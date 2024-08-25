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  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
Атлетико М
1:0
Первый тайм: 40'
Жирона
0'
26' Желтая карточка
Де Пауль Родриго
28' Желтая карточка
Руис Абель
38' Желтая карточка
Гассанига Пауло
1:0
39' Гол
Гризманн Антуан

Ход матча

26'
Де Пауль Родриго
 
28'
 
Руис Абель
38'
 
Гассанига Пауло
39'
Гризманн Антуан
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 124
Атлетико М 87.1% (108)
X 9.7% (12)
Жирона 3.2% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико М
Ничья
Жирона
4.70
4.90
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Облак
Ян
24
Ле
Норман
Робен
2
Хименес
Хосе
3
Аспиликуэта
Сесар
14
Льоренте
Маркос
5
Де
Пауль
Родриго
8
Барриос
Пабло
12
Лино
Сэмуел
17
Рикельме
Родриго
7
Гризманн
Антуан
19
Альварес
Хулиан
13
Гассанига
Пауло
4
Мартинес
Арнау
5
Давид
Лопес
17
Блинд
Дэйли
3
Гутьеррес
Мигель
23
Мартин
Иван
14
Ромеу
Ориоль
21
Эррера
Янхель
8
Цыганков
Виктор
9
Руис
Абель
20
Хиль
Бриан
Атлетико М
3-5-2
Жирона
4-3-3

История личных встреч

Атлетико М
Жирона

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

10 матчей

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЛ
3:1
ЛЛ
4:3
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:1
П
2:0
КК
3:3
КК
1:1
П
1:1
П
1:1
П
2:2

Голы

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

2.2
1.6

Среднее время на гол

40
56

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
1.2

Среднее время на гол

56
75

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.9
1.4

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

47
64

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сорлот Александр 1 0.5
Льоренте Маркос 1 0.5
Гризманн Антуан 0 0
Барриос Пабло 0 0
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мисехой Габриэль 1 0.5
Альмена Икер 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Норман Робен 1 0
Лино Сэмуел 1 0
Диего Симеоне 1 0
Барриос Пабло 1 0
Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Атлетико М
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Жирона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Атлетико М
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Жирона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Атлетико М
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Жирона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Вильярреал - Атлетико М 2:2 Ювентус - Атлетико М 0:2 Китчи - Атлетико М 1:6 Хетафе - Атлетико М 1:3
Атлетико М - Нумансия 1:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Осасуна 1:4 Хетафе - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Сельта 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Атлетик Б 3:1 Алавес - Атлетико М 2:0 Боруссия Д - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Жирона 3:1 Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Барселона 0:3 Атлетико М - Интер Милан 2:1 Кадис - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 2:1
Жирона
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Бетис - Жирона 1:1 Борнмут - Жирона 3:2 Ньюкасл - Жирона 4:0 Наполи - Жирона 0:2
Жирона - Тулуза 0:4 Эспаньол - Жирона 0:0 Жирона - Монпелье 3:3 Олот - Жирона 1:1 Жирона - Гранада 7:0 Валенсия - Жирона 1:3 Жирона - Вильярреал 0:1 Алавес - Жирона 2:2 Жирона - Барселона 4:2 Лас-Пальмас - Жирона 0:2 Жирона - Кадис 4:1 Атлетико М - Жирона 3:1 Жирона - Бетис 3:2 Хетафе - Жирона 1:0 Жирона - Осасуна 2:0 Мальорка - Жирона 1:0

Результаты матчей

Атлетико М
Жирона

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Атлетико М
Жирона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Реал Мадрид
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Вильярреал
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Осасуна
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Атлетико М
 1:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Леганес
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Райо Вальекано
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Вальядолид
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
11.
Хетафе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Бетис
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Севилья
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Атлетик Б
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Жирона
 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Алавес
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
18.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
19.
Эспаньол
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
20.
Валенсия
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Осасуна
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Реал Мадрид
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Атлетико М
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Леганес
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Вальядолид
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Вильярреал
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Алавес
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Мальорка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Райо Вальекано
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Жирона
 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Эспаньол
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Валенсия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Вильярреал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Реал Мадрид
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Атлетико М
 1:0 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Леганес
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Севилья
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Жирона
 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Осасуна
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сельта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Мальорка
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Эспаньол
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Валенсия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20.
Вальядолид
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 3
Сельта Аспас Яго 2 (1)
Лас-Пальмас Рамирес Сандро 2
Леганес Круз Хуан 2
Вильярреал Данджума Арно 2
Весь список

