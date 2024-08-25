  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Зрители: 8612 Главный судья: Jacob Karlsen
Норшелланн
3:2
Конец матча
Копенгаген
0'
1:0
3' Гол
Эгели Синдре Валле
2:0
5' Гол
Ингвартсен Маркус
3:0
30' Гол
Беньямин Нюгрен
3:1
54' Гол
Оскарссон Орри
69' Желтая карточка
Вавро Денис
3:2
78' Гол
Классон Виктор
83' Желтая карточка
Ингвартсен Маркус
90'+8
13
Хансен
Андреас
III
2
Анкерсен
Петер
4
Хансен
Киан
19
Хэй
Лукас
5
Свенссон
Даниэль
21
Сертдемир
Зидан
10
Беньямин
Нюгрен
8
Доржелес
Марио
7
Ингвартсен
Маркус
9
Хардер
Конрад
14
Эгели
Синдре
Валле
1
Тротт
Натан
22
Гочолеишвили
Гиорги
3
Вавро
Денис
5
Перейра
Габриэл
15
Лопес
Маркос
47
Фрохолдт
Виктор
2
Дикс
Кевин
8
Маттссон
Магнус
10
Эльюнусси
Мохамед
18
Оскарссон
Орри
30
Ачури
Мохамед
Элиас
Норшелланн
4-3-3
Копенгаген
4-3-3

История личных встреч

Норшелланн
Копенгаген

23 матча

56.5%
43.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

69.6%
47.8%
16 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.2%
52.2%
12 побед 12 ничьих 0 побед

39 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 6 ничьих 33 победы

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 12 ничьих 23 победы

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 12 ничьих 26 побед

62 матча

21%
25.8%
53.2%
13 побед 16 ничьих 33 победы

Первый тайм

25.8%
37.1%
37.1%
16 побед 23 ничьи 23 победы

Второй тайм

19.4%
38.7%
41.9%
12 побед 24 ничьи 26 побед

История матчей

СД
1:1
СД
2:1
СД
2:0
СД
2:2
СД
3:2
К
5:3
К
3:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
3:1
СД
1:0
СД
1:5
СД
2:2
СД
2:2
СД
0:1
СД
3:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
0:1
К
4:1
СД
3:1
СД
1:3
СД
0:3
СД
2:2
СД
2:1
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:3
СД
3:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:1
СД
4:0
СД
2:0
СД
2:0
СД
1:1
СД
2:0
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:0
К
1:1
К
1:0
СД
4:0
СД
2:2
СД
2:3
СД
4:1
СД
2:1
СД
1:0
К
2:0
СЛ
1:3
СЛ
2:0
СЛ
1:3
СЛ
2:1
СЛ
2:0
СЛ
0:3
СЛ
0:2
СЛ
2:0
СЛ
3:1
СЛ
0:3
СЛ
2:1
СЛ
1:2
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

37
36

Голов в среднем за матч

1.32
1.06

Среднее время на гол

68
85

Всего голов

71
42

Голов в среднем за матч

2.09
1.5

Среднее время на гол

43
60

Всего голов

108
78

Голов в среднем за матч

1.74
1.26

Тотал матчей

2.5
60
Больше 97%
Меньше 3%
2
54
Больше 87%
Меньше 13%
8
37
Больше 60%
Меньше 40%
25
23
Больше 37%
Меньше 63%
39
8
Больше 13%
Меньше 87%
54
2
Больше 3%
Меньше 97%
60
1
Больше 2%
Меньше 98%
61
1
Больше 2%
Меньше 98%
61

Среднее время на гол

51
71

Бомбардиры внутри турнира

Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хардер Конрад 2 0.33
Эгели Синдре Валле 2 0.33
Ингвартсен Маркус 2 0.33
Беньямин Нюгрен 2 0.33
Анкерсен Петер 1 0.17
Антман Оливер 1 0.17
Хансен Мадс 1 0.17
Вилладсен Оливер 0 0
Сертдемир Зидан 0 0
Доржелес Марио 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оскарссон Орри 5 0.83
Эльюнусси Мохамед 3 0.5
Дилейни Томас 1 0.17
Классон Виктор 1 0.17
Гонсалвеш Диогу 1 (1) 0.17
Фальк Расмус 0 0
Дикс Кевин 0 0
Уэскас Родриго 0 0
Vinicius Robert 0 0

Карточки

Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ингвартсен Маркус 2 0
Хансен Киан 1 0
Анкерсен Петер 1 0
Антман Оливер 1 0
Хэй Лукас 1 0
Эгели Синдре Валле 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нееструп Якоб 1 0
Вавро Денис 1 0
Дикс Кевин 1 0
Ачури Мохамед Элиас 1 0
Гочолеишвили Гиорги 1 0

Результаты матчей

Норшелланн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Копенгаген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
2
Норшелланн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Копенгаген
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
5
Норшелланн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Копенгаген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

