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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Грасcхоппер
1:0
Первый тайм: 43'
Сьон
0'
1:0
1' Гол
Ли Юн Чун

Ход матча

1'
Ли Юн Чун
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Лучшие коэффициенты
Грасcхоппер
Ничья
Сьон
2.85
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4.50
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6.80
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Все Коэффициенты
71
Хаммель
Джастин
2
Абелс
Дирк
4
Кристерс
Тоберс
15
Секо
Аюму
22
Шмиц
Бенно
7
Нденге
Тсии-Виллиам
6
Абраши
Амир
10
Giotto
Morandi
21
Мабил
Авер
18
Ли
Юн
Чун
20
Evans
Maurin
16
Фаюлу
Тимоти
14
Лаванши
Нума
2
Шмид
Йоэль
4
Gora
Diouf
20
Хефти
Ниас
88
Ali
Kabacalman
8
Бальтазар
29
Theo
Berdayes
7
Шуареф
Ильяс
11
Theo
Bouchlarhem
9
Соргич
Деян
Грасcхоппер
4-3-3
Сьон
4-2-3-1

История личных встреч

Грасcхоппер
Сьон

26 матчей

80.8%
19.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.7%
38.5%
3.8%
15 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
38.5%
7.7%
14 побед 10 ничьих 0 побед

29 матчей

17.2%
82.8%
0 побед 5 ничьих 24 победы

Первый тайм

31%
69%
0 побед 9 ничьих 21 победа

Второй тайм

34.5%
65.5%
0 побед 10 ничьих 21 победа

55 матчей

38.2%
18.2%
43.6%
21 победа 10 ничьих 24 победы

Первый тайм

27.3%
34.5%
38.2%
15 побед 19 ничьих 21 победа

Второй тайм

25.5%
36.4%
38.1%
14 побед 20 ничьих 21 победа

История матчей

ТМК
4:0
К
3:0
С
1:3
С
1:2
С
4:4
С
2:2
С
0:1
С
2:0
С
1:3
С
3:1
С
0:3
С
0:0
С
2:1
С
0:2
С
1:3
С
3:0
С
3:2
С
1:1
С
0:1
С
4:2
С
2:1
С
2:1
С
3:0
С
3:2
С
2:0
С
0:0
С
0:5
С
0:0
С
3:1
С
4:2
С
2:0
С
0:0
С
0:4
С
1:1
С
1:1
С
0:2
С
3:2
С
0:2
С
2:1
С
2:0
С
2:0
К
1:2
С
2:0
С
2:0
С
0:4
С
1:0
С
2:0
С
2:3
С
3:1
С
1:4
С
0:2
С
0:0
С
3:1
С
2:0
С
0:2

Голы

Всего голов

40
38

Голов в среднем за матч

1.43
1.41

Среднее время на гол

63
63

Всего голов

46
37

Голов в среднем за матч

1.7
1.32

Среднее время на гол

52
68

Всего голов

86
75

Голов в среднем за матч

1.56
1.36

Тотал матчей

2.5
50
Больше 91%
Меньше 9%
5
47
Больше 85%
Меньше 15%
8
30
Больше 55%
Меньше 45%
25
20
Больше 36%
Меньше 64%
35
9
Больше 16%
Меньше 84%
46
3
Больше 5%
Меньше 95%
52
1
Больше 2%
Меньше 98%
54
1
Больше 2%
Меньше 98%
54

Среднее время на гол

57
66

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шюрпф Паскаль 1 0.2
Ли Юн Чун 1 0.2
Nikolas Muci 1 0.2
Giotto Morandi 1 (1) 0.2
Мабил Авер 0 0
Матам Тео Ндика 0 0
Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джокич Деян 2 0.4
Christian Souza 1 0.2
Шуареф Ильяс 1 0.2
Theo Berdayes 1 0.2
Лаванши Нума 1 0.2
Шмид Йоэль 1 0.2
Ali Kabacalman 1 (1) 0.2
Соргич Деян 0 0
Буа Кевин 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 2 0
Giotto Morandi 2 0
Шюрпф Паскаль 1 0
Мабил Авер 1 0
Бабунски Дориан 1 0
Секо Аюму 1 0
Кристерс Тоберс 1 0
Паскочи Максим 1 0
Simone Stroscio 1 0
Evans Maurin 1 0
Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаванши Нума 2 0
Фаюлу Тимоти 2 0
Соргич Деян 1 0
Буа Кевин 1 0
Ali Kabacalman 1 0
Русев Георги 1 0
Бальтазар 1 0
Theo Bouchlarhem 1 0

