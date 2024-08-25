Тур: 3. Стадион: Евроборг. Зрители: 21981 Главный судья: Маншот Ероен
0:0
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаГус Ваутер
28' Желтая карточкаБакуна Леандро
34' Желтая карточкаПостема Романо
74' Желтая карточкаFinn Stam
90'+8
Ход матча
23'
28'
34'
74'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 4
-
2 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
398 Количество передач 512
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Finn
Stam
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Finn StamЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Юрьюс ХиддеВратарь
-
24 Барон ДиркВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Эмеран НоаПолузащитник
-
25 Остинг ТейсНападающий
-
27 Мендес РуиНападающий
-
-
67 Sven Bouland
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Майкума СейяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Садик ИбраимПолузащитник
-
10 Мейнанс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Ден ДаниелВратарь
- Защитник
-
30 Касиус ДенсоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Мердинк МексНападающий
-
26 Kees Smit
-
Главный тренер: Мартенс Маартен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Гронинген
АЗ Алкмаар
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.9%
38.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед
22 матча
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 16 побед
35 матчей
28.6%
22.9%
48.5%
10 побед 8 ничьих 17 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
10 побед 15 ничьих 10 побед
Второй тайм
22.9%
31.4%
45.7%
8 побед 11 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
13
Голов в среднем за матч
1.29
0.72
Среднее время на гол
69
124
Всего голов
28
25
Голов в среднем за матч
1.56
1.47
Среднее время на гол
57
61
Всего голов
50
38
Голов в среднем за матч
1.43
1.09
Тотал матчей
2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
24
Больше 69%
Меньше 31%
11
15
Больше 43%
Меньше 57%
20
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
Среднее время на гол
63
82
Бомбардиры внутри турнира
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Схредерс Йорг
|2
|0.67
|Бакуна Леандро
|1 (1)
|0.33
|Мендес Руи
|1
|0.33
|Ренте Марко
|1
|0.33
|Ван Берген Том
|1
|0.33
|Валенте Лусиано
|0
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Садик Ибраим
|1
|0.33
|Мейнанс Свен
|1
|0.33
Карточки
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бакуна Леандро
|2
|0
|Finn Stam
|2
|0
|Постема Романо
|1
|0
|Схредерс Йорг
|1
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Деккер Максим
|0
|1
|Базур Рихедли
|1
|0
|Майкума Сейя
|1
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|1
|0
|Зеефейк Ликвинсио
|1
|0
|Гус Ваутер
|1
|0
Результаты матчей
Гронинген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Гронинген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
АЗ Алкмаар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Гронинген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
АЗ Алкмаар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
6
2
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
33%
1
50%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гронинген
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Валвейк - Гронинген 1:2 Гронинген - НАК Бреда 4:1 Гронинген - Хераклес 2:0 Гронинген - Ламия 4:1
Гронинген - Эммен 3:2 Гронинген - Рот-Вайсс Эрфурт 1:0 Гронинген - Дендер 4:4 АСВБ Блайхам - Гронинген 0:15 АСВБ Блейхам - Гронинген 0:15 ГОМОС Норг - Гронинген 0:9 Гронинген - Гомос 9:0 Гронинген - Рода 2:0 Телстар - Гронинген 1:1 Виллем II - Гронинген 1:1 Гронинген - Камбюр 3:0 ВВВ-Венло - Гронинген 0:1 Гронинген - НАК Бреда 1:1 Эммен - Гронинген 0:3 АДО Ден Хааг - Гронинген 0:2 Хераклес - Гронинген 4:1
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Сток Сити - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Гавр 1:1
АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 АЗ Алкмаар - Арис Салоники 2:1 АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 8:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 АЗ Алкмаар - АЕК 6:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 3:3 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Твенте 2:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:2 ПСВ - АЗ Алкмаар 5:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 5:0 АЗ Алкмаар - Витесс 2:0 Волендам - АЗ Алкмаар 0:4 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 4:0
Результаты матчей
Гронинген
АЗ Алкмаар
Точный счет
0:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Гронинген
АЗ Алкмаар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|15 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|6.
|1:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|1:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|1:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|2.
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|1:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|0:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|1:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|8.
|1:1 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|1:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
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- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|ПСВ
|Лосано Ирвинг
|3 (1)
|ПСВ
|Дриауех Каухайб
|2 (1)
|Гронинген
|Схредерс Йорг
|2 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго II
|2 (1)
|Виллем II
|Kyan Vaesen
|2 (1)
|ПЕК Зволле
|Лутонда Тьерри
|1 1
|Гронинген
|Бакуна Леандро
|2
|Херенвен
|Бохневич Павел
|2
|НАК Бреда
|Берг Ян
|2
|Фейеноорд
|Ганцко Давид
|2