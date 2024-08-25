Тур: 5. Стадион: Van Roy Stadium.
0'
0:1
8' ГолНильссон Хокан
0:2
13' ГолЦолис Христос
1:2
45' ГолNathan Rodes
49' Желтая карточкаНсимба Брюни
53' Желтая карточкаОрдоньес Хоэль
60' Желтая карточкаGilles Ruyssen
82' Желтая карточкаСике Уго
90' Желтая карточкаJoedrick Pupe
90'+7
Ход матча
8'
0:1
13'
0:2
45'
1:2
49'
53'
60'
78'
82'
90'
21
Колс
Кобе
20
Грнчар
Давид
18
Nathan
Rodes
16
Квет
Роман
77
Нсимба
Брюни
65
Сейс
Хоакин
10
Ветлесен
Уго
20
Ванакен
Ханс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Колс КобеЗащитник
- Защитник
-
20 Грнчар ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Nathan RodesПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Квет РоманНападающий
-
77 Нсимба БрюниНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Lennard HensПолузащитник
-
19 Ali Akman
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vincent Euvrard
- Основной состав
- Вратарь
-
65 Сейс ХоакинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
41 Сике УгоЗащитник
-
21 Скораш МихалЗащитник
- Полузащитник
-
30 Яшари АрдонПолузащитник
-
17 Верман РомеоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хайен Ники
История личных встреч
Дендер
Брюгге
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.33
Среднее время на гол
180
270
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
0.8
0.6
Тотал матчей
0.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
Среднее время на гол
112
150
Бомбардиры внутри турнира
Дендер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берте Мохамед
|3
|0.6
|Нсимба Брюни
|2
|0.4
|Квет Роман
|2
|0.4
|Nathan Rodes
|1
|0.2
|Jordy Soladio
|1
|0.2
|Ali Akman
|1
|0.2
|Joedrick Pupe
|0
|0
|Грнчар Давид
|0
|0
|Fabio Ferraro
|0
|0
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сков-Ольсен Андреас
|2
|0.4
|Нильссон Хокан
|2 (1)
|0.4
|Цолис Христос
|1
|0.2
|Сейс Хоакин
|1
|0.2
|Ванакен Ханс
|0
|0
|Кюйпер Максим
|0
|0
|Нуса Антонио
|0
|0
Карточки
Дендер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joedrick Pupe
|3
|0
|Gilles Ruyssen
|2
|0
|Нсимба Брюни
|2
|0
|Ridwane M'barki
|1
|0
|Nathan Rodes
|1
|0
|Jordy Soladio
|1
|0
|Вилтард Малкольм
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сике Уго
|2
|0
|Мехеле Брэндон
|1
|0
|Нильссон Хокан
|1
|0
|Ветлесен Уго
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
|Цолис Христос
|1
|0
|Ордоньес Хоэль
|1
|0
Результаты матчей
Дендер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Брюгге
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
2
Дендер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Брюгге
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
2
Дендер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Брюгге
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
6
4
Голы по времени матча
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
2
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
10%
2
33%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
17%
76-90
Пропущено
7
6
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Дендер
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Сент-Трейден - Дендер 3:3 Дендер - Кортрейк 4:1 Гент - Дендер 1:2 Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0
Дендер - Ла Лувьер 0:3 Брюгге - Дендер 0:0 Хераклес - Дендер 1:1 Гронинген - Дендер 4:4 Стандард - Дендер 1:5 Андерлехт - Дендер 2:1 Уденаарде - Дендер 0:3 КРК Харелбеке - Дендер 0:5 СВ Харелбеке - Дендер 0:5 Франкс-Борен - Дендер 0:3 Дендер - Зульте-Варегем 1:4 Дендер - Дейнзе 3:0 Брюгге-2 - Дендер 0:1 Дендер - СЛ 16 ФК 4:1 Остенде - Дендер 0:1 Дендер - Беерсхот-Вильрейк 1:1
Брюгге
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Брюгге - Антверпен 1:0 Генк - Брюгге 3:2 Стандард - Брюгге 1:0 Брюгге - Мехелен 1:1
Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Брюгге - Норвич 3:0 Брюгге - Дендер 0:0 ПСВ - Брюгге 1:1 Брюгге - АЕК 4:1 Кнокке - Брюгге 1:1 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Андерлехт - Брюгге 0:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Брюгге - Фиорентина 1:1 Антверпен - Брюгге 1:2 Фиорентина - Брюгге 3:2 Генк - Брюгге 0:3 Брюгге - Генк 4:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:2 ПАОК - Брюгге 0:2
Результаты матчей
Дендер
Брюгге
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Дендер
Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
23
23
14
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|4
|Вестерло
|Сайяд Аллахьяр
|3 (1)
|Сент-Трейден
|Kahveh Zahiroleslam
|3 (1)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|3
|Дендер
|Берте Мохамед
|3
|Антверпен
|Одои Денис
|1 3
|Спортинг Шарлеруа
|Камара Этьен
|4
|Дендер
|Joedrick Pupe
|3
|Стандард
|Хаутекит Ибе
|3
|АХ Лёвен
|Акимото Такахиро
|3