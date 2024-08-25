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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Нагтегал Марк
Гоу Эхед Иглс
2:0
Второй тайм: 75'
Валвейк
0'
1:0
3' Гол
Адеканье Бобби
11' Желтая карточка
Укили Яссин
17' Вторая желтая карточка
Укили Яссин
32' Желтая карточка
Крамер Йорис
41' Желтая карточка
Джеймс Деан
49' Желтая карточка
Наубер Геррит
2:0
60' Гол
Штоккерс Финн

Ход матча

3'
Адеканье Бобби
(Штоккерс Финн)
1:0
11'
 
Укили Яссин
17'
 
Укили Яссин
30'
 
Вайдманн Дауда
Ван дер Венне Рихард
32'
Крамер Йорис
 
41'
Джеймс Деан
 
49'
Наубер Геррит
 
60'
Штоккерс Финн
2:0
61'
 
Кастильо Хуан
Клеонизе Денильо
63'
Эдвардсен Виктор
Штоккерс Финн
 
63'
Антман Оливер
Адеканье Бобби
 
63'
Сюре Матис
Твигт Калвин
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 2
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Гоу Эхед Иглс
Ничья
Валвейк
1.70
Реклама, pari.ru
9.75
52.00
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
1
Плогман
Лука
2
Дейл
Матс
4
Крамер
Йорис
3
Наубер
Геррит
5
Джеймс
Деан
21
Льянсана
Энрик
6
Твигт
Калвин
11
Адеканье
Бобби
10
Тенгстедт
Сёрен
7
Мартинсен
Якоб
27
Штоккерс
Финн
1
Хауэн
Йерун
2
Леливелд
Юлиан
17
Ван
Эйджма
Рошон
3
Ван
ден
Бёйс
Дарио
28
Мейерс
Арон
24
Румерату
Годфрид
6
Укили
Яссин
7
Клеонизе
Денильо
23
Ван
дер
Венне
Рихард
14
Локеза
Крис
19
Маргарет
Рихонелл
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1
Валвейк
4-2-3-1

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
Валвейк

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

23 матча

30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

43.5%
30.4%
26.1%
10 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.7%
43.5%
34.8%
5 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

Э
1:0
Э
0:1
Э
3:2
Э
3:1
Э
0:2
Э
1:1
ТМК
1:1
ПДПОЗВЭ
4:5
ПДПОЗВЭ
0:0
ПД
1:4
ПД
1:3
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
0:2
Э
2:2
Э
1:4
К
3:2
ПД
0:0
ПД
1:3
ВД(GD
0:0
ВД(GD
1:1
ВД(GD
7:2

Голы

Всего голов

14
18

Голов в среднем за матч

1.27
1.5

Среднее время на гол

70
60

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

1.58
1.73

Среднее время на гол

56
52

Всего голов

33
37

Голов в среднем за матч

1.43
1.61

Тотал матчей

2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

62
55

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штоккерс Финн 1 0.33
Адеканье Бобби 1 0.33
Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван дер Венне Рихард 2 0.67

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наубер Геррит 1 0
Крамер Йорис 1 0
Льянсана Энрик 1 0
Амофа Джамал 1 0
Джеймс Деан 1 0
Твигт Калвин 1 0
Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Укили Яссин 1 1
Завада Оскар 0 1
Ван дер Венне Рихард 1 0
Клеонизе Денильо 1 0

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Валвейк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Гоу Эхед Иглс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Валвейк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
0
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Валвейк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
29%
1-15
2
50%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Виллем II - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 0:2 Бранн - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0
Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2 Гоу Эхед Иглс - Телстар 3:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2 Волендам - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 0:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 1:1 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:0 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 0:1
Валвейк
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Валвейк - Гронинген 1:2 ПСВ - Валвейк 5:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Эйпен - Валвейк 1:2
Валвейк - АХ Лёвен 2:4 Валвейк - Ден Бош 2:3 ПСВ - Валвейк 3:1 Валвейк - ПЕК Зволле 1:1 Хераклес - Валвейк 0:5 Валвейк - Утрехт 2:2 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:2 Волендам - Валвейк 3:2 Валвейк - Алмере Сити 0:0 Валвейк - Херенвен 1:1 Эксельсиор - Валвейк 1:1 Валвейк - Витесс 3:1 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 1:0 Валвейк - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Валвейк 1:0 Валвейк - НЕК Неймеген 2:0

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
Валвейк

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Гоу Эхед Иглс
Валвейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 15 - 3 9
2.
Гронинген
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
4.
Утрехт
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
6.
Фейеноорд
 Заявка 3 1 2 0 7 - 3 5
7.
Виллем II
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
8.
Твенте
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Аякс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Гоу Эхед Иглс
 2:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
12.
НАК Бреда
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
14.
Хераклес
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
15.
Херенвен
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
17.
Валвейк
 0:2 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гронинген
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Виллем II
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Утрехт
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Гоу Эхед Иглс
 2:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
НАК Бреда
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Твенте
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Херенвен
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Валвейк
 0:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
ПЕК Зволле
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 10 - 2 6
2.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Гронинген
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Виллем II
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Хераклес
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Херенвен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Аякс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Гоу Эхед Иглс
 2:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
НАК Бреда
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
Алмере Сити
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
18.
Валвейк
 0:2 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСВ Лосано Ирвинг 3 (1)
ПСВ Дриауех Каухайб 2 (1)
Гронинген Схредерс Йорг 2 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго II 2 (1)
Виллем II Kyan Vaesen 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ПЕК Зволле Лутонда Тьерри 1 1
Фейеноорд Зерруки Рамиз 1 1
Валвейк Укили Яссин 1 1
Гронинген Бакуна Леандро 2
Херенвен Бохневич Павел 2
Весь список
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