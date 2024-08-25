Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Тимбер Квинтен не смог попасть в створ ударом издали

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Нассо Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Хорошую попытку сделал Негли Камиель . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Нассо Мохамед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Джевенсио ван дер Куст из команды Спарта Роттердам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

40' Удар от ворот произведет Фейеноорд

40' Нассо Мохамед не смог попасть в створ ударом издали

36' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Спарта Роттердам будет все-таки засчитан.

36' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Спарта Роттердам

36' Команда Спарта Роттердам забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

35' Ганцко Давид получает желтую карточку за неспортивное поведение

33' Зерруки Рамиз получил желтую карточку от судьи

33' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Тимбер Квинтен пробует нанести удар издали, но Ник Олей держит все под контролем

28' Смал Гийс из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Джевенсио ван дер Куст из команды Спарта Роттердам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

27' Джевенсио ван дер Куст - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

25' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

22' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Удар от ворот произведет Фейеноорд

21' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

20' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Пайшао Игор не смог попасть в створ ударом издали

17' Стенгс Келвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' ШТАНГА! Пробил головой Ганцко Давид прямо в каркас ворот!

15' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Клемент Пелле навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

10' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

8' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Пайшао Игор из команды Фейеноорд не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

6' Хорошую попытку сделал Зекиель Дживай . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Негли Камиель навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Судья начинает матч