  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Зрители: 4652
Грасcхоппер
3:1
Конец матча
Сьон
0'
1:0
1' Гол
Ли Юн Чун
1:1
59' Гол
Буа Кевин
2:1
62' Гол
Кристерс Тоберс
67' Желтая карточка
Evans Maurin
69' Желтая карточка
Буа Кевин
3:1
90' Гол
Нденге Тсии-Виллиам
90'+4

Ход матча

1'
Ли Юн Чун
1:0
46'
 
Буа Кевин
Theo Berdayes
59'
1:1
Буа Кевин
(Соргич Деян)
62'
Кристерс Тоберс
(Giotto Morandi)
2:1
67'
Evans Maurin
 
68'
Абубакар-Анкра Асума
Evans Maurin
 
69'
 
Буа Кевин
70'
 
Джокич Деян
Соргич Деян
70'
 
Christian Souza
Theo Bouchlarhem
70'
 
Сиприано Маркос Робсон
Хефти Ниас
79'
Мейер Тим
Мабил Авер
 
79'
Шюрпф Паскаль
Giotto Morandi
 
79'
Nikolas Muci
Ли Юн Чун
 
84'
 
Соу Ноэ
Шмид Йоэль
90'
Нденге Тсии-Виллиам
3:1
90'
Паскочи Максим
Абраши Амир
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 8
  • 8 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 437 Количество передач 434
  • 49 Владение мячом, % 51
71
Хаммель
Джастин
2
Абелс
Дирк
4
Кристерс
Тоберс
15
Секо
Аюму
22
Шмиц
Бенно
7
Нденге
Тсии-Виллиам
6
Абраши
Амир
10
Giotto
Morandi
21
Мабил
Авер
18
Ли
Юн
Чун
20
Evans
Maurin
16
Фаюлу
Тимоти
14
Лаванши
Нума
2
Шмид
Йоэль
4
Gora
Diouf
20
Хефти
Ниас
88
Ali
Kabacalman
8
Бальтазар
29
Theo
Berdayes
7
Шуареф
Ильяс
11
Theo
Bouchlarhem
9
Соргич
Деян
Грасcхоппер
4-3-3
Сьон
4-2-3-1

История личных встреч

Грасcхоппер
Сьон

26 матчей

80.8%
19.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.7%
38.5%
3.8%
15 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
38.5%
7.7%
14 побед 10 ничьих 0 побед

29 матчей

17.2%
82.8%
0 побед 5 ничьих 24 победы

Первый тайм

31%
69%
0 побед 9 ничьих 21 победа

Второй тайм

34.5%
65.5%
0 побед 10 ничьих 21 победа

55 матчей

38.2%
18.2%
43.6%
21 победа 10 ничьих 24 победы

Первый тайм

27.3%
34.5%
38.2%
15 побед 19 ничьих 21 победа

Второй тайм

25.5%
36.4%
38.1%
14 побед 20 ничьих 21 победа

История матчей

ТМК
4:0
К
3:0
С
1:3
С
1:2
С
4:4
С
2:2
С
0:1
С
2:0
С
1:3
С
3:1
С
0:3
С
0:0
С
2:1
С
0:2
С
1:3
С
3:0
С
3:2
С
1:1
С
0:1
С
4:2
С
2:1
С
2:1
С
3:0
С
3:2
С
2:0
С
0:0
С
0:5
С
0:0
С
3:1
С
4:2
С
2:0
С
0:0
С
0:4
С
1:1
С
1:1
С
0:2
С
3:2
С
0:2
С
2:1
С
2:0
С
2:0
К
1:2
С
2:0
С
2:0
С
0:4
С
1:0
С
2:0
С
2:3
С
3:1
С
1:4
С
0:2
С
0:0
С
3:1
С
2:0
С
0:2

Голы

Всего голов

40
38

Голов в среднем за матч

1.43
1.41

Среднее время на гол

63
63

Всего голов

46
37

Голов в среднем за матч

1.7
1.32

Среднее время на гол

52
68

Всего голов

86
75

Голов в среднем за матч

1.56
1.36

Тотал матчей

2.5
50
Больше 91%
Меньше 9%
5
47
Больше 85%
Меньше 15%
8
30
Больше 55%
Меньше 45%
25
20
Больше 36%
Меньше 64%
35
9
Больше 16%
Меньше 84%
46
3
Больше 5%
Меньше 95%
52
1
Больше 2%
Меньше 98%
54
1
Больше 2%
Меньше 98%
54

