Тур: 6. Стадион: Райт ту Дрим Парк. Зрители: 8612 Главный судья: Jacob Karlsen
3:2
Конец матча
0'
1:0
3' ГолЭгели Синдре Валле
2:0
5' ГолИнгвартсен Маркус
3:0
30' ГолБеньямин Нюгрен
3:1
54' ГолОскарссон Орри
69' Желтая карточкаВавро Денис
3:2
78' ГолКлассон Виктор
83' Желтая карточкаИнгвартсен Маркус
90'+8
Ход матча
3'
5'
30'
3:0
54'
69'
78'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
6 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 9
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
630 Количество передач 473
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
19
Хэй
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Хэй ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Марксен ЭрикЗащитник
- Защитник
-
39 Нагало АдамоЗащитник
-
11 Хансен МадсПолузащитник
-
12 Асконе РоккоПолузащитник
-
32 Илоски МиланНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jens Foensskov Olsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Лопес МаркосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
-
-
38 Oliver Hojer
-
45 Amin Chiakha
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Норшелланн
Копенгаген
23 матча
56.5%
43.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
69.6%
47.8%
16 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.2%
52.2%
12 побед 12 ничьих 0 побед
39 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 6 ничьих 33 победы
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 12 ничьих 23 победы
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 12 ничьих 26 побед
62 матча
21%
25.8%
53.2%
13 побед 16 ничьих 33 победы
Первый тайм
25.8%
37.1%
37.1%
16 побед 23 ничьи 23 победы
Второй тайм
19.4%
38.7%
41.9%
12 побед 24 ничьи 26 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
36
Голов в среднем за матч
1.32
1.06
Среднее время на гол
68
85
Всего голов
71
42
Голов в среднем за матч
2.09
1.5
Среднее время на гол
43
60
Всего голов
108
78
Голов в среднем за матч
1.74
1.26
Тотал матчей
2.5
60
Больше 97%
Меньше 3%
2
54
Больше 87%
Меньше 13%
8
37
Больше 60%
Меньше 40%
25
23
Больше 37%
Меньше 63%
39
8
Больше 13%
Меньше 87%
54
2
Больше 3%
Меньше 97%
60
1
Больше 2%
Меньше 98%
61
1
Больше 2%
Меньше 98%
61
Среднее время на гол
51
71
Бомбардиры внутри турнира
Норшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хардер Конрад
|2
|0.33
|Эгели Синдре Валле
|2
|0.33
|Ингвартсен Маркус
|2
|0.33
|Беньямин Нюгрен
|2
|0.33
|Анкерсен Петер
|1
|0.17
|Антман Оливер
|1
|0.17
|Хансен Мадс
|1
|0.17
|Вилладсен Оливер
|0
|0
|Сертдемир Зидан
|0
|0
|Доржелес Марио
|0
|0
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оскарссон Орри
|5
|0.83
|Эльюнусси Мохамед
|3
|0.5
|Дилейни Томас
|1
|0.17
|Классон Виктор
|1
|0.17
|Гонсалвеш Диогу
|1 (1)
|0.17
|Фальк Расмус
|0
|0
|Дикс Кевин
|0
|0
|Уэскас Родриго
|0
|0
|Vinicius Robert
|0
|0
Карточки
Норшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ингвартсен Маркус
|2
|0
|Хансен Киан
|1
|0
|Анкерсен Петер
|1
|0
|Антман Оливер
|1
|0
|Хэй Лукас
|1
|0
|Эгели Синдре Валле
|1
|0
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нееструп Якоб
|1
|0
|Вавро Денис
|1
|0
|Дикс Кевин
|1
|0
|Ачури Мохамед Элиас
|1
|0
|Гочолеишвили Гиорги
|1
|0
Результаты матчей
Норшелланн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Копенгаген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
2
Норшелланн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Копенгаген
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
5
Норшелланн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Копенгаген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
4
7
Голы по времени матча
Забито
9
6
8 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
3
33%
1
17%
1-15
4
44%
2
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
2
33%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
11
9 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
3
27%
1
9%
1-15
4
36%
3
27%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
9%
2
18%
61-75
1
9%
4
36%
76-90
Пропущено
9
7
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
11%
4
57%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
44%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Норшелланн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Силькеборг - Норшелланн 4:1 Норшелланн - Люнгбю 1:1 Вайле - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2
Норшелланн - Ольборг 3:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Брондбю - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Силькеборг 4:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Норшелланн - Брондбю 1:1 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 Силькеборг - Норшелланн 0:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Копенгаген 2:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 Норшелланн - Раннерс 1:1
Копенгаген
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Копенгаген - Килмарнок 2:0 Копенгаген - Виборг 1:1 Баник Острава - Копенгаген 1:0 Сённерйюск - Копенгаген 0:2
Копенгаген - Баник Острава 1:0 Копенгаген - Раннерс 1:1 Копенгаген - Мэгпайс 5:1 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Мэгпайс - Копенгаген 0:3 Люнгбю - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:3 Сваровски Тироль - Копенгаген 0:5 Копенгаген - Хиллерёд 0:1 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Копенгаген - Раннерс 2:1 Копенгаген - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2 Брондбю - Копенгаген 1:3
Результаты матчей
Норшелланн
Копенгаген
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:2
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
3 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
3:2
2 раза 33%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Норшелланн
Копенгаген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
12
22
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
24
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|14 - 6
|15
|2.
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|17 - 5
|13
|4.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|5.
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|6.
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|7.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|8.
|6
|2
|0
|4
|5 - 16
|6
|9.
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|10.
|5
|0
|2
|3
|9 - 13
|2
|11.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|12.
|6
|0
|0
|6
|5 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|4.
|3
|2
|1
|0
|10 - 2
|7
|5.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|6.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|0:0
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|2 - 9
|3
|9.
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|11.
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|5.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|9.
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|10.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|6
|Копенгаген
|Оскарссон Орри
|5
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|4 (2)
|АГФ Орхус
|Мадсен Мадс Эмиль
|4
|Виборг
|Jakob Nielsen
|4
|Ольборг
|Жассон Андрес
|3
|Ольборг
|Mylian Jimenez
|3
|Сённерйюск
|Оггесен Андреас
|2
|Люнгбю
|Гюткьяер Фредерик
|2
|Вайле
|Барри Хамза
|2