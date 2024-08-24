Тур: 5. Стадион: Босуил.
0'
4' Желтая карточкаМохаммед Азиз
0:1
42' ГолВан ден Эйнден Бас
70' Желтая карточкаAyrton Costa
80' Желтая карточкаСхоофс Роб
80' Желтая карточкаАлдервейрельд Тоби
90' Желтая карточкаДе Рук Йонас
90'+9
Ход матча
42'
70'
80'
90'
25
Батай
Йелле
77
Флюке
Патрик
16
Схоофс
Роб
23
Фулон
Дам
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Батай ЙеллеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Смитс МиланПолузащитник
- Полузащитник
-
-
19 Victor Udoh
-
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Флюке ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
-
23 Фулон ДамПолузащитник
-
19 Мрабти КеримНападающий
- Нападающий
-
11 Сторм НиколаНападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Раман БенитоПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Elton Yeboah
-
-
Главный тренер: Хаси Бесник
История личных встреч
Антверпен
Мехелен
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
18 матчей
55.6%
11.1%
33.3%
10 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
38.9%
50%
11.1%
7 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
10
Голов в среднем за матч
1.9
1.25
Среднее время на гол
47
72
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.63
0.6
Среднее время на гол
55
150
Всего голов
32
16
Голов в среднем за матч
1.78
0.89
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
Среднее время на гол
50
101
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ондрейка Якоб
|3
|0.6
|Янссен Винсент
|1
|0.2
|Чери Тьяронн
|1
|0.2
|Керк Джирано
|1
|0.2
|Валенсия Энтони
|1
|0.2
|Mahamadou Doumbia
|1
|0.2
|Алдервейрельд Тоби
|0
|0
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Флюке Патрик
|2 (1)
|0.4
|Сторм Никола
|1
|0.2
|Лаубербах Лион
|1
|0.2
|Ван ден Эйнден Бас
|1
|0.2
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Одои Денис
|3
|1
|Алдервейрельд Тоби
|2
|0
|Ayrton Costa
|2
|0
|Де Рук Йонас
|1
|0
|Янссен Винсент
|1
|0
|Ван Ден Босх Зено
|1
|0
|Mahamadou Doumbia
|1
|0
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Схоофс Роб
|2
|0
|Мохаммед Азиз
|2
|0
|Бесник Хаши
|1
|0
|Уолш Сэнди
|1
|0
|Конате Мори
|1
|0
|Лаубербах Лион
|1
|0
|Рэмекерс Тун
|1
|0
|Ван ден Эйнден Бас
|1
|0
|Бафдили Билал
|1
|0
Результаты матчей
Антверпен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Мехелен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
1
Антверпен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Мехелен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
1
0
Антверпен
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Мехелен
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
3
43%
76-90
Забито
9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
40%
61-75
1
11%
1
20%
76-90
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
3
38%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Брюгге - Антверпен 1:0 Антверпен - Сент-Трейден 6:1 Антверпен - Андерлехт 1:2 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1
Антверпен - Парма 1:2 Антверпен - Франкс-Борен 2:3 Брондбю - Антверпен 0:0 Антверпен - Мехелен 2:1 Антверпен - Хогстратен 2:0 Антверпен - Андерлехт 3:1 Генк - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Антверпен - Брюгге 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 4:1 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Брюгге - Антверпен 3:0 Антверпен - Генк 0:1 Андерлехт - Антверпен 1:0
Мехелен
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мехелен - Андерлехт 1:3 Стандард - Мехелен 0:0 Мехелен - Вестерло 2:4 Брюгге - Мехелен 1:1
Олимпиакос - Мехелен 2:0 Хейст - Мехелен 0:1 Мехелен - Лилль 1:1 Антверпен - Мехелен 2:1 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Уденаарде - Мехелен 0:3 Мехелен - Стандард 3:2 Вестерло - Мехелен 0:2 Сент-Трейден - Мехелен 2:1 Мехелен - Гент 2:4 Мехелен - АХ Лёвен 3:0 Стандард - Мехелен 0:0 Гент - Мехелен 3:1 Мехелен - Вестерло 3:2 Мехелен - Сент-Трейден 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 2:3
Результаты матчей
Антверпен
Мехелен
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
6
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
6
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Антверпен
Мехелен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
11
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
14
14
14
14
14
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|4
|Вестерло
|Сайяд Аллахьяр
|3 (1)
|Сент-Трейден
|Kahveh Zahiroleslam
|3 (1)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|3
|Дендер
|Берте Мохамед
|3
|Антверпен
|Одои Денис
|1 3
|Спортинг Шарлеруа
|Камара Этьен
|4
|Стандард
|Хаутекит Ибе
|3
|АХ Лёвен
|Акимото Такахиро
|3
|Вестерло
|Tuur Rommens
|3