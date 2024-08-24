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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Вестерло
1:1
Конец матча
АХ Лёвен
0'
1:0
14' Гол
Авокойа Мебуде Адерире
1:1
19' Гол
Баликвиша Вильям
45' Желтая карточка
Мазиз Юссеф
52' Желтая карточка
Tuur Rommens
58' Желтая карточка
Сайяд Аллахьяр
79' Желтая карточка
Верстрате Биргер
90' Желтая карточка
Авокойа Мебуде Адерире
90'+4
1
Болат
Синан
22
Рейнолдс
Брайан
44
Luka
Vuskovic
33
Нойштедтер
Роман
25
Tuur
Rommens
34
Хасполат
Догукан
46
Arthur
Piedfort
47
Авокойа
Мебуде
Адерире
7
Сайяд
Аллахьяр
77
Алькосер
Хосимар
76
Стассин
Лукас
1
Лейсен
Тобе
27
Хиль
Оскар
II
28
Плетинкс
Эвауд
14
Рикка
Федерико
30
Акимото
Такахиро
21
Баликвиша
Вильям
4
Верстрате
Биргер
6
Ezechiel
Banzuzi
10
Мазиз
Юссеф
15
Н'Дри
Конан
33
Мертенс
Матье
Вестерло
4-2-3-1
АХ Лёвен
4-3-3

История личных встреч

Вестерло
АХ Лёвен

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

22 матча

36.4%
18.2%
45.4%
8 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
6 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

22.7%
36.4%
40.9%
5 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

ПДА
1:2
ПДА
1:1
ПДА
0:3
ПДА
0:2
ПДА
1:2
ПДА
2:0
К
2:3
ПДБВЭ
1:3
ПДБВЭ
1:2
ПДБПЭ
2:1
ПДБПЭ
1:0
ПДБВЭ
3:0
ПДБВЭ
0:0
ПДБПЭ
0:1
ПДБПЭ
1:3
ПДБ
0:1
ПДБ
1:0
ПДБ
2:1
ПДБ
2:2
ТМК
2:2
ЛП
5:1
ЛП
3:2

Голы

Всего голов

12
16

Голов в среднем за матч

1.09
1.45

Среднее время на гол

82
61

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

1.73
1.45

Среднее время на гол

52
61

Всего голов

31
32

Голов в среднем за матч

1.41
1.45

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

63
61

Бомбардиры внутри турнира

Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сайяд Аллахьяр 3 0.6
Стассин Лукас 2 0.4
Авокойа Мебуде Адерире 2 0.4
Хасполат Догукан 1 0.2
Рейнолдс Брайан 1 0.2
Мадсен Николас 1 (1) 0.2
Фриган Матия 1 0.2
Алькосер Хосимар 1 0.2
Luka Vuskovic 1 0.2
Сидорчук Сергей 0 0
АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мазиз Юссеф 2 0.4
Мертенс Матье 1 0.2
Влитинк Тибо 1 0.2
Торстейнссон Йон 1 0.2
Баликвиша Вильям 1 0.2
Шрейверс Сьебе 0 0
Плетинкс Эвауд 0 0
Н'Дри Конан 0 0
Manuel Osifo 0 0
Ezechiel Banzuzi 0 0

Карточки

Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tuur Rommens 3 0
Хасполат Догукан 2 0
Сайяд Аллахьяр 2 0
Сидорчук Сергей 1 0
Нойштедтер Роман 1 0
Фриган Матия 1 0
Авокойа Мебуде Адерире 1 0
АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акимото Такахиро 3 0
Верстрате Биргер 2 0
Хиль Оскар II 0 1
Шрейверс Сьебе 1 0
Мендиль Хамза 1 0
Мазиз Юссеф 1 0
Баликвиша Вильям 1 0
Ezechiel Banzuzi 1 0

Результаты матчей

Вестерло
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
АХ Лёвен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
2
Вестерло
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
АХ Лёвен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
4
Вестерло
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
АХ Лёвен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

8
2
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
50%
16-30
1
13%
1
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
2
40%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

13
6
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
2
33%
16-30
3
23%
3
50%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
1
17%
76-90

