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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
Хераклес
1:1
Второй тайм: 54'
Виллем II
0'
1:0
33' Гол
Тальвитие Юхо
1:1
37' Гол
Бош Йессе

Ход матча

33'
Тальвитие Юхо
(Энгельс Марио)
1:0
37'
1:1
Бош Йессе
(Kyan Vaesen)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 266 Количество передач 182
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Хераклес
Ничья
Виллем II
6.58
3.47
3.50
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Все Коэффициенты
1
Де
Кейзер
Фабиан
2
Бенита
Мимеирхель
4
Мирани
Деймон
24
Месик
Иван
12
Роскен
Рубен
23
Тальвитие
Юхо
14
Де
Кеерсмакер
Брайан
26
Ван
Кам
Даниэль
7
Лимбомбе
Брайан
8
Энгельс
Марио
10
Shiloh
Zand
1
Дидийон
Томас
25
Тирпан
Микаэль
30
Бехоунек
Рафаэл
33
Сент
Джейго
Томми
7
Доодеман
Ник
5
Сигургейрссон
Рунар
Тор
8
Бош
Йессе
34
Amine
Lachkar
16
Мервелд
Ринго
9
Kyan
Vaesen
14
Сандра
Сиссе
Хераклес
4-4-2
Виллем II
5-3-2

История личных встреч

Хераклес
Виллем II

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70.6%
11.8%
17.6%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

28 матчей

57.1%
10.7%
32.2%
16 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
12 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

46.4%
25%
28.6%
13 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

ПД
1:1
ПД
1:2
Э
2:0
Э
3:2
Э
4:0
Э
4:0
Э
1:0
Э
4:1
Э
3:4
Э
5:0
Э
1:0
Э
3:1
Э
1:3
Э
3:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
3:0
Э
1:3
Э
4:1
Э
2:2
Э
2:6
Э
3:0
Э
3:2
Э
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

34
19

Голов в среднем за матч

2.43
1.36

Среднее время на гол

37
66

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

1.86
1.14

Среднее время на гол

48
78

Всего голов

60
35

Голов в среднем за матч

2.14
1.25

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

42
72

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тальвитие Юхо 1 0.33
Де Кеерсмакер Брайан 1 (1) 0.33
Энгельс Марио 0 0
Виллем II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kyan Vaesen 2 (1) 0.67
Бош Йессе 1 0.33
Мервелд Ринго 1 0.33
Бехоунек Рафаэл 0 0
Сандра Сиссе 0 0

Карточки

Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван де Лой Эрвин 1 0
Милани Лоренцо 1 0
Shiloh Zand 1 0
Виллем II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вермёлен Валентино 1 0
Сигургейрссон Рунар Тор 1 0
Kyan Vaesen 1 0
Сандра Сиссе 1 0
Amine Lachkar 1 0
Jens Mathijsen 1 0

Результаты матчей

Хераклес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Виллем II
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Хераклес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Виллем II
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Хераклес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Виллем II
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хераклес
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Хераклес - ПСВ 1:3 Спарта Роттердам - Хераклес 0:0 Гронинген - Хераклес 2:0 Хераклес - Эксельсиор 1:2
Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Хераклес - Дендер 1:1 Алмелосе Селекти - Хераклес 2:2 Хераклес - Фортуна Ситтард 0:0 Эксельсиор - Хераклес 4:0 Хераклес - Валвейк 0:5 ПЕК Зволле - Хераклес 3:1 Хераклес - Херенвен 0:2 Спарта Роттердам - Хераклес 1:2 Хераклес - АЗ Алкмаар 5:0 Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Гронинген 4:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Хераклес 3:0 Хераклес - Алмере Сити 2:2 Утрехт - Хераклес 1:0
Виллем II
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Виллем II - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Виллем II 1:1 Бристоль Сити - Виллем II 0:0 Виллем II - Спарта Роттердам 2:4
Виллем II - Патро Эйсден 6:2 Виллем II - Ломмель 5:0 Дордрехт - Виллем II 4:4 РКДСФ - Виллем II 0:6 Виллем II - Телстар 3:2 Дордрехт - Виллем II 1:1 Виллем II - Гронинген 1:1 Маастрихт - Виллем II 1:1 Виллем II - Йонг АЗ Алкмаар 4:1 Утрехт-2 - Виллем II 1:1 Хелмонд Спорт - Виллем II 0:2 Виллем II - ВВВ-Венло 2:0 Ден Бош - Виллем II 1:4 Виллем II - Эйндховен 3:0 Эммен - Виллем II 2:0 Виллем II - Рода 2:3

Результаты матчей

Хераклес
Виллем II

Точный счет

1:3
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Хераклес
Виллем II

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 15 - 3 9
2.
Гронинген
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
4.
Утрехт
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
6.
Виллем II
 1:1 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Спарта Роттердам
 1:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8.
Твенте
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Фейеноорд
 0:1 Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
10.
Аякс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
НАК Бреда
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Хераклес
 1:1 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
14.
Херенвен
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
16.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
17.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гронинген
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Спарта Роттердам
 1:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
4.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Виллем II
 1:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Утрехт
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
НАК Бреда
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Фейеноорд
 0:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Твенте
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Херенвен
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Хераклес
 1:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Валвейк
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
ПЕК Зволле
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 10 - 2 6
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Гронинген
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Фейеноорд
 0:1 Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
8.
Виллем II
 1:1 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Хераклес
 1:1 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Спарта Роттердам
 1:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Аякс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Херенвен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
НАК Бреда
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
Алмере Сити
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
Валвейк
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
18.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
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Топ бомбардиров
ПСВ Лосано Ирвинг 3 (1)
ПСВ Дриауех Каухайб 2 (1)
Гронинген Схредерс Йорг 2 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго II 2 (1)
Виллем II Kyan Vaesen 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ПЕК Зволле Лутонда Тьерри 1 1
Гронинген Бакуна Леандро 2
Херенвен Бохневич Павел 2
НАК Бреда Берг Ян 2
Фейеноорд Ганцко Давид 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 53'
    Хераклес контролирует мяч.
  • 52'
    Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 51'
    Удар от ворот произведет Виллем II
  • 51'
    Бриан Лимбомбе из команды Хераклес наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 51'
    Тирпан Микаэль из команды Виллем II перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 51'
    Ван Кам Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 51'
    Тирпан Микаэль ослабляет давление, выбив мяч.
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