  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Маншот Ероен
Гронинген
0:0
Первый тайм: 36'
АЗ Алкмаар
0'
23' Желтая карточка
Гус Ваутер
28' Желтая карточка
Бакуна Леандро
34' Желтая карточка
Постема Романо

Ход матча

23'
 
Гус Ваутер
28'
Бакуна Леандро
 
34'
Постема Романо
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гронинген
Ничья
АЗ Алкмаар
3.90
Реклама, fon.bet
3.75
Реклама, betboom.ru
2.30
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Вассен
Этьенн
7
Бакуна
Леандро
5
Ренте
Марко
43
Пеерсман
Марвин
22
Finn
Stam
14
Схредерс
Йорг
8
Хове
Йохан
18
Де
Йонге
Тика
10
Валенте
Лусиано
29
Постема
Романо
26
Ван
Берген
Том
1
Овусу-Одуро
Рим
16
Майкума
Сейя
3
Гус
Ваутер
5
Пенетра
Алешандре
18
Мёллер
Вольфе
Давид
8
Класи
Йорди
6
Копмейнерс
Пер
11
Садик
Ибраим
10
Мейнанс
Свен
7
Ван
Боммел
Рубен
9
Пэрротт
Трой
Гронинген
4-4-2
АЗ Алкмаар
4-2-3-1

История личных встреч

Гронинген
АЗ Алкмаар

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.9%
38.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

22 матча

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 16 побед

35 матчей

28.6%
22.9%
48.5%
10 побед 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
10 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

22.9%
31.4%
45.7%
8 побед 11 ничьих 16 побед

История матчей

Э
1:0
Э
1:4
Э
1:0
Э
2:0
Э
0:0
Э
1:2
Э
0:0
Э
1:0
Э
1:3
Э
3:2
Э
1:1
ЛЕ
4:1
ЛЕ
1:4
Э
0:0
Э
2:0
Э
4:1
Э
2:0
Э
2:4
Э
2:2
Э
3:0
Э
0:0
Э
2:0
Э
2:1
Э
0:1
Э
1:1
Э
1:0
К
4:2
Э
0:3
Э
2:0
Э
1:1
Э
0:1
Э
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

1.29
0.72

Среднее время на гол

69
124

Всего голов

28
25

Голов в среднем за матч

1.56
1.47

Среднее время на гол

57
61

Всего голов

50
38

Голов в среднем за матч

1.43
1.09

Тотал матчей

2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
24
Больше 69%
Меньше 31%
11
15
Больше 43%
Меньше 57%
20
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
33

Среднее время на гол

63
82

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Схредерс Йорг 2 0.67
Бакуна Леандро 1 (1) 0.33
Мендес Руи 1 0.33
Ренте Марко 1 0.33
Ван Берген Том 1 0.33
Валенте Лусиано 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Садик Ибраим 1 0.33
Мейнанс Свен 1 0.33

Карточки

Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бакуна Леандро 1 0
Finn Stam 1 0
Схредерс Йорг 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Деккер Максим 0 1
Базур Рихедли 1 0
Майкума Сейя 1 0
Мёллер Вольфе Давид 1 0
Зеефейк Ликвинсио 1 0
Гус Ваутер 1 0

Результаты матчей

Гронинген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Гронинген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
АЗ Алкмаар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Гронинген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
АЗ Алкмаар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

6
2
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
33%
1
50%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гронинген
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Валвейк - Гронинген 1:2 Гронинген - НАК Бреда 4:1 Гронинген - Хераклес 2:0 Гронинген - Ламия 4:1
Гронинген - Эммен 3:2 Гронинген - Рот-Вайсс Эрфурт 1:0 Гронинген - Дендер 4:4 АСВБ Блайхам - Гронинген 0:15 АСВБ Блейхам - Гронинген 0:15 ГОМОС Норг - Гронинген 0:9 Гронинген - Гомос 9:0 Гронинген - Рода 2:0 Телстар - Гронинген 1:1 Виллем II - Гронинген 1:1 Гронинген - Камбюр 3:0 ВВВ-Венло - Гронинген 0:1 Гронинген - НАК Бреда 1:1 Эммен - Гронинген 0:3 АДО Ден Хааг - Гронинген 0:2 Хераклес - Гронинген 4:1
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Сток Сити - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Гавр 1:1
АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 АЗ Алкмаар - Арис Салоники 2:1 АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 8:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 АЗ Алкмаар - АЕК 6:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 3:3 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Твенте 2:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:2 ПСВ - АЗ Алкмаар 5:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 5:0 АЗ Алкмаар - Витесс 2:0 Волендам - АЗ Алкмаар 0:4 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 4:0

Результаты матчей

Гронинген
АЗ Алкмаар

Точный счет

4:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Гронинген
АЗ Алкмаар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 15 - 3 9
2.
Гронинген
 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
4.
Утрехт
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
6.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
7.
Виллем II
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Твенте
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Аякс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
НАК Бреда
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Херенвен
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
16.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
17.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гронинген
 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Виллем II
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Утрехт
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
НАК Бреда
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Херенвен
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Твенте
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Валвейк
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Хераклес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
ПЕК Зволле
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 10 - 2 6
2.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Фейеноорд
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Гронинген
 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Хераклес
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Виллем II
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Херенвен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Аякс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
НАК Бреда
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
Алмере Сити
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
Валвейк
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
18.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСВ Лосано Ирвинг 3 (1)
ПСВ Дриауех Каухайб 2 (1)
Гронинген Схредерс Йорг 2 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго II 2 (1)
Фортуна Ситтард Халилович Ален 2
Весь список

Топ нарушителей
ПЕК Зволле Лутонда Тьерри 1 1
Гронинген Бакуна Леандро 2
Херенвен Бохневич Павел 2
НАК Бреда Берг Ян 2
ПЕК Зволле Крастев Филип 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Euroborg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Гронинген
    Ничья
    АЗ Алкмаар
    3.90
    Реклама, fon.bet
    3.75
    Реклама, betboom.ru
    2.30
    Реклама, fon.bet
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Гронинген 0:0 АЗ Алкмаар онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Гронинген
    АЗ Алкмаар
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный