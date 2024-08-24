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  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Зрители: 19000 Главный судья: Оострём Ингмар
НАК Бреда
1:2
Конец матча
Утрехт
0'
33' Желтая карточка
Берг Ян
1:0
37' Гол
Люкассен Бойд
41' Желтая карточка
Кемпер Бой
80' Желтая карточка
Костож Кацпер
82' Желтая карточка
Эль-Каруани Суфьян
1:1
90' Гол
Огайо Ноа
90' Желтая карточка
Огайо Ноа
90' Красная карточка
Lars Mol
1:2
90' Гол
Огайо Ноа
90'+8

Ход матча

33'
Берг Ян
 
37'
Люкассен Бойд
(Яношек Доминик)
1:0
41'
Кемпер Бой
 
46'
 
Блейк Адриан
Ааронсон Пакстен
46'
 
Огайо Ноа
Мин Давид
46'
 
Йенсен Виктор
Икбал Зидан
46'
 
Боздоган Джан
Тоорнстра Йенс
67'
Костож Кацпер
Омарссон Элиас
 
75'
Lars Mol
Гарбетт Мэттью
 
78'
 
Родригес Мигель
Ромени Оле
80'
Костож Кацпер
 
82'
 
Эль-Каруани Суфьян
90'
Косцельник Мартин
Люкассен Бойд
 
90'
1:1
Огайо Ноа
90'
 
Огайо Ноа
90'
 
Дидден Матисс
Ван дер Хорн Майк
90'
Lars Mol
 
90'
1:2
Огайо Ноа
(Родригес Мигель)

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 6
  • 403 Количество передач 498
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

99
Белица
Даниэль
25
Cherrion
Valerius
12
Граймль
Лео
5
Берг
Ян
4
Кемпер
Бой
16
Балар
Максимильен
11
Паула
Рауль
2
Люкассен
Бойд
39
Яношек
Доминик
7
Гарбетт
Мэттью
10
Омарссон
Элиас
1
Баркас
Василис
2
Хореман
Сибе
3
Ван
дер
Хорн
Майк
24
Виргевер
Ник
16
Эль-Каруани
Суфьян
27
Alonzo
Engwanda
14
Икбал
Зидан
77
Ромени
Оле
18
Тоорнстра
Йенс
21
Ааронсон
Пакстен
9
Мин
Давид
НАК Бреда
4-2-3-1
Утрехт
4-2-3-1

История личных встреч

НАК Бреда
Утрехт

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед

22 матча

36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
4 победы 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

К
3:2
Э
0:4
Э
2:1
Э
3:1
Э
2:2
ТМК
1:1
Э
3:4
Э
1:5
Э
2:2
Э
4:2
Э
3:0
Э
1:1
Э
1:3
Э
1:0
Э
3:1
Э
3:1
Э
0:2
Э
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

1.45
1.45

Среднее время на гол

61
61

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

2
1.73

Среднее время на гол

45
52

Всего голов

38
35

Голов в среднем за матч

1.73
1.59

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

52
56

Бомбардиры внутри турнира

НАК Бреда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яношек Доминик 1 (1) 0.33
Берг Ян 1 0.33
Люкассен Бойд 1 0.33
Гарбетт Мэттью 1 0.33
Омарссон Элиас 0 0
Паула Рауль 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромени Оле 2 0.67
Огайо Ноа 2 0.67
Родригес Мигель 0 0
Тоорнстра Йенс 0 0
Ааронсон Пакстен 0 0

Карточки

НАК Бреда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берг Ян 2 0
Махмутович Энес 0 1
Lars Mol 0 1
Косцельник Мартин 1 0
Костож Кацпер 1 0
Кемпер Бой 1 0
Граймль Лео 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боздоган Джан 1 0
Ромени Оле 1 0
Эль-Каруани Суфьян 1 0
Огайо Ноа 1 0