4
7

Голы по времени матча

Забито

9
6
8 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
3
33%
1
17%
1-15
4
44%
2
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
2
33%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
11
9 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
3
27%
1
9%
1-15
4
36%
3
27%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
9%
2
18%
61-75
1
9%
4
36%
76-90

Пропущено

9
7
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
11%
4
57%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
44%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Норшелланн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Силькеборг - Норшелланн 4:1 Норшелланн - Люнгбю 1:1 Вайле - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2
Норшелланн - Ольборг 3:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Брондбю - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Силькеборг 4:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Норшелланн - Брондбю 1:1 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 Силькеборг - Норшелланн 0:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Копенгаген 2:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 Норшелланн - Раннерс 1:1
Копенгаген
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Копенгаген - Килмарнок 2:0 Копенгаген - Виборг 1:1 Баник Острава - Копенгаген 1:0 Сённерйюск - Копенгаген 0:2
Копенгаген - Баник Острава 1:0 Копенгаген - Раннерс 1:1 Копенгаген - Мэгпайс 5:1 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Мэгпайс - Копенгаген 0:3 Люнгбю - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:3 Сваровски Тироль - Копенгаген 0:5 Копенгаген - Хиллерёд 0:1 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Копенгаген - Раннерс 2:1 Копенгаген - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2 Брондбю - Копенгаген 1:3

Результаты матчей

Норшелланн
Копенгаген

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:2
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
3 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
3:2
2 раза 33%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Норшелланн
Копенгаген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
4
2
2
4
2.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 6 5 0 1 14 - 6 15
2.
Мидтьюлланн
 6 4 2 0 12 - 6 14
3.
АГФ Орхус
 6 4 1 1 17 - 5 13
4.
Брондбю
 0:0 6 3 2 1 11 - 5 11
5.
Копенгаген
 6 3 2 1 11 - 7 11
6.
Норшелланн
 6 3 2 1 11 - 9 11
7.
Раннерс
 0:0 6 2 2 2 8 - 8 8
8.
Ольборг
 6 2 0 4 5 - 16 6
9.
Сённерйюск
 6 1 1 4 5 - 12 4
10.
Виборг
 5 0 2 3 9 - 13 2
11.
Люнгбю
 5 0 2 3 3 - 8 2
12.
Вайле
 6 0 0 6 5 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Силькеборг
 3 3 0 0 8 - 3 9
3.
Норшелланн
 4 2 2 0 9 - 5 8
4.
АГФ Орхус
 3 2 1 0 10 - 2 7
5.
Копенгаген
 3 1 2 0 5 - 4 5
6.
Брондбю
 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
7.
Раннерс
 0:0 3 1 0 2 4 - 5 3
8.
Ольборг
 3 1 0 2 2 - 9 3
9.
Виборг
 2 0 1 1 5 - 6 1
10.
Сённерйюск
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Вайле
 3 0 0 3 3 - 7 0
12.
Люнгбю
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 0:0 3 2 1 0 9 - 3 7
2.
АГФ Орхус
 3 2 0 1 7 - 3 6
3.
Копенгаген
 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Силькеборг
 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Раннерс
 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Мидтьюлланн
 3 1 2 0 5 - 4 5
7.
Норшелланн
 2 1 0 1 2 - 4 3
8.
Ольборг
 3 1 0 2 3 - 7 3
9.
Сённерйюск
 4 1 0 3 4 - 9 3
10.
Люнгбю
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Виборг
 3 0 1 2 4 - 7 1
12.
Вайле
 3 0 0 3 2 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6
Копенгаген Оскарссон Орри 5
Силькеборг Адамсен Тонни 4 (2)
АГФ Орхус Мадсен Мадс Эмиль 4
Виборг Jakob Nielsen 4
Весь список

