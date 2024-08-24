  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Маккили Дэнни
Алмере Сити
1:7
Конец матча
ПСВ
0'
0:1
10' Гол
Тиль Гус
0:2
15' Гол
Де Йонг Люк
37' Желтая карточка
Тиль Гус
1:2
57' Гол
Хансен Корнелиус
60' Желтая карточка
Бальбао Алекс
1:3
65' Гол
Дриауех Каухайб
1:4
71' Гол
Тильман Малик
1:5
78' Гол в свои ворота
Барбе Тео
1:6
83' Гол
Лосано Ирвинг
1:7
90' Гол
Пепи Рикардо
90'+3

Ход матча

10'
0:1
Тиль Гус
(Ланг Ноа)
15'
0:2
Де Йонг Люк
(Веерман Йоэй)
37'
 
Тиль Гус
57'
Хансен Корнелиус
(Ван Де Камп Йокем Ритмистер)
1:2
60'
Бальбао Алекс
 
62'
 
Дриауех Каухайб
Ланг Ноа
65'
1:3
Дриауех Каухайб
(Лосано Ирвинг)
66'
Делорье-Шобе Логан
Маттуар Фез
 
66'
Пуриэль Джеффри
Emanuel Poku
 
71'
1:4
Тильман Малик
(Веерман Йоэй)
73'
 
Пепи Рикардо
Де Йонг Люк
73'
 
Дамс Маттео
Оппегорд Фредрик
75'
Налич Ади
Маменги Кристофер
 
75'
Барбе Тео
Бальбао Алекс
 
78'
1:5
Барбе Тео
83'
1:6
Лосано Ирвинг
(Фламинго Райан)
88'
 
Michael Bresser
Ледесма Ричард
90'
1:7
Пепи Рикардо
(Дриауех Каухайб)

Статистика матча

  • 1 Голы 7
  • 0 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 11
  • 1 Угловые 9
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 222 Количество передач 639
  • 26 Владение мячом, % 74

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Баккер
Нордин
20
Акуджоби
Хамди
3
Якобс
Йоей
25
Маменги
Кристофер
14
Загаритис
Василиос
5
Ван
Де
Камп
Йокем
Ритмистер
23
Бальбао
Алекс
8
Ресинк
Стейе
27
Делорье-Шобе
Логан
17
Хансен
Корнелиус
24
Маттуар
Фез
1
Бенитес
Вальтер
37
Ледесма
Ричард
6
Фламинго
Райан
18
Боскальи
Оливье
35
Оппегорд
Фредрик
7
Тильман
Малик
20
Тиль
Гус
23
Веерман
Йоэй
27
Лосано
Ирвинг
9
Де
Йонг
Люк
10
Ланг
Ноа
Алмере Сити
4-3-3
ПСВ
4-3-3

История личных встреч

Алмере Сити
ПСВ

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

Э
2:0
Э
0:4
К
1:5

Голы

Всего голов

2
9

Голов в среднем за матч

2
4.5

Среднее время на гол

45
20

Всего голов

3
9

Голов в среднем за матч

1
3

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
30

Бомбардиры внутри турнира

Алмере Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хансен Корнелиус 1 0.33
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лосано Ирвинг 3 1
Дриауех Каухайб 2 0.67
Тильман Малик 2 0.67
Бакайоко Жоан 2 0.67
Де Йонг Люк 1 0.33
Тиль Гус 1 0.33
Схаутен Йерди 1 0.33
Пепи Рикардо 1 0.33
Веерман Йоэй 0 0
Боскальи Оливье 0 0
Ланг Ноа 0 0
Фламинго Райан 0 0

Карточки

Алмере Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гийом Батист 0 1
Висус Рикардо 0 1
Флоранюс Шерел 1 0
Маменги Кристофер 1 0
Ресинк Стейе 1 0
Бальбао Алекс 1 0
Emanuel Poku 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тиль Гус 1 0

Результаты матчей

Алмере Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ПСВ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

2
0
Алмере Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ПСВ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
5
Алмере Сити
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ПСВ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

