Тур: 3. Стадион: Рат Верлег. Зрители: 19000 Главный судья: Оострём Ингмар
0'
33' Желтая карточкаБерг Ян
1:0
37' ГолЛюкассен Бойд
41' Желтая карточкаКемпер Бой
80' Желтая карточкаКостож Кацпер
82' Желтая карточкаЭль-Каруани Суфьян
1:1
90' ГолОгайо Ноа
90' Желтая карточкаОгайо Ноа
90' Красная карточкаLars Mol
1:2
90' ГолОгайо Ноа
90'+8
Ход матча
33'
37'
1:0
41'
80'
90'
1:1
90'
90'
90'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
2 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 7
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 6
-
403 Количество передач 498
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
12
Граймль
Лео
5
Берг
Ян
11
Паула
Рауль
24
Виргевер
Ник
14
Икбал
Зидан
77
Ромени
Оле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Граймль ЛеоЗащитник
-
5 Берг ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Паула РаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
49 Троос ТейнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Кёйперс РойЗащитник
-
21 Ройо МанелЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Adam Kaied
-
28 Lars Mol
-
Главный тренер: Хофкенс Карл
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Икбал ЗиданПолузащитник
-
77 Ромени ОлеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Де Графф ТомВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Блейк АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Огайо НоаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
НАК Бреда
Утрехт
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед
22 матча
36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
4 победы 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
16
Голов в среднем за матч
1.45
1.45
Среднее время на гол
61
61
Всего голов
22
19
Голов в среднем за матч
2
1.73
Среднее время на гол
45
52
Всего голов
38
35
Голов в среднем за матч
1.73
1.59
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
52
56
Бомбардиры внутри турнира
НАК Бреда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яношек Доминик
|1 (1)
|0.33
|Берг Ян
|1
|0.33
|Люкассен Бойд
|1
|0.33
|Гарбетт Мэттью
|1
|0.33
|Омарссон Элиас
|0
|0
|Паула Рауль
|0
|0
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромени Оле
|2
|0.67
|Огайо Ноа
|2
|0.67
|Родригес Мигель
|0
|0
|Тоорнстра Йенс
|0
|0
|Ааронсон Пакстен
|0
|0
Карточки
НАК Бреда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берг Ян
|2
|0
|Махмутович Энес
|0
|1
|Lars Mol
|0
|1
|Косцельник Мартин
|1
|0
|Костож Кацпер
|1
|0
|Кемпер Бой
|1
|0
|Граймль Лео
|1
|0
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боздоган Джан
|1
|0
|Ромени Оле
|1
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|1
|0
|Огайо Ноа
|1
|0
Результаты матчей
НАК Бреда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Утрехт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
1
НАК Бреда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Утрехт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
1
НАК Бреда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Утрехт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Пропущено
7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
НАК Бреда
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
НАК Бреда - Аякс 2:1 Гронинген - НАК Бреда 4:1 Спарта Роттердам - НАК Бреда 2:1 НАК Бреда - Арис Салоники 1:2
НАК Бреда - Льерс Кемпензонен 0:1 НАК Бреда - ОФИ 1:2 НАК Бреда - Эксельсиор 1:1 НАК Бреда - Эйндховен 3:0 Юнитас 30 - НАК Бреда 0:0 Эксельсиор - НАК Бреда 4:1 НАК Бреда - Эксельсиор 6:2 Эммен - НАК Бреда 0:3 НАК Бреда - Эммен 1:1 Рода - НАК Бреда 0:5 НАК Бреда - Рода 3:1 Осс - НАК Бреда 1:1 НАК Бреда - АДО Ден Хааг 2:2 НАК Бреда - ПСВ-2 2:0 Ден Бош - НАК Бреда 2:2 НАК Бреда - Дордрехт 1:4
Утрехт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Херенвен - Утрехт 1:1 Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 Утрехт - Венеция 1:2 Утрехт - Ланс 4:5
Шальке 04 - Утрехт 0:2 Утрехт - Аль-Райян 4:1 Утрехт - Силькеборг 2:2 Утрехт - УСВ Элинвейк 4:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 Утрехт - Спарта Роттердам 3:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 3:3 Утрехт - Спарта Роттердам 0:1 Утрехт - Витесс 1:0 Валвейк - Утрехт 2:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 2:1 Херенвен - Утрехт 2:3 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 Фейеноорд - Утрехт 4:2 Утрехт - Хельмонд 3:0 Утрехт - Хелмонд Спорт 3:0
Результаты матчей
НАК Бреда
Утрехт
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
4:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
НАК Бреда
Утрехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|15 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|ПСВ
|Лосано Ирвинг
|3 (1)
|ПСВ
|Дриауех Каухайб
|2 (1)
|Гронинген
|Схредерс Йорг
|2 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго II
|2 (1)
|Фортуна Ситтард
|Халилович Ален
|2
|ПЕК Зволле
|Лутонда Тьерри
|1 1
|Херенвен
|Бохневич Павел
|2
|НАК Бреда
|Берг Ян
|2
|ПЕК Зволле
|Крастев Филип
|2
|Херенвен
|Брауде Оливер
|2