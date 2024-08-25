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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Зрители: 10599 Главный судья: Alex Bos
Спарта Роттердам
1:1
Конец матча
Фейеноорд
0'
27' Желтая карточка
Ван дер Кюст Джевенсио
33' Желтая карточка
Зерруки Рамиз
1:0
34' Гол
Негли Камиель
35' Желтая карточка
Ганцко Давид
45' Желтая карточка
Эрдхёйзен Майк
1:1
60' Гол
Тимбер Квинтен
61' Вторая желтая карточка
Зерруки Рамиз
65' Желтая карточка
Тимбер Квинтен
87' Желтая карточка
Метиньо
90' Желтая карточка
Стенгс Келвин
90'+7

Ход матча

27'
Ван дер Кюст Джевенсио
 
33'
 
Зерруки Рамиз
34'
Негли Камиель
(Леуритсен Тобиас)
1:0
35'
 
Ганцко Давид
45'
Эрдхёйзен Майк
 
46'
 
Хадж-Мусса Анис
Зекиель Дживай
60'
1:1
Тимбер Квинтен
61'
 
Зерруки Рамиз
65'
 
Тимбер Квинтен
65'
Китолано Джошуа
Клемент Пелле
 
68'
 
Chris-Kevin Nadje
Тимбер Квинтен
68'
 
Касанвирджо Нерайшо
Смал Гийс
78'
 
Уэда Аясэ
Хименес Сантьяго
81'
Метиньо
Версейрен Арно
 
82'
Мито Сюнсукэ
Негли Камиель
 
87'
Метиньо
 
90'
Брим Шарль-Андреас
Бас Юлиан
 
90'
Ayoub Oufkir
Нассо Мохамед
 
90'
 
Стенгс Келвин

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 11
  • 3 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 313 Количество передач 444
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Олай
Ник
2
Рейт
Бойд
3
Мейссен
Рик
4
Эрдхёйзен
Майк
5
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
6
Бас
Юлиан
8
Клемент
Пелле
7
Негли
Камиель
10
Версейрен
Арно
11
Нассо
Мохамед
9
Леуритсен
Тобиас
22
Велленройтер
Тимон
4
Гертрейда
Лютсхарел
3
Белен
Томас
33
Ганцко
Давид
5
Смал
Гийс
6
Зерруки
Рамиз
24
Зекиель
Дживай
10
Стенгс
Келвин
8
Тимбер
Квинтен
14
Пайшао
Игор
29
Хименес
Сантьяго
II
Спарта Роттердам
4-2-3-1
Фейеноорд
4-2-3-1

История личных встреч

Спарта Роттердам
Фейеноорд

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

23 матча

17.4%
13%
69.6%
4 победы 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

8.7%
34.8%
56.5%
2 победы 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

17.4%
21.7%
60.9%
4 победы 5 ничьих 14 побед

История матчей

Э
2:0
Э
2:2
Э
1:3
Э
3:0
Э
4:0
Э
0:1
ЭПО
2:0
Э
0:2
Э
1:1
ТМС
3:0
Э
2:2
Э
3:1
Э
0:7
Э
1:0
Э
6:1
ТМК
2:0
ТМС
2:4
Э
3:0
Э
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.3
0.38

Среднее время на гол

69
234

Всего голов

34
23

Голов в среднем за матч

2.62
2.3

Среднее время на гол

34
39

Всего голов

47
28

Голов в среднем за матч

2.04
1.22

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

44
73

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леуритсен Тобиас 1 0.33
Негли Камиель 1 0.33
Ayoub Oufkir 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго II 2 0.67
Стенгс Келвин 1 0.33
Пайшао Игор 1 0.33
Ганцко Давид 1 0.33
Тимбер Квинтен 1 0.33
Миламбо Антони 1 0.33
Буэно Уго 0 0
Зекиель Дживай 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Метиньо 2 0
Эрдхёйзен Майк 1 0
Ван дер Кюст Джевенсио 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зерруки Рамиз 1 1
Ганцко Давид 2 0
Ниукоп Барт 1 0
Стенгс Келвин 1 0
Тимбер Квинтен 1 0

