Тур: 5. Стадион: Daio Wasabi Stayen Stadium.
0:0
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаRobert-Jan Vanwesemael
63' Желтая карточкаЛейсен Федде
63' Желтая карточкаKahveh Zahiroleslam
79' Желтая карточкаФусейни Мохаммед
84' Желтая карточкаСадики Ноа
86' Красная карточкаДельпупо Исаяс
90'+6
Ход матча
63'
79'
84'
86'
16
Кокубо
Лео
31
Годо
Бруно
13
Ито
Рётаро
49
Морис
Антони
28
Матида
Коки
48
Лейсен
Федде
17
Терхо
Каспер
27
Садики
Ноа
- Основной состав
-
16 Кокубо ЛеоВратарь
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ито РётароПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
- Нападающий
-
53 Adam Nhaili
-
-
-
-
Главный тренер: Латтанцио Кристиан
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
-
48 Лейсен ФеддеЗащитник
- Защитник
-
17 Терхо КасперЗащитник
- Полузащитник
-
27 Садики НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Себастьен Поконьоли
История личных встреч
Сент-Трейден
Юнион Сент-Жиллуаз
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
8 матчей
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
0.5
1.75
Среднее время на гол
180
51
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
1.25
2
Среднее время на гол
72
45
Всего голов
7
15
Голов в среднем за матч
0.88
1.88
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
102
48
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kahveh Zahiroleslam
|3
|0.6
|Огава Рёя
|1
|0.2
|Бертаччини Адриано
|1
|0.2
|Ито Рётаро
|0
|0
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макаллистер Кевин
|2
|0.4
|Родригес Кевин II
|2
|0.4
|Фусейни Мохаммед II
|1 (1)
|0.2
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0.2
|Эккерт Айенса Деннис
|1
|0.2
|Садики Ноа
|0
|0
|Расмуссен Матиас
|0
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|0
|0
Карточки
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rein Van Helden
|2
|0
|Дельпупо Исаяс
|0
|1
|Kahveh Zahiroleslam
|1
|0
|Robert-Jan Vanwesemael
|1
|0
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лейсен Федде
|3
|0
|Халаили Анан
|2
|0
|Морис Антони
|1
|0
|Фусейни Мохаммед II
|1
|0
|Макаллистер Кевин
|1
|0
|Матида Коки
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
|Садики Ноа
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Трейден
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
3
Сент-Трейден
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
4
Сент-Трейден
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
4
7
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
7
4
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
14%
1
25%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
7
1
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
100%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
14
5
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
14%
1
20%
1-15
2
14%
1
20%
16-30
3
21%
1
20%
31-45
2
14%
2
40%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Трейден
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сент-Трейден - Дендер 3:3 Антверпен - Сент-Трейден 6:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4 Андерлехт - Сент-Трейден 1:0
Кёльн - Сент-Трейден 3:0 Аякс - Сент-Трейден 4:0 Твенте - Сент-Трейден 2:2 Патро Эйсден - Сент-Трейден 3:4 Тинен - Сент-Трейден 0:6 KVV Цепперен-Брустем - Сент-Трейден 0:2 Цепперен Брустем - Сент-Трейден 0:2 Гент - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Сент-Трейден - Мехелен 2:1 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Стандард 3:3 Мехелен - Сент-Трейден 2:3
Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Юнион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Славия Прага 0:1 Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3 Славия Прага - Юнион Сент-Жиллуаз 3:1
Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Льерс Кемпензонен 4:3 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 ПАОК - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Патро Эйсден 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - КФС Нийлен 8:0 Нийлен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:8 Юнион Сент-Жиллуаз - Генк 2:0 Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 4:1
Результаты матчей
Сент-Трейден
Юнион Сент-Жиллуаз
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
0:0
2 раза 67%
4:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Сент-Трейден
Юнион Сент-Жиллуаз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
14
23
14
23
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|4
|Вестерло
|Сайяд Аллахьяр
|3 (1)
|Сент-Трейден
|Kahveh Zahiroleslam
|3 (1)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|3
|Дендер
|Берте Мохамед
|3
|Антверпен
|Одои Денис
|1 3
|Спортинг Шарлеруа
|Камара Этьен
|4
|Дендер
|Joedrick Pupe
|3
|Стандард
|Хаутекит Ибе
|3
|АХ Лёвен
|Акимото Такахиро
|3