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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Зрители: 21981 Главный судья: Маншот Ероен
Гронинген
0:0
Конец матча
АЗ Алкмаар
0'
23' Желтая карточка
Гус Ваутер
28' Желтая карточка
Бакуна Леандро
34' Желтая карточка
Постема Романо
74' Желтая карточка
Finn Stam
90'+8

Ход матча

23'
 
Гус Ваутер
28'
Бакуна Леандро
 
34'
Постема Романо
 
67'
 
Аддай Джейден
Садик Ибраим
67'
 
Ван Бредероде Мирон
Ван Боммел Рубен
74'
Finn Stam
 
77'
Остинг Тейс
Постема Романо
 
77'
Wouter Prins
Finn Stam
 
84'
 
Мердинк Мекс
Пэрротт Трой
86'
Мендес Руи
Валенте Лусиано
 
86'
Блокзайл Тиймен
Пеерсман Марвин
 
90'
Пелюпесси Йоей
Де Йонге Тика
 
90'
 
Бюрместер Зико
Мейнанс Свен

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 398 Количество передач 512
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Вассен
Этьенн
7
Бакуна
Леандро
5
Ренте
Марко
43
Пеерсман
Марвин
22
Finn
Stam
14
Схредерс
Йорг
8
Хове
Йохан
18
Де
Йонге
Тика
10
Валенте
Лусиано
29
Постема
Романо
26
Ван
Берген
Том
1
Овусу-Одуро
Рим
16
Майкума
Сейя
3
Гус
Ваутер
5
Пенетра
Алешандре
18
Мёллер
Вольфе
Давид
8
Класи
Йорди
6
Копмейнерс
Пер
11
Садик
Ибраим
10
Мейнанс
Свен
7
Ван
Боммел
Рубен
9
Пэрротт
Трой
Гронинген
4-4-2
АЗ Алкмаар
4-2-3-1

История личных встреч

Гронинген
АЗ Алкмаар

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.9%
38.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

22 матча

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 16 побед

35 матчей

28.6%
22.9%
48.5%
10 побед 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
10 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

22.9%
31.4%
45.7%
8 побед 11 ничьих 16 побед

История матчей

Э
1:0
Э
1:4
Э
1:0
Э
2:0
Э
0:0
Э
1:2
Э
0:0
Э
1:0
Э
1:3
Э
3:2
Э
1:1
ЛЕ
4:1
ЛЕ
1:4
Э
0:0
Э
2:0
Э
4:1
Э
2:0
Э
2:4
Э
2:2
Э
3:0
Э
0:0
Э
2:0
Э
2:1
Э
0:1
Э
1:1
Э
1:0
К
4:2
Э
0:3
Э
2:0
Э
1:1
Э
0:1
Э
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

1.29
0.72

Среднее время на гол

69
124

Всего голов

28
25

Голов в среднем за матч

1.56
1.47

Среднее время на гол

57
61

Всего голов

50
38

Голов в среднем за матч

1.43
1.09

Тотал матчей

2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
24
Больше 69%
Меньше 31%
11
15
Больше 43%
Меньше 57%
20
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
33

Среднее время на гол

63
82

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Схредерс Йорг 2 0.67
Бакуна Леандро 1 (1) 0.33
Мендес Руи 1 0.33
Ренте Марко 1 0.33
Ван Берген Том 1 0.33
Валенте Лусиано 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Садик Ибраим 1 0.33
Мейнанс Свен 1 0.33

Карточки

Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бакуна Леандро 2 0
Finn Stam 2 0
Постема Романо 1 0
Схредерс Йорг 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Деккер Максим 0 1
Базур Рихедли 1 0
Майкума Сейя 1 0
Мёллер Вольфе Давид 1 0
Зеефейк Ликвинсио 1 0
Гус Ваутер 1 0

Результаты матчей

Гронинген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Гронинген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
АЗ Алкмаар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Гронинген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
АЗ Алкмаар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

6
2
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
33%
1
50%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гронинген
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Валвейк - Гронинген 1:2 Гронинген - НАК Бреда 4:1 Гронинген - Хераклес 2:0 Гронинген - Ламия 4:1
Гронинген - Эммен 3:2 Гронинген - Рот-Вайсс Эрфурт 1:0 Гронинген - Дендер 4:4 АСВБ Блайхам - Гронинген 0:15 АСВБ Блейхам - Гронинген 0:15 ГОМОС Норг - Гронинген 0:9 Гронинген - Гомос 9:0 Гронинген - Рода 2:0 Телстар - Гронинген 1:1 Виллем II - Гронинген 1:1 Гронинген - Камбюр 3:0 ВВВ-Венло - Гронинген 0:1 Гронинген - НАК Бреда 1:1 Эммен - Гронинген 0:3 АДО Ден Хааг - Гронинген 0:2 Хераклес - Гронинген 4:1
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Сток Сити - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Гавр 1:1
АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 АЗ Алкмаар - Арис Салоники 2:1 АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 8:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 АЗ Алкмаар - АЕК 6:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 3:3 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Твенте 2:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:2 ПСВ - АЗ Алкмаар 5:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 5:0 АЗ Алкмаар - Витесс 2:0 Волендам - АЗ Алкмаар 0:4 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 4:0

Результаты матчей

Гронинген
АЗ Алкмаар

Точный счет

0:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Гронинген
АЗ Алкмаар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 15 - 3 9
2.
Гронинген
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
4.
Утрехт
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
6.
Виллем II
 1:1 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Спарта Роттердам
 1:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8.
Твенте
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Фейеноорд
 0:1 Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
10.
Аякс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
НАК Бреда
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Хераклес
 1:1 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
14.
Херенвен
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
16.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
17.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гронинген
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Спарта Роттердам
 1:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
4.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Виллем II
 1:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Утрехт
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
НАК Бреда
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Фейеноорд
 0:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Твенте
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Херенвен
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Хераклес
 1:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Валвейк
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
ПЕК Зволле
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 10 - 2 6
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Гронинген
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Фейеноорд
 0:1 Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
8.
Виллем II
 1:1 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Хераклес
 1:1 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Спарта Роттердам
 1:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Аякс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Херенвен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
НАК Бреда
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
Алмере Сити
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
Валвейк
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
18.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
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Топ бомбардиров
ПСВ Лосано Ирвинг 3 (1)
ПСВ Дриауех Каухайб 2 (1)
Гронинген Схредерс Йорг 2 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго II 2 (1)
Виллем II Kyan Vaesen 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ПЕК Зволле Лутонда Тьерри 1 1
Гронинген Бакуна Леандро 2
Херенвен Бохневич Павел 2
НАК Бреда Берг Ян 2
Фейеноорд Ганцко Давид 2
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