Топ нарушителей
Ольборг Жассон Андрес 3
Ольборг Mylian Jimenez 3
Сённерйюск Оггесен Андреас 2
Люнгбю Гюткьяер Фредерик 2
Вайле Барри Хамза 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Сегодняшная посещаемость составляет 8612 болельщиков
  • 98'
    Контроль мяча: Норшеланн: 58%, Копенгаген: 42%.
  • 97'
    Роберт пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем
  • 97'
    Копенгаген пытается что-то создать.
  • 97'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 96'
    Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Копенгаген пытается что-то создать.
  • 96'
    Хорошую попытку сделал Марксен Эрик. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 95'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 95'
    Хорошую попытку сделал Эльюнусси Мохамед. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 95'
    Копенгаген пытается что-то создать.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 94'
    Копенгаген пытается что-то создать.
  • 93'
    Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Норшеланн: 62%, Копенгаген: 38%.
    • 48'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Ингвартсен Маркус нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 47'
      Лопес Маркос не смог попасть в створ ударом издали
    • 47'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 47'
      Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 46'
      Свенссон Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Гочолеишвили Гиорги выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 44'
      Удар от ворот произведет Копенгаген
    • 44'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 44'
      Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Анкерсен Петер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 44'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 44'
      Вавро Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 43'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      Хардер Конрад из команды Норшеланн в офсайде
    • 42'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 42'
      Перейра Габриэл ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 41'
      Судья сигнализирует, что Эльюнусси Мохамед из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Свенссон Даниэль
    • 41'
      Контроль мяча: Норшеланн: 67%, Копенгаген: 33%.
    • 41'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 40'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 40'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 40'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 39'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 39'
      Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Анкерсен Петер успешно блокирует удар.
    • 38'
      Ачури Мохамед Элиас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 38'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 38'
      Вавро Денис из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 37'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 37'
      Эльюнусси Мохамед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 37'
      Хорошую попытку сделал Ачури Мохамед Элиас. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 36'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 36'
      Вавро Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Перейра Габриэл успешно блокирует удар.
    • 35'
      Хардер Конрад нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 35'
      Ингвартсен Маркус создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 35'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 35'
      Контроль мяча: Норшеланн: 67%, Копенгаген: 33%.
    • 35'
      Лопес Маркос из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 34'
      Эгели Синдре Валле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Судья сигнализирует, что Хардер Конрад из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Лопес Маркос
    • 33'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 32'
      Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Хардер Конрад сделал результативную передачу.
    • 30'
      Г О О О О Л - Беньямин Нюгрен забивает с правой ноги!
    • 30'
      Хардер Конрад создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 30'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: Норшеланн: 67%, Копенгаген: 33%.
    • 29'
      Удар от ворот произведет Копенгаген
    • 29'
      Хардер Конрад оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 28'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 28'
      Эгели Синдре Валле из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 28'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 27'
      Хансен Киан из команды Норшеланн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 27'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой справа.
    • 26'
      Лопес Маркос из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 26'
      Victor Froholdt не смог попасть в створ ударом издали
    • 26'
      Эльюнусси Мохамед из команды Копенгаген разыграл угловой с левого угла.
    • 25'
      Хардер Конрад успешно блокирует удар.
    • 25'
      Эльюнусси Мохамед из команды Копенгаген нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 25'
      Маттссон Магнус из команды Копенгаген подал угловой слева.
    • 25'
      Анкерсен Петер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Контроль мяча: Норшеланн: 64%, Копенгаген: 36%.
    • 24'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Копенгаген
    • 23'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 22'
      Эгели Синдре Валле ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 22'
      Эльюнусси Мохамед ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 21'
      Судья сигнализирует, что Орри Оскарссон из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Хэй Лукас
    • 20'
      Контроль мяча: Норшеланн: 64%, Копенгаген: 36%.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Копенгаген
    • 20'
      Ингвартсен Маркус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 20'
      Эгели Синдре Валле из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 19'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 19'
      Хорошую попытку сделал Гочолеишвили Гиорги. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 19'
      Victor Froholdt создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 18'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 18'
      Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Хардер Конрад наказан за толчок Маттссон Магнус
    • 18'
      Victor Froholdt ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 17'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе
    • 16'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 16'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 16'
      Судья сигнализирует, что Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Гочолеишвили Гиорги
    • 15'
      Контроль мяча: Норшеланн: 61%, Копенгаген: 39%.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 14'
      Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Хорошую попытку сделал Орри Оскарссон. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 14'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 13'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 13'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Дикс Кевин успешно блокирует удар.
    • 13'
      Эгели Синдре Валле нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 12'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 12'
      Дикс Кевин из команды Копенгаген заходит слишком далеко, он валит Хардер Конрад.
    • 12'
      Эльюнусси Мохамед нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 12'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 12'
      Victor Froholdt выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Хэй Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 11'
      Эльюнусси Мохамед из команды Копенгаген в офсайде
    • 11'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Норшеланн: 64%, Копенгаген: 36%.
    • 10'
      Удар от ворот произведет Копенгаген
    • 10'
      Хардер Конрад оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 10'
      Вавро Денис из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 9'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Перейра Габриэл ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 8'
      Орри Оскарссон нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 8'
      Маттссон Магнус из команды Копенгаген в офсайде
    • 7'
      Маттссон Магнус из команды Копенгаген разыграл угловой с правого угла.
    • 7'
      Хэй Лукас успешно блокирует удар.
    • 7'
      Орри Оскарссон нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 7'
      Хорошую попытку сделал Маттссон Магнус. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 7'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Отличный гол забил Ингвартсен Маркус
    • 5'
      Эгели Синдре Валле сделал результативную передачу.
    • 5'
      Г О О О О Л - Ингвартсен Маркус забивает с правой ноги!
    • 5'
      Эгели Синдре Валле создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 5'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Норшеланн: 53%, Копенгаген: 47%.
    • 5'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Перейра Габриэл ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Вавро Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 5'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Команда Норшеланн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 3'
      Анкерсен Петер сделал результативную передачу.
    • 3'
      ГОООООЛ - Эгели Синдре Валле Норшеланн забивает ударом головой
    • 3'
      Анкерсен Петер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 3'
      Вавро Денис из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 3'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 2'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 2'
      Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Хэй Лукас из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 1'
      Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Норшелланн 3:2 Копенгаген онлайн

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