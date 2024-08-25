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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Дендер
1:2
Конец матча
Брюгге
0'
0:1
8' Гол
Нильссон Хокан
0:2
13' Гол
Цолис Христос
1:2
45' Гол
Nathan Rodes
49' Желтая карточка
Нсимба Брюни
53' Желтая карточка
Ордоньес Хоэль
60' Желтая карточка
Gilles Ruyssen
82' Желтая карточка
Сике Уго
90' Желтая карточка
Joedrick Pupe
90'+7
34
Веррипс
Михаэл
22
Gilles
Ruyssen
21
Колс
Кобе
3
Joedrick
Pupe
20
Грнчар
Давид
24
Вилтард
Малкольм
18
Nathan
Rodes
88
Fabio
Ferraro
90
Берте
Мохамед
16
Квет
Роман
77
Нсимба
Брюни
22
Миньоле
Симон
65
Сейс
Хоакин
4
Ордоньес
Хоэль
44
Мехеле
Брэндон
55
Кюйпер
Максим
10
Ветлесен
Уго
15
Рафаэль
Онедика
20
Ванакен
Ханс
7
Сков-Ольсен
Андреас
19
Нильссон
Хокан
8
Цолис
Христос
Дендер
3-4-3
Брюгге
4-3-3

История личных встреч

Дендер
Брюгге

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

ТМК
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.33

Среднее время на гол

180
270

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

0.8
0.6

Тотал матчей

0.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2

Среднее время на гол

112
150

Бомбардиры внутри турнира

Дендер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берте Мохамед 3 0.6
Нсимба Брюни 2 0.4
Квет Роман 2 0.4
Nathan Rodes 1 0.2
Jordy Soladio 1 0.2
Ali Akman 1 0.2
Joedrick Pupe 0 0
Грнчар Давид 0 0
Fabio Ferraro 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сков-Ольсен Андреас 2 0.4
Нильссон Хокан 2 (1) 0.4
Цолис Христос 1 0.2
Сейс Хоакин 1 0.2
Ванакен Ханс 0 0
Кюйпер Максим 0 0
Нуса Антонио 0 0

Карточки

Дендер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joedrick Pupe 3 0
Gilles Ruyssen 2 0
Нсимба Брюни 2 0
Ridwane M'barki 1 0
Nathan Rodes 1 0
Jordy Soladio 1 0
Вилтард Малкольм 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сике Уго 2 0
Мехеле Брэндон 1 0
Нильссон Хокан 1 0
Ветлесен Уго 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Цолис Христос 1 0
Ордоньес Хоэль 1 0

Результаты матчей

Дендер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Брюгге
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
2
Дендер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Брюгге
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
2
Дендер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Брюгге
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

6
4

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
2
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
10%
2
33%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
17%
76-90

Пропущено

7
6
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Дендер
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Сент-Трейден - Дендер 3:3 Дендер - Кортрейк 4:1 Гент - Дендер 1:2 Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0
Дендер - Ла Лувьер 0:3 Брюгге - Дендер 0:0 Хераклес - Дендер 1:1 Гронинген - Дендер 4:4 Стандард - Дендер 1:5 Андерлехт - Дендер 2:1 Уденаарде - Дендер 0:3 КРК Харелбеке - Дендер 0:5 СВ Харелбеке - Дендер 0:5 Франкс-Борен - Дендер 0:3 Дендер - Зульте-Варегем 1:4 Дендер - Дейнзе 3:0 Брюгге-2 - Дендер 0:1 Дендер - СЛ 16 ФК 4:1 Остенде - Дендер 0:1 Дендер - Беерсхот-Вильрейк 1:1
Брюгге
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Брюгге - Антверпен 1:0 Генк - Брюгге 3:2 Стандард - Брюгге 1:0 Брюгге - Мехелен 1:1
Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Брюгге - Норвич 3:0 Брюгге - Дендер 0:0 ПСВ - Брюгге 1:1 Брюгге - АЕК 4:1 Кнокке - Брюгге 1:1 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Андерлехт - Брюгге 0:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Брюгге - Фиорентина 1:1 Антверпен - Брюгге 1:2 Фиорентина - Брюгге 3:2 Генк - Брюгге 0:3 Брюгге - Генк 4:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:2 ПАОК - Брюгге 0:2

Результаты матчей

Дендер
Брюгге

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Дендер
Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
2
3
2
3
2.5
1
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 4 3 1 0 7 - 3 10
2.
Вестерло
 5 3 1 1 13 - 10 10
3.
Дендер
 5 2 2 1 10 - 7 8
4.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4 2 1 1 7 - 5 7
5.
Генк
 4 2 1 1 8 - 8 7
6.
Брюгге
 5 2 1 2 6 - 6 7
7.
АХ Лёвен
 5 1 4 0 6 - 4 7
8.
Спортинг Шарлеруа
 4 2 0 2 5 - 3 6
9.
Гент
 4 2 0 2 6 - 4 6
10.
Кортрейк
 4 2 0 2 4 - 6 6
11.
Антверпен
 5 2 0 3 8 - 5 6
12.
Стандард
 4 1 2 1 1 - 1 5
13.
Мехелен
 5 1 2 2 5 - 8 5
14.
Серкль Брюгге
 4 1 1 2 6 - 7 4
15.
Беерсхот-Вильрейк
 4 0 1 3 5 - 11 1
16.
Сент-Трейден
 4 0 1 3 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерло
 3 2 1 0 8 - 4 7
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
АХ Лёвен
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Стандард
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Брюгге
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Генк
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Андерлехт
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Дендер
 3 1 1 1 5 - 3 4
9.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 5 - 3 3
10.
Гент
 2 1 0 1 5 - 3 3
11.
Кортрейк
 2 1 0 1 1 - 1 3
12.
Спортинг Шарлеруа
 2 1 0 1 1 - 1 3
13.
Антверпен
 3 1 0 2 7 - 4 3
14.
Беерсхот-Вильрейк
 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Сент-Трейден
 2 0 1 1 4 - 7 1
16.
Мехелен
 2 0 0 2 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Мехелен
 3 1 2 0 2 - 1 5
3.
Дендер
 2 1 1 0 5 - 4 4
4.
Спортинг Шарлеруа
 2 1 0 1 4 - 2 3
5.
Антверпен
 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
Гент
 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Генк
 2 1 0 1 5 - 6 3
8.
Вестерло
 2 1 0 1 5 - 6 3
9.
Кортрейк
 2 1 0 1 3 - 5 3
10.
Брюгге
 3 1 0 2 4 - 5 3
11.
АХ Лёвен
 3 0 3 0 2 - 2 3
12.
Стандард
 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Серкль Брюгге
 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Беерсхот-Вильрейк
 2 0 0 2 2 - 7 0
16.
Сент-Трейден
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 4
Вестерло Сайяд Аллахьяр 3 (1)
Сент-Трейден Kahveh Zahiroleslam 3 (1)
Антверпен Ондрейка Якоб 3
Дендер Берте Мохамед 3
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 3
Спортинг Шарлеруа Камара Этьен 4
Дендер Joedrick Pupe 3
Стандард Хаутекит Ибе 3
АХ Лёвен Акимото Такахиро 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Joedrick Pupe сделал результативную передачу.
    • 46'
      Г О О О О Л - Nathan Rodes бьет в цель!
    • 13'
      Ванакен Ханс сделал результативную передачу.
    • 13'
      Г О О О О Л - Цолис Христос бьет в цель!
    • 8'
      Кюйпер Максим сделал результативную передачу.
    • 8'
      Г О О О О Л - Нильссон Хокан бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Дендер 1:2 Брюгге онлайн

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