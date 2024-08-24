Тур: 3. Стадион: Гоффертштадион. Зрители: 12540 Главный судья: Ван Дер Эйк Сандер
1:0
Конец матча
0'
36' Желтая карточкаФихтингер Ник
45' Желтая карточкаЭль-Аззузи Ануар
46' Желтая карточкаЛутонда Тьерри
55' Желтая карточкаПерейра Брайанн
64' Вторая желтая карточкаЛутонда Тьерри
1:0
87' ГолГонсалес Роберто
90'+7
Ход матча
36'
45'
46'
55'
64'
87'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
7 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 4
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 4
-
224 Количество передач 283
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
22
Руфс
Робин
17
Нюйтинк
Брэм
71
Пропер
Дирк
23
Сано
Кадаи
11
Basar
Onal
18
Огава
Коки
- Основной состав
-
22 Руфс РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Сано КадаиПолузащитник
-
11 Basar OnalПолузащитник
-
18 Огава КокиНападающий
- Запасные игроки
-
31 Янсе РейкВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Артс Д'ЛеануЗащитник
- Полузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
-
29 Де Вит КасПолузащитник
-
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Гравес СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
11 Мбайо ДиланПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Де Рой КайПолузащитник
-
30 Томас РайанПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
НЕК Неймеген
ПЕК Зволле
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
18 матчей
22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
22.2%
22.2%
55.6%
4 победы 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1.33
1.44
Среднее время на гол
67
62
Всего голов
15
17
Голов в среднем за матч
1.67
1.89
Среднее время на гол
54
47
Всего голов
27
30
Голов в среднем за матч
1.5
1.67
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
60
54
Бомбардиры внутри турнира
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалес Роберто
|1
|0.33
|Сано Кадаи
|1
|0.33
|Ван Рой Барт
|0
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крастев Филип
|1
|0.33
Карточки
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркес Иван
|1
|0
|Худемакерс Меес
|1
|0
|Перейра Брайанн
|1
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лутонда Тьерри
|1
|1
|Крастев Филип
|2
|0
|Фихтингер Ник
|2
|0
|Рейндерс Элиано
|1
|0
|Эль-Аззузи Ануар
|1
|0
Результаты матчей
НЕК Неймеген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ПЕК Зволле
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
НЕК Неймеген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ПЕК Зволле
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
0
0
НЕК Неймеген
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ПЕК Зволле
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
33%
1
14%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Твенте 1:2 НЕК Неймеген - Гавр 1:1 НЕК Неймеген - Олимпиакос 0:2
НЕК Неймеген - Герта 0:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2 Шоузе Эльфталь - НЕК Неймеген 0:5 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:4 НЕК Неймеген - Фейеноорд 2:3 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2 Витесс - НЕК Неймеген 0:3 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - ПСВ 3:1 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:0 Волендам - НЕК Неймеген 2:5
ПЕК Зволле
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5 Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 5:0
Херенвен - ПЕК Зволле 5:2 ПЕК Зволле - Хорсенс 1:2 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3 Аякс - ПЕК Зволле 0:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:2 Валвейк - ПЕК Зволле 1:1 Фейеноорд - ПЕК Зволле 5:0 ПЕК Зволле - Хераклес 3:1 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Эксельсиор 2:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Аякс 1:3 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Волендам 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:7
Результаты матчей
НЕК Неймеген
ПЕК Зволле
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:5
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
1:5
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
НЕК Неймеген
ПЕК Зволле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|5.
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|18.
|0:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|2:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|18.
|0:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|0:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Гронинген
|Схредерс Йорг
|2 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго II
|2 (1)
|Фортуна Ситтард
|Халилович Ален
|2
|ПСВ
|Лосано Ирвинг
|2
|Валвейк
|Ван дер Венне Рихард
|2
|ПЕК Зволле
|Лутонда Тьерри
|1 1
|Херенвен
|Бохневич Павел
|2
|ПЕК Зволле
|Крастев Филип
|2
|Херенвен
|Брауде Оливер
|2
|ПЕК Зволле
|Фихтингер Ник
|2