Тур: 5. Стадион: Летцигрунд. Зрители: 4652
3:1
Конец матча
0'
1:0
1' ГолЛи Юн Чун
1:1
59' ГолБуа Кевин
2:1
62' ГолКристерс Тоберс
67' Желтая карточкаEvans Maurin
69' Желтая карточкаБуа Кевин
3:1
90' ГолНденге Тсии-Виллиам
90'+4
Ход матча
1'
1:0
59'
1:1
62'
67'
69'
79'
84'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 8
-
8 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
437 Количество передач 434
-
49 Владение мячом, % 51
15
Секо
Аюму
22
Шмиц
Бенно
21
Мабил
Авер
18
Ли
Юн
Чун
20
Evans
Maurin
16
Фаюлу
Тимоти
14
Лаванши
Нума
20
Хефти
Ниас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
-
22 Шмиц БенноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мабил АверНападающий
-
18 Ли Юн ЧунНападающий
-
20 Evans MaurinНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
53 Мейер ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Marco Schaellibaum
- Основной состав
-
16 Фаюлу ТимотиВратарь
-
14 Лаванши НумаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Хефти НиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Крониг ЯнЗащитник
-
5 Соу НоэЗащитник
-
33 Буа КевинПолузащитник
-
19 Джокич ДеянПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Толо Дидье
История личных встреч
Грасcхоппер
Сьон
26 матчей
80.8%
19.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.7%
38.5%
3.8%
15 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
38.5%
7.7%
14 побед 10 ничьих 0 побед
29 матчей
17.2%
82.8%
0 побед 5 ничьих 24 победы
Первый тайм
31%
69%
0 побед 9 ничьих 21 победа
Второй тайм
34.5%
65.5%
0 побед 10 ничьих 21 победа
55 матчей
38.2%
18.2%
43.6%
21 победа 10 ничьих 24 победы
Первый тайм
27.3%
34.5%
38.2%
15 побед 19 ничьих 21 победа
Второй тайм
25.5%
36.4%
38.1%
14 побед 20 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
40
38
Голов в среднем за матч
1.43
1.41
Среднее время на гол
63
63
Всего голов
46
37
Голов в среднем за матч
1.7
1.32
Среднее время на гол
52
68
Всего голов
86
75
Голов в среднем за матч
1.56
1.36
Тотал матчей
2.5
50
Больше 91%
Меньше 9%
5
47
Больше 85%
Меньше 15%
8
30
Больше 55%
Меньше 45%
25
20
Больше 36%
Меньше 64%
35
9
Больше 16%
Меньше 84%
46
3
Больше 5%
Меньше 95%
52
1
Больше 2%
Меньше 98%
54
1
Больше 2%
Меньше 98%
54
Среднее время на гол
57
66
Бомбардиры внутри турнира
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Giotto Morandi
|1 (1)
|0.2
|Шюрпф Паскаль
|1
|0.2
|Нденге Тсии-Виллиам
|1
|0.2
|Кристерс Тоберс
|1
|0.2
|Ли Юн Чун
|1
|0.2
|Nikolas Muci
|1
|0.2
|Мабил Авер
|0
|0
|Матам Тео Ндика
|0
|0
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джокич Деян
|2
|0.4
|Буа Кевин
|1
|0.2
|Christian Souza
|1
|0.2
|Шуареф Ильяс
|1
|0.2
|Theo Berdayes
|1
|0.2
|Лаванши Нума
|1
|0.2
|Шмид Йоэль
|1
|0.2
|Ali Kabacalman
|1 (1)
|0.2
|Соргич Деян
|0
|0
Карточки
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|2
|0
|Giotto Morandi
|2
|0
|Evans Maurin
|2
|0
|Шюрпф Паскаль
|1
|0
|Мабил Авер
|1
|0
|Бабунски Дориан
|1
|0
|Секо Аюму
|1
|0
|Кристерс Тоберс
|1
|0
|Паскочи Максим
|1
|0
|Simone Stroscio
|1
|0
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лаванши Нума
|2
|0
|Буа Кевин
|2
|0
|Фаюлу Тимоти
|2
|0
|Соргич Деян
|1
|0
|Ali Kabacalman
|1
|0
|Русев Георги
|1
|0
|Бальтазар
|1
|0
|Theo Bouchlarhem
|1
|0
Результаты матчей
Грасcхоппер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сьон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
1
Грасcхоппер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сьон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
6
Грасcхоппер
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Сьон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
6
9
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
17%
2
22%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
1
17%
3
33%
76-90
Пропущено
9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
3
33%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Грасcхоппер
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Бавария - Грасcхоппер 4:0 Регенсдорф - Грасcхоппер 0:9 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Базель 0:3
Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Сьон - Грасcхоппер 4:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:1 Тун - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Тун 1:1 Лозанна - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:1 Грасcхоппер - Ивердон 2:0 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 3:2 Серветт - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Ивердон - Грасcхоппер 3:2
Сьон
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Делемон - Сьон 1:1 Сьон - Винтертур 2:0 Люцерн - Сьон 1:0 Сьон - Лозанна 4:0
Сьон - Вильярреал 1:3 Янг Бойз - Сьон 1:2 Сьон - Ивердон 4:1 Сьон - Нёвшатель Ксамакс 0:3 Сьон - Грасcхоппер 4:0 Сьон - Брага 1:3 Сьон - Шаффхаузен 3:0 Беллинцона - Сьон 0:2 Арау - Сьон 1:2 Сьон - Виль 4:0 Сьон - Лугано 0:2 Тун - Сьон 1:0 Сьон - Стад де Ньон 1:0 Баден - Сьон 0:3 Сьон - Вадуц 2:2 Сьон - Нёвшатель Ксамакс 1:1
Результаты матчей
Грасcхоппер
Сьон
Точный счет
0:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Грасcхоппер
Сьон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
23
32
14
14
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Базель
|Барри Тьерно
|5
|Люцерн
|Lars Villiger
|4 (1)
|Люцерн
|Клиджэ Тибо
|3 (1)
|Янг Бойз
|Ганвула Сильвер
|3
|Серветт
|Кутеса Дерек
|3
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|3
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1 1
|Винтертур
|Арнольд Ремо
|1 1
|Янг Бойз
|Хаджам Жауэн
|1 1
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|2