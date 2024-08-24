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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Маккили Дэнни
Алмере Сити
0:2
Второй тайм: 51'
ПСВ
0'
0:1
10' Гол
Тиль Гус
0:2
15' Гол
Де Йонг Люк
37' Желтая карточка
Тиль Гус

Ход матча

10'
0:1
Тиль Гус
(Ланг Ноа)
15'
0:2
Де Йонг Люк
(Веерман Йоэй)
37'
 
Тиль Гус

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 8
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 116 Количество передач 287
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Алмере Сити
Ничья
ПСВ
8.00
9.20
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1.19
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Все Коэффициенты
1
Баккер
Нордин
20
Акуджоби
Хамди
3
Якобс
Йоей
25
Маменги
Кристофер
14
Загаритис
Василиос
5
Ван
Де
Камп
Йокем
Ритмистер
23
Бальбао
Алекс
8
Ресинк
Стейе
27
Делорье-Шобе
Логан
17
Хансен
Корнелиус
24
Маттуар
Фез
1
Бенитес
Вальтер
37
Ледесма
Ричард
6
Фламинго
Райан
18
Боскальи
Оливье
35
Оппегорд
Фредрик
7
Тильман
Малик
20
Тиль
Гус
23
Веерман
Йоэй
27
Лосано
Ирвинг
9
Де
Йонг
Люк
10
Ланг
Ноа
Алмере Сити
4-3-3
ПСВ
4-3-3

История личных встреч

Алмере Сити
ПСВ

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

Э
2:0
Э
0:4
К
1:5

Голы

Всего голов

2
9

Голов в среднем за матч

2
4.5

Среднее время на гол

45
20

Всего голов

3
9

Голов в среднем за матч

1
3

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
30

Бомбардиры внутри турнира

Алмере Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лосано Ирвинг 2 0.67
Бакайоко Жоан 2 0.67
Де Йонг Люк 1 0.33
Тиль Гус 1 0.33
Схаутен Йерди 1 0.33
Тильман Малик 1 0.33
Дриауех Каухайб 1 0.33
Веерман Йоэй 0 0
Боскальи Оливье 0 0
Ланг Ноа 0 0

Карточки

Алмере Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гийом Батист 0 1
Висус Рикардо 0 1
Флоранюс Шерел 1 0
Маменги Кристофер 1 0
Ресинк Стейе 1 0
Emanuel Poku 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тиль Гус 1 0

Результаты матчей

Алмере Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ПСВ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Алмере Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ПСВ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
5
Алмере Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ПСВ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Алмере Сити
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Фортуна Ситтард - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Боруссия-2 Д - Алмере Сити 0:3
Самсунспор - Алмере Сити 0:1 Коньяспор - Алмере Сити 3:2 Херенвен - Алмере Сити 1:0 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2 Алмере Сити - ФКСБ 1:2 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:4 Аякс - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - Херенвен 1:1 Твенте - Алмере Сити 3:1 Алмере Сити - Спарта Роттердам 2:3 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 1:1 Валвейк - Алмере Сити 0:0 Алмере Сити - Волендам 1:1 Фортуна - Алмере Сити 0:2 Витесс - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Утрехт 1:1
ПСВ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хераклес - ПСВ 1:3 ПСВ - Валвейк 5:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 ПСВ - Валенсия 2:1
ПСВ - Эйндховен 3:2 Падерборн - ПСВ 2:1 ПСВ - Брюгге 1:1 ПСВ - Андерлехт 0:3 ПСВ - Валвейк 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:1 ПСВ - Спарта Роттердам 4:2 Херенвен - ПСВ 0:8 ПСВ - Витесс 6:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 5:1 Эксельсиор - ПСВ 0:2 НЕК Неймеген - ПСВ 3:1 ПСВ - Твенте 1:0 Боруссия Д - ПСВ 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 0:1 ПСВ - Фейеноорд 2:2

Результаты матчей

Алмере Сити
ПСВ

Точный счет

0:1
1 раз 100%
5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Алмере Сити
ПСВ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 2:0 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Гронинген
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
5.
Утрехт
 0:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
7.
Виллем II
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Твенте
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
НАК Бреда
 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
10.
Аякс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Херенвен
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
16.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
17.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
18.
Алмере Сити
 0:2 Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
НАК Бреда
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
ПСВ
 2:0 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Гронинген
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Виллем II
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Утрехт
 0:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Херенвен
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Твенте
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Валвейк
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Хераклес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
ПЕК Зволле
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
18.
Алмере Сити
 0:2 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 2:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Фейеноорд
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Гронинген
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Утрехт
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Хераклес
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Виллем II
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Аякс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Херенвен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
НАК Бреда
 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
Алмере Сити
 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
Валвейк
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
18.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гронинген Схредерс Йорг 2 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго II 2 (1)
Фортуна Ситтард Халилович Ален 2
ПСВ Лосано Ирвинг 2
Валвейк Ван дер Венне Рихард 2
Весь список

Топ нарушителей
ПЕК Зволле Лутонда Тьерри 1 1
Херенвен Бохневич Павел 2
ПЕК Зволле Крастев Филип 2
Херенвен Брауде Оливер 2
ПЕК Зволле Фихтингер Ник 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Акуджоби Хамди из команды Алмере Сити заходит слишком далеко, он валит Де Йонг Люк.
    • 46'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Контроль мяча: Алмере Сити: 28%, ПСВ: 72%.
    • 45'
      Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 45'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 45'
      Контроль мяча: Алмере Сити: 28%, ПСВ: 72%.
    • 45'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 44'
      Удар от ворот произведет Алмере Сити
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yanmar Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Алмере Сити
    Ничья
    ПСВ
    8.00
    9.20
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    1.19
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