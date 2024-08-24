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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Зрители: 12540 Главный судья: Ван Дер Эйк Сандер
НЕК Неймеген
1:0
Конец матча
ПЕК Зволле
0'
36' Желтая карточка
Фихтингер Ник
45' Желтая карточка
Эль-Аззузи Ануар
46' Желтая карточка
Лутонда Тьерри
55' Желтая карточка
Перейра Брайанн
64' Вторая желтая карточка
Лутонда Тьерри
1:0
87' Гол
Гонсалес Роберто
90'+7

Ход матча

36'
 
Фихтингер Ник
45'
 
Эль-Аззузи Ануар
46'
 
Лутонда Тьерри
55'
Перейра Брайанн
 
59'
Хансен Сонтье
Худемакерс Меес
 
64'
 
Лутонда Тьерри
66'
Оуведжан Томас
Перейра Брайанн
 
74'
 
Де Рой Кай
Крастев Филип
81'
 
Ван Дер Хар Дамиан
Венте Дилан
81'
Argyris Darelas
Basar Onal
 
87'
Гонсалес Роберто
1:0
90'
 
Бёйтинк Томас
Фихтингер Ник
90'
 
Мбайо Дилан
Веланас Одиссеус

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 4
  • 224 Количество передач 283
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

22
Руфс
Робин
2
Перейра
Брайанн
4
Маркес
Иван
17
Нюйтинк
Брэм
24
Вердонк
Калвин
71
Пропер
Дирк
6
Худемакерс
Меес
7
Гонсалес
Роберто
23
Сано
Кадаи
11
Basar
Onal
18
Огава
Коки
1
Схенделаар
Яспер
23
Рейндерс
Элиано
28
Гравес
Симон
4
Ансельмо
Гарсия-Макналти
5
Лутонда
Тьерри
34
Фихтингер
Ник
6
Эль-Аззузи
Ануар
18
Веланас
Одиссеус
10
Ван
Ден
Берг
Дэйв
50
Крастев
Филип
9
Венте
Дилан
НЕК Неймеген
4-2-3-1
ПЕК Зволле
4-2-3-1

История личных встреч

НЕК Неймеген
ПЕК Зволле

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

18 матчей

22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

22.2%
22.2%
55.6%
4 победы 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

Э
2:2
Э
1:3
Э
1:1
Э
2:0
К
2:0
Э
2:0
ТМК
2:1
Э
1:1
Э
2:0
ТМК
3:1
Э
2:2
К
2:1
Э
3:3
Э
1:5
ТМС
0:1
Э
1:3
Э
0:4
К
0:2

Голы

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1.33
1.44

Среднее время на гол

67
62

Всего голов

15
17

Голов в среднем за матч

1.67
1.89

Среднее время на гол

54
47

Всего голов

27
30

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

60
54

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Роберто 1 0.33
Сано Кадаи 1 0.33
Ван Рой Барт 0 0
ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крастев Филип 1 0.33

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Иван 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Перейра Брайанн 1 0
ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лутонда Тьерри 1 1
Крастев Филип 2 0
Фихтингер Ник 2 0
Рейндерс Элиано 1 0
Эль-Аззузи Ануар 1 0

Результаты матчей

НЕК Неймеген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ПЕК Зволле
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
НЕК Неймеген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ПЕК Зволле
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

0
0
НЕК Неймеген
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ПЕК Зволле
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
33%
1
14%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Твенте 1:2 НЕК Неймеген - Гавр 1:1 НЕК Неймеген - Олимпиакос 0:2
НЕК Неймеген - Герта 0:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2 Шоузе Эльфталь - НЕК Неймеген 0:5 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:4 НЕК Неймеген - Фейеноорд 2:3 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2 Витесс - НЕК Неймеген 0:3 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - ПСВ 3:1 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:0 Волендам - НЕК Неймеген 2:5
ПЕК Зволле
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5 Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 5:0
Херенвен - ПЕК Зволле 5:2 ПЕК Зволле - Хорсенс 1:2 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3 Аякс - ПЕК Зволле 0:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:2 Валвейк - ПЕК Зволле 1:1 Фейеноорд - ПЕК Зволле 5:0 ПЕК Зволле - Хераклес 3:1 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Эксельсиор 2:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Аякс 1:3 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Волендам 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:7

Результаты матчей

НЕК Неймеген
ПЕК Зволле

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:5
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
1:5
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

НЕК Неймеген
ПЕК Зволле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 2:0 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Гронинген
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
5.
Утрехт
 0:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
7.
Виллем II
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Твенте
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
НАК Бреда
 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
10.
Аякс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Херенвен
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
16.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
17.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
18.
Алмере Сити
 0:2 Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
НАК Бреда
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
ПСВ
 2:0 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Гронинген
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Виллем II
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Утрехт
 0:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Херенвен
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Твенте
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Валвейк
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Хераклес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
ПЕК Зволле
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
18.
Алмере Сити
 0:2 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 2:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Фейеноорд
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Гронинген
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Утрехт
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Хераклес
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Виллем II
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Аякс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Херенвен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
НАК Бреда
 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
Алмере Сити
 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
Валвейк
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
18.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гронинген Схредерс Йорг 2 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго II 2 (1)
Фортуна Ситтард Халилович Ален 2
ПСВ Лосано Ирвинг 2
Валвейк Ван дер Венне Рихард 2
Весь список

Топ нарушителей
ПЕК Зволле Лутонда Тьерри 1 1
Херенвен Бохневич Павел 2
ПЕК Зволле Крастев Филип 2
Херенвен Брауде Оливер 2
ПЕК Зволле Фихтингер Ник 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Мбайо Дилан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 94'
      НЕК Неймеген начинает контратаку
    • 94'
      НЕК Неймеген пытается что-то создать.
    • 94'
      Хорошую попытку сделал Бёйтинк Томас. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 93'
      Мбайо Дилан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 93'
      Оуведжан Томас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 93'
      ПЕК Зволле пытается что-то создать.
    • 93'
      ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 93'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 92'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
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