Тур: 6. Стадион: Вейле. Главный судья: Simon Duerlund Rasmussen
0:2
Второй тайм: 87'
Ход матча
57'
73'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
12 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 5
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 1
-
240 Количество передач 321
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
38
Чолина
Давид
20
Mads
Larsen
14
Бринк
Марк
10
Бакиз
Юнес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Чолина ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
11 Ювара МусаНападающий
- Нападающий
-
25 Хюйбер ЛукаНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ivan Prelec
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Mads LarsenПолузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бакиз ЮнесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вайле
Силькеборг
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 11 побед
20 матчей
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.25
1.5
Среднее время на гол
72
60
Всего голов
14
23
Голов в среднем за матч
1.75
1.92
Среднее время на гол
51
46
Всего голов
29
35
Голов в среднем за матч
1.45
1.75
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
62
51
Бомбардиры внутри турнира
Вайле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онугха Герман
|3
|0.5
|Эммануилидис Димитриос
|1
|0.17
|Барри Хамза
|0
|0
|Ювара Муса
|0
|0
|Christian Groendal
|0
|0
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакиз Юнес
|3
|0.5
|Адамсен Тонни
|3 (1)
|0.5
|Сонне Оливер
|2
|0.33
|Оразов Рамазан
|1
|0.17
|Маттссон Пелле
|1
|0.17
|Редин Понтус
|1
|0.17
|Пюндт Андреас
|1
|0.17
|Поульсен Андреас
|0
|0
|Клинг Андерс
|0
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|0
|0
|Mads Larsen
|0
|0
|Бринк Марк
|0
|0
|Мадс Фройндлих
|0
|0
Карточки
Вайле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барри Хамза
|2
|0
|Велков Стефан
|2
|0
|Колингер Денис
|1
|0
|Эммануилидис Димитриос
|1
|0
|Ювара Муса
|1
|0
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бринк Марк
|0
|1
|Маккоуотт Каллум
|1
|0
|Адамсен Тонни
|1
|0
|Бакиз Юнес
|1
|0
|Ганшаш Педру
|1
|0
|Сонне Оливер
|1
|0
Результаты матчей
Вайле
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Силькеборг
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Вайле
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Силькеборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
0
8
Вайле
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Силькеборг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
2
9
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
2
8
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
9
3
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
4
44%
2
67%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
11
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
25%
2
18%
76-90
Пропущено
13
5
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
2
15%
1
20%
31-45
6
46%
3
60%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вайле
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
АГФ Орхус - Вайле 5:1 Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Вайле - Норшелланн 0:1 Брондбю - Вайле 2:1
Вайле - Раннерс 2:3 Оденсе - Вайле 2:5 Вайле - Фредерисия 3:0 Брондбю - Вайле 0:2 Раннерс - Вайле 1:0 Вайле - Видовре 2:0 Вайле - Люнгбю 1:0 Виборг - Вайле 1:2 Вайле - Оденсе 3:2 Люнгбю - Вайле 1:1 Видовре - Вайле 2:1 Вайле - Раннерс 1:2 Вайле - Виборг 1:1 Оденсе - Вайле 0:1 Мидтьюлланн - Вайле 3:0 Вайле - Оденсе 0:1
Силькеборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Силькеборг - Норшелланн 4:1 Гент - Силькеборг 3:2 Раннерс - Силькеборг 0:2 Силькеборг - Гент 2:2
Силькеборг - Виборг 3:2 Силькеборг - Мольде 3:2 Ольборг - Силькеборг 2:1 Мольде - Силькеборг 3:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Силькеборг - Венсюссель 1:4 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3 Утрехт - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Хёугесунн 2:2 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Мидтьюлланн - Силькеборг 3:3 Силькеборг - Брондбю 0:2 АГФ Орхус - Силькеборг 0:1 Норшелланн - Силькеборг 4:1 Силькеборг - АГФ Орхус 1:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3
Результаты матчей
Вайле
Силькеборг
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Вайле
Силькеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
32
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|6
|5
|0
|1
|13 - 5
|15
|2.
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|17 - 5
|13
|4.
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|6.
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|7.
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|8.
|6
|2
|0
|4
|5 - 16
|6
|9.
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|10.
|5
|0
|2
|3
|9 - 13
|2
|11.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|12.
|0:2
|6
|0
|0
|6
|4 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|2:0
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|10 - 2
|7
|4.
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|5.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|2 - 9
|3
|9.
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|11.
|0:2
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|4.
|2:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|9.
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|10.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|12.
|0:2
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|6
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|4 (1)
|АГФ Орхус
|Мадсен Мадс Эмиль
|4
|Копенгаген
|Оскарссон Орри
|4
|Виборг
|Jakob Nielsen
|4
|Ольборг
|Жассон Андрес
|3
|Ольборг
|Mylian Jimenez
|3
|Сённерйюск
|Оггесен Андреас
|2
|Люнгбю
|Гюткьяер Фредерик
|2
|Вайле
|Барри Хамза
|2