2
8
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
50%
3
38%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
3
43%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
13
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
50%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
50%
4
31%
76-90

Пропущено

10
5
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
3
30%
1
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
2
20%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Алмере Сити
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Фортуна Ситтард - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Боруссия-2 Д - Алмере Сити 0:3
Самсунспор - Алмере Сити 0:1 Коньяспор - Алмере Сити 3:2 Херенвен - Алмере Сити 1:0 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2 Алмере Сити - ФКСБ 1:2 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:4 Аякс - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - Херенвен 1:1 Твенте - Алмере Сити 3:1 Алмере Сити - Спарта Роттердам 2:3 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 1:1 Валвейк - Алмере Сити 0:0 Алмере Сити - Волендам 1:1 Фортуна - Алмере Сити 0:2 Витесс - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Утрехт 1:1
ПСВ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хераклес - ПСВ 1:3 ПСВ - Валвейк 5:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 ПСВ - Валенсия 2:1
ПСВ - Эйндховен 3:2 Падерборн - ПСВ 2:1 ПСВ - Брюгге 1:1 ПСВ - Андерлехт 0:3 ПСВ - Валвейк 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:1 ПСВ - Спарта Роттердам 4:2 Херенвен - ПСВ 0:8 ПСВ - Витесс 6:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 5:1 Эксельсиор - ПСВ 0:2 НЕК Неймеген - ПСВ 3:1 ПСВ - Твенте 1:0 Боруссия Д - ПСВ 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 0:1 ПСВ - Фейеноорд 2:2

Результаты матчей

Алмере Сити
ПСВ

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:7
1 раз 50%
5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
5
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
1:7
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 50%
7
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:7
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:7
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
7
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Алмере Сити
ПСВ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 15 - 3 9
2.
Утрехт
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Гронинген
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
6.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
7.
Виллем II
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Твенте
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Аякс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
НАК Бреда
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Херенвен
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
16.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
17.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Гронинген
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Виллем II
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Утрехт
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
НАК Бреда
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Херенвен
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Твенте
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Валвейк
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Хераклес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
ПЕК Зволле
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 10 - 2 6
2.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Фейеноорд
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
4.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Гронинген
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Хераклес
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Виллем II
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Херенвен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Аякс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
НАК Бреда
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
Алмере Сити
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
Валвейк
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
18.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
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Топ бомбардиров
ПСВ Лосано Ирвинг 3 (1)
ПСВ Дриауех Каухайб 2 (1)
Гронинген Схредерс Йорг 2 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго II 2 (1)
Фортуна Ситтард Халилович Ален 2
Весь список

Топ нарушителей
ПЕК Зволле Лутонда Тьерри 1 1
Херенвен Бохневич Павел 2
НАК Бреда Берг Ян 2
ПЕК Зволле Крастев Филип 2
Херенвен Брауде Оливер 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Контроль мяча: Алмере Сити: 26%, ПСВ: 74%.
  • 92'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 92'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 92'
    Судья сигнализирует, что Дриауех Каухайб из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Ресинк Стейе
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 90'
    Дриауех Каухайб сделал результативную передачу.
  • 90'
    Г О О О О Л - Рикардо Пепи забивает с правой ноги!
  • 90'
    Дриауех Каухайб из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 90'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 90'
    Контроль мяча: Алмере Сити: 26%, ПСВ: 74%.
  • 90'
    Удар от ворот произведет Алмере Сити
  • 89'
    ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 88'
    Тактическая замена. Ледесма Ричард уходит с поля и его заменяет Michael Bresser
  • 88'
    ШТАНГА! Так было близко к голу - Веерман Йоэй нанес удар в каркас ворот!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 88'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 87'
      Налич Ади из команды Алмере Сити перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 87'
      Йоей Якобс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 86'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 86'
      Дриауех Каухайб из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 85'
      Загаритис Василиос из команды Алмере Сити перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 85'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 84'
      Фламинго Райан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 84'
      Лосано Ирвинг удалось забить из легкой позиции.
    • 83'
      Фламинго Райан сделал результативную передачу.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yanmar Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Алмере Сити 1:7 ПСВ онлайн

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