Тур: 5. Стадион: Хет Куипие.
0'
1:0
14' ГолАвокойа Мебуде Адерире
1:1
19' ГолБаликвиша Вильям
45' Желтая карточкаМазиз Юссеф
52' Желтая карточкаTuur Rommens
58' Желтая карточкаСайяд Аллахьяр
79' Желтая карточкаВерстрате Биргер
90' Желтая карточкаАвокойа Мебуде Адерире
90'+4
Ход матча
14'
19'
45'
52'
58'
79'
25
Tuur
Rommens
10
Мазиз
Юссеф
15
Н'Дри
Конан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Tuur RommensЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Зигерс РубинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Йоу ГриффинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Раф Смекенс
-
Главный тренер: Timmy Simons
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Хиль ОскарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мазиз ЮссефНападающий
-
15 Н'Дри КонанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
61 Йохманс ОуэнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Влитинк ТибоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
История личных встреч
Вестерло
АХ Лёвен
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед
22 матча
36.4%
18.2%
45.4%
8 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
6 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
22.7%
36.4%
40.9%
5 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
16
Голов в среднем за матч
1.09
1.45
Среднее время на гол
82
61
Всего голов
19
16
Голов в среднем за матч
1.73
1.45
Среднее время на гол
52
61
Всего голов
31
32
Голов в среднем за матч
1.41
1.45
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
63
61
Бомбардиры внутри турнира
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сайяд Аллахьяр
|3
|0.6
|Стассин Лукас
|2
|0.4
|Авокойа Мебуде Адерире
|2
|0.4
|Хасполат Догукан
|1
|0.2
|Рейнолдс Брайан
|1
|0.2
|Мадсен Николас
|1 (1)
|0.2
|Фриган Матия
|1
|0.2
|Алькосер Хосимар
|1
|0.2
|Luka Vuskovic
|1
|0.2
|Сидорчук Сергей
|0
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мазиз Юссеф
|2
|0.4
|Мертенс Матье
|1
|0.2
|Влитинк Тибо
|1
|0.2
|Торстейнссон Йон
|1
|0.2
|Баликвиша Вильям
|1
|0.2
|Шрейверс Сьебе
|0
|0
|Плетинкс Эвауд
|0
|0
|Н'Дри Конан
|0
|0
|Manuel Osifo
|0
|0
|Ezechiel Banzuzi
|0
|0
Карточки
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tuur Rommens
|3
|0
|Хасполат Догукан
|2
|0
|Сайяд Аллахьяр
|2
|0
|Сидорчук Сергей
|1
|0
|Нойштедтер Роман
|1
|0
|Фриган Матия
|1
|0
|Авокойа Мебуде Адерире
|1
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акимото Такахиро
|3
|0
|Верстрате Биргер
|2
|0
|Хиль Оскар II
|0
|1
|Шрейверс Сьебе
|1
|0
|Мендиль Хамза
|1
|0
|Мазиз Юссеф
|1
|0
|Баликвиша Вильям
|1
|0
|Ezechiel Banzuzi
|1
|0
Результаты матчей
Вестерло
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
АХ Лёвен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
2
Вестерло
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
АХ Лёвен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
4
Вестерло
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
АХ Лёвен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
5
6
Голы по времени матча
Забито
8
2
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
50%
16-30
1
13%
1
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
2
40%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
13
6
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
2
33%
16-30
3
23%
3
50%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
1
17%
76-90
Пропущено
10
4
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
10%
1
25%
1-15
3
30%
1
25%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерло
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гент - Вестерло 4:1 Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3 Мехелен - Вестерло 2:4 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0
Вестерло - Хельмонд 0:0 Вестерло - Гент 1:0 Серветт - Вестерло 3:2 Вестерло - Янг Бойз 1:0 АХ Лёвен - Вестерло 1:2 Вестерло - Мехелен 0:2 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Гент - Вестерло 3:2 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 Вестерло - Стандард 3:3 Мехелен - Вестерло 3:2 Вестерло - Гент 0:3 Сент-Трейден - Вестерло 2:0 Вестерло - Генк 1:1 Мехелен - Вестерло 3:1 Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1
АХ Лёвен
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1 Андерлехт - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Генк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0
АХ Лёвен - Ланс 0:1 Валвейк - АХ Лёвен 2:4 Хейст - АХ Лёвен 0:8 АХ Лёвен - Бертем-Лифдаал 8:0 АХ Лёвен - VC Bertem-Leefdaal 8:0 АХ Лёвен - Вестерло 1:2 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Гент - АХ Лёвен 0:1 АХ Лёвен - Стандард 3:1 Мехелен - АХ Лёвен 3:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:0 АХ Лёвен - Гент 2:1 Стандард - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Мехелен 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 1:0
Результаты матчей
Вестерло
АХ Лёвен
Точный счет
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:4
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
4
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Вестерло
АХ Лёвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
21
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
32
14
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|5
|3
|1
|1
|13 - 10
|10
|3.
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|4.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|6.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|8 - 4
|7
|7.
|5
|1
|4
|0
|6 - 4
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|1 - 1
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|0:0
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|15.
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
|16.
|4
|0
|1
|3
|5 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|7 - 3
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|14.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|4 - 7
|1
|16.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|5.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|9.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|10.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|11.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|14.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|4
|Вестерло
|Сайяд Аллахьяр
|3 (1)
|Сент-Трейден
|Kahveh Zahiroleslam
|3 (1)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|3
|Дендер
|Берте Мохамед
|3
|Антверпен
|Одои Денис
|1 3
|Спортинг Шарлеруа
|Камара Этьен
|4
|Стандард
|Хаутекит Ибе
|3
|АХ Лёвен
|Акимото Такахиро
|3
|Вестерло
|Tuur Rommens
|3