Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Анкерсен Петер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Норшеланн пытается что-то создать.

89' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Норшеланн начинает контратаку

86' Удар от ворот произведет Норшеланн

86' Фальк Расмус не смог попасть в створ ударом издали

85' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Удар от ворот произведет Норшеланн

83' Ингвартсен Маркус получил желтую карточку от судьи

82' Хэй Лукас из команды Норшеланн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

82' Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн подал угловой слева.

81' Норшеланн пытается что-то создать.

79' Забив гол, Копенгаген сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

78' Роберт из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Удар от ворот произведет Норшеланн

76' Эльюнусси Мохамед не смог попасть в створ ударом издали

75' Эгели Синдре Валле нанес удар головой, но Натан Тротт спокойно отбил мяч.

75' Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Норшеланн пытается что-то создать.

74' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Удар от ворот произведет Копенгаген

74' Матч возобновлен

74' Ох, нехорошо это выглядит. Анкерсен Петер получил травму и медбригада забирает его с поля.

73' Анкерсен Петер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Хардер Конрад оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Норшеланн пытается что-то создать.

72' Удар от ворот произведет Норшеланн

72' Лопес Маркос не смог попасть в створ ударом издали

70' Норшеланн пытается что-то создать.

69' Вавро Денис получил желтую карточку от судьи

69' Норшеланн пытается что-то создать.

68' Судья сигнализирует, что Эгели Синдре Валле из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Victor Froholdt

67' Норшеланн пытается что-то создать.

62' Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

61' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Анкерсен Петер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

59' Хорошую попытку сделал Орри Оскарссон. Удар в створ, но вратарь начеку

59' Эльюнусси Мохамед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Удар от ворот произведет Копенгаген

58' Норшеланн пытается что-то создать.

54' Г О О О О Л - Орри Оскарссон забивает с правой ноги!

54' Удар от ворот произведет Копенгаген

54' Хардер Конрад оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Эгели Синдре Валле из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

54' Норшеланн пытается что-то создать.

53' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Удар от ворот произведет Копенгаген

52' Хардер Конрад оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Норшеланн пытается что-то создать.

51' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Норшеланн пытается что-то создать.

51' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

50' Норшеланн пытается что-то создать.

48' Удар от ворот произведет Копенгаген

48' Норшеланн пытается что-то создать.

48' Норшеланн контролирует мяч.

46' Норшеланн пытается что-то создать.