Результаты матчей

Спарта Роттердам
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Фейеноорд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
Спарта Роттердам
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фейеноорд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Спарта Роттердам
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Фейеноорд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Роттердам
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
РКАВ Волендам - Спарта Роттердам 1:3 Твенте - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - ГВВВ Венендал 1:2 Спарта Роттердам - Хераклес 0:0
Козаккен Бойз - Спарта Роттердам 3:3 Спарта Роттердам - НАК Бреда 2:1 Спарта Роттердам - Ламия 4:1 Виллем II - Спарта Роттердам 2:4 Барендрехт - Спарта Роттердам 3:3 Йонг АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 5:0 Рода - Спарта Роттердам 0:1 Спакенбург - Спарта Роттердам 3:0 Спарта Роттердам - АДО Ден Хааг 1:1 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:7 Ньювенхурн - Спарта Роттердам 0:8 Эксельсиор '20 - Спарта Роттердам 0:6 Йонг Эксельсиор - Спарта Роттердам 0:6 ГВВВ Венендал - Спарта Роттердам 2:2 Утрехт - Спарта Роттердам 3:1 Спарта Роттердам - Херенвен 2:1
Фейеноорд
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Виллем II 1:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 Фейеноорд - Монако 1:3
Бенфика - Фейеноорд 5:0 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Фейеноорд - Генк 3:1 Дордрехт - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Эксельсиор 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - ПЕК Зволле 5:0 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 1:0 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Аякс 6:0 Волендам - Фейеноорд 0:0 Фейеноорд - Утрехт 4:2 Херенвен - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Хераклес 3:0 ПСВ - Фейеноорд 2:2

Результаты матчей

Спарта Роттердам
Фейеноорд

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
1:5
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Спарта Роттердам
Фейеноорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 15 - 3 9
2.
Гронинген
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
4.
Утрехт
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
6.
Фейеноорд
 Заявка 3 1 2 0 7 - 3 5
7.
Виллем II
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
8.
Твенте
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Аякс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Гоу Эхед Иглс
 2:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
12.
НАК Бреда
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
14.
Хераклес
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
15.
Херенвен
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
17.
Валвейк
 0:2 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гронинген
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Виллем II
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Утрехт
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Гоу Эхед Иглс
 2:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
НАК Бреда
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Твенте
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Херенвен
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Валвейк
 0:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
ПЕК Зволле
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 10 - 2 6
2.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Гронинген
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Виллем II
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Хераклес
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Херенвен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Аякс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Гоу Эхед Иглс
 2:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
НАК Бреда
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
Алмере Сити
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
18.
Валвейк
 0:2 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
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Топ бомбардиров
ПСВ Лосано Ирвинг 3 (1)
ПСВ Дриауех Каухайб 2 (1)
Гронинген Схредерс Йорг 2 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго II 2 (1)
Виллем II Kyan Vaesen 2 (1)
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Топ нарушителей
ПЕК Зволле Лутонда Тьерри 1 1
Фейеноорд Зерруки Рамиз 1 1
Валвейк Укили Яссин 1 1
Гронинген Бакуна Леандро 2
Херенвен Бохневич Павел 2
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    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Спарта Роттердам: 42%, Фейеноорд: 58%.
  • 97'
    Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    Касанвирджо Нерайшо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 96'
    Ганцко Давид нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 96'
    Эрдхёйзен Майк из команды Спарта Роттердам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Стенгс Келвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 96'
    Ayoub Oufkir ослабляет давление, выбив мяч.
  • 96'
    Фейеноорд пытается что-то создать.
  • 95'
    Матч возобновлен
  • 95'
    Контроль мяча: Спарта Роттердам: 42%, Фейеноорд: 58%.
  • 95'
    Шарль-Андреас Брим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 95'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 94'
    Судья подбегает и показывает Стенгс Келвин из команды Фейеноорд отложенную желтую карточку за фол.
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