Результаты матчей

НАК Бреда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Утрехт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
1
НАК Бреда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Утрехт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
1
НАК Бреда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Утрехт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Пропущено

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

НАК Бреда
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
НАК Бреда - Аякс 2:1 Гронинген - НАК Бреда 4:1 Спарта Роттердам - НАК Бреда 2:1 НАК Бреда - Арис Салоники 1:2
НАК Бреда - Льерс Кемпензонен 0:1 НАК Бреда - ОФИ 1:2 НАК Бреда - Эксельсиор 1:1 НАК Бреда - Эйндховен 3:0 Юнитас 30 - НАК Бреда 0:0 Эксельсиор - НАК Бреда 4:1 НАК Бреда - Эксельсиор 6:2 Эммен - НАК Бреда 0:3 НАК Бреда - Эммен 1:1 Рода - НАК Бреда 0:5 НАК Бреда - Рода 3:1 Осс - НАК Бреда 1:1 НАК Бреда - АДО Ден Хааг 2:2 НАК Бреда - ПСВ-2 2:0 Ден Бош - НАК Бреда 2:2 НАК Бреда - Дордрехт 1:4
Утрехт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Херенвен - Утрехт 1:1 Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 Утрехт - Венеция 1:2 Утрехт - Ланс 4:5
Шальке 04 - Утрехт 0:2 Утрехт - Аль-Райян 4:1 Утрехт - Силькеборг 2:2 Утрехт - УСВ Элинвейк 4:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 Утрехт - Спарта Роттердам 3:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 3:3 Утрехт - Спарта Роттердам 0:1 Утрехт - Витесс 1:0 Валвейк - Утрехт 2:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 2:1 Херенвен - Утрехт 2:3 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 Фейеноорд - Утрехт 4:2 Утрехт - Хельмонд 3:0 Утрехт - Хелмонд Спорт 3:0

Результаты матчей

НАК Бреда
Утрехт

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

4:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

НАК Бреда
Утрехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 15 - 3 9
2.
Утрехт
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Гронинген
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
6.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
7.
Виллем II
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Твенте
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Аякс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
НАК Бреда
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Херенвен
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
16.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
17.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Гронинген
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Виллем II
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Утрехт
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
НАК Бреда
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Херенвен
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Твенте
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Валвейк
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Хераклес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
ПЕК Зволле
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 10 - 2 6
2.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Фейеноорд
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
4.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Гронинген
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Хераклес
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Виллем II
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Херенвен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Аякс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
НАК Бреда
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
Алмере Сити
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
Валвейк
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
18.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСВ Лосано Ирвинг 3 (1)
ПСВ Дриауех Каухайб 2 (1)
Гронинген Схредерс Йорг 2 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго II 2 (1)
Фортуна Ситтард Халилович Ален 2
Весь список

Топ нарушителей
ПЕК Зволле Лутонда Тьерри 1 1
Херенвен Бохневич Павел 2
НАК Бреда Берг Ян 2
ПЕК Зволле Крастев Филип 2
Херенвен Брауде Оливер 2
Весь список
  • Второй тайм
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    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Утрехт будет все-таки засчитан.
  • 97'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Утрехт.
  • 96'
    Йенсен Виктор сделал ключевой пас для гола!
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    • 94'
      Lars Mol из команды НАК Бреда опасно и грубо сыграл. Родригес Мигель пострадал.
    • 94'
      Ван дер Хорн Майк получил травму и заменен. Дидден Матисс выходит на поле.
    • 94'
      НАК Бреда контролирует мяч.
    • 94'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Утрехт будет все-таки засчитан.
    • 93'
      Ван дер Хорн Майк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 92'
      Огайо Ноа из команды Утрехт слишком бурно радовался забитому голу. Судье пришлось показать ему желтую карточку.
    • 92'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Утрехт.
    • 92'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 91'
      Lars Mol из команды НАК Бреда перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Косцельник Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rat Verlegh Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч НАК Бреда 1:2 Утрехт онлайн

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