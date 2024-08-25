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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Сент-Трейден
0:0
Конец матча
Юнион Сент-Жиллуаз
0'
28' Желтая карточка
Robert-Jan Vanwesemael
63' Желтая карточка
Лейсен Федде
63' Желтая карточка
Kahveh Zahiroleslam
79' Желтая карточка
Фусейни Мохаммед
84' Желтая карточка
Садики Ноа
86' Красная карточка
Дельпупо Исаяс
90'+6
16
Кокубо
Лео
20
Rein
Van
Helden
31
Годо
Бруно
5
Танигути
Сёго
60
Robert-Jan
Vanwesemael
6
Ямамото
Рихито
8
Фуджита
Джоэл
Чима
13
Ито
Рётаро
2
Огава
Рёя
15
Kahveh
Zahiroleslam
91
Бертаччини
Адриано
49
Морис
Антони
5
Макаллистер
Кевин
28
Матида
Коки
48
Лейсен
Федде
19
Франсуа
Гийом
17
Терхо
Каспер
24
Ванхутт
Шарль
27
Садики
Ноа
10
Аль-Эйт-Хадж
Ануар
9
Эккерт
Айенса
Деннис
77
Фусейни
Мохаммед
II
Сент-Трейден
3-5-2
Юнион Сент-Жиллуаз
3-4-1-2

История личных встреч

Сент-Трейден
Юнион Сент-Жиллуаз

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

ПДА
2:1
ПДА
0:4
ПДА
2:1
ПДА
1:1
ПДА
0:1
ПДА
1:2
ЛППОЗПВЛЕ
1:4
ЛППОЗПВЛЕ
0:1

Голы

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

0.5
1.75

Среднее время на гол

180
51

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1.25
2

Среднее время на гол

72
45

Всего голов

7
15

Голов в среднем за матч

0.88
1.88

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

102
48

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kahveh Zahiroleslam 3 0.6
Огава Рёя 1 0.2
Бертаччини Адриано 1 0.2
Ито Рётаро 0 0
Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макаллистер Кевин 2 0.4
Родригес Кевин II 2 0.4
Фусейни Мохаммед II 1 (1) 0.2
Пуэртас Кэмерон 1 0.2
Эккерт Айенса Деннис 1 0.2
Садики Ноа 0 0
Расмуссен Матиас 0 0
Кастро-Монтес Алессио 0 0

Карточки

Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rein Van Helden 2 0
Дельпупо Исаяс 0 1
Kahveh Zahiroleslam 1 0
Robert-Jan Vanwesemael 1 0
Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лейсен Федде 3 0
Халаили Анан 2 0
Морис Антони 1 0
Фусейни Мохаммед II 1 0
Макаллистер Кевин 1 0
Матида Коки 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Садики Ноа 1 0

Результаты матчей

Сент-Трейден
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
3
Сент-Трейден
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
4
Сент-Трейден
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

4
7

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

7
4
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
14%
1
25%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

7
1
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
100%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

14
5
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
14%
1
20%
1-15
2
14%
1
20%
16-30
3
21%
1
20%
31-45
2
14%
2
40%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Трейден
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сент-Трейден - Дендер 3:3 Антверпен - Сент-Трейден 6:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4 Андерлехт - Сент-Трейден 1:0
Кёльн - Сент-Трейден 3:0 Аякс - Сент-Трейден 4:0 Твенте - Сент-Трейден 2:2 Патро Эйсден - Сент-Трейден 3:4 Тинен - Сент-Трейден 0:6 KVV Цепперен-Брустем - Сент-Трейден 0:2 Цепперен Брустем - Сент-Трейден 0:2 Гент - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Сент-Трейден - Мехелен 2:1 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Стандард 3:3 Мехелен - Сент-Трейден 2:3
Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Юнион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Славия Прага 0:1 Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3 Славия Прага - Юнион Сент-Жиллуаз 3:1
Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Льерс Кемпензонен 4:3 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 ПАОК - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Патро Эйсден 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - КФС Нийлен 8:0 Нийлен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:8 Юнион Сент-Жиллуаз - Генк 2:0 Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 4:1

Результаты матчей

Сент-Трейден
Юнион Сент-Жиллуаз

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
0:0
2 раза 67%
4:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Сент-Трейден
Юнион Сент-Жиллуаз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1
1
2
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 4 3 1 0 7 - 3 10
2.
Вестерло
 5 3 1 1 13 - 10 10
3.
Дендер
 5 2 2 1 10 - 7 8
4.
Юнион Сент-Жиллуаз
 5 2 2 1 7 - 5 8
5.
Генк
 4 2 1 1 8 - 8 7
6.
Брюгге
 5 2 1 2 6 - 6 7
7.
АХ Лёвен
 5 1 4 0 6 - 4 7
8.
Спортинг Шарлеруа
 4 2 0 2 5 - 3 6
9.
Гент
 4 2 0 2 6 - 4 6
10.
Кортрейк
 4 2 0 2 4 - 6 6
11.
Антверпен
 5 2 0 3 8 - 5 6
12.
Стандард
 4 1 2 1 1 - 1 5
13.
Мехелен
 5 1 2 2 5 - 8 5
14.
Серкль Брюгге
 4 1 1 2 6 - 7 4
15.
Сент-Трейден
 5 0 2 3 5 - 14 2
16.
Беерсхот-Вильрейк
 4 0 1 3 5 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерло
 3 2 1 0 8 - 4 7
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
АХ Лёвен
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Стандард
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Брюгге
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Генк
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Андерлехт
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Дендер
 3 1 1 1 5 - 3 4
9.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 5 - 3 3
10.
Гент
 2 1 0 1 5 - 3 3
11.
Кортрейк
 2 1 0 1 1 - 1 3
12.
Спортинг Шарлеруа
 2 1 0 1 1 - 1 3
13.
Антверпен
 3 1 0 2 7 - 4 3
14.
Сент-Трейден
 3 0 2 1 4 - 7 2
15.
Беерсхот-Вильрейк
 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Мехелен
 2 0 0 2 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Мехелен
 3 1 2 0 2 - 1 5
3.
Дендер
 2 1 1 0 5 - 4 4
4.
Спортинг Шарлеруа
 2 1 0 1 4 - 2 3
5.
Антверпен
 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
Гент
 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Генк
 2 1 0 1 5 - 6 3
8.
Вестерло
 2 1 0 1 5 - 6 3
9.
Кортрейк
 2 1 0 1 3 - 5 3
10.
Брюгге
 3 1 0 2 4 - 5 3
11.
АХ Лёвен
 3 0 3 0 2 - 2 3
12.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Стандард
 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Серкль Брюгге
 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Беерсхот-Вильрейк
 2 0 0 2 2 - 7 0
16.
Сент-Трейден
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 4
Вестерло Сайяд Аллахьяр 3 (1)
Сент-Трейден Kahveh Zahiroleslam 3 (1)
Антверпен Ондрейка Якоб 3
Дендер Берте Мохамед 3
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 3
Спортинг Шарлеруа Камара Этьен 4
Дендер Joedrick Pupe 3
Стандард Хаутекит Ибе 3
АХ Лёвен Акимото Такахиро 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 28'
      Robert-Jan Vanwesemael получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сент-Трейден 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз онлайн

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