Тур: 3. Стадион: Erve Asito. Зрители: 11286 Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
0'
1:0
33' ГолТальвитие Юхо
1:1
37' ГолБош Йессе
57' Желтая карточкаРоскен Рубен
62' Желтая карточкаБош Йессе
71' Желтая карточкаЭнгельс Марио
74' Желтая карточкаСигургейрссон Рунар Тор
82' Желтая карточкаAmine Lachkar
90'+4
Ход матча
33'
1:0
37'
1:1
57'
62'
71'
82'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 3
-
8 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
471 Количество передач 412
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
24
Месик
Иван
12
Роскен
Рубен
10
Shiloh
Zand
14
Сандра
Сиссе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Месик ИванЗащитник
-
12 Роскен РубенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Shiloh ZandНападающий
- Запасные игроки
-
16 Янсинк ТимлВратарь
-
30 Мантел РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Брюнс ТомасПолузащитник
-
32 Шеперман СэмПолузащитник
- Нападающий
-
-
27 Jop Tijink
-
-
-
Главный тренер: Ван де Лой Эрвин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Сандра СиссеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Низе РобЗащитник
-
10 Де Вал МаксПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
35 Khaled Razak
-
-
50 Per van Loon
-
Главный тренер: Мас Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Хераклес
Виллем II
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
70.6%
11.8%
17.6%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
28 матчей
57.1%
10.7%
32.2%
16 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
12 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
46.4%
25%
28.6%
13 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
19
Голов в среднем за матч
2.43
1.36
Среднее время на гол
37
66
Всего голов
26
16
Голов в среднем за матч
1.86
1.14
Среднее время на гол
48
78
Всего голов
60
35
Голов в среднем за матч
2.14
1.25
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
42
72
Бомбардиры внутри турнира
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тальвитие Юхо
|1
|0.33
|Де Кеерсмакер Брайан
|1 (1)
|0.33
|Энгельс Марио
|0
|0
Виллем II
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kyan Vaesen
|2 (1)
|0.67
|Бош Йессе
|1
|0.33
|Мервелд Ринго
|1
|0.33
|Бехоунек Рафаэл
|0
|0
|Сандра Сиссе
|0
|0
Карточки
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энгельс Марио
|1
|0
|Ван де Лой Эрвин
|1
|0
|Роскен Рубен
|1
|0
|Милани Лоренцо
|1
|0
|Shiloh Zand
|1
|0
Виллем II
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сигургейрссон Рунар Тор
|2
|0
|Amine Lachkar
|2
|0
|Вермёлен Валентино
|1
|0
|Бош Йессе
|1
|0
|Kyan Vaesen
|1
|0
|Сандра Сиссе
|1
|0
|Jens Mathijsen
|1
|0
Результаты матчей
Хераклес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Виллем II
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Хераклес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Виллем II
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Хераклес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Виллем II
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хераклес
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Хераклес - ПСВ 1:3 Спарта Роттердам - Хераклес 0:0 Гронинген - Хераклес 2:0 Хераклес - Эксельсиор 1:2
Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Хераклес - Дендер 1:1 Алмелосе Селекти - Хераклес 2:2 Хераклес - Фортуна Ситтард 0:0 Эксельсиор - Хераклес 4:0 Хераклес - Валвейк 0:5 ПЕК Зволле - Хераклес 3:1 Хераклес - Херенвен 0:2 Спарта Роттердам - Хераклес 1:2 Хераклес - АЗ Алкмаар 5:0 Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Гронинген 4:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Хераклес 3:0 Хераклес - Алмере Сити 2:2 Утрехт - Хераклес 1:0
Виллем II
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Виллем II - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Виллем II 1:1 Бристоль Сити - Виллем II 0:0 Виллем II - Спарта Роттердам 2:4
Виллем II - Патро Эйсден 6:2 Виллем II - Ломмель 5:0 Дордрехт - Виллем II 4:4 РКДСФ - Виллем II 0:6 Виллем II - Телстар 3:2 Дордрехт - Виллем II 1:1 Виллем II - Гронинген 1:1 Маастрихт - Виллем II 1:1 Виллем II - Йонг АЗ Алкмаар 4:1 Утрехт-2 - Виллем II 1:1 Хелмонд Спорт - Виллем II 0:2 Виллем II - ВВВ-Венло 2:0 Ден Бош - Виллем II 1:4 Виллем II - Эйндховен 3:0 Эммен - Виллем II 2:0 Виллем II - Рода 2:3
Результаты матчей
Хераклес
Виллем II
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
1:1
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Хераклес
Виллем II
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|15 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 3
|5
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|2:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|17.
|0:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|2:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|0:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|2:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|18.
|0:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
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- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|ПСВ
|Лосано Ирвинг
|3 (1)
|ПСВ
|Дриауех Каухайб
|2 (1)
|Гронинген
|Схредерс Йорг
|2 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго II
|2 (1)
|Виллем II
|Kyan Vaesen
|2 (1)
|ПЕК Зволле
|Лутонда Тьерри
|1 1
|Фейеноорд
|Зерруки Рамиз
|1 1
|Валвейк
|Укили Яссин
|1 1
|Гронинген
|Бакуна Леандро
|2
|Херенвен
|Бохневич Павел
|2