГенрихВратарь
-
24 Югас ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
63 Filip RozgaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Хасич АйдинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракочи МихалНападающий
-
20 Karol Knap
-
-
Главный тренер: Dawid Kroczek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Сала ДоминикЗащитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 ХосемаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
История личных встреч
Краковия
Гурник Забже
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.9%
21.1%
21%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
29 матчей
51.7%
17.2%
31.1%
15 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
37.9%
34.5%
27.6%
11 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
44.8%
31%
24.2%
13 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
17
Голов в среднем за матч
1.87
1.21
Среднее время на гол
48
74
Всего голов
11
17
Голов в среднем за матч
0.79
1.13
Среднее время на гол
114
79
Всего голов
39
34
Голов в среднем за матч
1.34
1.17
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
66
76
Бомбардиры внутри турнира
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кялльман Беньямин
|3
|0.5
|Ван Бюрен Мик
|2
|0.33
|Майгор Миккел
|1
|0.17
|Гицэ Вирджил
|1
|0.17
|Югас Якуб
|1
|0.17
|Бохнак Матеуш
|1
|0.17
|Хасич Айдин
|1
|0.17
|Filip Rozga
|1
|0.17
|Олафссон Давид-Кристьян
|0
|0
|Атанасов Яни
|0
|0
|Аль-Аммари Амир
|0
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захович Лука
|2
|0.33
|Расак Дамиан
|2
|0.33
|Taofeek Ismaheel
|1
|0.17
|Санчес Мануэль
|1
|0.17
|Войтушек Норберт
|1
|0.17
|Янжа Эрик
|0
|0
|Кодзуки Соитиро
|0
|0
|Амброс Лукас
|0
|0
Карточки
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Какабадзе Отар
|3
|0
|Глик Камил
|2
|0
|Аль-Аммари Амир
|2
|0
|Югас Якуб
|1
|0
|Майгор Миккел
|1
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|1
|0
|Атанасов Яни
|1
|0
|Гицэ Вирджил
|1
|0
|Filip Rozga
|1
|0
|Filip Kucharczyk
|1
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яницки Рафал
|2
|1
|Щесняк Криспин
|0
|1
|Подольски Лукас
|1
|0
|Захович Лука
|1
|0
|Янжа Эрик
|1
|0
|Санчес Мануэль
|1
|0
|Войтушек Норберт
|1
|0
|Kamil Lukoszek
|1
|0
|Nikodem Zielonka
|1
|0
Результаты матчей
Краковия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Гурник Забже
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
5
Краковия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Гурник Забже
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
1
Краковия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Гурник Забже
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
9
6
Голы по времени матча
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Пропущено
7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
1
0%
0%
Забито
7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
100%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
8
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
2
18%
1
13%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
3
27%
1
13%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
2
18%
3
38%
76-90
Пропущено
9
7
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
4
44%
1
14%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
22%
1
14%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Краковия
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ягеллония Белосток - Краковия 2:4 Корона Кельце - Краковия 0:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:3 Ракув - Краковия 0:1
Краковия - Пяст 1:1 Краковия - Сигма Оломоуц 0:1 Краковия - Острава B 2:4 Краковия - Омония Никосия 3:0 Краковия - Радомяк Радом 0:1 Краковия - Полония Бытом 2:1 Рух Хожув - Краковия 2:0 Краковия - Ракув 2:0 Шленск Вроцлав - Краковия 4:0 Краковия - Гурник Забже 5:0 Лех - Краковия 0:0 Краковия - Пуща Неполомице 0:1 Ягеллония Белосток - Краковия 1:3 Краковия - ЛКС Лодзь 2:2 Погонь Щецин - Краковия 3:1 Краковия - Видзев Лодзь 2:2
Гурник Забже
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Гурник Забже - Ракув 0:0 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Тыхы 3:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0
Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Лех - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Кошице 1:0 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Базель - Гурник Забже 2:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Одра Ополе 2:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:1 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:1 Краковия - Гурник Забже 5:0 Гурник Забже - ЛКС Лодзь 4:1 Ракув - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 1:2
Результаты матчей
Краковия
Гурник Забже
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Краковия
Гурник Забже
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
24
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|12 - 8
|13
|2.
|6
|3
|2
|1
|5 - 2
|11
|3.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|4.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|6.
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|7.
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|8.
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|10.
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|11.
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|12.
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|13.
|0:1
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|14.
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|15.
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|16.
|5
|1
|0
|4
|8 - 13
|3
|17.
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|18.
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|8 - 5
|5
|8.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|12.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|14.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|10.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|13.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|18.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|5
|Лех
|Исхак Микаэль
|4
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|3 (3)
|Видзев Лодзь
|Альварес Франциско
|3 (1)
|Легия
|Крамер Блаж
|3 (1)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 3
|Гурник Забже
|Яницки Рафал
|1 2
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 2
|Краковия
|Какабадзе Отар
|3
|Корона Кельце
|Форнальчик Мариуш
|3