Цыганков справа со штрафного навесил к дальней штанге, откуда Блинд головой пробил точно в руки Облаку.

Рикельме с Лино не пошли вперёд по левому флангу. Хозяева перевели мяч направо.

Хименес исполнил перевод направо на Льоренте, у которого мяч выбил Эррера за боковую линию поля.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! ГРИЗМАНН!!! Гризманн со штрафного с семнадцати метров сильно низом пробил в левый угол.

31' Цыганков от углового флага навесил к дальней штанге, где на вынос сыграл Хименес.

30' Ромеу сыграл на подборе у чужой штрафной площади и с восемнадцати метров пробил выше ворот.

29' Руис на чужой половине поля врезался в Барриоса и получил жёлтую карточку. Мунуэра на этот раз аккуратно достал карточку из кармашка.

28' Блинд слева навесил к дальней штанге, откуда Цыганков в касание переправил мяч к воротам. Аспиликуэта зарядил "свечку" перед воротами, а затем кулаками сыграл Облак.

26' Де Пауль в центре поля ударил по ногам Блинда и получил жёлтую карточку. Мунуэра слишком яростно пытался достать карточку из кармашка и сначала откинул её на несколько метров от себя, но затем подобрал и предъявил её игроку "Атлетико".

25' Барриос с двадцати четырёх метров низом пробил правее ворот.

24' Лино слева сделал пас в штрафную площадь на Альвареса, который пытался пробить с разворота, но не удержался на ногах.