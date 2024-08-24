Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Хорошую попытку сделал Дэйви ван ден Берг. Удар в створ, но вратарь начеку

49' Венте Дилан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Сано Кадаи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Эль-Аззузи Ануар совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

45' Оооо... вот это был удар! Огава Коки должен был забить с этой позиции.

45' Огава Коки оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

45' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

44' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

40' Матч возобновится спорным мячом

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

39' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

38' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

37' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Фихтингер Ник тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

36' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

35' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

35' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

31' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Эль-Аззузи Ануар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Дэйви ван ден Берг и попал в перекладину!

30' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

29' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

29' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Гонсалес Роберто навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Пропер Дирк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

24' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

24' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Эль-Аззузи Ануар не смог попасть в створ ударом издали

23' Крастев Филип создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

21' Худемакерс Меес наказан за толчок Дэйви ван ден Берг

20' Руфс Робин взял и забрал мяч на выходе

19' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

16' Матч возобновлен

15' Маркес Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Веланас Одиссеус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

13' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Огава Коки оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Гонсалес Роберто навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

9' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

9' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

8' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Ансельмо Гарсия-Макналти пробует нанести удар издали, но Робин Руфс держит все под контролем

6' Фихтингер Ник создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Гонсалес Роберто навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре