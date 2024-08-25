Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Пеер Копмейнерс решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

88' Класи Йорди не смог попасть в створ ударом издали

86' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

84' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

84' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Мёллер Вольфе Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

81' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

80' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

78' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

77' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Тактическая замена. Постема Романо уходит с поля и его заменяет Тейс Остинг

75' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

75' Матч возобновлен

75' Ох, нехорошо это выглядит. Финн Стам получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Финн Стам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Финн Стам получил желтую карточку от судьи

72' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Удар от ворот произведет Гронинген

70' Пеерсман Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Валенте Лусиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Матч возобновится спорным мячом

66' Ох, нехорошо это выглядит. Мейнанс Свен получил травму и медбригада забирает его с поля.

65' Мейнанс Свен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Удар от ворот произведет Гронинген

62' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

60' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Ренте Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Оооо... вот это был удар! Постема Романо должен был забить с этой позиции.

55' Хорошую попытку сделал Постема Романо . Удар в створ, но вратарь начеку

55' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

54' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Овусу-Одуро Рим взял и забрал мяч на выходе

53' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

51' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

50' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Пеер Копмейнерс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Хорошую попытку сделал Ван Боммел Рубен . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Ван Берген Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

46' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля