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Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Г О О О О Л - Рикардо Пепи забивает с правой ноги!

Йоей Якобс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Г О О О О Л - Лосано Ирвинг забивает с правой ноги!

82' Удар от ворот произведет ПСВ

82' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

79' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол ПСВ будет все-таки засчитан.

78' Г О О О О Л - Барбе Тео уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

77' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Тиль Гус пробует нанести удар издали, но Нордин Баккер держит все под контролем

75' Ох, нехорошо это выглядит. Ресинк Стейе получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Ресинк Стейе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Тактическая замена. Де Йонг Люк уходит с поля и его заменяет Рикардо Пепи

72' Веерман Йоэй создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Г О О О О Л - Тильман Малик забивает с правой ноги!

67' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

66' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Г О О О О Л - Дриауех Каухайб забивает с правой ноги!

64' Хорошую попытку сделал Тиль Гус . Удар в створ, но вратарь начеку

64' Веерман Йоэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

61' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Боскальи Оливье нанес удар головой, но Нордин Баккер спокойно отбил мяч.

60' Бальбао Алекс получил желтую карточку от судьи

57' Г О О О О Л - Хансен Корнелиус забивает с правой ноги!

56' Матч возобновится спорным мячом

56' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

56' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Матч возобновлен

55' Ох, нехорошо это выглядит. Маттуар Фез получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Маттуар Фез на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

50' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Баккер Нордин взял и забрал мяч на выходе

48' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

47' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля