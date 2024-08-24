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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Оострём Ингмар
НАК Бреда
0:0
Первый тайм: 11'
Утрехт
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 82 Владение мячом, % 18

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
НАК Бреда
Ничья
Утрехт
4.50
Реклама, pari.ru
4.60
2.01
Все Коэффициенты
99
Белица
Даниэль
25
Cherrion
Valerius
12
Граймль
Лео
5
Берг
Ян
4
Кемпер
Бой
16
Балар
Максимильен
11
Паула
Рауль
2
Люкассен
Бойд
39
Яношек
Доминик
7
Гарбетт
Мэттью
10
Омарссон
Элиас
1
Баркас
Василис
2
Хореман
Сибе
3
Ван
дер
Хорн
Майк
24
Виргевер
Ник
16
Эль-Каруани
Суфьян
27
Alonzo
Engwanda
14
Икбал
Зидан
77
Ромени
Оле
18
Тоорнстра
Йенс
21
Ааронсон
Пакстен
9
Мин
Давид
НАК Бреда
4-2-3-1
Утрехт
4-2-3-1

История личных встреч

НАК Бреда
Утрехт

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед

22 матча

36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
4 победы 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

К
3:2
Э
0:4
Э
2:1
Э
3:1
Э
2:2
ТМК
1:1
Э
3:4
Э
1:5
Э
2:2
Э
4:2
Э
3:0
Э
1:1
Э
1:3
Э
1:0
Э
3:1
Э
3:1
Э
0:2
Э
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

1.45
1.45

Среднее время на гол

61
61

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

2
1.73

Среднее время на гол

45
52

Всего голов

38
35

Голов в среднем за матч

1.73
1.59

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

52
56

Бомбардиры внутри турнира

НАК Бреда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Ян 1 0.33
Гарбетт Мэттью 1 0.33
Яношек Доминик 1 (1) 0.33
Омарссон Элиас 0 0
Паула Рауль 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромени Оле 2 0.67
Тоорнстра Йенс 0 0
Ааронсон Пакстен 0 0

Карточки

НАК Бреда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Махмутович Энес 0 1
Берг Ян 1 0
Косцельник Мартин 1 0
Граймль Лео 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боздоган Джан 1 0
Ромени Оле 1 0

Результаты матчей

НАК Бреда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Утрехт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
НАК Бреда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Утрехт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
1
НАК Бреда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Утрехт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

НАК Бреда
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
НАК Бреда - Аякс 2:1 Гронинген - НАК Бреда 4:1 Спарта Роттердам - НАК Бреда 2:1 НАК Бреда - Арис Салоники 1:2
НАК Бреда - Льерс Кемпензонен 0:1 НАК Бреда - ОФИ 1:2 НАК Бреда - Эксельсиор 1:1 НАК Бреда - Эйндховен 3:0 Юнитас 30 - НАК Бреда 0:0 Эксельсиор - НАК Бреда 4:1 НАК Бреда - Эксельсиор 6:2 Эммен - НАК Бреда 0:3 НАК Бреда - Эммен 1:1 Рода - НАК Бреда 0:5 НАК Бреда - Рода 3:1 Осс - НАК Бреда 1:1 НАК Бреда - АДО Ден Хааг 2:2 НАК Бреда - ПСВ-2 2:0 Ден Бош - НАК Бреда 2:2 НАК Бреда - Дордрехт 1:4
Утрехт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Херенвен - Утрехт 1:1 Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 Утрехт - Венеция 1:2 Утрехт - Ланс 4:5
Шальке 04 - Утрехт 0:2 Утрехт - Аль-Райян 4:1 Утрехт - Силькеборг 2:2 Утрехт - УСВ Элинвейк 4:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 Утрехт - Спарта Роттердам 3:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 3:3 Утрехт - Спарта Роттердам 0:1 Утрехт - Витесс 1:0 Валвейк - Утрехт 2:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 2:1 Херенвен - Утрехт 2:3 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 Фейеноорд - Утрехт 4:2 Утрехт - Хельмонд 3:0 Утрехт - Хелмонд Спорт 3:0

Результаты матчей

НАК Бреда
Утрехт

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

4:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

НАК Бреда
Утрехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 2:0 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Гронинген
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
5.
Утрехт
 0:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
7.
Виллем II
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Твенте
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
НАК Бреда
 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
10.
Аякс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Херенвен
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
16.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
17.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
18.
Алмере Сити
 0:2 Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
НАК Бреда
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
ПСВ
 2:0 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Гронинген
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Виллем II
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Утрехт
 0:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Херенвен
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Твенте
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Валвейк
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Хераклес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
ПЕК Зволле
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
18.
Алмере Сити
 0:2 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 2:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Фейеноорд
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Гронинген
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Утрехт
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Хераклес
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Виллем II
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Аякс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Херенвен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
НАК Бреда
 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
Алмере Сити
 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
Валвейк
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
18.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гронинген Схредерс Йорг 2 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго II 2 (1)
Фортуна Ситтард Халилович Ален 2
ПСВ Лосано Ирвинг 2
Валвейк Ван дер Венне Рихард 2
Весь список

Топ нарушителей
ПЕК Зволле Лутонда Тьерри 1 1
Херенвен Бохневич Павел 2
ПЕК Зволле Крастев Филип 2
Херенвен Брауде Оливер 2
ПЕК Зволле Фихтингер Ник 2
Весь список
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