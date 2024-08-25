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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Зрители: 7363 Главный судья: Simon Duerlund Rasmussen
Вайле
1:3
Конец матча
Силькеборг
0'
56' Желтая карточка
Эммануилидис Димитриос
0:1
57' Гол
Адамсен Тонни
0:2
73' Гол
Адамсен Тонни
88' Желтая карточка
Christian Groendal
1:2
89' Гол
Барри Хамза
90' Желтая карточка
Поульсен Андреас
1:3
90' Гол
Alexander Illum Simmelhack
90'+9

Ход матча

56'
Эммануилидис Димитриос
 
57'
0:1
Адамсен Тонни
(Поульсен Андреас)
62'
Леуритсен Тобиас
Хетеми Лундрим
 
62'
Ювара Муса
Нгбакото Йени
 
68'
 
Оразов Рамазан
Мадс Фройндлих
73'
0:2
Адамсен Тонни
79'
Anders Jacobsen II
Онугха Герман
 
79'
Kristian Kirkegaard
Эммануилидис Димитриос
 
79'
Christian Groendal
Ван Брюген Дамиан
 
87'
 
Alexander Illum Simmelhack
Бакиз Юнес
88'
Christian Groendal
 
89'
Барри Хамза
1:2
90'
 
Поульсен Андреас
90'
1:3
Alexander Illum Simmelhack
(Адамсен Тонни)
90'
 
Julius Nielsen
Андерсен Йеппе
90'
 
Nikolai Jacobsen
Адамсен Тонни

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 11 Удары по воротам 4
  • 11 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 448 Количество передач 594
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

1
Векич
Игор
14
Ван
Брюген
Дамиан
13
Велков
Стефан
4
Oliver
Provstgaard
59
Marius
Elvius
38
Чолина
Давид
34
Хетеми
Лундрим
5
Барри
Хамза
7
Нгбакото
Йени
17
Эммануилидис
Димитриос
9
Онугха
Герман
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
3
Эстрём
Робин
4
Ганшаш
Педру
2
Поульсен
Андреас
20
Mads
Larsen
14
Бринк
Марк
33
Мадс
Фройндлих
8
Андерсен
Йеппе
10
Бакиз
Юнес
23
Адамсен
Тонни
Вайле
3-4-2-1
Силькеборг
4-3-2-1

История личных встреч

Вайле
Силькеборг

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 11 побед

20 матчей

35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 побед

История матчей

СД
2:0
СД
2:1
СД
3:0
СД
2:4
ТМК
0:5
ТМК
0:1
ТМС
1:2
ТМК
1:3
ПД
5:0
ПД
1:3
ПД
0:2
ТМК
2:3
ПД
2:2
ПД
1:2
ПД
3:0
ТМС
0:1
К
2:2
ТМС
1:1
ПД
1:0
ТМС
0:3

Голы

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Среднее время на гол

72
60

Всего голов

14
23

Голов в среднем за матч

1.75
1.92

Среднее время на гол

51
46

Всего голов

29
35

Голов в среднем за матч

1.45
1.75

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

62
51

Бомбардиры внутри турнира

Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онугха Герман 3 0.5
Барри Хамза 1 0.17
Эммануилидис Димитриос 1 0.17
Ювара Муса 0 0
Christian Groendal 0 0
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамсен Тонни 4 (1) 0.67
Бакиз Юнес 3 0.5
Сонне Оливер 2 0.33
Оразов Рамазан 1 0.17
Маттссон Пелле 1 0.17
Редин Понтус 1 0.17
Пюндт Андреас 1 0.17
Alexander Illum Simmelhack 1 0.17
Поульсен Андреас 0 0
Клинг Андерс 0 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
Mads Larsen 0 0
Бринк Марк 0 0
Мадс Фройндлих 0 0

Карточки

Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барри Хамза 2 0
Велков Стефан 2 0
Колингер Денис 1 0
Эммануилидис Димитриос 1 0
Ювара Муса 1 0
Christian Groendal 1 0
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бринк Марк 0 1
Поульсен Андреас 1 0
Маккоуотт Каллум 1 0
Адамсен Тонни 1 0
Бакиз Юнес 1 0
Ганшаш Педру 1 0
Сонне Оливер 1 0

Результаты матчей

Вайле
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Силькеборг
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
1
Вайле
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Силькеборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