Топ нарушителей
Алавес Седлар Александр 1 1
Атлетик Б Эррера Андер 2
Бетис Перро Ромен 2
Сельта Родригес Дамиан 2
Барселона Кубарси Пау 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    39'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    ГРИЗМАНН!!! Гризманн со штрафного с семнадцати метров сильно низом пробил в левый угол.
  • Желтая карточка
    38'
    Гассанига выскочил за пределы штрафной площади и сыграл рукой. Арбитр показывает жёлтую карточку голкиперу "Жироны".
  • 37'
    Хименес исполнил перевод направо на Льоренте, у которого мяч выбил Эррера за боковую линию поля.
  • 36'
    Рикельме с Лино не пошли вперёд по левому флангу. Хозяева перевели мяч направо.
  • 34'
    Арбитр объявил перерыв на водопой. Команды отправились к скамейкам запасных.
  • 33'
    Цыганков справа со штрафного навесил к дальней штанге, откуда Блинд головой пробил точно в руки Облаку.
  • Фол, нарушение
    32'
    Барриос на фланге прихватил руками за шею Эрреру.
  • Угловой
    31'
    Цыганков от углового флага навесил к дальней штанге, где на вынос сыграл Хименес.
  • 30'
    Ромеу сыграл на подборе у чужой штрафной площади и с восемнадцати метров пробил выше ворот.
  • Желтая карточка
    29'
    Руис на чужой половине поля врезался в Барриоса и получил жёлтую карточку. Мунуэра на этот раз аккуратно достал карточку из кармашка.
  • 28'
    Блинд слева навесил к дальней штанге, откуда Цыганков в касание переправил мяч к воротам. Аспиликуэта зарядил "свечку" перед воротами, а затем кулаками сыграл Облак.
  • Желтая карточка
    26'
    Де Пауль в центре поля ударил по ногам Блинда и получил жёлтую карточку. Мунуэра слишком яростно пытался достать карточку из кармашка и сначала откинул её на несколько метров от себя, но затем подобрал и предъявил её игроку "Атлетико".
  • 25'
    Барриос с двадцати четырёх метров низом пробил правее ворот.
  • 24'
    Лино слева сделал пас в штрафную площадь на Альвареса, который пытался пробить с разворота, но не удержался на ногах.
  • 23'
    Де Пауль от центральной линии поля сделал заброс к линии штрафной площади на Лино, но Гассанига вовремя выдвинулся вперёд и сыграл первым.
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    • Угловой
      22'
      Цыганков исполнил первый угловой удар в матче. Подача последовала в центр штрафной площади. Льоренте выбил мяч на Хиля, у которого удар с лёта издали не получился.
    • Фол, нарушение
      21'
      Ле Норман у центрального круга подтолкнул в спину Хиля.
    • 20'
      Рикельме слева прошёл вперёд и откатил мяч на Лино. Сэмуел вошёл в штрафную площадь и низом несильно пробил по воротам. Гассанига и в этом эпизоде аккуратно остановил сферу.
    • 19'
      Заброс Де Пауля справа в центр штрафной площади нейтрализовал Гутьеррес, выбив мяч к центральному кругу.
    • 18'
      Альварес слева оставил мяч Рикельме и пошёл к воротам. Родриго от угла вратарской площади попал в спину партнёру.
    • 16'
      "Атлетико" подержал мяч на чужой половине поля, ограничившись переводами с фланга на фланг и обратно.
    • 15'
      Гутьеррес слева смело пошёл вперёд, но Льорете сумел выбить мяч у Мигеля и при  этом ещё и аут заработал.
    • Фол, нарушение
      14'
      Аспиликуэта в центре поля зацепил ногу Эрреры.
    • 13'
      Хименес не смог исполнить удачно перевод направо на Льоренте. Мяч улетел за боковую линию поля высоко над головой Маркоса.
    • 12'
      "Жирона" продолжает играть в контроль. Столичная команда начинает под это подстраиваться и всё быстрее вступает в отбор.
    • Офсайд
      11'
      Рикельме слева забежал в офсайд.
    • Фол, нарушение
      10'
      Цыганков на чужой половине поля руками завалил на газон Лино.
    • 9'
      Ромеу справа навесил в центр штрафной площади, где партнёры сыграть головой не смогли, а Ле Норман сыграл на вынос.
    • 8'
      "Жирона" продолжает наращивать время владения мячом, при этом гости очень медленно продвигаются вперёд.
    • 6'
      Рикельме слева сделал пас в штрафную площадь на Лино, который с острого угла по воротам пробил слабо. Гассанига спокойно остановил мяч.
    • 5'
      Цыганков со штрафного сделал заброс к правой штанге, где Арнау Мартинесу выиграть борьбу вверху у соперников не удалось.
    • Фол, нарушение
      4'
      Ромеу по центру рванул вперёд и был сбил Лино. Около тридцати трёх метров до ворот.
    • 3'
      "Жирона" на своей половине поля подержала мяч. Хозяева сразу вывели Альвареса на ударную позицию при перехвате мяча. Хулиан с двадцати трёх метров пробил левее ворот.
    • 2'
      "Атлетико" играет в полосатых красно-белых футболках и синих трусах, "Жирона" - в белой форме с фиолетовыми элементами по бокам..
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Цивитас Метрополитано"!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Атлетико М 1:0 Жирона

    Исход игры
    Атлетико М
    87.1% (108)
    Ничья
    9.7% (12)
    Жирона
    3.2% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.64% (70)
    Меньше
    36.36% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    70% (77)
    Нет
    30% (33)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетико М
    41.9% (52)
    2:0 Атлетико М
    15.3% (19)
    1:0 Атлетико М
    10.5% (13)
    3:1 Атлетико М
    9.7% (12)
    1:1 Ничья
    5.6% (7)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
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