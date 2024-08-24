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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Антверпен
0:1
Конец матча
Мехелен
0'
4' Желтая карточка
Мохаммед Азиз
0:1
42' Гол
Ван ден Эйнден Бас
70' Желтая карточка
Ayrton Costa
80' Желтая карточка
Схоофс Роб
80' Желтая карточка
Алдервейрельд Тоби
90' Желтая карточка
Де Рук Йонас
90'+9
91
Ламменс
Сенне
25
Батай
Йелле
23
Алдервейрельд
Тоби
33
Ван
Ден
Босх
Зено
5
Ayrton
Costa
27
Кейта
Мандела
20
Mahamadou
Doumbia
7
Керк
Джирано
9
Чери
Тьяронн
11
Ондрейка
Якоб
18
Янссен
Винсент
1
Де
Волф
Ортвин
2
Ван
Клеемпут
Жюль
4
Рэмекерс
Тун
3
Марса
Хосе
77
Флюке
Патрик
32
Мохаммед
Азиз
16
Схоофс
Роб
23
Фулон
Дам
19
Мрабти
Керим
9
Нгой
Жульен
11
Сторм
Никола
Антверпен
4-2-3-1
Мехелен
3-4-3

История личных встреч

Антверпен
Мехелен

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

18 матчей

55.6%
11.1%
33.3%
10 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

38.9%
50%
11.1%
7 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

ТМК
2:1
ПДА
0:1
ПДА
0:0
С
1:1
К
0:2
ПДА
5:0
ПДА
0:2
ТМК
4:0
ПДА
1:2
ПДА
3:2
ПДА
3:0
ПДА
4:1
ПДА
1:0
ПДА
3:1
К
3:1
ПДА
0:0
ПДА
1:2
ТМК
1:0

Голы

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

1.9
1.25

Среднее время на гол

47
72

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.63
0.6

Среднее время на гол

55
150

Всего голов

32
16

Голов в среднем за матч

1.78
0.89

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15

Среднее время на гол

50
101

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ондрейка Якоб 3 0.6
Янссен Винсент 1 0.2
Чери Тьяронн 1 0.2
Керк Джирано 1 0.2
Валенсия Энтони 1 0.2
Mahamadou Doumbia 1 0.2
Алдервейрельд Тоби 0 0
Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Флюке Патрик 2 (1) 0.4
Сторм Никола 1 0.2
Лаубербах Лион 1 0.2
Ван ден Эйнден Бас 1 0.2

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одои Денис 3 1
Алдервейрельд Тоби 2 0
Ayrton Costa 2 0
Де Рук Йонас 1 0
Янссен Винсент 1 0
Ван Ден Босх Зено 1 0
Mahamadou Doumbia 1 0
Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Схоофс Роб 2 0
Мохаммед Азиз 2 0
Бесник Хаши 1 0
Уолш Сэнди 1 0
Конате Мори 1 0
Лаубербах Лион 1 0
Рэмекерс Тун 1 0
Ван ден Эйнден Бас 1 0
Бафдили Билал 1 0

Результаты матчей

Антверпен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Мехелен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
1
Антверпен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Мехелен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

1
0
Антверпен
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Мехелен
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
3
43%
76-90

Забито

9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
40%
61-75
1
11%
1
20%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
3
38%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Брюгге - Антверпен 1:0 Антверпен - Сент-Трейден 6:1 Антверпен - Андерлехт 1:2 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1
Антверпен - Парма 1:2 Антверпен - Франкс-Борен 2:3 Брондбю - Антверпен 0:0 Антверпен - Мехелен 2:1 Антверпен - Хогстратен 2:0 Антверпен - Андерлехт 3:1 Генк - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Антверпен - Брюгге 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 4:1 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Брюгге - Антверпен 3:0 Антверпен - Генк 0:1 Андерлехт - Антверпен 1:0
Мехелен
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мехелен - Андерлехт 1:3 Стандард - Мехелен 0:0 Мехелен - Вестерло 2:4 Брюгге - Мехелен 1:1
Олимпиакос - Мехелен 2:0 Хейст - Мехелен 0:1 Мехелен - Лилль 1:1 Антверпен - Мехелен 2:1 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Уденаарде - Мехелен 0:3 Мехелен - Стандард 3:2 Вестерло - Мехелен 0:2 Сент-Трейден - Мехелен 2:1 Мехелен - Гент 2:4 Мехелен - АХ Лёвен 3:0 Стандард - Мехелен 0:0 Гент - Мехелен 3:1 Мехелен - Вестерло 3:2 Мехелен - Сент-Трейден 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 2:3

Результаты матчей

Антверпен
Мехелен

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
6
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
6
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Антверпен
Мехелен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 4 3 1 0 7 - 3 10
2.
Вестерло
 5 3 1 1 13 - 10 10
3.
Дендер
 4 2 2 0 9 - 5 8
4.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4 2 1 1 7 - 5 7
5.
Генк
 4 2 1 1 8 - 8 7
6.
АХ Лёвен
 5 1 4 0 6 - 4 7
7.
Гент
 4 2 0 2 6 - 4 6
8.
Спортинг Шарлеруа
 4 2 0 2 5 - 3 6
9.
Кортрейк
 4 2 0 2 4 - 6 6
10.
Антверпен
 5 2 0 3 8 - 5 6
11.
Стандард
 4 1 2 1 1 - 1 5
12.
Мехелен
 5 1 2 2 5 - 8 5
13.
Брюгге
 4 1 1 2 4 - 5 4
14.
Серкль Брюгге
 4 1 1 2 6 - 7 4
15.
Беерсхот-Вильрейк
 4 0 1 3 5 - 11 1
16.
Сент-Трейден
 4 0 1 3 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерло
 3 2 1 0 8 - 4 7
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Дендер
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
АХ Лёвен
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Брюгге
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Стандард
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Генк
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Андерлехт
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 5 - 3 3
10.
Гент
 2 1 0 1 5 - 3 3
11.
Спортинг Шарлеруа
 2 1 0 1 1 - 1 3
12.
Кортрейк
 2 1 0 1 1 - 1 3
13.
Антверпен
 3 1 0 2 7 - 4 3
14.
Беерсхот-Вильрейк
 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Сент-Трейден
 2 0 1 1 4 - 7 1
16.
Мехелен
 2 0 0 2 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Мехелен
 3 1 2 0 2 - 1 5
3.
Дендер
 2 1 1 0 5 - 4 4
4.
Спортинг Шарлеруа
 2 1 0 1 4 - 2 3
5.
Антверпен
 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
Гент
 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Генк
 2 1 0 1 5 - 6 3
8.
Вестерло
 2 1 0 1 5 - 6 3
9.
Кортрейк
 2 1 0 1 3 - 5 3
10.
АХ Лёвен
 3 0 3 0 2 - 2 3
11.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Стандард
 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Серкль Брюгге
 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
Брюгге
 2 0 0 2 2 - 4 0
15.
Беерсхот-Вильрейк
 2 0 0 2 2 - 7 0
16.
Сент-Трейден
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 4
Вестерло Сайяд Аллахьяр 3 (1)
Сент-Трейден Kahveh Zahiroleslam 3 (1)
Антверпен Ондрейка Якоб 3
Дендер Берте Мохамед 3
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 3
Спортинг Шарлеруа Камара Этьен 4
Стандард Хаутекит Ибе 3
АХ Лёвен Акимото Такахиро 3
Вестерло Tuur Rommens 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Флюке Патрик сделал результативную передачу.
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