Тур: 5. Стадион: Санкт-Якоб Парк. Зрители: 30013
0'
1:0
8' ГолАйети Альбиан
40' Желтая карточкаКомано Уго
49' Желтая карточкаСилла Фоде
2:0
55' ГолБрэдли Финк
90'+5
Ход матча
8'
40'
49'
55'
2:0
76'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
535 Количество передач 412
-
56 Владение мячом, % 44
22
Леруа
Лео
11
Траоре
Бени
14
Брэдли
Финк
32
Сотье
Антони
24
Jason
Gnakpa
37
Силла
Фоде
70
Какури
Дион
21
Комано
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Леруа ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Траоре БениНападающий
-
14 Брэдли ФинкНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Сотье АнтониЗащитник
- Защитник
-
24 Jason GnakpaЗащитник
- Защитник
-
37 Силла ФодеПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Какури ДионПолузащитник
- Нападающий
-
21 Комано УгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Мартин КевинВратарь
- Защитник
-
12 Лусиф ХайтемПолузащитник
- Нападающий
-
-
41 Samba Kone
-
-
-
-
Главный тренер: Манджарратти Алессандро
История личных встреч
Базель
Ивердон
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
8 матчей
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
2.25
3
Среднее время на гол
40
30
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
0.75
0.25
Среднее время на гол
120
360
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1.5
1.63
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
60
55
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барри Тьерно
|5 (1)
|1
|Айети Альбиан
|3
|0.6
|Траоре Бени
|2
|0.4
|Брэдли Финк
|1
|0.2
|Marin Soticek
|1
|0.2
|Кололли Беньямин
|1
|0.2
|Леруа Лео
|1
|0.2
|Шмидт Доминик II
|0
|0
Ивердон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сотье Антони
|1
|0.2
|William Le Pogam
|1
|0.2
|Оморуйи Кевин
|1
|0.2
|Сеспедес Борис
|1 (1)
|0.2
|Родригес Мауро
|0
|0
|Какури Дион
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Леруа Лео
|2
|0
|Каде Антон
|2
|0
|Баришич Адриан-Леон
|2
|0
|Комас Арнау
|1
|0
|Ван Бремен Финн
|1
|0
|Jonas Adjei Adjetey
|1
|0
|Авдуллаху Леон
|1
|0
|Romeo Beney
|1
|0
Ивердон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сеспедес Борис
|3
|0
|Тижани Мохамед
|1
|1
|Сотье Антони
|1
|0
|Бернардони Поль
|1
|0
|Родригес Мауро
|1
|0
|Каменович Димитрие
|1
|0
|Маркеш Криштиан
|1
|0
|Комано Уго
|1
|0
|Samba Kone
|1
|0
|Какури Дион
|1
|0
|Силла Фоде
|1
|0
Результаты матчей
Базель
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ивердон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Базель
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Ивердон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
9
3
Базель
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Ивердон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
10
6
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
3
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
1
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
1
33%
76-90
Пропущено
3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
14
6
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
1
7%
1
17%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
3
21%
1
17%
31-45
4
29%
1
17%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
4
29%
1
17%
76-90
Пропущено
5
7
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
2
40%
3
43%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Зубинген - Базель 0:8 Серветт - Базель 0:6 Грасcхоппер - Базель 0:3 Базель - Лугано 1:2
Лозанна - Базель 3:2 Базель - Ульм 1846 1:1 Базель - Беллинцона 4:0 Базель - Гурник Забже 2:1 Базель - Айнтрахт Бр 1:1 Базель - Ивердон 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:1 Базель - Стад Лозанна-Уши 2:0 Лозанна - Базель 0:0 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Базель 1:1 Базель - Серветт 2:1 Стад Лозанна-Уши - Базель 0:2 Лугано - Базель 2:0 Базель - Цюрих 2:2 Базель - Винтертур 1:1
Ивердон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Дардания Лозанна - Ивердон 0:3 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Винтертур - Ивердон 0:0 Серветт - Ивердон 3:2
Ивердон - Цюрих 0:2 Сьон - Ивердон 4:1 Тун - Ивердон 0:1 Ивердон - САФП 2:1 Базель - Ивердон 0:0 Ивердон - Люцерн 3:1 Грасcхоппер - Ивердон 2:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 3:1 Ивердон - Лозанна 3:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 5:1 Ивердон - Грасcхоппер 3:2 Люцерн - Ивердон 1:0 Ивердон - Янг Бойз 0:0 Лугано - Ивердон 2:0 Ивердон - Цюрих 3:2
Результаты матчей
Базель
Ивердон
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
0:6
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Базель
Ивердон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
23
14
14
14
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Базель
|Барри Тьерно
|5
|Люцерн
|Lars Villiger
|4 (1)
|Базель
|Айети Альбиан
|3 (3)
|Люцерн
|Клиджэ Тибо
|3 (1)
|Янг Бойз
|Ганвула Сильвер
|3
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|3
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1 1
|Винтертур
|Арнольд Ремо
|1 1
|Янг Бойз
|Хаджам Жауэн
|1 1
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|2