ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Команда Хераклес имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

43' Брайан Де Керсмакер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Щило Занд пробует нанести удар издали, но Томас Дидийон держит все под контролем

37' Г О О О О Л - Бош Йессе правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

36' Игрок из команды Виллем II делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

35' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Хераклес будет все-таки засчитан.

34' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Хераклес

33' Энгельс Марио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Щило Занд создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Амин Лачкар выиграл воздушное противоборство у Бриан Лимбомбе.

28' Томми Сент-Яго из команды Виллем II перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

27' Амин Лачкар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Хераклес

26' Сандра Сиссе не смог попасть в створ ударом издали

24' Дидийон Томас взял и забрал мяч на выходе

23' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Хераклес

22' Виллем II совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Хераклес

15' Шанс! Томми Сент-Яго из команды Виллем II пробил головой, но мимо

15' Матч возобновлен

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Брайан Де Керсмакер успешно блокирует удар.

13' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Удар от ворот произведет Хераклес

12' Виллем II совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Удар от ворот произведет Хераклес

10' Брайан Де Керсмакер нанес удар, но тот был заблокирован.

10' Хорошую попытку сделал Бриан Лимбомбе. Удар в створ, но вратарь начеку

10' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Брайан Де Керсмакер ослабляет давление, выбив мяч.

9' Амин Лачкар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Дидийон Томас взял и забрал мяч на выходе

5' Томми Сент-Яго из команды Виллем II перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

4' Щило Занд не смог попасть в створ ударом издали

3' Доодеман Ник наказан за толчок Бриан Лимбомбе

1' Тальвитие Юхо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Хераклес начинает с центра поля