Результаты матчей

Грасcхоппер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сьон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0
Грасcхоппер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сьон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
6
Грасcхоппер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сьон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Бавария - Грасcхоппер 4:0 Регенсдорф - Грасcхоппер 0:9 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Базель 0:3
Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Сьон - Грасcхоппер 4:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:1 Тун - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Тун 1:1 Лозанна - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:1 Грасcхоппер - Ивердон 2:0 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 3:2 Серветт - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Ивердон - Грасcхоппер 3:2
Сьон
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Делемон - Сьон 1:1 Сьон - Винтертур 2:0 Люцерн - Сьон 1:0 Сьон - Лозанна 4:0
Сьон - Вильярреал 1:3 Янг Бойз - Сьон 1:2 Сьон - Ивердон 4:1 Сьон - Нёвшатель Ксамакс 0:3 Сьон - Грасcхоппер 4:0 Сьон - Брага 1:3 Сьон - Шаффхаузен 3:0 Беллинцона - Сьон 0:2 Арау - Сьон 1:2 Сьон - Виль 4:0 Сьон - Лугано 0:2 Тун - Сьон 1:0 Сьон - Стад де Ньон 1:0 Баден - Сьон 0:3 Сьон - Вадуц 2:2 Сьон - Нёвшатель Ксамакс 1:1

Результаты матчей

Грасcхоппер
Сьон

Точный счет

0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Грасcхоппер
Сьон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 4 3 1 0 10 - 4 10
2.
Люцерн
 5 3 1 1 10 - 6 10
3.
Санкт-Галлен
 4 3 0 1 9 - 4 9
4.
Лугано
 4 3 0 1 9 - 6 9
5.
Сьон
 0:1 5 3 0 2 8 - 3 9
6.
Серветт
 5 3 0 2 9 - 13 9
7.
Базель
 4 2 0 2 12 - 5 6
8.
Грасcхоппер
 1:0 5 1 1 3 4 - 8 4
9.
Винтертур
 5 1 1 3 3 - 9 4
10.
Лозанна
 4 1 0 3 6 - 12 3
11.
Ивердон
 4 0 2 2 4 - 7 2
12.
Янг Бойз
 5 0 2 3 6 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сьон
 0:1 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Санкт-Галлен
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Цюрих
 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
Люцерн
 3 2 0 1 5 - 2 6
5.
Лугано
 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Серветт
 3 2 0 1 6 - 9 6
7.
Винтертур
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Грасcхоппер
 1:0 3 1 1 1 3 - 5 4
9.
Лозанна
 2 1 0 1 6 - 6 3
10.
Янг Бойз
 2 0 1 1 3 - 4 1
11.
Ивердон
 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Базель
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 3 2 0 1 11 - 3 6
2.
Цюрих
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Люцерн
 2 1 1 0 5 - 4 4
4.
Лугано
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Санкт-Галлен
 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
Серветт
 2 1 0 1 3 - 4 3
7.
Сьон
 0:1 3 1 0 2 2 - 3 3
8.
Ивердон
 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Янг Бойз
 3 0 1 2 3 - 9 1
10.
Грасcхоппер
 1:0 2 0 0 2 1 - 3 0
11.
Лозанна
 2 0 0 2 0 - 6 0
12.
Винтертур
 3 0 0 3 2 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Базель Барри Тьерно 5
Люцерн Lars Villiger 4 (1)
Люцерн Клиджэ Тибо 3 (1)
Янг Бойз Ганвула Сильвер 3
Серветт Кутеса Дерек 3
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 3
Ивердон Тижани Мохамед 1 1
Винтертур Арнольд Ремо 1 1
Янг Бойз Хаджам Жауэн 1 1
Грасcхоппер Абраши Амир 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Г О О О О Л - Ли Юн Чун бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Грасcхоппер
Ничья
Сьон
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