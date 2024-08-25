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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Simon Duerlund Rasmussen
Вайле
0:2
Второй тайм: 87'
Силькеборг
0'
56' Желтая карточка
Эммануилидис Димитриос
0:1
57' Гол
Адамсен Тонни
0:2
73' Гол
Адамсен Тонни

Ход матча

56'
Эммануилидис Димитриос
 
57'
0:1
Адамсен Тонни
(Поульсен Андреас)
62'
Леуритсен Тобиас
Хетеми Лундрим
 
62'
Ювара Муса
Нгбакото Йени
 
68'
 
Оразов Рамазан
Мадс Фройндлих
73'
0:2
Адамсен Тонни
79'
Anders Jacobsen II
Онугха Герман
 
79'
Kristian Kirkegaard
Эммануилидис Димитриос
 
79'
Christian Groendal
Ван Брюген Дамиан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 12 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 1
  • 240 Количество передач 321
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Вайле
Ничья
Силькеборг
3.50
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4.30
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3.50
Все Коэффициенты
1
Векич
Игор
14
Ван
Брюген
Дамиан
13
Велков
Стефан
4
Oliver
Provstgaard
59
Marius
Elvius
38
Чолина
Давид
34
Хетеми
Лундрим
5
Барри
Хамза
7
Нгбакото
Йени
17
Эммануилидис
Димитриос
9
Онугха
Герман
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
3
Эстрём
Робин
4
Ганшаш
Педру
2
Поульсен
Андреас
20
Mads
Larsen
14
Бринк
Марк
33
Мадс
Фройндлих
8
Андерсен
Йеппе
10
Бакиз
Юнес
23
Адамсен
Тонни
Вайле
3-4-2-1
Силькеборг
4-3-2-1

История личных встреч

Вайле
Силькеборг

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 11 побед

20 матчей

35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 побед

История матчей

СД
2:0
СД
2:1
СД
3:0
СД
2:4
ТМК
0:5
ТМК
0:1
ТМС
1:2
ТМК
1:3
ПД
5:0
ПД
1:3
ПД
0:2
ТМК
2:3
ПД
2:2
ПД
1:2
ПД
3:0
ТМС
0:1
К
2:2
ТМС
1:1
ПД
1:0
ТМС
0:3

Голы

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Среднее время на гол

72
60

Всего голов

14
23

Голов в среднем за матч

1.75
1.92

Среднее время на гол

51
46

Всего голов

29
35

Голов в среднем за матч

1.45
1.75

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

62
51

Бомбардиры внутри турнира

Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онугха Герман 3 0.5
Эммануилидис Димитриос 1 0.17
Барри Хамза 0 0
Ювара Муса 0 0
Christian Groendal 0 0
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакиз Юнес 3 0.5
Адамсен Тонни 3 (1) 0.5
Сонне Оливер 2 0.33
Оразов Рамазан 1 0.17
Маттссон Пелле 1 0.17
Редин Понтус 1 0.17
Пюндт Андреас 1 0.17
Поульсен Андреас 0 0
Клинг Андерс 0 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
Mads Larsen 0 0
Бринк Марк 0 0
Мадс Фройндлих 0 0

Карточки

Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барри Хамза 2 0
Велков Стефан 2 0
Колингер Денис 1 0
Эммануилидис Димитриос 1 0
Ювара Муса 1 0
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бринк Марк 0 1
Маккоуотт Каллум 1 0
Адамсен Тонни 1 0
Бакиз Юнес 1 0
Ганшаш Педру 1 0
Сонне Оливер 1 0

Результаты матчей

Вайле
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Силькеборг
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Вайле
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Силькеборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

0
8
Вайле
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Силькеборг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

2
9

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

2
8
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

9
3
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
4
44%
2
67%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
11
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
25%
2
18%
76-90