Пропущено

10
4
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
10%
1
25%
1-15
3
30%
1
25%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерло
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гент - Вестерло 4:1 Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3 Мехелен - Вестерло 2:4 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0
Вестерло - Хельмонд 0:0 Вестерло - Гент 1:0 Серветт - Вестерло 3:2 Вестерло - Янг Бойз 1:0 АХ Лёвен - Вестерло 1:2 Вестерло - Мехелен 0:2 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Гент - Вестерло 3:2 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 Вестерло - Стандард 3:3 Мехелен - Вестерло 3:2 Вестерло - Гент 0:3 Сент-Трейден - Вестерло 2:0 Вестерло - Генк 1:1 Мехелен - Вестерло 3:1 Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1
АХ Лёвен
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1 Андерлехт - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Генк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0
АХ Лёвен - Ланс 0:1 Валвейк - АХ Лёвен 2:4 Хейст - АХ Лёвен 0:8 АХ Лёвен - Бертем-Лифдаал 8:0 АХ Лёвен - VC Bertem-Leefdaal 8:0 АХ Лёвен - Вестерло 1:2 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Гент - АХ Лёвен 0:1 АХ Лёвен - Стандард 3:1 Мехелен - АХ Лёвен 3:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:0 АХ Лёвен - Гент 2:1 Стандард - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Мехелен 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 1:0

Результаты матчей

Вестерло
АХ Лёвен

Точный счет

1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:4
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
4
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Вестерло
АХ Лёвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2
1
2.5
1
1
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
4
3
2
2.5
1
4
2
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 4 3 1 0 7 - 3 10
2.
Вестерло
 5 3 1 1 13 - 10 10
3.
Дендер
 4 2 2 0 9 - 5 8
4.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4 2 1 1 7 - 5 7
5.
Генк
 4 2 1 1 8 - 8 7
6.
Антверпен
 0:0 5 2 1 2 8 - 4 7
7.
АХ Лёвен
 5 1 4 0 6 - 4 7
8.
Спортинг Шарлеруа
 4 2 0 2 5 - 3 6
9.
Гент
 4 2 0 2 6 - 4 6
10.
Кортрейк
 4 2 0 2 4 - 6 6
11.
Стандард
 4 1 2 1 1 - 1 5
12.
Серкль Брюгге
 4 1 1 2 6 - 7 4
13.
Брюгге
 4 1 1 2 4 - 5 4
14.
Мехелен
 0:0 5 0 3 2 4 - 8 3
15.
Беерсхот-Вильрейк
 4 0 1 3 5 - 11 1
16.
Сент-Трейден
 4 0 1 3 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерло
 3 2 1 0 8 - 4 7
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Дендер
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
АХ Лёвен
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Брюгге
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Стандард
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Генк
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Андерлехт
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Антверпен
 0:0 3 1 1 1 7 - 3 4
10.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 5 - 3 3
11.
Гент
 2 1 0 1 5 - 3 3
12.
Кортрейк
 2 1 0 1 1 - 1 3
13.
Спортинг Шарлеруа
 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Беерсхот-Вильрейк
 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Сент-Трейден
 2 0 1 1 4 - 7 1
16.
Мехелен
 0:0 2 0 0 2 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Дендер
 2 1 1 0 5 - 4 4
3.
Спортинг Шарлеруа
 2 1 0 1 4 - 2 3
4.
Гент
 2 1 0 1 1 - 1 3
5.
Антверпен
 0:0 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
Генк
 2 1 0 1 5 - 6 3
7.
Вестерло
 2 1 0 1 5 - 6 3
8.
Кортрейк
 2 1 0 1 3 - 5 3
9.
Мехелен
 0:0 3 0 3 0 1 - 1 3
10.
АХ Лёвен
 3 0 3 0 2 - 2 3
11.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Стандард
 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Серкль Брюгге
 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
Брюгге
 2 0 0 2 2 - 4 0
15.
Беерсхот-Вильрейк
 2 0 0 2 2 - 7 0
16.
Сент-Трейден
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 4
Вестерло Сайяд Аллахьяр 3 (1)
Сент-Трейден Kahveh Zahiroleslam 3 (1)
Антверпен Ондрейка Якоб 3
Дендер Берте Мохамед 3
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 3
Спортинг Шарлеруа Камара Этьен 4
Стандард Хаутекит Ибе 3
АХ Лёвен Акимото Такахиро 3
Вестерло Tuur Rommens 3
Весь список
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