Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Шарль-Андреас Брим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

91' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Тактическая замена. Бас Юлиан уходит с поля и его заменяет Шарль-Андреас Брим

89' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

88' Стенгс Келвин бьет со штрафного в створ, но Ник Олей держит все под контролем

87' Метиньо получил желтую карточку от судьи

87' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

86' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Бас Юлиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Метиньо нанес удар, но тот был заблокирован.

83' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Удар от ворот произведет Фейеноорд

81' Бас Юлиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Стенгс Келвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

76' Касанвирджо Нерайшо пробил со штрафного прямо в стенку

74' После проверки VAR рефери поменял решение - Фейеноорд не будет бить пенальти!

74' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Фейеноорд

72' Удар от ворот произведет Фейеноорд

72' Судья сигнализирует, что Стенгс Келвин из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Джевенсио ван дер Куст

71' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Негли Камиель пробует нанести удар издали, но Тимон Велленройтер держит все под контролем

70' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

70' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

69' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Удар от ворот произведет Фейеноорд

66' Бас Юлиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Тимбер Квинтен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

64' Сегодняшная посещаемость составляет 10599 болельщиков

63' Стенгс Келвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Команда Фейеноорд сравняла счет! Игра продолжается!

60' Г О О О О Л - Тимбер Квинтен забивает ударом с правой ноги!

60' Ганцко Давид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Джевенсио ван дер Куст из команды Спарта Роттердам в офсайде

56' Удар от ворот произведет Фейеноорд

56' Оооо... вот это был удар! Тобиас Леуритсен должен был забить с этой позиции.

56' Тобиас Леуритсен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Версейрен Арно пробует нанести удар издали, но Тимон Велленройтер держит все под контролем

56' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Хорошую попытку сделал Нассо Мохамед . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Версейрен Арно создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Удар от ворот произведет Фейеноорд

50' Пайшао Игор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Джевенсио ван дер Куст ослабляет давление, выбив мяч.

48' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Стенгс Келвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Тимбер Квинтен нанес удар головой, но Ник Олей спокойно отбил мяч.

46' Тактическая замена. Зекиель Дживай уходит с поля и его заменяет Anis Hadj Moussa