0
8
Вайле
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Силькеборг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
67%
2
33%
76-90

Пропущено

7
3
0 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Забито

2
8
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

9
3
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
4
44%
2
67%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
14
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
2
40%
3
21%
76-90

Пропущено

16
6
4 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
1
17%
16-30
2
13%
1
17%
31-45
7
44%
3
50%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
2
13%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Вайле
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
АГФ Орхус - Вайле 5:1 Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Вайле - Норшелланн 0:1 Брондбю - Вайле 2:1
Вайле - Раннерс 2:3 Оденсе - Вайле 2:5 Вайле - Фредерисия 3:0 Брондбю - Вайле 0:2 Раннерс - Вайле 1:0 Вайле - Видовре 2:0 Вайле - Люнгбю 1:0 Виборг - Вайле 1:2 Вайле - Оденсе 3:2 Люнгбю - Вайле 1:1 Видовре - Вайле 2:1 Вайле - Раннерс 1:2 Вайле - Виборг 1:1 Оденсе - Вайле 0:1 Мидтьюлланн - Вайле 3:0 Вайле - Оденсе 0:1
Силькеборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Силькеборг - Норшелланн 4:1 Гент - Силькеборг 3:2 Раннерс - Силькеборг 0:2 Силькеборг - Гент 2:2
Силькеборг - Виборг 3:2 Силькеборг - Мольде 3:2 Ольборг - Силькеборг 2:1 Мольде - Силькеборг 3:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Силькеборг - Венсюссель 1:4 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3 Утрехт - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Хёугесунн 2:2 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Мидтьюлланн - Силькеборг 3:3 Силькеборг - Брондбю 0:2 АГФ Орхус - Силькеборг 0:1 Норшелланн - Силькеборг 4:1 Силькеборг - АГФ Орхус 1:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3

Результаты матчей

Вайле
Силькеборг

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Вайле
Силькеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
4
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 6 5 0 1 14 - 6 15
2.
Мидтьюлланн
 6 4 2 0 12 - 6 14
3.
АГФ Орхус
 6 4 1 1 17 - 5 13
4.
Брондбю
 0:0 6 3 2 1 11 - 5 11
5.
Копенгаген
 6 3 2 1 11 - 7 11
6.
Норшелланн
 6 3 2 1 11 - 9 11
7.
Раннерс
 0:0 6 2 2 2 8 - 8 8
8.
Ольборг
 6 2 0 4 5 - 16 6
9.
Сённерйюск
 6 1 1 4 5 - 12 4
10.
Виборг
 5 0 2 3 9 - 13 2
11.
Люнгбю
 5 0 2 3 3 - 8 2
12.
Вайле
 6 0 0 6 5 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Силькеборг
 3 3 0 0 8 - 3 9
3.
Норшелланн
 4 2 2 0 9 - 5 8
4.
АГФ Орхус
 3 2 1 0 10 - 2 7
5.
Копенгаген
 3 1 2 0 5 - 4 5
6.
Брондбю
 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
7.
Раннерс
 0:0 3 1 0 2 4 - 5 3
8.
Ольборг
 3 1 0 2 2 - 9 3
9.
Виборг
 2 0 1 1 5 - 6 1
10.
Сённерйюск
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Вайле
 3 0 0 3 3 - 7 0
12.
Люнгбю
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 0:0 3 2 1 0 9 - 3 7
2.
АГФ Орхус
 3 2 0 1 7 - 3 6
3.
Копенгаген
 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Силькеборг
 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Раннерс
 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Мидтьюлланн
 3 1 2 0 5 - 4 5
7.
Норшелланн
 2 1 0 1 2 - 4 3
8.
Ольборг
 3 1 0 2 3 - 7 3
9.
Сённерйюск
 4 1 0 3 4 - 9 3
10.
Люнгбю
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Виборг
 3 0 1 2 4 - 7 1
12.
Вайле
 3 0 0 3 2 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6
Копенгаген Оскарссон Орри 5
Силькеборг Адамсен Тонни 4 (2)
АГФ Орхус Мадсен Мадс Эмиль 4
Виборг Jakob Nielsen 4
Весь список

Топ нарушителей
Ольборг Жассон Андрес 3
Ольборг Mylian Jimenez 3
Сённерйюск Оггесен Андреас 2
Люнгбю Гюткьяер Фредерик 2
Вайле Барри Хамза 2
Весь список
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