Тур: 2. Стадион: Цивитас Метрополитано. Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
1:0
Первый тайм: 40'
0'
26' Желтая карточкаДе Пауль Родриго
28' Желтая карточкаРуис Абель
38' Желтая карточкаГассанига Пауло
1:0
39' ГолГризманн Антуан
Ход матча
26'
28'
38'
39'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Облак
Ян
12
Лино
Сэмуел
17
Блинд
Дэйли
23
Мартин
Иван
14
Ромеу
Ориоль
20
Хиль
Бриан
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Лино СэмуелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Галан ХавиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Костис ИлиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
-
23 Мартин ИванПолузащитник
-
14 Ромеу ОриольПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Хиль БрианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Лопес ПауВратарь
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Миовски БоянПолузащитник
-
22 Солис ДжонПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Альмена ИкерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
История личных встреч
Атлетико М
Жирона
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
10 матчей
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
2.2
1.6
Среднее время на гол
40
56
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.6
1.2
Среднее время на гол
56
75
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.9
1.4
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
47
64
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сорлот Александр
|1
|0.5
|Льоренте Маркос
|1
|0.5
|Гризманн Антуан
|0
|0
|Барриос Пабло
|0
|0
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мисехой Габриэль
|1
|0.5
|Альмена Икер
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Норман Робен
|1
|0
|Лино Сэмуел
|1
|0
|Диего Симеоне
|1
|0
|Барриос Пабло
|1
|0
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Атлетико М
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Жирона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Атлетико М
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Жирона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Атлетико М
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Жирона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Вильярреал - Атлетико М 2:2 Ювентус - Атлетико М 0:2 Китчи - Атлетико М 1:6 Хетафе - Атлетико М 1:3
Атлетико М - Нумансия 1:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Осасуна 1:4 Хетафе - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Сельта 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Атлетик Б 3:1 Алавес - Атлетико М 2:0 Боруссия Д - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Жирона 3:1 Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Барселона 0:3 Атлетико М - Интер Милан 2:1 Кадис - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 2:1
Жирона
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Бетис - Жирона 1:1 Борнмут - Жирона 3:2 Ньюкасл - Жирона 4:0 Наполи - Жирона 0:2
Жирона - Тулуза 0:4 Эспаньол - Жирона 0:0 Жирона - Монпелье 3:3 Олот - Жирона 1:1 Жирона - Гранада 7:0 Валенсия - Жирона 1:3 Жирона - Вильярреал 0:1 Алавес - Жирона 2:2 Жирона - Барселона 4:2 Лас-Пальмас - Жирона 0:2 Жирона - Кадис 4:1 Атлетико М - Жирона 3:1 Жирона - Бетис 3:2 Хетафе - Жирона 1:0 Жирона - Осасуна 2:0 Мальорка - Жирона 1:0
Результаты матчей
Атлетико М
Жирона
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
2:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Атлетико М
Жирона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|1:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|3
|Сельта
|Аспас Яго
|2 (1)
|Лас-Пальмас
|Рамирес Сандро
|2
|Леганес
|Круз Хуан
|2
|Вильярреал
|Данджума Арно
|2
|Алавес
|Седлар Александр
|1 1
|Атлетик Б
|Эррера Андер
|2
|Бетис
|Перро Ромен
|2
|Сельта
|Родригес Дамиан
|2
|Барселона
|Кубарси Пау
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Атлетико М 1:0 Жирона
Исход игры
Атлетико М
87.1% (108)
Ничья
9.7% (12)
Жирона
3.2% (4)
Тотал 2.5
Больше
63.64% (70)
Меньше
36.36% (40)
Обе команды забьют
Да
70% (77)
Нет
30% (33)
Популярный счёт
2:1 Атлетико М
41.9% (52)
2:0 Атлетико М
15.3% (19)
1:0 Атлетико М
10.5% (13)
3:1 Атлетико М
9.7% (12)
1:1 Ничья
5.6% (7)
2:2 Ничья
2.4% (3)
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