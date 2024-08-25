Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Серен Тенгстедт нанес удар, но тот был заблокирован.

Серен Тенгстедт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Хауэн Йерун взял и забрал мяч на выходе

47' Удар от ворот произведет Валвейк

46' Удар от ворот произведет Валвейк

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Валвейк

41' Джеймс Деан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

40' Удар от ворот произведет Валвейк

39' Хауэн Йерун взял и забрал мяч на выходе

37' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Крамер Йорис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

31' Матч возобновлен

30' Ох, нехорошо это выглядит. Ван дер Венне Рихард получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Ван дер Венне Рихард на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Дейл Матс бьет в створ ворот из-за пределов штрафной площади

25' Удар от ворот произведет Валвейк

24' Серен Тенгстедт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Хорошую попытку сделал Штоккерс Финн . Удар в створ, но вратарь начеку

22' Хауэн Йерун взял и забрал мяч на выходе

20' Удар от ворот произведет Валвейк

19' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

19' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Валвейк

14' Клеонизе Денильо из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Валвейк

11' Укили Яссин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

11' Безумный фол. Укили Яссин грубо играет против соперника. Пострадал Серен Тенгстедт

11' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Валвейк

3' Г О О О О Л - Адеканье Бобби забивает с левой ноги!

2' Плогман Лука взял и забрал мяч на выходе

2' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола