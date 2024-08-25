Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' Маргарет Рихонелл навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Хорошую попытку сделал Маргарет Рихонелл . Удар в створ, но вратарь начеку

84' Тактическая замена. Серен Тенгстедт уходит с поля и его заменяет Robbin Weijenberg

84' Удар от ворот произведет Валвейк

84' Мартинсен Якоб навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Мартинсен Якоб навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Эдвардсен Виктор нанес удар головой, но Джерон Хоувен спокойно отбил мяч.

80' Удар от ворот произведет Валвейк

78' Локеза Крис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Джеймс Деан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Матч возобновлен

74' Ох, нехорошо это выглядит. Мартинсен Якоб получил травму и медбригада забирает его с поля.

73' Мартинсен Якоб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Удар от ворот произведет Валвейк

69' Мартинсен Якоб бьет со штрафного в створ, но Джерон Хоувен держит все под контролем

68' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Локеза Крис пробует нанести удар издали, но Лука Плогман держит все под контролем

67' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Мартинсен Якоб навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Г О О О О Л - Штоккерс Финн забивает ударом с правой ноги!

58' Маргарет Рихонелл не смог попасть в створ ударом издали

58' Хауэн Йерун взял и забрал мяч на выходе

57' Удар от ворот произведет Валвейк

57' Серен Тенгстедт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Удар от ворот произведет Валвейк

53' Удар от ворот произведет Валвейк

51' Удар от ворот произведет Валвейк

50' Мартинсен Якоб оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Наубер Геррит совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

48' Удар от ворот произведет Валвейк

48' Серен Тенгстедт нанес удар, но тот был заблокирован.