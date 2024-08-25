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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Зрители: 11286 Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
Хераклес
1:1
Конец матча
Виллем II
0'
1:0
33' Гол
Тальвитие Юхо
1:1
37' Гол
Бош Йессе
57' Желтая карточка
Роскен Рубен
62' Желтая карточка
Бош Йессе
71' Желтая карточка
Энгельс Марио
74' Желтая карточка
Сигургейрссон Рунар Тор
82' Желтая карточка
Amine Lachkar
90'+4

Ход матча

33'
Тальвитие Юхо
(Энгельс Марио)
1:0
37'
1:1
Бош Йессе
(Kyan Vaesen)
57'
Роскен Рубен
 
58'
Подгоряну Суф
Лимбомбе Брайан
 
58'
Шеперман Сэм
Ван Кам Даниэль
 
62'
 
Бош Йессе
71'
Энгельс Марио
 
74'
 
Сигургейрссон Рунар Тор
79'
 
Вермёлен Валентино
Доодеман Ник
79'
 
Бокила Лотетека
Kyan Vaesen
82'
 
Amine Lachkar

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 471 Количество передач 412
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

1
Де
Кейзер
Фабиан
2
Бенита
Мимеирхель
4
Мирани
Деймон
24
Месик
Иван
12
Роскен
Рубен
23
Тальвитие
Юхо
14
Де
Кеерсмакер
Брайан
26
Ван
Кам
Даниэль
7
Лимбомбе
Брайан
8
Энгельс
Марио
10
Shiloh
Zand
1
Дидийон
Томас
25
Тирпан
Микаэль
30
Бехоунек
Рафаэл
33
Сент
Джейго
Томми
7
Доодеман
Ник
5
Сигургейрссон
Рунар
Тор
8
Бош
Йессе
34
Amine
Lachkar
16
Мервелд
Ринго
9
Kyan
Vaesen
14
Сандра
Сиссе
Хераклес
4-4-2
Виллем II
5-3-2

История личных встреч

Хераклес
Виллем II

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70.6%
11.8%
17.6%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

28 матчей

57.1%
10.7%
32.2%
16 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
12 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

46.4%
25%
28.6%
13 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

ПД
1:1
ПД
1:2
Э
2:0
Э
3:2
Э
4:0
Э
4:0
Э
1:0
Э
4:1
Э
3:4
Э
5:0
Э
1:0
Э
3:1
Э
1:3
Э
3:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
3:0
Э
1:3
Э
4:1
Э
2:2
Э
2:6
Э
3:0
Э
3:2
Э
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

34
19

Голов в среднем за матч

2.43
1.36

Среднее время на гол

37
66

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

1.86
1.14

Среднее время на гол

48
78

Всего голов

60
35

Голов в среднем за матч

2.14
1.25

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

42
72

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тальвитие Юхо 1 0.33
Де Кеерсмакер Брайан 1 (1) 0.33
Энгельс Марио 0 0
Виллем II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kyan Vaesen 2 (1) 0.67
Бош Йессе 1 0.33
Мервелд Ринго 1 0.33
Бехоунек Рафаэл 0 0
Сандра Сиссе 0 0

Карточки

Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энгельс Марио 1 0
Ван де Лой Эрвин 1 0
Роскен Рубен 1 0
Милани Лоренцо 1 0
Shiloh Zand 1 0
Виллем II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сигургейрссон Рунар Тор 2 0
Amine Lachkar 2 0
Вермёлен Валентино 1 0
Бош Йессе 1 0
Kyan Vaesen 1 0
Сандра Сиссе 1 0
Jens Mathijsen 1 0

Результаты матчей

Хераклес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Виллем II
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Хераклес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Виллем II
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Хераклес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Виллем II
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хераклес
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Хераклес - ПСВ 1:3 Спарта Роттердам - Хераклес 0:0 Гронинген - Хераклес 2:0 Хераклес - Эксельсиор 1:2
Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Хераклес - Дендер 1:1 Алмелосе Селекти - Хераклес 2:2 Хераклес - Фортуна Ситтард 0:0 Эксельсиор - Хераклес 4:0 Хераклес - Валвейк 0:5 ПЕК Зволле - Хераклес 3:1 Хераклес - Херенвен 0:2 Спарта Роттердам - Хераклес 1:2 Хераклес - АЗ Алкмаар 5:0 Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Гронинген 4:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Хераклес 3:0 Хераклес - Алмере Сити 2:2 Утрехт - Хераклес 1:0
Виллем II
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Виллем II - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Виллем II 1:1 Бристоль Сити - Виллем II 0:0 Виллем II - Спарта Роттердам 2:4
Виллем II - Патро Эйсден 6:2 Виллем II - Ломмель 5:0 Дордрехт - Виллем II 4:4 РКДСФ - Виллем II 0:6 Виллем II - Телстар 3:2 Дордрехт - Виллем II 1:1 Виллем II - Гронинген 1:1 Маастрихт - Виллем II 1:1 Виллем II - Йонг АЗ Алкмаар 4:1 Утрехт-2 - Виллем II 1:1 Хелмонд Спорт - Виллем II 0:2 Виллем II - ВВВ-Венло 2:0 Ден Бош - Виллем II 1:4 Виллем II - Эйндховен 3:0 Эммен - Виллем II 2:0 Виллем II - Рода 2:3

Результаты матчей

Хераклес
Виллем II

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Хераклес
Виллем II

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 15 - 3 9
2.
Гронинген
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
4.
Утрехт
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
6.
Фейеноорд
 Заявка 3 1 2 0 7 - 3 5
7.
Виллем II
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
8.
Твенте
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Аякс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Гоу Эхед Иглс
 2:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
12.
НАК Бреда
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
14.
Хераклес
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
15.
Херенвен
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
17.
Валвейк
 0:2 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гронинген
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Виллем II
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Утрехт
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Гоу Эхед Иглс
 2:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
НАК Бреда
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Твенте
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Херенвен
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Валвейк
 0:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
ПЕК Зволле
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 10 - 2 6
2.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Гронинген
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Виллем II
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Хераклес
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Херенвен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Аякс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Гоу Эхед Иглс
 2:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
НАК Бреда
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
Алмере Сити
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
18.
Валвейк
 0:2 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСВ Лосано Ирвинг 3 (1)
ПСВ Дриауех Каухайб 2 (1)
Гронинген Схредерс Йорг 2 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго II 2 (1)
Виллем II Kyan Vaesen 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ПЕК Зволле Лутонда Тьерри 1 1
Фейеноорд Зерруки Рамиз 1 1
Валвейк Укили Яссин 1 1
Гронинген Бакуна Леандро 2
Херенвен Бохневич Павел 2
Весь список
  • 94'
    Виллем II начинает контратаку
  • 93'
    Подгоряну Суф выиграл воздушное противоборство у Тирпан Микаэль.
  • 93'
    Удар от ворот произведет Виллем II
  • 93'
    Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Матч возобновлен
  • 92'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 92'
    Бенита Мимеирхель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 91'
    Виллем II совершает вбрасывание на половине поля противника
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