Среднее время на гол

57
66

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Giotto Morandi 1 (1) 0.2
Шюрпф Паскаль 1 0.2
Нденге Тсии-Виллиам 1 0.2
Кристерс Тоберс 1 0.2
Ли Юн Чун 1 0.2
Nikolas Muci 1 0.2
Мабил Авер 0 0
Матам Тео Ндика 0 0
Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джокич Деян 2 0.4
Буа Кевин 1 0.2
Christian Souza 1 0.2
Шуареф Ильяс 1 0.2
Theo Berdayes 1 0.2
Лаванши Нума 1 0.2
Шмид Йоэль 1 0.2
Ali Kabacalman 1 (1) 0.2
Соргич Деян 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 2 0
Giotto Morandi 2 0
Evans Maurin 2 0
Шюрпф Паскаль 1 0
Мабил Авер 1 0
Бабунски Дориан 1 0
Секо Аюму 1 0
Кристерс Тоберс 1 0
Паскочи Максим 1 0
Simone Stroscio 1 0
Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаванши Нума 2 0
Буа Кевин 2 0
Фаюлу Тимоти 2 0
Соргич Деян 1 0
Ali Kabacalman 1 0
Русев Георги 1 0
Бальтазар 1 0
Theo Bouchlarhem 1 0

Результаты матчей

Грасcхоппер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сьон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
1
Грасcхоппер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сьон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
6
Грасcхоппер
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Сьон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
17%
2
22%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
1
17%
3
33%
76-90

Пропущено

9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
3
33%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Бавария - Грасcхоппер 4:0 Регенсдорф - Грасcхоппер 0:9 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Базель 0:3
Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Сьон - Грасcхоппер 4:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:1 Тун - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Тун 1:1 Лозанна - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:1 Грасcхоппер - Ивердон 2:0 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 3:2 Серветт - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Ивердон - Грасcхоппер 3:2
Сьон
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Делемон - Сьон 1:1 Сьон - Винтертур 2:0 Люцерн - Сьон 1:0 Сьон - Лозанна 4:0
Сьон - Вильярреал 1:3 Янг Бойз - Сьон 1:2 Сьон - Ивердон 4:1 Сьон - Нёвшатель Ксамакс 0:3 Сьон - Грасcхоппер 4:0 Сьон - Брага 1:3 Сьон - Шаффхаузен 3:0 Беллинцона - Сьон 0:2 Арау - Сьон 1:2 Сьон - Виль 4:0 Сьон - Лугано 0:2 Тун - Сьон 1:0 Сьон - Стад де Ньон 1:0 Баден - Сьон 0:3 Сьон - Вадуц 2:2 Сьон - Нёвшатель Ксамакс 1:1

Результаты матчей

Грасcхоппер
Сьон

Точный счет

0:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Грасcхоппер
Сьон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
3
2
1
4
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 4 3 1 0 10 - 4 10
2.
Люцерн
 5 3 1 1 10 - 6 10
3.
Санкт-Галлен
 4 3 0 1 9 - 4 9
4.
Лугано
 4 3 0 1 9 - 6 9
5.
Сьон
 5 3 0 2 9 - 5 9
6.
Серветт
 5 3 0 2 9 - 13 9
7.
Базель
 4 2 0 2 12 - 5 6
8.
Грасcхоппер
 5 1 1 3 6 - 9 4
9.
Винтертур
 5 1 1 3 3 - 9 4
10.
Лозанна
 4 1 0 3 6 - 12 3
11.
Ивердон
 4 0 2 2 4 - 7 2
12.
Янг Бойз
 5 0 2 3 6 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сьон
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Санкт-Галлен
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Цюрих
 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
Люцерн
 3 2 0 1 5 - 2 6
5.
Лугано
 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Серветт
 3 2 0 1 6 - 9 6
7.
Винтертур
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Грасcхоппер
 3 1 1 1 5 - 6 4
9.
Лозанна
 2 1 0 1 6 - 6 3
10.
Янг Бойз
 2 0 1 1 3 - 4 1
11.
Ивердон
 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Базель
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 3 2 0 1 11 - 3 6
2.
Цюрих
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Люцерн
 2 1 1 0 5 - 4 4
4.
Лугано
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Санкт-Галлен
 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
Серветт
 2 1 0 1 3 - 4 3
7.
Сьон
 3 1 0 2 3 - 5 3
8.
Ивердон
 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Янг Бойз
 3 0 1 2 3 - 9 1
10.
Грасcхоппер
 2 0 0 2 1 - 3 0
11.
Лозанна
 2 0 0 2 0 - 6 0
12.
Винтертур
 3 0 0 3 2 - 9 0
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Топ бомбардиров
Базель Барри Тьерно 5
Люцерн Lars Villiger 4 (1)
Люцерн Клиджэ Тибо 3 (1)
Янг Бойз Ганвула Сильвер 3
Серветт Кутеса Дерек 3
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 3
Ивердон Тижани Мохамед 1 1
Винтертур Арнольд Ремо 1 1
Янг Бойз Хаджам Жауэн 1 1
Грасcхоппер Абраши Амир 2
Весь список
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