Пропущено

13
5
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
2
15%
1
20%
31-45
6
46%
3
60%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вайле
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
АГФ Орхус - Вайле 5:1 Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Вайле - Норшелланн 0:1 Брондбю - Вайле 2:1
Вайле - Раннерс 2:3 Оденсе - Вайле 2:5 Вайле - Фредерисия 3:0 Брондбю - Вайле 0:2 Раннерс - Вайле 1:0 Вайле - Видовре 2:0 Вайле - Люнгбю 1:0 Виборг - Вайле 1:2 Вайле - Оденсе 3:2 Люнгбю - Вайле 1:1 Видовре - Вайле 2:1 Вайле - Раннерс 1:2 Вайле - Виборг 1:1 Оденсе - Вайле 0:1 Мидтьюлланн - Вайле 3:0 Вайле - Оденсе 0:1
Силькеборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Силькеборг - Норшелланн 4:1 Гент - Силькеборг 3:2 Раннерс - Силькеборг 0:2 Силькеборг - Гент 2:2
Силькеборг - Виборг 3:2 Силькеборг - Мольде 3:2 Ольборг - Силькеборг 2:1 Мольде - Силькеборг 3:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Силькеборг - Венсюссель 1:4 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3 Утрехт - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Хёугесунн 2:2 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Мидтьюлланн - Силькеборг 3:3 Силькеборг - Брондбю 0:2 АГФ Орхус - Силькеборг 0:1 Норшелланн - Силькеборг 4:1 Силькеборг - АГФ Орхус 1:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3

Результаты матчей

Вайле
Силькеборг

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Вайле
Силькеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 2:0 6 5 0 1 13 - 5 15
2.
Мидтьюлланн
 6 4 2 0 12 - 6 14
3.
АГФ Орхус
 6 4 1 1 17 - 5 13
4.
Копенгаген
 5 3 2 0 9 - 4 11
5.
Брондбю
 5 3 1 1 11 - 5 10
6.
Норшелланн
 5 2 2 1 8 - 7 8
7.
Раннерс
 5 2 1 2 8 - 8 7
8.
Ольборг
 6 2 0 4 5 - 16 6
9.
Сённерйюск
 6 1 1 4 5 - 12 4
10.
Виборг
 5 0 2 3 9 - 13 2
11.
Люнгбю
 5 0 2 3 3 - 8 2
12.
Вайле
 0:2 6 0 0 6 4 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Силькеборг
 2:0 3 3 0 0 8 - 3 9
3.
АГФ Орхус
 3 2 1 0 10 - 2 7
4.
Норшелланн
 3 1 2 0 6 - 3 5
5.
Копенгаген
 3 1 2 0 5 - 4 5
6.
Брондбю
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Раннерс
 3 1 0 2 4 - 5 3
8.
Ольборг
 3 1 0 2 2 - 9 3
9.
Виборг
 2 0 1 1 5 - 6 1
10.
Сённерйюск
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Вайле
 0:2 3 0 0 3 2 - 6 0
12.
Люнгбю
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 3 2 1 0 9 - 3 7
2.
Копенгаген
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
АГФ Орхус
 3 2 0 1 7 - 3 6
4.
Силькеборг
 2:0 3 2 0 1 5 - 2 6
5.
Мидтьюлланн
 3 1 2 0 5 - 4 5
6.
Раннерс
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Норшелланн
 2 1 0 1 2 - 4 3
8.
Ольборг
 3 1 0 2 3 - 7 3
9.
Сённерйюск
 4 1 0 3 4 - 9 3
10.
Люнгбю
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Виборг
 3 0 1 2 4 - 7 1
12.
Вайле
 0:2 3 0 0 3 2 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6
Силькеборг Адамсен Тонни 4 (1)
АГФ Орхус Мадсен Мадс Эмиль 4
Копенгаген Оскарссон Орри 4
Виборг Jakob Nielsen 4
Весь список

Топ нарушителей
Ольборг Жассон Андрес 3
Ольборг Mylian Jimenez 3
Сённерйюск Оггесен Андреас 2
Люнгбю Гюткьяер Фредерик 2
Вайле Барри Хамза 2
Весь список
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