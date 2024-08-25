  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Зрители: 30013
Базель
2:0
Конец матча
Ивердон
0'
1:0
8' Гол
Айети Альбиан
40' Желтая карточка
Комано Уго
49' Желтая карточка
Силла Фоде
2:0
55' Гол
Брэдли Финк
90'+5

Ход матча

8'
Айети Альбиан
(Шмидт Доминик II)
1:0
40'
 
Комано Уго
46'
 
Лусиф Хайтем
Какури Дион
49'
 
Силла Фоде
55'
Брэдли Финк
(Шмидт Доминик II)
2:0
61'
 
Jesse Hautier
Лусиф Хайтем
61'
 
Азеведо Рикардо
Силла Фоде
66'
Гауто Карлос Хуан
Кололли Беньямин
 
66'
Шакири Джердан
Брэдли Финк
 
66'
 
Тижани Мохамед
Гонзалез Франко
76'
Фрай Фабиан
Леруа Лео
 
76'
Marin Soticek
Траоре Бени
 
86'
Джака Таулант
Авдуллаху Леон
 
86'
 
Ahmedin Avdic
Комано Уго

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 535 Количество передач 412
  • 56 Владение мячом, % 44
1
Хитц
Mapвин
26
Баришич
Адриан-Леон
32
Jonas
Adjei
Adjetey
25
Ван
Бремен
Финн
7
Кололли
Беньямин
37
Авдуллаху
Леон
22
Леруа
Лео
31
Шмидт
Доминик
II
11
Траоре
Бени
14
Брэдли
Финк
23
Айети
Альбиан
40
Бернардони
Поль
32
Сотье
Антони
25
Маркеш
Криштиан
24
Jason
Gnakpa
3
Каменович
Димитрие
37
Силла
Фоде
10
Сеспедес
Борис
70
Какури
Дион
9
Аке
Марли
21
Комано
Уго
15
Гонзалез
Франко
Базель
3-4-3
Ивердон
4-3-3

История личных встреч

Базель
Ивердон

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

8 матчей

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
0:0
С
0:2
С
2:1
С
3:2
ТМС
6:0
ТМС
0:6
К
0:2
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

2.25
3

Среднее время на гол

40
30

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

0.75
0.25

Среднее время на гол

120
360

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1.5
1.63

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

60
55

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барри Тьерно 5 (1) 1
Айети Альбиан 3 0.6
Траоре Бени 2 0.4
Брэдли Финк 1 0.2
Marin Soticek 1 0.2
Кололли Беньямин 1 0.2
Леруа Лео 1 0.2
Шмидт Доминик II 0 0
Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотье Антони 1 0.2
William Le Pogam 1 0.2
Оморуйи Кевин 1 0.2
Сеспедес Борис 1 (1) 0.2
Родригес Мауро 0 0
Какури Дион 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леруа Лео 2 0
Каде Антон 2 0
Баришич Адриан-Леон 2 0
Комас Арнау 1 0
Ван Бремен Финн 1 0
Jonas Adjei Adjetey 1 0
Авдуллаху Леон 1 0
Romeo Beney 1 0
Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сеспедес Борис 3 0
Тижани Мохамед 1 1
Сотье Антони 1 0
Бернардони Поль 1 0
Родригес Мауро 1 0
Каменович Димитрие 1 0
Маркеш Криштиан 1 0
Комано Уго 1 0
Samba Kone 1 0
Какури Дион 1 0
Силла Фоде 1 0

Результаты матчей

Базель
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ивердон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Базель
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Ивердон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

9
3
Базель
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Ивердон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

10
6

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
3
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
1
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
1
33%
76-90

Пропущено

3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

14
6
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
1
7%
1
17%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
3
21%
1
17%
31-45
4
29%
1
17%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
4
29%
1
17%
76-90

Пропущено

5
7
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
2
40%
3
43%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Зубинген - Базель 0:8 Серветт - Базель 0:6 Грасcхоппер - Базель 0:3 Базель - Лугано 1:2
Лозанна - Базель 3:2 Базель - Ульм 1846 1:1 Базель - Беллинцона 4:0 Базель - Гурник Забже 2:1 Базель - Айнтрахт Бр 1:1 Базель - Ивердон 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:1 Базель - Стад Лозанна-Уши 2:0 Лозанна - Базель 0:0 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Базель 1:1 Базель - Серветт 2:1 Стад Лозанна-Уши - Базель 0:2 Лугано - Базель 2:0 Базель - Цюрих 2:2 Базель - Винтертур 1:1
Ивердон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Дардания Лозанна - Ивердон 0:3 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Винтертур - Ивердон 0:0 Серветт - Ивердон 3:2
Ивердон - Цюрих 0:2 Сьон - Ивердон 4:1 Тун - Ивердон 0:1 Ивердон - САФП 2:1 Базель - Ивердон 0:0 Ивердон - Люцерн 3:1 Грасcхоппер - Ивердон 2:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 3:1 Ивердон - Лозанна 3:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 5:1 Ивердон - Грасcхоппер 3:2 Люцерн - Ивердон 1:0 Ивердон - Янг Бойз 0:0 Лугано - Ивердон 2:0 Ивердон - Цюрих 3:2

Результаты матчей

Базель
Ивердон

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
0:6
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Базель
Ивердон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3
2
3
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 4 3 1 0 10 - 4 10
2.
Люцерн
 5 3 1 1 10 - 6 10
3.
Санкт-Галлен
 4 3 0 1 9 - 4 9
4.
Лугано
 4 3 0 1 9 - 6 9
5.
Базель
 5 3 0 2 14 - 5 9
6.
Сьон
 5 3 0 2 9 - 5 9
7.
Серветт
 5 3 0 2 9 - 13 9
8.
Грасcхоппер
 5 1 1 3 6 - 9 4
9.
Винтертур
 5 1 1 3 3 - 9 4
10.
Лозанна
 4 1 0 3 6 - 12 3
11.
Ивердон
 5 0 2 3 4 - 9 2
12.
Янг Бойз
 5 0 2 3 6 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сьон
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Санкт-Галлен
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Цюрих
 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
Люцерн
 3 2 0 1 5 - 2 6
5.
Лугано
 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Серветт
 3 2 0 1 6 - 9 6
7.
Винтертур
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Грасcхоппер
 3 1 1 1 5 - 6 4
9.
Базель
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Лозанна
 2 1 0 1 6 - 6 3
11.
Янг Бойз
 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Ивердон
 2 0 1 1 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 3 2 0 1 11 - 3 6
2.
Цюрих
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Люцерн
 2 1 1 0 5 - 4 4
4.
Лугано
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Санкт-Галлен
 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
Серветт
 2 1 0 1 3 - 4 3
7.
Сьон
 3 1 0 2 3 - 5 3
8.
Ивердон
 3 0 1 2 2 - 5 1
9.
Янг Бойз
 3 0 1 2 3 - 9 1
10.
Грасcхоппер
 2 0 0 2 1 - 3 0
11.
Лозанна
 2 0 0 2 0 - 6 0
12.
Винтертур
 3 0 0 3 2 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Базель Барри Тьерно 5
Люцерн Lars Villiger 4 (1)
Базель Айети Альбиан 3 (3)
Люцерн Клиджэ Тибо 3 (1)
Янг Бойз Ганвула Сильвер 3
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 3
Ивердон Тижани Мохамед 1 1
Винтертур Арнольд Ремо 1 1
Янг Бойз Хаджам Жауэн 1 1
Грасcхоппер Абраши Амир 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Базель 2:0 Ивердон онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный